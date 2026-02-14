स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने JHOSCON 2026 का किया शुभारंभ, रेटिना सर्जरी के लिए पुरस्कार जीतने वाले सर्जन डॉ विभूति को किया सम्मानित

ETV Bharat / press-releases

रांची: झारखंड ऑप्थल्मोलॉजी सोसाइटी (JHOS) के 23वें सालाना कॉन्फ्रेंस का स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रांची के स्वर्णभूमि बैंक्वेट में आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया. ऑल इंडिया आई सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉ. पार्थो बिस्वास, डॉ. टिटियाल और डॉ. मोहन राजन भी उद्घाटन समारोह में खास मेहमान के तौर पर शामिल हुए.

JHOSCONF-2026 के साथ शनिवार को कॉन्फ्रेंस की औपचारिक शुरुआत हुई, वहीं देश को इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान दिलाने वाले डॉ. विभूति कश्यप को सम्मानित किया गया. डॉ. विभूति ने अमेरिका में अमेरिकन रेटिना सोसाइटी के सालाना कॉन्फ्रेंस में रेटिनल सर्जरी के क्षेत्र में ऑस्कर माने जाने वाले दो रेट बुक्लर ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.

युवा आई सर्जन की इस उपलब्धि को देश और राज्य के लिए सम्मान बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने डॉ. विभूति को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके योगदान को झारखंड के मेडिकल इतिहास का सुनहरा अध्याय बताया. आज के प्रोग्राम में "प्रो. डॉ. बी.पी." का प्रेजेंटेशन भी शामिल था. "कश्यप एक्स्ट्राम्यूरल ओरेशन" में, मशहूर डॉ. रोहित शेट्टी ने अपना जरूरी रिसर्च पेपर पेश किया. "प्रो. डॉ. लक्ष्मी नारायण इंट्राम्यूरल ओरेशन" में, डॉ. शैलेंद्र सिंह ने रिफ्रैक्टिव सर्जरी के विकास पर विस्तार से चर्चा की.

इस खास सेशन में, डॉ. ललित वर्मा, डॉ. जे.एस. टिटियाल, डॉ. भारती कश्यप और डॉ. प्रशांत बावनकुले जैसे जाने-माने विद्वानों ने रेटिना, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी जैसी आंखों की अलग-अलग सब-स्पेशलिटी पर 2 मिनट के दमदार वीडियो टिप्स शेयर किए. डॉ. कौशिक मुरली ने भारत में आंखों की बीमारी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका पर एक मुख्य भाषण दिया.

"साइट अनसीन" सेशन में ग्लूकोमा के इलाज में नई चुनौतियों पर चर्चा की गई. डॉ. विनीता रामनानी, डॉ. अनिंद्य अनुराधा और डॉ. पूनम सिंह ने दवाओं और सर्जिकल तकनीकों (MIGS) के चुनाव पर अपने विचार शेयर किए.

अपने भाषण में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने डॉ. बिभूति कश्यप की इस कामयाबी को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, "यह हमारे राज्य के लिए बहुत गर्व की बात है कि कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल के डॉ. बिभूति कश्यप ने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेटिना स्पेशलिस्ट्स (ASRS) कॉन्फ्रेंस में एक ही साल में दो रेट बकलर ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. मेडिकल की दुनिया में 'ऑस्कर ऑफ रेटिना सर्जरी' के नाम से मशहूर ये दो ट्रॉफी जीतने वाले डॉ. बिभूति दुनिया के इकलौते सर्जन बन गए हैं. वे सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात हैं.

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है. झारखंड की एक बड़ी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहां मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारियां एक चुनौती हैं. मुझे गर्व है कि हमारे डॉक्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए दूर-दराज के इलाकों में रोशनी ला रहे हैं.

उन्होंने कहा कि आज बच्चों में मोबाइल फोन का बढ़ता इस्तेमाल और मायोपिया (पास की नजर की कमजोरी) एक गंभीर चिंता का विषय है. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2050 तक लगभग 48% बच्चे इससे प्रभावित हो सकते हैं. बच्चों को उनके जीवन के पहले तीन सालों में स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखें. 40 साल की उम्र के बाद, हर किसी को साल में एक बार आंखों की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि समय पर इलाज से 60% अंधेपन को रोका जा सकता है.

