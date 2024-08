ETV Bharat / snippets

कार की टक्कर से स्कूटी सवार मां-बेटा नाले में गिरे; पुलिसकर्मी ने बचाई बेटे की जान, महिला की मौत

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

कार ने स्कूटी को मारी टक्कर ( Mother dies after falling into drain in Agra )