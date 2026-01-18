माघ मेला 2026; मौनी अमावस्या पर साधु-संत श्रद्धालुओं का ताता, 10 सुंदर तस्वीरों के जरिए देखिए अद्भुत नजारा
माघ मेला-2026 में मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हो गया है. भोर से ही स्नान के लिए बड़ी संख्या में भक्त संगम तट पर पहुंचने लगे हैं. आइए इस विशेष अवसर पर शानदार तस्वीरों के जरिए इस पावन माहौल का अनुभव करें. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 12:57 PM IST|
Updated : January 18, 2026 at 1:28 PM IST
Last Updated : January 18, 2026 at 1:28 PM IST