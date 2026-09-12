यूपी में बाढ़ का कहर और बेबसी, देखिए मुश्किल हालातों से जूझती जिंदगी की खास तस्वीरें

उत्तर प्रदेश में बाढ़ से परेशानी लगातार जारी है. प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का पानी जमा है, जिससे वहां रहने वाले लोगों पर बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है. कई जिलों में कच्चे मकान ढह गए, लोग बाढ़ वाले इलाके से पलायन कर रहे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)