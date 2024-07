ETV Bharat / snippets

MMMUT का दीक्षांत समारोह 29 अगस्त को; एयरोस्पेस वैज्ञानिक नंबी नारायणन होंगे चीफ गेस्ट

गोरखपुर आएंगे एयरोस्पेस वैज्ञानिक पद्मभूषण नंबी नारायणन ( Aerospace scientist Nambi Narayanan will be chief guest of MMMUT Convocation in Gorakhpur on 29th August 2024 )