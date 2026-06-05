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विश्व पर्यावरण दिवस 2026: आखिर क्यों जरूरी है आज इस दिन को मनाना?

"...और इसलिए, मेरे अमेरिकी साथियों! यह मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है- यह पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो." जॉन एफ. कैनेडी ने ये शब्द शीत युद्ध के चरम पर कहे थे, जिसमें उन्होंने नागरिकों से अपने देश के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी उठाने का आग्रह किया था.

आज, मानवीय अति (excess) के कारण खुद पृथ्वी संकट में है. इसलिए आइए हम उनकी बात को दूसरे शब्दों में कहें: "...और इसलिए, पृथ्वी के निवासियों, पृथ्वी से यह मत पूछो कि वह तुम्हें और क्या दे सकती है, बल्कि यह पूछो कि तुम अपने इकलौते घर की रक्षा के लिए क्या कर सकते हो."

साल में केवल एक ही दिन ऐसा आता है जब अधिकांश इंसान सचमुच इस सवाल का सामना करते दिखते हैं. फिर भी, यह सवाल तब से मौजूद है जब से हमने पहली बार इस ग्रह पर कदम रखा था. जो शुरुआत में धीमी, गंभीर फुसफुसाहट थी, वह अब बिल्कुल साफ और तेज आवाज बन चुकी है- और मानवता अभी तक इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है.

बहुत लंबे समय से, हमने पृथ्वी के संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल किया है जैसे कि वे असीमित हों. पर वे असीमित नहीं हैं. हर एक संकेत यही इशारा करता है कि हम विनाश की कगार (tipping point) पर खड़े हैं.

कलरव करते पक्षी. (फाइल) (IANS)

विश्व पर्यावरण दिवस अब केवल एक प्रतीकात्मक दिन नहीं रह गया है. यह एक याद दिलाने वाला जरिया है: पृथ्वी को अपने जीवन-रक्षक तंत्र की जरूरत है और हम ही वे लोग हैं जिन्हें उनकी रक्षा करनी होगी.

विश्व पर्यावरण दिवस का विचार मानवीय हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण में हो रहे बदलावों पर संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था. इसके माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, प्रकृति पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकना और इसके संरक्षण को बढ़ावा देना था. इस पर पहली औपचारिक चर्चा 5 जून से 16 जून, 1972 तक स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी. तब से, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है.

साल 1973 में, इसके पहले उत्सव का विषय (थीम) "केवल एक पृथ्वी" था. तब से, हर साल एक विशेष थीम चुनी जाती है, जिसे अक्सर किसी मेजबान देश द्वारा तय किया जाता है. साल 1978 से, वैश्विक पर्यावरण प्रयासों ने ओजोन परत और वन्यजीवों की सुरक्षा में ऐतिहासिक और कानूनी सफलताएं हासिल की हैं, और बड़े पैमाने पर चलाए गए जन जागरूकता अभियान भी काफी हद तक सफल रहे हैं. लेकिन जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण और भूमि के बंजर होने के खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है.

इसी बीच, इंसानों द्वारा लड़े जा रहे युद्ध और सशस्त्र संघर्ष कुछ सबसे विनाशकारी और कभी न सुधरने वाली पर्यावरण आपदाओं का कारण बन रहे हैं. इस तरह के कदम वैश्विक पर्यावरण संधियों के तहत दशकों में की गई प्रगति को सीधे तौर पर बर्बाद कर देते हैं. ये युद्ध न केवल निर्दोष लोगों को खतरे में डालते हैं, बल्कि इनसे होने वाला पर्यावरणीय नुकसान वैश्विक जलवायु सुधार के प्रयासों को भी कमजोर करता है.

बढ़ते तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के उत्सर्जन को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है. हालांकि "नेट जीरो" (शुद्ध शून्य उत्सर्जन) हमारा अंतिम लक्ष्य है, लेकिन पिछले एक दशक में वायुमंडलीय कार्बन में कोई वास्तविक कमी नहीं आई है. इसके विपरीत, इंसानों द्वारा होने वाला वैश्विक कार्बन उत्सर्जन ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर स्थिर बना हुआ है, और वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है.

