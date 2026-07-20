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तस्वीरों में देखें फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का जश्न

फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का जश्न
स्पेन फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से मात देकर दूसरी बार चैंपियन बन गया. (AP PHOTO)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 10:20 AM IST

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