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AI से अश्लील फोटो बनाकर किशोर से 16 लाख हड़पे; 13 साल के बच्चे ने अपने हीं घर की चोरी

AI से अश्लील फोटो बनाकर किशोर से 16 लाख हड़पे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: सिकंदरा थाना क्षेत्र की पश्चिमपुरी में 13 वर्षीय किशोर को ब्लैकमेल करके 16 लाख रुपए की वसूली का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है. आरोप है कि किशोर की एक लड़की के साथ अश्लील फोटो बनाकर उसे डराकर रकम वसूली गई है.

किशोर ने बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी पिता की अलमारी से पैसे चुराकर दिए थे. कैश कम होने पर पिता को शक हुआ तो घर में पूछताछ की. इस पर बेटे ने बमुश्किल चुप्पी तोड़ी और सारा मामला परिवार वालों को पता चली. इसके बाद परिवार ने शिकायत की है.

एसीपी हरिपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी ने तहरीर दी है. मामले की जांच कराई जा रही है. एआई से अश्लील फोटो बनाकर किशोर से वसूली का आरोप है. आरोपी भी किशोर उम्र का है. उसके भी बयान दर्ज किए जाएंगे. पुलिस के मुताबिक, पश्चिमपुरी निवासी बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी ने पुलिस को बताया कि अलमारी में कैश रखता हूं. इसकी चाबी घर पर रहती है. कई दिनों से अलमारी में रखा कैश कम हो रहा था. यह देखकर मैं हैरान और परेशान था. दीपावली की सफाई के दौरान घर की अलमारी के ऊपर 50 हजार रुपए मिले थे. मजदूरों ने यह रकम उन्हें दी तो उन्हें पहले पत्नी पर शक हुआ. इस पर पत्नी से झगड़ा भी हुआ. इसके बाद पत्नी ने बताया कि बेटे से बात करें. उस पर शक जताया. कहा कि बेटा किसी वजह से परेशान है. इसी बीच बेटे का रिजल्ट मिला तो पता चला कि वह तो सभी विषयों में फेल है. मां ने की पूछताछ: इस पर बेटे पर शक गहराया. पत्नी ने छानबीन की तो एक लड़के का नाम उसने बताया. कहा कि बेटा उससे रुपए की बात करता है. वह उस लड़के के घर गए. उसके परिजनों से मिले.