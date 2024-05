ETV Bharat / snippets

पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हर्ष राज की हत्या के विरोध में ABVP का प्रदर्शन

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 30, 2024, 8:14 AM IST | Updated : May 30, 2024, 9:34 AM IST

नई दिल्ली: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्ष राज की हत्या के विरोध में 'आइसा' का पुतला दहन किया. इस दौरान उन्होंने इस घटना में संलिप्त सभी अपराधियों पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करने की मांग की. बता दें कि सोमवार को पटना विश्वविद्यालय में छात्र हर्ष राज की हत्या वामपंथी छात्र संगठन 'आइसा' के गुंडों ने पीटकर कर दी थी. जिसको लेकर एबीवीपी ने बिहार के विभिन्न जिलों सहित डीयू, जेएनयू, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित देश के अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों में प्रदर्शन किया.

Last Updated : May 30, 2024, 9:34 AM IST