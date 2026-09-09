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गर्भधारण से पहले मां और बच्चे की सेहत की तैयारी जरूरी, रांची में प्री-कॉन्सेप्शन केयर पर राज्यस्तरीय कार्यशाला

उन्होंने कहा कि ये मात्र आंकड़े नहीं हैं, बल्कि इस आवश्यकता को रेखांकित करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था का ध्यान केवल गर्भावस्था तक सीमित न रहकर गर्भधारण से पहले की देखभाल (Pre-Conception Care) पर भी केंद्रित होना चाहिए. इसके तहत किशोर-किशोरियों और योग्य दंपतियों तक समय रहते पहुंच बनाना, पोषण में सुधार करना, बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन करना, स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना तथा गर्भधारण से पहले प्रजनन संबंधी सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना आवश्यक है.

रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में लगभग हर तीन में से एक (29.2%) महिला कम वजन की है, जबकि बढ़ती संख्या में महिलाएं अधिक वजन (16.9%) और मेटाबॉलिक जोखिमों का सामना कर रही हैं. तन्वी झा ने आगे बताया कि 20-24 वर्ष आयु वर्ग की 28% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था. किशोरावस्था में गर्भधारण की स्थिति भी चिंताजनक है, जहां लगभग हर नौ में से एक (11.7%) किशोरी या तो गर्भवती है या मां बन चुकी है.

CINI की स्टेट हेड तन्वी झा ने बताया कि झारखंड में पहली बार इस विषय पर इस तरह की कार्यशाला का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि राज्य में किशोरियों में मां बनने की दर बढ़ी है. उन्होंने National Family Health Survey (NFHS-6), 2023-24 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गर्भावस्था और प्रसव को प्रभावित करने वाले कई जोखिम गर्भधारण से काफी पहले ही शुरू हो जाते हैं.

झारखंड सरकार और CINI ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में पूर्व-गर्भाधान देखभाल (Pre-Conception Care) को शामिल करने की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की.

यह कार्यशाला रांची के होटल बीएनआर के सभागार में आयोजित हुई. इसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि गर्भधारण की योजना बना रहे दंपतियों की स्वास्थ्य जांच, पोषण, एनीमिया की पहचान, जरूरी टीकाकरण, फोलिक एसिड का सेवन और पहले से मौजूद बीमारियों का नियंत्रण गर्भावस्था तथा नवजात के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

रांची: स्वस्थ बच्चे के जन्म की तैयारी गर्भधारण के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले शुरू होनी चाहिए. इसी सोच को केंद्र में रखते हुए झारखंड का स्वास्थ्य महकमा और चाइल्ड इन नीड इंस्टिट्यूट (CINI) के संयुक्त तत्वावधान में रांची में प्री-कॉन्सेप्शन केयर (Pre-Conception Care) पर एक राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई.

प्री-कॉन्सेप्शन केयर पर कार्यशाला (Etv Bharat)

CINI की स्टेट हेड ने स्पष्ट किया कि Child in Need Institute (CINI) ने झारखंड सरकार के सहयोग से रांची में Pre-Conception Care पर राज्य स्तरीय परामर्श बैठक का आयोजन किया. इसका उद्देश्य राज्य में चल रहे स्वास्थ्य, पोषण और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ Pre-Conception Care को एकीकृत करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना था. बैठक में Pre-Conception Care की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध साक्ष्यों, कार्यान्वयन के अनुभवों तथा राज्य में इसके लिए दिशानिर्देश तैयार करने और बड़े स्तर पर लागू करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई.

वक्तताओं ने बताया कि Pre-Conception Care, अर्थात गर्भधारण से पहले दी जाने वाली स्वास्थ्य, पोषण और व्यवहार संबंधी सेवाएं, भारत की प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण लेकिन अभी भी पर्याप्त रूप से एकीकृत न किया गया हिस्सा है. वर्तमान स्वास्थ्य कार्यक्रमों में इसका एकीकरण अलग-अलग स्तर पर है. इस परामर्श का उद्देश्य इसके महत्व पर व्यापक सहमति बनाना तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए इसे मौजूदा राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाओं में शामिल करने के रास्ते तलाशना था.

प्री-कॉन्सेप्शन केयर पर कार्यशाला (Etv Bharat)

मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए NHM के परियोजना निदेशक शशि प्रकाश झा (IAS) ने कहा कि वे राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को मां बनने की संभावित तिथि से ठीक पहले से लेकर मां बनने के बाद भी जच्चा-बच्चा को विशेष सुविधा मिले. इसके साथ-साथ डिलीवरी के बाद जो माताएं घर लौट जाती हैं, उनका भी स्वास्थ्यकर्मी, नर्सें, सहिया या चिकित्सक स्तर पर मॉनिटरिंग यानी फॉलोअप होता रहे. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के डिजिटलाइजेशन पर 30 सितंबर और 01 अक्टूबर को स्वास्थ्य विभाग बड़ा सेमिनार करने जा रहा है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि केवल जागरूकता पर्याप्त नहीं है; समय रहते स्क्रीनिंग, उचित उपचार, निरंतर परामर्श और फॉलो-अप ही जीवन बचाने के वास्तविक रास्ते हैं.

कार्यक्रम में CINI के कार्यक्रम प्रमुख मेघेन्द्र बनर्जी, स्रीपर्णा घोष मुखर्जी, राज्य के DIC हेल्थ डॉ. सिद्धार्थ सन्याल, CINI के फाउंडर डॉ. समीर नारायण चौधरी, स्वास्थ्य निदेशक डॉ. प्रभात कुमार, झालसा के अपर सचिव दीपक कुमार साहू सहित कई अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया.

प्री-कॉन्सेप्शन केयर पर कार्यशाला (Etv Bharat)

वैश्विक और राष्ट्रीय शोध साक्ष्यों पर आयोजित संवाद सत्र का संचालन डॉ. कनिनिका मित्रा (UNICEF) ने किया. इसमें प्रमुख चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों—डॉ. सोमशेखर निंबालकर (AIIMS Deoghar), डॉ. के. अपर्णा शर्मा (AIIMS New Delhi), डॉ. जॉय भदुड़ी (IAP Jharkhand) और श्री अरविंद मसाली (Jhpiego)—ने Pre-Conception Care से जुड़े शोध साक्ष्य, चिकित्सकीय आवश्यकता और समुदाय के अनुभवों पर चर्चा की.

अंतिम नीति संवाद का संचालन डॉ. टीला खान (Public Health Researcher, CINI) ने किया. इसमें राज्य के नोडल अधिकारियों डॉ. पुष्पा (Maternal Health & Family Planning), डॉ. विजय किशोर रजक (Child & Adolescent Health), डॉ. साई राम चल्ला (ICMR–National Institute of Nutrition) तथा डॉ. बिजित बिस्वास (Community Medicine, AIIMS Deoghar) ने Pre-Conception Care को मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था में शामिल करने के संभावित रास्तों और पोषण संबंधी साक्ष्यों पर चर्चा की.

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