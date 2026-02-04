ETV Bharat / press-releases

युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने भाजपा को बताया संविधान विरोधी

रांची में युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई.

Jharkhand Youth Congress
युवा कांग्रेस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 4, 2026 at 10:43 PM IST

2 Min Read
रांची: राजधानी रांची में बुधवार को झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में प्रथम प्रदेश कार्यकारिणी बैठक हुई. यह बैठक फेलिसिटी बैंक्वेट हॉल,बड़ा घाघरा में आयोजित हुई. जिसकी अध्यक्षता युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने की.

बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु, युवा कांग्रेस के प्रदेश युवा प्रभारी मनीष शर्मा और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के.राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, सीएलपी नेता प्रदीप यादव, डिप्टी सीएलपी राजेश कच्छप, राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधानसभा में पार्टी के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव, बाल आयोग के सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी, रांची महानगर अध्यक्ष कुमार राजा के साथ कई विधायक और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए.

बैठक के दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि ये महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर का देश है, जो संविधान से चलता है. लेकिन वर्तमान केन्द्र सरकार संविधान विरोधी है. इस देश को बचाना है तो युवा साथियों को आगे आकर संविधान की रक्षा करनी ही होगी.

प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी मनीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस विचारधारा वाले युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करें और संगठन को मजबूत बनाएं. हमेशा याद रखे युवा होना एक अवसर है, इसे जिम्मेदारी समझें. झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस '100 दिन संकल्प के' कार्यक्रम के तहत नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्याओं को उजागर करते हुए संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है. प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.

