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जंग से ऊर्जा बाजार में मचा हाहाकार, ऐसे में क्या पश्चिम एशिया संघर्ष भारत की ऊर्जा कूटनीति को नया रूप देगा?

नई दिल्ली: ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से बढ़ी तनातनी ने एक बार फिर भारत की एनर्जी लाइफलाइन की कमजोरी को सामने ला दिया है. इसके कच्चे तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) के आयात का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाता है, इस लड़ाई ने इस बात पर जोर दिया है कि पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव भारत की फ्यूल सप्लाई को कितनी तेजी से खतरे में डाल सकते हैं.

नई दिल्ली में नीति बनाने वालों के लिए, यह संकट एक याद दिलाता है कि लंबे समय तक ऊर्जा स्थिरता बनाए रखने के लिए आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने, रणनीति रिजर्व को मजबूत करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की ओर तेजी से बढ़ने की जरूरत होगी.

भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा उपभोक्ता में से एक बनकर उभरा है, फिर भी इसका घरेलू प्रोडक्शन डिमांड के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम रहा है. देश अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल और अपनी नेचुरल गैस और एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है. भारत का लगभग 50 प्रतिशत क्रूड आयात, आधे से ज्यादा एलएनजी आयात, और लगभग 80 से 85 प्रतिशत एलपीजी इम्पोर्ट इसी पतले समुद्री रास्ते से होकर गुज़रता है, जिससे यह एक जरूरी ऊर्जा लाइफलाइन बन जाता है.

इसलिए, मौजूदा टकराव ने राजनीति चक्र में भारत की ऊर्जा साझेदारी में विविधता लाने की जरूरत पर नई बहस छेड़ दी है. पिछले एक दशक में, नई दिल्ली ने धीरे-धीरे अपनी खरीद की रणनीति को पारंपरिक गल्फ सप्लायर्स से आगे बढ़ाया है. हाल के सालों में रूस से आयात, खासकर मॉस्को पर पश्चिमी देशों के बैन के बाद ग्लोबल तेल व्यापार के पुनर्गठन के बाद तेजी से बढ़ा है. भारत ने अमेरिका और कई अफ्रीकी प्रोड्यूसर्स से भी एनर्जी की खरीदारी बढ़ाई है.

फिर भी, पश्चिम एशिया भारत के एनर्जी इम्पोर्ट का आधार बना हुआ है, मुख्य रूप से भौगोलिक नजदीकी, बनी-बनाई सप्लाई चेन और गल्फ प्रोड्यूसर्स के साथ लंबे समय से चले आ रहे राजनयिक रिश्तों की वजह से बना हुआ है. सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देश भारत के तेल इम्पोर्ट का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं. हालांकि इन रिश्तों के जल्द ही कम होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मौजूदा संकट से दूसरे इलाकों में दूसरे सप्लाई चैनल बनाने की कोशिशों में तेज़ी आने की संभावना है.

एक खास रणनीति में अफ्रीका और अमेरिका के निर्माताओं के साथ लंबे समय की ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करना शामिल है. नाइजीरिया, अंगोला, ब्राजील और गुयाना जैसे देशों को भारत की अलग-अलग तरह की तेल सप्लाई की तलाश में संभावित साझेदार के तौर पर देखा जा रहा है. इन रिश्तों को बढ़ाने से किसी एक इलाके पर बहुत ज़्यादा निर्भरता से जुड़े रिस्क को कम करने में मदद मिल सकती है.

भारत की ऊर्जा रणनीति का एक और अहम हिस्सा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाना है. ये रिजर्व इमरजेंसी बफर का काम करते हैं, जिससे सरकार सप्लाई में रुकावट के दौरान मार्केट में कच्चा तेल छोड़ सकती है. हालांकि भारत ने पहले ही कई जगहों पर स्ट्रेटेजिक स्टोरेज फैसिलिटी बना ली हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि देश को लंबे भौगोलिक संकटों से बचाने के लिए और रिजर्व की जरूरत होगी.