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10 अप्रैल 2026 का पंचांग: शुक्रवार को अष्टमी तिथि पर कालभैरव का अधिकार

वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष अष्ठमी तिथि पर शुभ कार्यों को करने से बचें, जानें राहुकाल.

FRIDAY 10TH APRIL 2026 KA PANCHANG
शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 10 अप्रैल, 2026 शुक्रवार, के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष अष्ठमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के एक स्वरूप कालभैरव का अधिकार है, जिन्हें समय का देवता भी कहा जाता है. यह तिथि किसी भी तरह के शुभ कार्यों, नई बातचीत और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अच्छा नहीं है.

10 अप्रैल का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : वैशाख
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष अष्ठमी
  • दिन : शुक्रवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष अष्ठमी
  • योग : शिव
  • नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा
  • करण : बलव
  • चंद्र राशि : धनु
  • सूर्य राशि :मीन
  • सूर्योदय : 06:01:00 AM
  • सूर्यास्त : 06:44:00 PM
  • चंद्रोदय :26:51:05
  • चंद्रास्त :13:09:55
  • राहुकाल : 10:47 से 12:22
  • यमगंड : 15:33 से 17:09

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र है और देवता वरुण है. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व, इसलिए आत्मविश्वास और प्रयासों से सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं. नई योजनाओं की शुरुआत, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में प्रगति के अवसर बन सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:47 से 12:22 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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