ETV Bharat / press-releases

क्लस्टर सिस्टम, नीट पेपर लीक और सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में गड़बड़ी के खिलाफ विरोध, AISA और RYA का चक्का जाम

रांची: आइसा और आरवाईए (इंकलाबी नौजवान सभा) द्वारा क्लस्टर सिस्टम, नीट सहित तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक और सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में गड़बड़ी के खिलाफ 29 मई, 2026 को राज्यव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया है.

आज सीपीआई माले की प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आइसा और इंकलाबी नौजवान सभा ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी हालिया संकल्प राज्य की उच्च शिक्षा संरचना को तेजी से निजीकरण और कॉरपोरेट मॉडल की ओर ले जाने वाला बताया. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक–गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन के बहाने पदों में भारी कटौती, छात्रों की सीटों में कमी और कॉलेजों को क्लस्टर सिस्टम में बांटने की पहल का सीधा प्रभाव वंचित समुदायों और सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ेगा.

AISA और RYA की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

इससे उनका ड्रॉपआउट रेट बढ़ेगा, उच्च शिक्षा तक पहुंच और सीमित हो जाएगी तथा गुणवत्तापूर्ण अध्ययन बाधित होगा. रेगुलर कोर्सों की जगह वोकेशनल और सेल्फ-फाइनेंस मोड को बढ़ावा देने की नीति छात्रों पर आर्थिक भार बढ़ाएगी. शिक्षण संस्थाओं को ऋण आधारित प्रणाली बनाने की सीधे-सीधे कोशिश है. स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बीएड/एमएड कॉलेजों का रांची विश्वविद्यालय में विलय होने से जहाँ पहले 15–25 हजार रुपये में पढ़ाई संभव थी, अब वही कोर्स 1.5 से 2 लाख रुपये तक महंगे हो जाएंगे. यह बदलाव सामाजिक न्याय, समान अवसर और शिक्षा के अधिकार के मूल सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है.

संवाददाता सम्मेलन में NEET, NET, SSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक ने लाखों छात्रों और अभिभावकों पर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि मेहनत और भविष्य अनिश्चित होने का भय व्यापक है. आइसा के स्टेट सचिव ने कहा कि CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में गड़बड़ी, गलत उत्तर पुस्तिकाएँ मिलने के दावे, तकनीकी बाधाएँ और बड़ी संख्या में छात्रों का फेल होना मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है.