वैश्विक स्तर पर, इंसानी गतिविधियां हर साल लगभग 38 अरब टन CO2 (कार्बन डाइऑक्साइड) छोड़ती हैं. प्राकृतिक रूप से कार्बन सोखने वाले स्रोत- जैसे जंगल, मिट्टी और महासागर- इनमें से लगभग आधे उत्सर्जन को सोख लेते हैं. लेकिन बचा हुआ कार्बन हर साल वायुमंडल में जमा होता रहता है. पिछले दशक में, वायुमंडलीय CO2 में हर साल औसतन 2.4 से 2.6 पार्ट्स प्रति मिलियन की दर से बढ़ोतरी हुई है.

यह देखने में बहुत कम लग सकता है - सिर्फ 0.00024% से 0.00026%- लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े हैं. जैसा कि हम पहले से ही अनुभव कर रहे हैं. इसमें अब हम युद्धों से होने वाले नुकसान को भी जोड़ देते हैं. 'इनिशिएटिव ऑन ग्रीनहाउस गैस (GHG) अकाउंटिंग ऑफ वॉर' की विस्तृत ट्रैकिंग से पता चलता है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पहले चार वर्षों में 311 मिलियन (31.1 करोड़) टन CO2 के बराबर ग्रीनहाउस गैसें पैदा हुईं. यह अकेला युद्ध फ्रांस जैसे किसी औद्योगिक देश के पूरे साल के कुल कार्बन उत्सर्जन के बराबर है.

इस उत्सर्जन का अधिकांश हिस्सा सैनिकों के लगातार आवागमन, भारी तोपखाने, लड़ाकू विमानों की उड़ानों और मिसाइल हमलों से आता है- जो इस युद्ध के कुल उत्सर्जन का 37% है. इसके अलावा, प्राकृतिक दृश्यों और जंगलों की भारी तबाही भी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है. यूक्रेन में, युद्ध के कारण जंगलों और आर्द्रभूमियों (wetlands) में लगी आग इस युद्ध के कुल उत्सर्जन का 23% थी, जिसने कार्बन सोखने वाले इन प्राकृतिक तंत्रों को ही कार्बन उगलने वाले बड़े स्रोतों में बदल दिया. इसके बाद, (युद्ध के बाद होने वाला) पुनर्निर्माण कार्बन पैदा करने वाली और फैक्ट्रियों को बढ़ावा देता है.

गाजा के संघर्ष के विस्तृत जलवायु ऑडिट का ही उदाहरण ले लीजिए. जहां सीधे युद्ध के कारण 1.3 मिलियन (13 लाख) टन CO2 का उत्सर्जन हुआ, वहीं तबाह हो चुके बुनियादी ढांचे को दोबारा बनाने के लिए भविष्य में सीमेंट और स्टील के उत्पादन से 31 मिलियन (3.1 करोड़) टन से ज्यादा कार्बन पैदा होगा.

यानी एक तरफ, हम 'नेट जीरो' हासिल करने के बहाने काम करते हैं. इसे पाने के लिए हम इलेक्ट्रिक कारें चलाते हैं और सोलर पैनल लगाते हैं. लेकिन दूसरी तरफ, हम जमीन को भारी तोपखानों से भर देते हैं और आसमान में ड्रोन व लड़ाकू विमान उड़ाते हैं जो हमारे शहरों पर बम बरसाते हैं. फिर हम पृथ्वी के रक्षक बनने का नाटक करते हैं, और विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं.

इन नाकामियों के साथ ही अमेरिका, पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गया है. अमेरिका आधिकारिक तौर पर पेरिस समझौते से बाहर हो गया है. उसने संयुक्त राष्ट्र के 'ग्रीन क्लाइमेट फंड' (GCF) जैसे बहुपक्षीय फंडों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी रोक दिया है. वहां की सरकार स्वच्छ ऊर्जा की राह से पूरी तरह भटकते हुए, जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है.