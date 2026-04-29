PM मोदी ने हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, तस्वीरों के माध्यम से देखिए वो खास पल जब पीएम ने रिमोट से हटाया पर्दा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार दोपहर हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, जो मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा हाईस्पीड कॉरिडोर है. यह परियोजना न केवल प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा बल्कि यूपी को तरक्की के राह पर ले जाएगा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 3:51 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 3:59 PM IST
