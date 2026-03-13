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जंग से ऊर्जा बाजार में मचा हाहाकार, ऐसे में क्या पश्चिम एशिया संघर्ष भारत की ऊर्जा कूटनीति को नया रूप देगा?

होर्मुज स्ट्रेट के पास संघर्ष भारत के ईंधन आयात के लिए जोखिमों को रेखांकित करता है, जो नई दिल्ली को विविध ऊर्जा साझेदारी और मजबूत घरेलू विकल्पों की ओर ले जा रहा है.

Will the west asia conflict reshape Indias energy diplomacy
होर्मुज स्ट्रेट (AFP)
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By Aroonim Bhuyan

Published : March 13, 2026 at 10:36 PM IST

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नई दिल्ली: ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से बढ़ी तनातनी ने एक बार फिर भारत की एनर्जी लाइफलाइन की कमजोरी को सामने ला दिया है. इसके कच्चे तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) के आयात का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाता है, इस लड़ाई ने इस बात पर जोर दिया है कि पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव भारत की फ्यूल सप्लाई को कितनी तेजी से खतरे में डाल सकते हैं.

नई दिल्ली में नीति बनाने वालों के लिए, यह संकट एक याद दिलाता है कि लंबे समय तक ऊर्जा स्थिरता बनाए रखने के लिए आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने, रणनीति रिजर्व को मजबूत करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की ओर तेजी से बढ़ने की जरूरत होगी.

भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा उपभोक्ता में से एक बनकर उभरा है, फिर भी इसका घरेलू प्रोडक्शन डिमांड के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम रहा है. देश अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल और अपनी नेचुरल गैस और एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है. भारत का लगभग 50 प्रतिशत क्रूड आयात, आधे से ज्यादा एलएनजी आयात, और लगभग 80 से 85 प्रतिशत एलपीजी इम्पोर्ट इसी पतले समुद्री रास्ते से होकर गुज़रता है, जिससे यह एक जरूरी ऊर्जा लाइफलाइन बन जाता है.

इसलिए, मौजूदा टकराव ने राजनीति चक्र में भारत की ऊर्जा साझेदारी में विविधता लाने की जरूरत पर नई बहस छेड़ दी है. पिछले एक दशक में, नई दिल्ली ने धीरे-धीरे अपनी खरीद की रणनीति को पारंपरिक गल्फ सप्लायर्स से आगे बढ़ाया है. हाल के सालों में रूस से आयात, खासकर मॉस्को पर पश्चिमी देशों के बैन के बाद ग्लोबल तेल व्यापार के पुनर्गठन के बाद तेजी से बढ़ा है. भारत ने अमेरिका और कई अफ्रीकी प्रोड्यूसर्स से भी एनर्जी की खरीदारी बढ़ाई है.

फिर भी, पश्चिम एशिया भारत के एनर्जी इम्पोर्ट का आधार बना हुआ है, मुख्य रूप से भौगोलिक नजदीकी, बनी-बनाई सप्लाई चेन और गल्फ प्रोड्यूसर्स के साथ लंबे समय से चले आ रहे राजनयिक रिश्तों की वजह से बना हुआ है. सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देश भारत के तेल इम्पोर्ट का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं. हालांकि इन रिश्तों के जल्द ही कम होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मौजूदा संकट से दूसरे इलाकों में दूसरे सप्लाई चैनल बनाने की कोशिशों में तेज़ी आने की संभावना है.

एक खास रणनीति में अफ्रीका और अमेरिका के निर्माताओं के साथ लंबे समय की ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करना शामिल है. नाइजीरिया, अंगोला, ब्राजील और गुयाना जैसे देशों को भारत की अलग-अलग तरह की तेल सप्लाई की तलाश में संभावित साझेदार के तौर पर देखा जा रहा है. इन रिश्तों को बढ़ाने से किसी एक इलाके पर बहुत ज़्यादा निर्भरता से जुड़े रिस्क को कम करने में मदद मिल सकती है.

भारत की ऊर्जा रणनीति का एक और अहम हिस्सा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाना है. ये रिजर्व इमरजेंसी बफर का काम करते हैं, जिससे सरकार सप्लाई में रुकावट के दौरान मार्केट में कच्चा तेल छोड़ सकती है. हालांकि भारत ने पहले ही कई जगहों पर स्ट्रेटेजिक स्टोरेज फैसिलिटी बना ली हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि देश को लंबे भौगोलिक संकटों से बचाने के लिए और रिजर्व की जरूरत होगी.

नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) थिंक टैंक की सीनियर फेलो और एनर्जी सिक्योरिटी की एक्सपर्ट लिडिया पॉवेल के मुताबिक, भारत के लिए एक ऑप्शन रूस से कच्चा तेल खरीदते रहना है. पॉवेल ने ईटीवी भारत को बताया, "पहले, भारत अपनी जरूरत का 60 से 65 प्रतिशत कच्चा तेल खाड़ी देशों से खरीदता था." “लेकिन, यूक्रेन युद्ध के बाद, डिस्काउंटेड रेट की वजह से रूस क्रूड आयात का प्रमुख स्रोत बन गया. यह इराक को भी पीछे छोड़कर भारत के लिए नंबर वन क्रूड सप्लायर बन गया."

हालांकि भारत ब्राजील, गुयाना जैसे साउथ अमेरिकी देशों से क्रूड खरीदता रहा है, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि वेनेजुएला का क्रूड थोड़ा अलग है और इसे कुछ ही इंडियन कंपनियां रिफाइन कर सकती हैं. पॉवेल ने कहा, “विविधीकरण, तेल आयात करने वाले देशों को प्राइस शॉक से नहीं बचाएगा. ब्रेंट क्रूड की कीमत अब 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है. वेस्ट एशिया में लड़ाई से पहले, यह 60 डॉलर प्रति बैरल थी.

उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के बिना, भारत की वॉल्यूम जरूरतों को पूरा करना मुश्किल होगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय रिफाइनरियों का गल्फ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करने का लंबा इतिहास रहा है.

पॉवेल ने कहा, "अगर लड़ाई खत्म हो जाती है, तो हालात नॉर्मल हो जाएंगे. लेकिन, अगर लड़ाई जारी रहती है, तो तेल एक्सपोर्ट का वॉल्यूम कम हो जाएगा और फिर यह कीमतों के मामले में बहुत बुरा होगा. पहले ही, कतर से भारत जो एलएनजी आयात करता है, उसकी कीमत बढ़ गई है."

पश्चिम एशिया में ताजा संकट से भारत के लंबे समय के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की तरफ बढ़ने की कोशिश को भी मज़बूती मिलने की संभावना है. रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी (नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता) को बढ़ाना, इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल (आयातित जीवाश्म ईंधन) पर निर्भरता कम करने की देश की रणनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है. भारत पहले ही सोलर और विंड पावर के लिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मार्केट में से एक बन गया है, जहां कई राज्यों में बड़े पैमाने पर परियोजना का विकास किए जा रहे हैं.

एक और उभरता हुआ फोकस एरिया ग्रीन हाइड्रोजन है, जिसे उन इंडस्ट्रीज़ के लिए एक संभावित ईंधन के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है जिन्हें डीकार्बोनाइज करना मुश्किल है. रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन उत्पादन में निवेश करके, भारत एक ज्यादा साफ और बेहतर माहौल बनाने की उम्मीद करता है.

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