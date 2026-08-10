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10 अगस्त 2026 का पंचांग: सावन का दूसरा सोमवार आज, भोलेनाथ की करें पूजा, मनोकामना होगी पूरी

हैदराबाद: आज 10 अगस्त, 2026 सोमवार, के दिन श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए.

विक्रम संवत : 2082 मास : श्रावण पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वादशी दिन : सोमवार तिथि : कृष्ण पक्ष द्वादशी योग : वज्र नक्षत्र : आर्द्रा करण : तैतिल चंद्र राशि : मिथुन सूर्य राशि : कर्क सूर्योदय : 05:46:00 AM सूर्यास्त : 07:06:00 PM चंद्रोदय : 03:54 AM, अगस्त 11 चंद्रास्त : 05:15 PM राहुकाल : 07:26 से 09:06 यमगंड : 10:46 से 12:26

आज का नक्षत्र

आज चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है. दुश्मनों से लड़ने, विष संबंधी काम करने, आत्माओं का आह्वान करने, किसी कार्य से खुद को अलग करने या खंडहर गिराने के अलावा बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है. हालांकि यात्रा और खरीदारी से इस नक्षत्र में बचना चाहिए.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:26 से 09:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.