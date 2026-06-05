विश्व पर्यावरण दिवस 2026: आखिर क्यों जरूरी है आज इस दिन को मनाना?
पृथ्वी को अपने जीवन-रक्षक तंत्र की जरूरत है और हम ही वे लोग हैं जिन्हें उनकी रक्षा करनी होगी.
Published : June 5, 2026 at 5:54 AM IST
"...और इसलिए, मेरे अमेरिकी साथियों! यह मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है- यह पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो." जॉन एफ. कैनेडी ने ये शब्द शीत युद्ध के चरम पर कहे थे, जिसमें उन्होंने नागरिकों से अपने देश के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी उठाने का आग्रह किया था.
आज, मानवीय अति (excess) के कारण खुद पृथ्वी संकट में है. इसलिए आइए हम उनकी बात को दूसरे शब्दों में कहें: "...और इसलिए, पृथ्वी के निवासियों, पृथ्वी से यह मत पूछो कि वह तुम्हें और क्या दे सकती है, बल्कि यह पूछो कि तुम अपने इकलौते घर की रक्षा के लिए क्या कर सकते हो."
साल में केवल एक ही दिन ऐसा आता है जब अधिकांश इंसान सचमुच इस सवाल का सामना करते दिखते हैं. फिर भी, यह सवाल तब से मौजूद है जब से हमने पहली बार इस ग्रह पर कदम रखा था. जो शुरुआत में धीमी, गंभीर फुसफुसाहट थी, वह अब बिल्कुल साफ और तेज आवाज बन चुकी है- और मानवता अभी तक इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है.
बहुत लंबे समय से, हमने पृथ्वी के संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल किया है जैसे कि वे असीमित हों. पर वे असीमित नहीं हैं. हर एक संकेत यही इशारा करता है कि हम विनाश की कगार (tipping point) पर खड़े हैं.
विश्व पर्यावरण दिवस अब केवल एक प्रतीकात्मक दिन नहीं रह गया है. यह एक याद दिलाने वाला जरिया है: पृथ्वी को अपने जीवन-रक्षक तंत्र की जरूरत है और हम ही वे लोग हैं जिन्हें उनकी रक्षा करनी होगी.
विश्व पर्यावरण दिवस का विचार मानवीय हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण में हो रहे बदलावों पर संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था. इसके माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, प्रकृति पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकना और इसके संरक्षण को बढ़ावा देना था. इस पर पहली औपचारिक चर्चा 5 जून से 16 जून, 1972 तक स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी. तब से, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है.
साल 1973 में, इसके पहले उत्सव का विषय (थीम) "केवल एक पृथ्वी" था. तब से, हर साल एक विशेष थीम चुनी जाती है, जिसे अक्सर किसी मेजबान देश द्वारा तय किया जाता है. साल 1978 से, वैश्विक पर्यावरण प्रयासों ने ओजोन परत और वन्यजीवों की सुरक्षा में ऐतिहासिक और कानूनी सफलताएं हासिल की हैं, और बड़े पैमाने पर चलाए गए जन जागरूकता अभियान भी काफी हद तक सफल रहे हैं. लेकिन जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण और भूमि के बंजर होने के खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है.
इसी बीच, इंसानों द्वारा लड़े जा रहे युद्ध और सशस्त्र संघर्ष कुछ सबसे विनाशकारी और कभी न सुधरने वाली पर्यावरण आपदाओं का कारण बन रहे हैं. इस तरह के कदम वैश्विक पर्यावरण संधियों के तहत दशकों में की गई प्रगति को सीधे तौर पर बर्बाद कर देते हैं. ये युद्ध न केवल निर्दोष लोगों को खतरे में डालते हैं, बल्कि इनसे होने वाला पर्यावरणीय नुकसान वैश्विक जलवायु सुधार के प्रयासों को भी कमजोर करता है.
बढ़ते तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के उत्सर्जन को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है. हालांकि "नेट जीरो" (शुद्ध शून्य उत्सर्जन) हमारा अंतिम लक्ष्य है, लेकिन पिछले एक दशक में वायुमंडलीय कार्बन में कोई वास्तविक कमी नहीं आई है. इसके विपरीत, इंसानों द्वारा होने वाला वैश्विक कार्बन उत्सर्जन ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर स्थिर बना हुआ है, और वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है.
वैश्विक स्तर पर, इंसानी गतिविधियां हर साल लगभग 38 अरब टन CO2 (कार्बन डाइऑक्साइड) छोड़ती हैं. प्राकृतिक रूप से कार्बन सोखने वाले स्रोत- जैसे जंगल, मिट्टी और महासागर- इनमें से लगभग आधे उत्सर्जन को सोख लेते हैं. लेकिन बचा हुआ कार्बन हर साल वायुमंडल में जमा होता रहता है. पिछले दशक में, वायुमंडलीय CO2 में हर साल औसतन 2.4 से 2.6 पार्ट्स प्रति मिलियन की दर से बढ़ोतरी हुई है.
