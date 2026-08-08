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विश्व-स्तरीय प्रतिभा, फिर भी भारत से पर्याप्त विश्व-स्तरीय कंपनियां नहीं !

इनोवेशन उद्यमिता के माध्यम से समाज तक पहुंचता है. स्टार्ट-अप रिसर्च को उत्पादों में बदलते हैं, निवेश आकर्षित करते हैं और रोजगार सृजित करते हैं.

World-class talent but, not enough world-class companies from India
विश्व-स्तरीय प्रतिभा, फिर भी भारत से पर्याप्त विश्व-स्तरीय कंपनियां नहीं ! (IANS)
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By Appa Rao Podile

Published : August 8, 2026 at 5:22 PM IST

11 Min Read
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पिछले हफ्ते कोलंबिया से लौटे पांच भारतीय किशोर (teenagers) मेडल से भी अधिक मूल्यवान चीज अपने साथ लेकर आए. वे भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति—इसकी प्रतिभा—का एक अहसास अपने साथ लेकर आए.

5 से 12 जुलाई तक आयोजित 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (International Physics Olympiad) में, भारत की पांच सदस्यीय टीम ने पांच गोल्ड मेडल जीते, जिससे देश चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान और ताइवान जैसी वैज्ञानिक महाशक्तियों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहा. यह उपलब्धि असाधारण थी. 85 से अधिक देशों के 381 सबसे मेधावी स्कूली छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए, भारतीय टीम ने दो कठिन पांच-पांच घंटे की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें किताबी ज्ञान के बजाय मौलिक सोच की मांग की गई थी.

सफलता कोई संयोगवश नहीं है. यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (HBCSE) के लगभग तीन दशकों के धैर्यपूर्ण कार्य का नतीजा है. पहचान, मार्गदर्शन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण की कठोर प्रक्रिया के माध्यम से, भारत ने लगातार विश्व स्तर पर उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक तैयार किए हैं. पिछले एक दशक में, हर भारतीय प्रतिभागी भौतिकी ओलंपियाड से मेडल के साथ लौटा है, जिनमें से लगभग दो-तिहाई गोल्ड मेडल हैं.

फिर भी, इस उल्लेखनीय सफलता के पीछे एक चिंताजनक आंकड़ा छिपा है. HBCSE के अनुसार, भारत के लगभग 64 प्रतिशत ओलंपियाड पदक विजेता डॉक्टरेट शोध करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 32 प्रतिशत ही आखिर में भारत में रहते हैं. देश ने प्रतिभा की खोज करने की कला में महारत हासिल कर ली है, लेकिन उसे बनाए रखने में उतनी सफलता नहीं मिली है.

यह विरोधाभास साइंस ओलंपियाड से कहीं आगे तक जाता है. यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है: क्या भारत अपनी असीम बौद्धिक पूंजी को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यमों में बदल सकता है?

बुद्धिमत्ता से अधिक मायने रखती है प्रतिभा

प्रतिभा को हमेशा अकादमिक उत्कृष्टता के बराबर माना जाता है. वास्तव में यह उससे कहीं अधिक व्यापक है. प्रतिभा चीजों को देखने, सवाल करने, कुछ नया करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता है. यह ज्ञान को रचनात्मकता के साथ, जिज्ञासा को अनुशासन के साथ और कल्पना को दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ती है.

हालांकि, अकेले प्रतिभा से न तो नौकरियां पैदा होती हैं और न ही खुशहाली. इसका आर्थिक मूल्य तभी होता है जब विचारों को उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और व्यवसायों में बदला जाता है. हर बड़ी तकनीकी क्रांति—कंप्यूटर और जैव प्रौद्योगिकी से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक—किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में शुरू हुई और बाद में एक व्यावसायिक उद्यम बन गई.

इसलिए, किसी राष्ट्र की सफलता का वास्तविक पैमाना केवल उसके द्वारा पैदा किए जाने वाले मेधावी छात्रों की संख्या नहीं है, बल्कि उन इनोवेटर्स और उद्यमियों की संख्या है जिन्हें वह सक्षम बनाता है.

विचारों से स्टार्ट-अप तक

इनोवेशन उद्यमिता के माध्यम से समाज तक पहुंचता है. स्टार्ट-अप रिसर्च को उत्पादों में बदलते हैं, निवेश आकर्षित करते हैं, रोजगार सृजित करते हैं और उत्पादकता बढ़ाते हैं.

एक स्टार्ट-अप यूनिकॉर्न तब बनता है जब निजी स्वामित्व में रहते हुए उसका मूल्यांकन 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाता है. यूनिकॉर्न नवाचार की व्यावसायिक सफलता और किसी देश के उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती का संकेत देते हैं. आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने वाले देश दुनिया के अग्रणी यूनिकॉर्न निर्माता भी हैं.

