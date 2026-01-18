ETV Bharat / photos

माघ मेला 2026; मौनी अमावस्या पर साधु-संत श्रद्धालुओं का ताता, 10 सुंदर तस्वीरों के जरिए देखिए अद्भुत नजारा

मौनी अमावस्या पर संगम में श्रद्धालुओं की भीड़.
माघ मेला-2026 में मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हो गया है. भोर से ही स्नान के लिए बड़ी संख्या में भक्त संगम तट पर पहुंचने लगे हैं. आइए इस विशेष अवसर पर शानदार तस्वीरों के जरिए इस पावन माहौल का अनुभव करें. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 12:57 PM IST

Updated : January 18, 2026 at 1:28 PM IST

Last Updated : January 18, 2026 at 1:28 PM IST

