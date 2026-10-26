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झारखंड के स्थानीय पशुधन और कुक्कुट की विशिष्ट नस्लों की पहचान में जुटी बीएयू की टीम, रांची के गांवों में सर्वे

BAU टीम ( Etv Bharat )

रांची: बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) की वैज्ञानिक टीम झारखंड के स्थानीय पशुधन एवं कुक्कुट की अब तक गैर-वर्णित और गैर-चिह्नित आबादी की पहचान, वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण तथा नस्ल पंजीकरण की दिशा में सक्रिय रूप से कार्यरत है. इसी क्रम में बीएयू की विशेष टीम ने रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड के सेरेंगहातु तथा राहे प्रखंड के गोवाली और बरवाडीह गांवों में व्यापक सर्वेक्षण किया. इससे पहले टीम राहे और बुंडू प्रखंडों में आधारभूत सर्वेक्षण एवं मानचित्रण का कार्य पूरा कर चुकी है.

यह अभियान वर्ष 2024 में प्रारम्भ किया गया था, जो वर्तमान में बीएयू के पशु आनुवंशिक संसाधन अनुसंधान केंद्र के माध्यम से संचालित किया जा रहा है. विश्वविद्यालय की टीम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वित्तपोषण से संचालित नेटवर्क परियोजना ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के तहत कार्य कर रही है. यह परियोजना आईसीएआर के राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर), करनाल की पहल है, जिसके अंतर्गत देश के स्थानीय पशु आनुवंशिक संसाधनों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण और नस्लों की पहचान की जाती है.