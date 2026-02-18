ETV Bharat / press-releases

काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के साथ अभद्रता का आरोप, थाने में दी लिखित तहरीर

इंस्पेक्टर चौक दिलीप मिश्रा ने बताया कि मामले सीसीटीवी फुटेज वह अन्य तथ्यों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

VARANASI news
काशी विश्वनाथ मंदिर में अभद्रता का आरोप. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: महाशिवरात्रि के दिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के साथ मारपीट और अभद्रता की शिकायत वाराणसी के चौक थाने में की गई है. ये शिकायत फुलवरिया के रहने वाले बाबूलाल सोनकर और भदैनी के अनुज पांडेय ने की है.

उन्होंने अपने शिकायत में कहा है कि वह रविवार को महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान मंदिर के एसडीएम शंभू शरण के प्राइवेट बाउंसरों ने उनके साथ हाथापाई अभद्रता की. धक्का-मुक्की के साथ ही गंदी-गंदी गालियां भी दी.

अनुज पांडेय ने कहा कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर नियमित दर्शन के लिए आते रहते हैं. इस क्रम में महाशिवरात्रि के दिन वह शाम को दर्शन मंदिर करने पहुंचे थे. उनके साथ मंदिर में एसडीएम शंभू शरण के प्राइवेट बाउंसर्स की तरफ से काफी अभद्रता की गई और गाली गलौज देकर धक्का मुक्की भी की गई.

इस बारे में उन्होंने जिलाधिकारी और कमिश्नर से मौखिक शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

एसडीएम शम्भू शरण ने बताया कि महाशिवरात्रि का दिन था भीड़ बहुत थी. ये लोग मंदिर के पश्चिमी द्वार जहां से दर्शनार्थियों के निकास होती है उसे रोक करके जबरदस्ती रेलिंग फांद करके गर्भगृह में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इन्हें वहां पर मौजूद सीआरपीएफ के जवानों ने रोका तो इन्होंने उसे गाली गलौज की.

इनके द्वारा फैलाई जा रही अराजकता की वजह से इन्हें गर्भगगृह के पास से हटाया गया. घटना की पूरी सीसीटीवी मंदिर प्रशासन के पास मौजूद है, जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा.

इंस्पेक्टर चौक दिलीप मिश्रा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर मिली है. मामले की जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज वह अन्य तथ्यों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

VARANASI NEWS
काशी विश्वनाथ मंदिर
KASHI VISHWANATH TEMPLE
VIOLENCE AT KASHI VISHWANATH TEMPLE
KASHI VISHWANATH TEMPLE

