फाइलेरिया के खिलाफ झारखंड में बड़ी पहल, 14 जिलों में 10 फरवरी से शुरू होगा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान
झारखंड में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 फरवरी से 14 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू होगा.
Published : February 9, 2026 at 8:28 PM IST
रांची: झारखंड के 14 जिलों में 10 फरवरी से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की जाएगी. 31 दिसंबर 2027 तक झारखंड को फाइलेरिया मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य है. 10 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस अभियान में राज्य के 11 जिलों - बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, रामगढ़, रांची, साहिबगंज और लोहरदगा में दो दवाओं डी.ई.सी. और अल्बेंडाजोल तथा 3 जिलों - कोडरमा, पाकुड़ एवं सिमडेगा में तीन दवाओं डी.ई.सी., अल्बेंडाजोल के साथ आइवरमेक्टिन के माध्यम से एमडीए अभियान चलाया जाएगा.
रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्यकर्मी बूथों के माध्यम से और घर-घर जाकर पात्र लाभार्थियों को फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाएंगे. 02 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दवा नहीं दी जाएगी. दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है तथा आशा कार्यकर्ता अथवा स्वास्थ्यकर्मी की उपस्थिति में ही दवा सेवन अनिवार्य होगा.
डॉ. प्रभात कुमार ने स्पष्ट किया कि दवा सेवन के पश्चात कुछ व्यक्तियों में जिनके अंदर फाइलेरिया के परजीवी होते है, उन्हें मितली, चक्कर अथवा हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव नहीं बल्कि शुभ संकेत हैं कि दवा अपना काम कर रहा है. इसका अर्थ यह है कि शरीर में मौजूद फाइलेरिया के परजीवी दवा के प्रभाव से नष्ट हो रहे हैं. ऐसे लक्षणों से घबराने की आवश्यकता नहीं है.
डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि जनभागीदारी और मीडिया सहयोग से फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करना संभव है. राष्ट्रीय लिम्फैटिक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत, रांची जिले के सोनाहातू, तमाड़ और कांके ब्लॉकों में फाइलेरिया (हाथीपांव) की रोकथाम के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) अभियान चलाया जाएगा. स्वास्थ्यकर्मी दवा देंगे, जो पूरी तरह से सुरक्षित है. यह दवा लेने से बीमारी से पूरी सुरक्षा मिल सकती है. मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) प्रोग्राम 10 फरवरी, 2026 को जिले भर में 619 बूथों पर आयोजित किया जा रहा है.
रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि राहे, तमाड़, सोनाहातू और कांके के प्रभावित ब्लॉकों में (कांके, सोनाहातू और तमाड़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के तहत आने वाली आबादी को टारगेट करते हुए: लगभग 491,014 लोग, जिनमें गर्भवती महिलाएं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे और गंभीर रूप से बीमार लोग शामिल नहीं हैं), DEC + एल्बेंडाजोल दी जाएगी. जो लोग 10 फरवरी को बूथों पर दवा नहीं ले पाएंगे, उनके लिए 25 फरवरी, 2026 तक घर-घर जाकर दवा बांटी जाएगी. सिविल सर्जन ने राज्य के सभी निवासियों से अपील की है कि वे 10 फरवरी, 2026 को अपने नजदीकी बूथ पर जाएं और फाइलेरिया रोधी दवा लें.
यह दवा 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को नहीं दी जाती है. 1 से 2 साल के बच्चों को एल्बेंडाजोल की आधी गोली दी जाएगी.
यह भी पढ़ें:
रांची सदर अस्पताल के हिमेटोलॉजी विभाग में डॉक्टर्स का टोटा, एक चिकित्सक के भरोसे पूरा विभाग
संथाल की ‘स्वास्थ्य राजधानी’ का हल! देवघर सदर अस्पताल में लाखों का टैंकर बना शो-पीस
देवघर सदर अस्पताल परिसर में कूड़े का अंबार, मरीजों को सता रहा संक्रमण का खतरा