भारत का स्टार्ट-अप दौर

अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है. 100 से अधिक भारतीय स्टार्ट-अप ने एक अरब डॉलर के मूल्यांकन के आंकड़े को पार कर लिया है, जो डिजिटल उद्यमिता की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है. स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहलों, आधार और यूपीआई के विस्तार, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीक के प्रति जागरूक युवा आबादी ने नवाचार के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की है.

भारतीय स्टार्ट-अप आज वित्तीय, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. वे लाखों ग्राहकों को सेवा देने के साथ-साथ बेहतरीन नौकरियां भी दे रहे हैं.

भारत की क्षमता को दर्शाते हैं स्वदेशी यूनिकॉर्न

कई भारतीय कंपनियों ने यह प्रदर्शित किया है कि स्थानीय प्रतिभा वैश्विक स्तर पर व्यवसाय बना सकती है. फिनटेक में, नितिन और निखिल कामत द्वारा स्थापित जेरोधा (Zerodha) ने मुख्य रूप से बिना बाहरी फंडिंग के कम लागत वाली ब्रोकरेज के माध्यम से खुदरा निवेश में बदलाव किया. पाइन लैब्स मर्चेंट कॉमर्स और डिजिटल भुगतान में एक अग्रणी कंपनी बन गई है. फाल्गुनी नायर द्वारा स्थापित नायका (Nykaa) ने तकनीक और एक ओमनीचैनल व्यावसायिक मॉडल के माध्यम से भारत के ब्यूटी रिटेल उद्योग में क्रांति ला दी. लेंसकार्ट (Lenskart) ने भी इसी तरह आईवियर बाजार को बदल दिया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बेंगलुरु स्थित सर्वम एआई (Sarvam AI) भारत का पहला प्रमुख जेनरेटिव एआई यूनिकॉर्न बनकर उभरा है, जो भारतीय भाषाओं के अनुकूल स्वदेशी भाषा मॉडल और स्पीच तकनीक विकसित कर रहा है. स्वास्थ्य सेवा नवाचार का प्रतिनिधित्व इनोवसेर (Innovaccer) जैसी कंपनियां करती हैं, जो स्वास्थ्य सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करती हैं. ये कंपनियां दिखाती हैं कि भारतीय उद्यमी स्थानीय चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यम बना सकते हैं.

विदेश में और भी अधिक चमक बिखेर रही भारतीय प्रतिभा

विडंबना यह है कि भारत की उद्यमिता की सफलता की कहानी देश की सीमाओं से बाहर और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है. भारतीय मूल के उद्यमियों ने विदेश में 150 से अधिक यूनिकॉर्न बनाए हैं, जिनमें अकेले अमेरिका में 96 अरब डॉलर के स्टार्टअप शामिल हैं, जो इजराइल, चीन या यूनाइटेड किंगडम (UK) के संस्थापकों से अधिक हैं. इनमें Perplexity AI भी शामिल है, जिसके को-फाउंडर आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र अरविंद श्रीनिवास हैं, जो अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों में से एक है. Databricks, जिसकी कीमत 100 अरब अमेरिकी डॉलर से कहीं अधिक है, AI और क्लाउड डेटा एनालिटिक्स में वैश्विक लीडर बन गया है. अरविंद जैन द्वारा स्थापित Glean ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उद्यम खोज को बदल दिया है. Mercor एक प्रमुख AI-संचालित भर्ती प्लेटफॉर्म के रूप में तेजी से उभर कर सामने आया है.

कुल मिलाकर, भारतीय उद्यमियों ने दुनिया भर में 200 से अधिक यूनिकॉर्न की स्थापना की है. विडंबना यह है कि उन्होंने भारत की तुलना में विदेश में अधिक यूनिकॉर्न बनाए हैं. यह भारत को आप्रवासी यूनिकॉर्न संस्थापकों का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत बनाता है.

प्रतिभा वाले लोग देश क्यों छोड़कर जाते हैं?

अमेरिका सिर्फ उद्यम पूंजी में हर साल 240 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करता है, जबकि भारत में यह राशि लगभग 7-8 अरब अमेरिकी डॉलर है. जोखिम पूंजी का यह बड़ा भंडार उद्यमियों को अपने बड़े विचारों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करता है.

स्टैनफोर्ड और एमआईटी जैसे विश्व के जाने-माने विश्वविद्यालय ऐसे इनोवेशन इकोसिस्टम के भीतर काम करते हैं जहां शोधकर्ता, निवेशक, मार्गदर्शक और इंडस्ट्री लीडर्स सहज रूप से बातचीत करते हैं.

नियामक आम तौर पर अधिक अनुमान लगाने लायक होते हैं, बौद्धिक संपदा सुरक्षा मजबूत होती है, स्टॉक-विकल्प नीतियां अनुकूल होती हैं और वैश्विक बाजारों तक पहुंचना आसान होता है.