यह देखने में बहुत कम लग सकता है - सिर्फ 0.00024% से 0.00026%- लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े हैं. जैसा कि हम पहले से ही अनुभव कर रहे हैं. इसमें अब हम युद्धों से होने वाले नुकसान को भी जोड़ देते हैं. 'इनिशिएटिव ऑन ग्रीनहाउस गैस (GHG) अकाउंटिंग ऑफ वॉर' की विस्तृत ट्रैकिंग से पता चलता है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पहले चार वर्षों में 311 मिलियन (31.1 करोड़) टन CO2 के बराबर ग्रीनहाउस गैसें पैदा हुईं. यह अकेला युद्ध फ्रांस जैसे किसी औद्योगिक देश के पूरे साल के कुल कार्बन उत्सर्जन के बराबर है.
इस उत्सर्जन का अधिकांश हिस्सा सैनिकों के लगातार आवागमन, भारी तोपखाने, लड़ाकू विमानों की उड़ानों और मिसाइल हमलों से आता है- जो इस युद्ध के कुल उत्सर्जन का 37% है. इसके अलावा, प्राकृतिक दृश्यों और जंगलों की भारी तबाही भी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है. यूक्रेन में, युद्ध के कारण जंगलों और आर्द्रभूमियों (wetlands) में लगी आग इस युद्ध के कुल उत्सर्जन का 23% थी, जिसने कार्बन सोखने वाले इन प्राकृतिक तंत्रों को ही कार्बन उगलने वाले बड़े स्रोतों में बदल दिया. इसके बाद, (युद्ध के बाद होने वाला) पुनर्निर्माण कार्बन पैदा करने वाली और फैक्ट्रियों को बढ़ावा देता है.
गाजा के संघर्ष के विस्तृत जलवायु ऑडिट का ही उदाहरण ले लीजिए. जहां सीधे युद्ध के कारण 1.3 मिलियन (13 लाख) टन CO2 का उत्सर्जन हुआ, वहीं तबाह हो चुके बुनियादी ढांचे को दोबारा बनाने के लिए भविष्य में सीमेंट और स्टील के उत्पादन से 31 मिलियन (3.1 करोड़) टन से ज्यादा कार्बन पैदा होगा.
यानी एक तरफ, हम 'नेट जीरो' हासिल करने के बहाने काम करते हैं. इसे पाने के लिए हम इलेक्ट्रिक कारें चलाते हैं और सोलर पैनल लगाते हैं. लेकिन दूसरी तरफ, हम जमीन को भारी तोपखानों से भर देते हैं और आसमान में ड्रोन व लड़ाकू विमान उड़ाते हैं जो हमारे शहरों पर बम बरसाते हैं. फिर हम पृथ्वी के रक्षक बनने का नाटक करते हैं, और विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं.
इन नाकामियों के साथ ही अमेरिका, पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गया है. अमेरिका आधिकारिक तौर पर पेरिस समझौते से बाहर हो गया है. उसने संयुक्त राष्ट्र के 'ग्रीन क्लाइमेट फंड' (GCF) जैसे बहुपक्षीय फंडों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी रोक दिया है. वहां की सरकार स्वच्छ ऊर्जा की राह से पूरी तरह भटकते हुए, जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है.
धरती की अनसुनी पुकार
कई लोगों के लिए, विश्व पर्यावरण दिवस कैलेंडर पर सिर्फ एक और तारीख हो सकता है. लेकिन जो लोग पृथ्वी की नब्ज को महसूस कर सकते हैं, उनके लिए हर दिन पर्यावरण का है. जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, यह जमीन, और हमारे साथ विकसित हुए सभी पेड़-पौधे और जीव-जंतु, ये सब एक ही प्रणाली का हिस्सा हैं.
इस ग्रह के एकमात्र ऐसे निवासी होने के नाते जो खुद के बारे में और इस पर पनपने वाले जीवन के महत्व के बारे में सोच सकते हैं, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इसका भविष्य दांव पर लगा है.
अरबों सालों से हमारा ग्रह खामोश रहा है. इंसानों के साथ सह-अस्तित्व की शर्तों को लेकर पृथ्वी ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा. लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस एक याद दिलाने वाला जरिया है कि पृथ्वी की इस खामोशी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. जैसे-जैसे हमारे जीवन के लिए जरूरी प्राकृतिक तंत्र विनाश की कगार पर पहुंच रहे हैं, यह ग्रह अब बोलने लगा है.
जैसे-जैसे जंगल सिकुड़ रहे हैं, हवा और नदियां बेजान व प्रदूषित हो रही हैं, और तापमान बढ़ रहा है, वैसे-वैसे यह ग्रह संकट के लक्षण दिखाने लगा है. बढ़ते तापमान, गायब होते जंगलों और प्रदूषित महासागरों के जरिए- यह ग्रह हमें संकट के संकेत भेज रहा है. फिर भी, हम में से कई लोग अक्सर अपने ही जोखिम पर इसे नजरअंदाज कर रहे हैं.
