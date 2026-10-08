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विपक्ष के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटवाना क्या आसान होगा

देश के कई प्रमुख विपक्षी दलों ने इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में मोर्चा खोल रखा है. वो सभी ज्ञानेश कुमार को पद से हटवाना चाहते हैं. उनका एक और मुद्दे को लेकर भी प्रखर विरोध है. वह है 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR). विपक्षी दल इसमें धांधली की शिकायत कर रहे हैं. इन मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन के अलावा कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और वाम दलों का छात्र संगठन आइसा (ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन) भी एक्शन में हैं. वो भी समान मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. यह सब हो रहा है एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक अखबार की उस रिपोर्ट को आधार बनाकर जिसमें दावा किया गया है कि केन्द्रीय चुनाव आयोग के कुल तीन आयुक्तों में से दो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान 14 बार ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर लिखित में आपत्तियां दर्ज कराई थीं. एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष का इतने बड़े आंदोलन में कूद पड़ना वो भी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के कुछ महीने पहले क्या सत्तारूढ़ दल भाजपा को राहत दे रहा है या वो वाकई मुश्किल में है, आइए समझते हैं.

जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के बाद केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था. प्रधानमंत्री ने भी उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार करके उस आंदोलन को ठंडा कर दिया था लेकिन इस बार मामला उतना आसान नहीं है. केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार इस समय भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं. उनकी नियुक्ति 19 फरवरी 2025 को हुई थी. उनसे केन्द्र सरकार इस्तीफा नहीं मांग सकती है. उन्हें हटाना या हटवाना उतनी ही टेढ़ी खीर है जितना सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटना. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 की छतरी चुनाव आयुक्त को मिली होती है. मतलब उनके कार्यकाल को विशेष 'सुरक्षा' प्राप्त होती है ताकि उनसे अप्रसन्न रहने वाली कार्यपालिका उन पर कोई दबाव ना बना सके. उन्हें सिर्फ 'अक्षमता' और 'सिद्ध दुर्व्यवहार' की वजहों से हटाया जा सकता है. हटाने की प्रक्रिया के तहत संसद के दोनों सदनों से विशेष प्रस्ताव पारित करवाना होता है. उसके बाद राष्ट्रपति को उस प्रस्ताव को स्वीकार कर उस पर आदेश देना होता है. संसद के दोनों सदनों में इस प्रस्ताव के पेश होने से पहले लोकसभा में इस पर कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षरों की जरूरत होती है. इसके बाद जांच समिति का गठन और दोषसिद्धि के बाद संसद के दोनों सदनों में मतदान होता है. विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजे जाने का प्रावधान है. आखिर में राष्ट्रपति अगर चाहें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आदेश दे सकते हैं.

अंग्रेजी अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' ने अपनी 23 सितंबर की एक खोजी रिपोर्ट में विस्तार से बताया था कि बीते 10 महीनों में मुख्य चुनाव आयुक्त के कई फैसलों से बाकी के दो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी असहमत थे. यह असहमति उन्होंने सिर्फ बोलकर ही नहीं बल्कि लिखकर भी जताई. असहमति के मुख्य मुद्दों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया शामिल थी. इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले 'फार्म-6' पर भी असहमति जताई गई थी। नए मतदाताओं के लिए इस्तेमाल में आने वाले इस फार्म-6 में जो संशोधन प्रस्तावित थे उन पर दोनों ही चुनाव आयुक्त सहमत नहीं थे. खासतौर से उस बिंदु से जिसमें नए मतदाताओं से उनके दादा-दादी या नाना-नानी के पुराने चुनावी रिकार्ड्स का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. इसके अलावा सभी चुनावी रिकार्ड्स को भी दिल्ली मुख्यालय में केन्द्रीकृत करने का भी विरोध जताया गया था. इस तरह से कुल 14 बार दोनों आयुक्तों ने लिखित में ज्ञानेश कुमार को बताया था कि वो उनकी बगैर अनुशंसा और जानकारी के तमाम निर्णय ले रहे हैं. इस रिपोर्ट से विपक्षी दलों की बांछें खिल गईं. वो पहले से ही ज्ञानेश कुमार का विरोध कर रहे थे. इंटेंसिव रिविजन को भी गलत ठहरा रहे थे. कांग्रेस इसे लगातार 'वोट चोरी' की संज्ञा देती रही है. इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग की प्रणाली और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है. कई विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं. मजे की बात यह है कि कुछ महीने पहले तक सिर्फ छात्रों की बात करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और आइसा (ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन) भी इस विशुद्ध राजनीतिक विषय को लेकर मैदान में कूद पड़े हैं हालांकि इस बार उनके साथ छात्र दिखाई नहीं दे रहे हैं और सरकार भी उन्हें इस बार छात्रों के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं देख रही है.

