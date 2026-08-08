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विश्व-स्तरीय प्रतिभा, फिर भी भारत से पर्याप्त विश्व-स्तरीय कंपनियां नहीं !

पिछले हफ्ते कोलंबिया से लौटे पांच भारतीय किशोर (teenagers) मेडल से भी अधिक मूल्यवान चीज अपने साथ लेकर आए. वे भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति—इसकी प्रतिभा—का एक अहसास अपने साथ लेकर आए.

5 से 12 जुलाई तक आयोजित 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (International Physics Olympiad) में, भारत की पांच सदस्यीय टीम ने पांच गोल्ड मेडल जीते, जिससे देश चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान और ताइवान जैसी वैज्ञानिक महाशक्तियों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहा. यह उपलब्धि असाधारण थी. 85 से अधिक देशों के 381 सबसे मेधावी स्कूली छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए, भारतीय टीम ने दो कठिन पांच-पांच घंटे की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें किताबी ज्ञान के बजाय मौलिक सोच की मांग की गई थी.

सफलता कोई संयोगवश नहीं है. यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (HBCSE) के लगभग तीन दशकों के धैर्यपूर्ण कार्य का नतीजा है. पहचान, मार्गदर्शन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण की कठोर प्रक्रिया के माध्यम से, भारत ने लगातार विश्व स्तर पर उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक तैयार किए हैं. पिछले एक दशक में, हर भारतीय प्रतिभागी भौतिकी ओलंपियाड से मेडल के साथ लौटा है, जिनमें से लगभग दो-तिहाई गोल्ड मेडल हैं.

फिर भी, इस उल्लेखनीय सफलता के पीछे एक चिंताजनक आंकड़ा छिपा है. HBCSE के अनुसार, भारत के लगभग 64 प्रतिशत ओलंपियाड पदक विजेता डॉक्टरेट शोध करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 32 प्रतिशत ही आखिर में भारत में रहते हैं. देश ने प्रतिभा की खोज करने की कला में महारत हासिल कर ली है, लेकिन उसे बनाए रखने में उतनी सफलता नहीं मिली है.

यह विरोधाभास साइंस ओलंपियाड से कहीं आगे तक जाता है. यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है: क्या भारत अपनी असीम बौद्धिक पूंजी को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यमों में बदल सकता है?

बुद्धिमत्ता से अधिक मायने रखती है प्रतिभा

प्रतिभा को हमेशा अकादमिक उत्कृष्टता के बराबर माना जाता है. वास्तव में यह उससे कहीं अधिक व्यापक है. प्रतिभा चीजों को देखने, सवाल करने, कुछ नया करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता है. यह ज्ञान को रचनात्मकता के साथ, जिज्ञासा को अनुशासन के साथ और कल्पना को दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ती है.

हालांकि, अकेले प्रतिभा से न तो नौकरियां पैदा होती हैं और न ही खुशहाली. इसका आर्थिक मूल्य तभी होता है जब विचारों को उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और व्यवसायों में बदला जाता है. हर बड़ी तकनीकी क्रांति—कंप्यूटर और जैव प्रौद्योगिकी से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक—किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में शुरू हुई और बाद में एक व्यावसायिक उद्यम बन गई.

इसलिए, किसी राष्ट्र की सफलता का वास्तविक पैमाना केवल उसके द्वारा पैदा किए जाने वाले मेधावी छात्रों की संख्या नहीं है, बल्कि उन इनोवेटर्स और उद्यमियों की संख्या है जिन्हें वह सक्षम बनाता है.

विचारों से स्टार्ट-अप तक

इनोवेशन उद्यमिता के माध्यम से समाज तक पहुंचता है. स्टार्ट-अप रिसर्च को उत्पादों में बदलते हैं, निवेश आकर्षित करते हैं, रोजगार सृजित करते हैं और उत्पादकता बढ़ाते हैं.

एक स्टार्ट-अप यूनिकॉर्न तब बनता है जब निजी स्वामित्व में रहते हुए उसका मूल्यांकन 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाता है. यूनिकॉर्न नवाचार की व्यावसायिक सफलता और किसी देश के उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती का संकेत देते हैं. आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने वाले देश दुनिया के अग्रणी यूनिकॉर्न निर्माता भी हैं.

भारत का स्टार्ट-अप दौर

अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है. 100 से अधिक भारतीय स्टार्ट-अप ने एक अरब डॉलर के मूल्यांकन के आंकड़े को पार कर लिया है, जो डिजिटल उद्यमिता की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है. स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहलों, आधार और यूपीआई के विस्तार, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीक के प्रति जागरूक युवा आबादी ने नवाचार के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की है.

भारतीय स्टार्ट-अप आज वित्तीय, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. वे लाखों ग्राहकों को सेवा देने के साथ-साथ बेहतरीन नौकरियां भी दे रहे हैं.

भारत की क्षमता को दर्शाते हैं स्वदेशी यूनिकॉर्न

कई भारतीय कंपनियों ने यह प्रदर्शित किया है कि स्थानीय प्रतिभा वैश्विक स्तर पर व्यवसाय बना सकती है. फिनटेक में, नितिन और निखिल कामत द्वारा स्थापित जेरोधा (Zerodha) ने मुख्य रूप से बिना बाहरी फंडिंग के कम लागत वाली ब्रोकरेज के माध्यम से खुदरा निवेश में बदलाव किया. पाइन लैब्स मर्चेंट कॉमर्स और डिजिटल भुगतान में एक अग्रणी कंपनी बन गई है. फाल्गुनी नायर द्वारा स्थापित नायका (Nykaa) ने तकनीक और एक ओमनीचैनल व्यावसायिक मॉडल के माध्यम से भारत के ब्यूटी रिटेल उद्योग में क्रांति ला दी. लेंसकार्ट (Lenskart) ने भी इसी तरह आईवियर बाजार को बदल दिया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बेंगलुरु स्थित सर्वम एआई (Sarvam AI) भारत का पहला प्रमुख जेनरेटिव एआई यूनिकॉर्न बनकर उभरा है, जो भारतीय भाषाओं के अनुकूल स्वदेशी भाषा मॉडल और स्पीच तकनीक विकसित कर रहा है. स्वास्थ्य सेवा नवाचार का प्रतिनिधित्व इनोवसेर (Innovaccer) जैसी कंपनियां करती हैं, जो स्वास्थ्य सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करती हैं. ये कंपनियां दिखाती हैं कि भारतीय उद्यमी स्थानीय चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यम बना सकते हैं.

विदेश में और भी अधिक चमक बिखेर रही भारतीय प्रतिभा

विडंबना यह है कि भारत की उद्यमिता की सफलता की कहानी देश की सीमाओं से बाहर और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है. भारतीय मूल के उद्यमियों ने विदेश में 150 से अधिक यूनिकॉर्न बनाए हैं, जिनमें अकेले अमेरिका में 96 अरब डॉलर के स्टार्टअप शामिल हैं, जो इजराइल, चीन या यूनाइटेड किंगडम (UK) के संस्थापकों से अधिक हैं. इनमें Perplexity AI भी शामिल है, जिसके को-फाउंडर आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र अरविंद श्रीनिवास हैं, जो अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों में से एक है. Databricks, जिसकी कीमत 100 अरब अमेरिकी डॉलर से कहीं अधिक है, AI और क्लाउड डेटा एनालिटिक्स में वैश्विक लीडर बन गया है. अरविंद जैन द्वारा स्थापित Glean ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उद्यम खोज को बदल दिया है. Mercor एक प्रमुख AI-संचालित भर्ती प्लेटफॉर्म के रूप में तेजी से उभर कर सामने आया है.