अयोध्या ध्वजारोहण समारोह 2025; तस्वीरों के जरिए देखिए भक्ति उत्सव का अनोखा नजारा
राम मंदिर ध्वजारोहण उत्सव में पीएम मोदी ने शिरकत की. उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं. पीएम मोदी ने बटन दबाकर धर्म ध्वजा की स्थापना की. इसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया. प्रस्तुत हैं पूरे आयोजन की खास तस्वीरें. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 11:47 AM IST|
Updated : November 25, 2025 at 2:11 PM IST
Last Updated : November 25, 2025 at 2:11 PM IST