ETV Bharat / snippets

आजमगढ़ में एक लाख की घूस लेते लेखपाल को एंटी करप्शन ने दबोचा

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

anti corruption caught a Lekhpal taking a bribe of one lakh In Azamgarh crime hindi news ( photo credit: etv bharat )