सोमवार 1 दिसंबर 2025 का पंचांग: आज है मोक्षदा एकादशी, शुभ पहर में करें श्री हरि की पूजा
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि स्वनियंत्रण और उपवास के लिए अच्छी है. राहुकाल से बचकर रहें.
Published : December 1, 2025 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 01 दिसंबर, 2025 सोमवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु हैं. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है. आज मोक्षदा एकादशी है.
1 दिसंबर का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : मार्गशीर्ष
- पक्ष : शुक्ल पक्ष एकादशी
- दिन : सोमवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष एकादशी
- योग : व्यतिपात
- नक्षत्र : रेवती
- करण : वणिज
- चंद्र राशि : मीन
- सूर्य राशि :वृश्चिक राशि
- सूर्योदय : सुबह 07:03 बजे
- सूर्यास्त : शाम 05:53 बजे
- चंद्रोदय :दोपहर 2.22 बजे
- चंद्रास्त : देर रात 3.42 बजे (2 दिसंबर)
- राहुकाल : 08:24 से 09:45
- यमगंड : 11:07 से 12:28
व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध और देवता पूषा हैं. यह कोमल और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. यह नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के काम के साथ व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:24 से 09:45 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.