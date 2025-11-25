ETV Bharat / photos

अयोध्या ध्वजारोहण समारोह 2025; तस्वीरों के जरिए देखिए भक्ति उत्सव का अनोखा नजारा

अयोध्या ध्वजारोहण समारोह
राम मंदिर ध्वजारोहण उत्सव में पीएम मोदी ने शिरकत की. उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं. पीएम मोदी ने बटन दबाकर धर्म ध्वजा की स्थापना की. इसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया. प्रस्तुत हैं पूरे आयोजन की खास तस्वीरें. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 11:47 AM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 2:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
Last Updated : November 25, 2025 at 2:11 PM IST

TAGGED:

राम मंदिर ध्वजारोहण
राम मंदिर ध्वजारोहण 2025
PM MODI IN AYODHYA FLAG HOISTING
AYODHYAPHOTOS FLAG HOISTING
RAM MANDIR FLAG HOISTING 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.