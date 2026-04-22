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अटूट आस्था: "हमें देख रहे रामलला !", अयोध्या पहुंचे 30 दृष्टिबाधित बच्चों ने मन की आंखों से किए दर्शन

रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे दृष्टि बाधित बच्चे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: राम मंदिर में बालक रामलला के विराजमान होने के बाद अब तक मंदिर में नेता, सेलेब, जानी मानी हस्तियां, खिलाड़ी, सिंगर, यहां तक की विदेशों तक से लोग यहां पहुंच चुके हैं. लेकिन जन्म से दृष्टि बाधित बच्चों द्वारा रामलला के दर्शन के दृश्य ने सबको भाव विह्वल कर दिया. हरियाणा से चलकर यहां पहुंचे 30 बच्चे रामलला की प्रतिमा के समक्ष हाथ जोड़े, चेहरे पर अटूट विश्वास और श्रद्धा के भाव लिए नेत्र बंद किए खड़े हुए, तो वहां मौजूद श्रदालु अपलक उन्हें ही निहारते रहे. बाल्य स्वरुप भगवान श्री राम की प्रतिमा की मुस्कान आज सबको गहरी दिखी और नेत्रों से आशीष झलकता दिखा. रामलला के दर्शन के बाद इन बच्चों का ने जय श्री राम के जयकारे लगाए. एक स्वर में बच्चों के बोल गूंज उठे. बोले ऐसा आभास हो रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों. सबसे बड़ी की बात ये है कि बच्चों ने कहा कि भगवान ने हम सभी को आज देख लिया है. बच्चों ने खुश होकर पढ़ी हनुमान चालीसा. (Photo Credit; ETV Bharat)