यह बेहद गंभीर बात है कि जब यह सब कुछ घटित हो रहा है, तब हम 'विश्व पर्यावरण दिवस 2026' मना रहे हैं. पर्यावरण के नजरिए से बेहद संवेदनशील इलाकों में भारी बुनियादी ढांचे के बेलगाम निर्माण के कारण, भारत आज भारी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है और उसे खराब हवा, प्रदूषित नदियों, सिकुड़ते जंगलों और पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है.
भारत की महिला कार्यकर्ताओं को सलाम
कुछ लोग ऐसे हैं जो पृथ्वी की पुकार सुनते हैं और उसकी बेहतरीन सेवा कर रहे हैं. भारत में महिलाएं लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण में सबसे आगे रही हैं, जिन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वकालत (advocacy) के साथ जोड़ा है. गौरा देवी जैसी ग्रामीण महिलाओं ने 1970 के दशक के ऐतिहासिक चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था.
भारतीय पर्यावरणविद् और वैज्ञानिक वंदना शिवा को जैव विविधता संरक्षण और कृषि संप्रभुता के लिए उनके संघर्षों के कारण दुनिया भर में जाना जाता है. राजस्थान की महिला कार्यकर्ताएं, जो अपने पैतृक घरों और गांवों में सूखे पड़े कुओं और बावड़ियों को पुनर्जीवित कर रही हैं, जल संरक्षण के क्षेत्र में एक मिसाल हैं. ये कार्यकर्ताएं मानती हैं कि बावड़ियां सिर्फ विरासत नहीं हैं, वे खुद जीवन हैं और उनकी रक्षा करना महिलाओं का कर्तव्य है. वे इस लक्ष्य को पाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं.
सुंदरवन में चक्रवातों और समुद्री कटाव के कारण जिन हजारों महिलाओं का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था, वे अब प्रकृति की रक्षक बन गई हैं. रिपोर्टों से पता चलता है कि 'बडाबोन फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स' (BFIG) की सदस्य 18,000 से अधिक महिलाओं ने 4,600 हेक्टेयर से अधिक तटीय भूमि को फिर से हरा-भरा बना दिया है. इनमें से कई महिलाएं, जिन्हें 'टाइगर विडो' (बाघ के हमलों में अपने पतियों को खोने वाली महिलाएं) के रूप में जाना जाता है. उन्होंने अपने मानसिक तनाव से उबरकर 'मैंग्रोव आर्मी' नामक संगठन के माध्यम से 50,000 मैंग्रोव के पौधे लगाए हैं और वे उनकी रक्षा कर रही हैं.
सालुमरादा थिमक्का कर्नाटक की एक विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद् हैं. वे पेड़ों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थीं और इस तरह वे धरती की मां बन गईं. उनके इस महान कार्य की शुरुआत तब हुई जब थिमक्का और उनके दिवंगत पति चिक्कैया ने बरगद के पेड़ लगाने और उनकी इस तरह देखभाल करने का फैसला किया जैसे कि वे उनकी अपनी संतान हों. इस दंपती ने हाईवे (राजमार्ग) के किनारे सैकड़ों पेड़ लगाए और पूरी लगन के साथ उन्हें सींचा.
थिमक्का के इस काम को सम्मान देने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें "सालुमरादा" की उपाधि दी (कन्नड़ भाषा में जिसका अर्थ "पेड़ों की कतार" होता है). हाईवे के किनारे लगे उन प्रसिद्ध बरगद के पेड़ों के अलावा, उन्होंने 8,000 से अधिक पेड़ लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा अत्यधिक गरीबी में बिताने और कोई औपचारिक शिक्षा न मिलने के बावजूद, थिमक्का ने अपना सब कुछ धरती मां को समर्पित कर दिया.
सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, कवयित्री सुगता कुमारी, वैज्ञानिक जानकी अम्माल- ऐसी कितनी ही महिलाओं ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है. भारत की पहली महिला वनस्पति वैज्ञानिकों में से एक और एक बेहद सम्मानित राष्ट्रीय वैज्ञानिक के रूप में, जानकी अम्माल ने 1970 के दशक में कुंती पुझा नदी पर एक पनबिजली परियोजना (hydro-electric project) बनाने के खिलाफ सरकार को चुनौती देने के लिए अपने वैज्ञानिक प्रभाव का इस्तेमाल किया, क्योंकि यह परियोजना जंगल को पूरी तरह तबाह कर देती.
सुगताकुमारी ने अपनी बेहद भावुक कविताओं, जैसे कि अपनी प्रसिद्ध कविता "मराथिनु स्तुति" (एक पेड़ की स्तुति) के माध्यम से जनता की सोच को बदल दिया. उन्होंने इस अनमोल प्राकृतिक आवास को नष्ट करने के खतरों के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाने के लिए आम नागरिकों, छात्रों और राजनीतिक नेताओं को एक साथ जोड़ा.
(अस्वीकरण: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं. यह ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं.)
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