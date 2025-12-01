ETV Bharat / spiritual

सोमवार 1 दिसंबर 2025 का पंचांग: आज है मोक्षदा एकादशी, शुभ पहर में करें श्री हरि की पूजा

सोमवार 1 दिसंबर 2025 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 01 दिसंबर, 2025 सोमवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु हैं. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है. आज मोक्षदा एकादशी है. 1 दिसंबर का पंचांग