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यूपी में बाढ़ का कहर और बेबसी, देखिए मुश्किल हालातों से जूझती जिंदगी की खास तस्वीरें

यूपी में मुसीबत की बाढ़, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश में बाढ़ से परेशानी लगातार जारी है. प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का पानी जमा है, जिससे वहां रहने वाले लोगों पर बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है. कई जिलों में कच्चे मकान ढह गए, लोग बाढ़ वाले इलाके से पलायन कर रहे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 11:13 AM IST

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Updated : September 12, 2026 at 11:46 AM IST

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Last Updated : September 12, 2026 at 11:46 AM IST

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