विपक्षी दल चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों को लेकर कोई पहली बार खफा नहीं हुए हैं. जब उन्हें अपनी पसंद के नतीजे नहीं मिलते तो खफा होना लाजिमी है. आज भाजपा टेबल के इस तरफ है तो कल उस तरफ थी. वर्ष 2009 में आम चुनावों से ठीक पहले विपक्ष यानी भाजपा-एनडीए ने तत्कालीन चुनाव आयुक्त नवीन चावला के खिलाफ संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक भारी घेराव किया था. लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 200 से अधिक सांसदों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर चावला को हटाने की मांग की थी. चावला के गांधी-नेहरू परिवार के साथ पुराने संबंधों का रिकार्ड लहराया था. इसी प्रकार 1990 से 1996 के दौरान टी.एन.शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को कौन भूल सकता है. उस समय तो विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष की पार्टियां भी शेषन के खिलाफ मुखर रहती थीं. मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों ने भी शेषन के खिलाफ मैदान पर खूब आंदोलन किए. शेषन को संसद में महाभियोग चलाकर हटाने की कोशिशें भी की गईं लेकिन वो प्रस्ताव गिर गया. शेषन ने बेहद कड़ाई से चुनावों में बाहुबल और धनबल पर रोक लगाई थी. आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया था. मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य कराया था. यह काम सही तरीके से लागू ना कराए जाने से खफा हो कई चुनाव टाल दिए थे. शेषन को उनके दबंग रवैए के कारण आज भी याद किया जाता है. चुनाव आयोग की असली ताकत शेषन के कार्यकाल में ही देश को दिखी थी.

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन (फाइल फोटो) (PTI)

सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों का स्टैण्ड

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे राजनीतिक दल जहां सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन में जुटे हुए हैं वहीं कुछ याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गईं जिनके मुद्दे लगभग समान ही हैं. शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी, राकेश कुमार सिंह और सुधाकर सिंह की ओर से लगाई गई इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने हालांकि इसमें नोटिस जारी कर केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि सिर्फ मीडिया आधारित खबरों पर वह कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता क्योंकि वो खबरें सही या गलत दोनों हो सकती हैं. वहीं चुनाव आयोग इन आंदोलनों पर ज्यादा सफाई देता नहीं दिखा. उग्र होते राजनीतिक दलों के लिए उसने आधिकारिक रुप से बस इतना ही कहा कि चुनाव आयुक्तों के बीच सहमति और असहमति के दौर चलते रहते हैं लेकिन आखिरी फैसला सर्वसम्मति से लिया जाता है. यह एक रूटीन प्रोसेस है. 'एसआईआर' की प्रकिया का भी बचाव करते हुए आयोग ने इसे पूरी तरह से संवैधानिक और नियमानुसार करार दिया. चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों से मुलाकात ना करने के आरोप उसका बयान आया कि 300 लोगों की भीड़ के साथ वार्तालाप नहीं किया जा सकता. किसी भी राजनीतिक दल ने अपने सीमित प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे मिलने के लिए अभी तक समय नहीं मांगा है. फार्म-6 के बारे में भी चुनाव आयोग ने कहा कि उसमें सिर्फ एक घोषणा पत्र जोड़ा गया है. वहीं भाजपा चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के बचाव में दिख रही है. विपक्षी दल भाजपा को लाभार्थी बता रहे हैं वहीं भाजपा तर्क दे रही है कि ज्ञानेश कुमार तो सिर्फ पिछले डेढ़ साल से मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं जबकि कांग्रेस लगातार 12 वर्षों से चुनाव हार रही है.

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को हिरासत में लेती दिल्ली पुलिस (PTI)

पांच राज्यों के चुनावों के ठीक पहले क्या भाजपा ने विपक्षी दलों को फंसा लिया है

फरवरी-मार्च 2027 में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं. इसमें सबसे प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश है जो आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है. वहां से सबसे अधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी आती हैं. इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी चुनाव हैं. ऐसे में जब कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को मजबूती के साथ चुनावों की तैयारी करनी चाहिए तब वो चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आयोग के एक 'इंटरनल कम्युनिकेशन' के लीक हुए एक पुर्जे पर बिगुल फूंके हुए है. गौर करने वाली बात यह है कि आगामी चुनाव जिन राज्यों में हैं उन सभी पांच राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है. चार में भाजपा की और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. ऐसे में अपनी धुर विरोधी पार्टियों के बीच कांग्रेस को वहां खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है. ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जिस जटिल प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा केन्द्र सरकार उस रास्ते की ओर देखेगी भी नहीं. ऐसे में राजनीतिक पंडित विपक्षी दलों को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ देख रहे हैं जहां उनकी ऊर्जा गलत दिशा में लग रही है. उन राज्यों में जाकर स्थानीय मुद्दों पर संघर्ष करने के बजाए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस मुख्य चुनावी संस्था को निशाना बना रही है जबकि उसे इस समय पांचों राज्यों की सत्तारूढ़ सरकारों को स्थानीय समस्याओं पर घेरना चाहिए. जनता की परेशानियों के लिए उनकी आवाज बनना चाहिए. अब यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस का वर्तमान स्टैंड उसे आगामी चुनावों में लाभ दिलाएगा या फिर से वो विपक्ष बनकर ही रह जाएगी.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)

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