AI से अश्लील फोटो बनाकर किशोर से 16 लाख हड़पे; 13 साल के बच्चे ने अपने हीं घर की चोरी
एआई से अश्लील फोटो बनाकर किशोर से वसूली का आरोप है. आरोपी भी किशोर उम्र का है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 10:44 AM IST|
Updated : November 29, 2026 at 11:15 AM IST
आगरा: सिकंदरा थाना क्षेत्र की पश्चिमपुरी में 13 वर्षीय किशोर को ब्लैकमेल करके 16 लाख रुपए की वसूली का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है. आरोप है कि किशोर की एक लड़की के साथ अश्लील फोटो बनाकर उसे डराकर रकम वसूली गई है.
किशोर ने बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी पिता की अलमारी से पैसे चुराकर दिए थे. कैश कम होने पर पिता को शक हुआ तो घर में पूछताछ की. इस पर बेटे ने बमुश्किल चुप्पी तोड़ी और सारा मामला परिवार वालों को पता चली. इसके बाद परिवार ने शिकायत की है.
एसीपी हरिपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी ने तहरीर दी है. मामले की जांच कराई जा रही है. एआई से अश्लील फोटो बनाकर किशोर से वसूली का आरोप है. आरोपी भी किशोर उम्र का है. उसके भी बयान दर्ज किए जाएंगे.
पुलिस के मुताबिक, पश्चिमपुरी निवासी बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी ने पुलिस को बताया कि अलमारी में कैश रखता हूं. इसकी चाबी घर पर रहती है. कई दिनों से अलमारी में रखा कैश कम हो रहा था. यह देखकर मैं हैरान और परेशान था. दीपावली की सफाई के दौरान घर की अलमारी के ऊपर 50 हजार रुपए मिले थे.
मजदूरों ने यह रकम उन्हें दी तो उन्हें पहले पत्नी पर शक हुआ. इस पर पत्नी से झगड़ा भी हुआ. इसके बाद पत्नी ने बताया कि बेटे से बात करें. उस पर शक जताया. कहा कि बेटा किसी वजह से परेशान है. इसी बीच बेटे का रिजल्ट मिला तो पता चला कि वह तो सभी विषयों में फेल है.
मां ने की पूछताछ: इस पर बेटे पर शक गहराया. पत्नी ने छानबीन की तो एक लड़के का नाम उसने बताया. कहा कि बेटा उससे रुपए की बात करता है. वह उस लड़के के घर गए. उसके परिजनों से मिले.
पुलिस के पास जाने की बात कही तो कुछ देर बाद आरोपी लड़के की मां घर पर आई एक आईफोन सहित तीन मोबाइल देकर गई. वह बोली कि उनके बेटे से गलती हो गई है. मामला यहीं रफादफा कर दें. यह देखकर बेटे को हिम्मत आई. इस पर बेटे ने चुप्पी तोड़ी.
धमकाकर रुपए वसूले: कारोबारी ने पुलिस को बताया कि बेटे ने कहा कि उसकी एक लड़की से दोस्ती है. आरोपी ने एक अश्लील फोटो बना ली है. इसके बाद से धमकाने लगा. कहा कि लड़की उसके खिलाफ मुकदमा लिखाएगी. वह जेल जाएगा. यह सुनकर बेटा डर गया था.
इसके बाद आरोपी ने जैसा कहा, वैसा ही बेटा कर रहा था. उससे कई बार में रकम ली. डराने के लिए इंस्टाग्राम पर उसे फोटो भेजी. बताया कि लड़की का ब्वायफ्रेंड नाराज है. वह उसे मार डालेगा. बेटा डर गया था. इसमें आरोपी की मां सहित कई लोग इस साजिश में शामिल हैं.
क्या करें अभिभावक
- बच्चों के व्यवहार में बदलाव देखें तो उनसे बात करें.
- बच्चों से दोस्त की तरह बात करें, बात-बात पर मारपीट न करें. उन पर चिल्लाएं नहीं.
- घर में कैश कितना है, किसमें खर्च हुआ. इसका पूरा हिसाब रखें.
- हर समय बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं रहना चाहिए. उसका स्क्रीन टाइम तय करें.
- स्कूल में पीटीएम में जरूर जाएं और बच्चे के पढ़ाई में कमजोर है तो उसे बेइज्जत न करें.
- बच्चे की किससे दोस्ती है. कितनी देर दोस्त के साथ रहता है और कहां जाता है. यह जानकारी रखें.
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