चीन एक और ज्ञानप्रद तुलना प्रस्तुत करता है. हालांकि यूनिकॉर्न निर्माण में यह अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन ज्यादातर चीनी यूनिकॉर्न चीन में ही हैं. देश ने अपनी प्रतिभा को सफलतापूर्वक बनाए रखा और उसका व्यवसायीकरण किया है. इसके उलट, भारत अपने सबसे मेधावी इनोवेटर्स का एक बड़ा हिस्सा लगातार बाहर भेजता रहता है.

विलुप्त कड़ी

भारत की सबसे बड़ी ताकत पर कोई विवाद नहीं है. यह हर साल लाखों इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पेशेवर तैयार करता है. भारतीय मूल के सीईओ दुनिया की कई सबसे बड़ी कंपनियों को लीड करते हैं. भारतीय शोधकर्ता अत्याधुनिक वैज्ञानिक खोजों में योगदान देते हैं. भारतीय उद्यमी अलग-अलग महाद्वीपों में अरबों डॉलर की कंपनियां बना रहे हैं.

कमी कहीं और है. भारत प्रतिभा पैदा करने में असाधारण रूप से अच्छा हो गया है. यह अभी भी यह सीख रहा है कि प्रतिभा का व्यावसायिक उपयोग कैसे किया जाए. भारत में एक शानदार प्रयोगशाला विचार और एक सफल कंपनी के बीच की खाई दुनिया की अग्रणी नवाचार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अभी भी चौड़ी है.

अगली पीढ़ी के सुधार

स्टार्ट-अप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहलों ने उद्यमी माहौल में काफी सुधार किया है. अगले चरण में निम्नलिखित दिशाओं में एक गहरे बदलाव की आवश्यकता है:

  1. R&D में सरकारी और निजी निवेश को काफी बढ़ाएं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी में.
  2. उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक से अधिक नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनना चाहिए. शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालयों, इनक्यूबेटर और स्टार्ट-अप अनुदान के माध्यम से शोध का व्यावसायीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
  3. घरेलू उद्यम पूंजी के बड़े कोष तैयार करें और डीप-टेक्नोलॉजी स्टार्ट-अप को वित्तपोषित करें.
  4. आसान विनियामक प्रक्रियाएं उद्यमियों को मंजूरी के बजाय नवाचार पर अधिक समय देने में मदद करेंगी.
  5. पेटेंट पर तेजी से काम होना चाहिए, बौद्धिक संपदा अधिकार मजबूत किए जाने चाहिए और तकनीक का लाइसेंस देना आसान बनाया जाना चाहिए.
  6. आखिर में, भारत को अपने वैश्विक प्रवासी समुदाय का सक्रिय रूप से उपयोग करना चाहिए. सफल भारतीय मूल के उद्यमी मार्गदर्शक, निवेशक और सहयोगी बन सकते हैं, जो भारत के भीतर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यम बनाने में मदद कर सकते हैं.

भारत को जिस असली सोने की जरूरत

फिजिक्स ओलंपियाड में मिले पांच गोल्ड मेडल जश्न मनाने योग्य हैं. इनसे साबित होता है कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर भारत के बच्चे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ मुकाबला कर सकते हैं.

देश पहले से ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम और अप्रवासी यूनिकॉर्न संस्थापकों का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है. अगली राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा यह सुनिश्चित करना होनी चाहिए कि भारतीय प्रतिभाएं न केवल वैश्विक प्रतियोगिताएं जीतें, बल्कि देश के भीतर भी वैश्विक रूप से मूल्यवान उद्यमों का निर्माण करें.

प्रतिभा भारत का सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधन है. फिर भी सिर्फ प्रतिभा से खुशहाली नहीं आती है. इसे विश्व स्तरीय शोध, भरपूर जोखिम पूंजी, प्रबुद्ध सार्वजनिक नीति और ऐसे संस्थानों का समर्थन मिलना चाहिए जो इनोवेशन को पुरस्कृत करते हैं.

21वीं सदी पर राज करने वाले देश केवल मेधावी दिमागों को शिक्षित नहीं करेंगे. वे उन दिमागों को परिवर्तनकारी उद्यम बनाने के लिए सशक्त बनाएंगे.

भारत ने पहले ही साबित कर दिया है कि वह विश्व स्तरीय प्रतिभा पैदा कर सकता है. अगली परीक्षा यह है कि क्या वह उस प्रतिभा को विश्व स्तरीय कंपनियों में बदल सकता है. ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतना एक उपलब्धि है. अगली पीढ़ी के वैश्विक यूनिकॉर्न बनाने की दौड़ में जीत हासिल करना कहीं अधिक बड़ी राष्ट्रीय जीत होगी.

  • लेखक, प्रो. अप्पा राव पोडिले - INSA के सीनियर साइंटिस्ट और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपित हैं.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)

यह भी पढ़ें- भारत-EU ऊर्जा सहयोग और प्राथमिकताएं

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