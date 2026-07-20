तस्वीरों में देखें फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का जश्न

फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद स्पनिश खिलाड़ी का जश्न. फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद स्पनिश खिलाड़ी का जश्न. फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद स्पनिश खिलाड़ी का जश्न. फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद स्पनिश खिलाड़ी का जश्न. फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद स्पनिश खिलाड़ी का जश्न. फाइनल मैच के बाद लियोनेल मेसी ने लैमिन यमाल को लगाया गले. फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद स्पनिश खिलाड़ी का जश्न. स्पेन को गोलकीपर उनाई सिमोन को बेस्ट गोलकीपर की मिला अवॉर्ड. स्पेन के कप्तान रोड्री को मिला गोल्डन बॉल का अवॉर्ड. फाइनल मैच में गोल करने वाला स्पेनिश खिलाड़ी ट्रॉफी को चूमता हुआ. बेस्ट यंग प्लेयर का अवॉर्ड स्पेन के पाउ कुबारसी को मिला. तीन अवॉर्ड पाने वाले स्पेनिश खिलाड़ी