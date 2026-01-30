क्या 2047 तक भारत फिर से बन पाएगा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था?
अगले दो दशकों में ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना का लक्ष्य है जो न केवल समृद्ध हो, बल्कि समावेशी और प्रकृति के अनुकूल भी हो.
Published : January 30, 2026 at 4:24 PM IST
भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. जल्द ही यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है. इस संदर्भ में, यह लेख भारत के पिछले, वर्तमान और भविष्य के आर्थिक विकास के साथ-साथ 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावनाओं पर नज़र डालता है.
इतिहास पर गौर करें तो 1700 ईस्वी में विश्व की जीडीपी (GDP) में भारत की हिस्सेदारी सबसे अधिक 25% थी, जबकि चीन की हिस्सेदारी 22% थी. उस समय अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों की हिस्सेदारी 1% से 5% से भी कम थी. लेकिन ब्रिटेन, यूरोप और अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत की हिस्सेदारी गिरने लगी. ब्रिटिश शासन के दौरान यह और भी कम हो गई, जो 1870 में 12% से घटकर 1950 तक मात्र 4.2% रह गई.
आज़ादी के समय, हमने समाजवादी विचारों को अपनाया, भारी उद्योग पर अधिक भरोसा किया, और श्रम-गहन विनिर्माण को नहीं चुना. इसी तरह, बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा की गई. पहले साढ़े तीन दशकों में, हमारी विकास दर केवल 3.5% थी. 1970 के दशक के अंत तक, कई पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने उदारीकरण (liberalisation) की नीतियां अपनाईं. लेकिन भारत ने सुधारों की शुरुआत 1991 में ही की.
भारत ने आजादी के बाद से आर्थिक विकास के दो मौके गंवाए. पहले तीन दशकों में ऐसी नीतियां अपनाई गईं जिनमें श्रम-गहन विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया और मानव विकास को कम महत्व दिया गया. दूसरा, भारत अन्य एशियाई देशों की तुलना में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में 15 साल की देरी से चला. सुधारों के बाद की अवधि में, पिछले तीन दशकों में, भारत की औसत विकास दर 6 से 6.5% रही है.
पिछले एक दशक में, भारत कोविड जैसे झटकों के बावजूद आगे बढ़ा है. वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था 'गोल्डिलॉक्स ज़ोन' (ऐसी स्थिति जहां विकास दर तेज और महंगाई कम हो) में है. वर्ष 2025-26 में जीडीपी विकास दर 7.3% से 7.5% के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि इसी अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर 2% के करीब रहने का अनुमान है.
यह वैश्विक अनिश्चितताओं और चुनौतीपूर्ण बाहरी वातावरण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है. व्यापारिक तनाव और भू-राजनीतिक जोखिमों के बाद भी, राजकोषीय सहायता और AI आधारित बड़े निवेश के कारण वैश्विक और अमेरिकी जीडीपी विकास दर उम्मीद से बेहतर रह सकती है.
विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने भी एआई उत्पादों और आयात में तेजी के कारण विश्व व्यापार मात्रा के अपने अनुमान को 0.9% से बढ़ाकर 2.4% कर दिया है. कई घरेलू कारक (जिन्हें 'डोमेस्टिक टेलविंड्स' भी कहते हैं) हैं जो 2026-27 और उसके बाद भी इस 'गोल्डिलॉक्स ज़ोन' (उच्च विकास और कम महंगाई) की निरंतरता बनाए रख सकते हैं.
केंद्र सरकार ने अपने खर्च की गुणवत्ता में लगातार सुधार किया है, जिसमें स्पष्ट और निरंतर उच्च पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) की ओर बदलाव देखा जा रहा है. राज्य भी पूंजीगत व्यय पर खर्च बढ़ा रहे हैं. आयकर और जीएसटी (GST) सुधारों से अर्थव्यवस्था की खपत में वृद्धि जारी रह सकती है. इसी तरह, कई राज्यों में महिलाओं को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बिना शर्त नकद हस्तांतरण भी खपत को बढ़ा सकता है. मौद्रिक नीति द्वारा घटाई गई ब्याज दरें और आरबीआई (RBI) द्वारा किए गए नियामक सुधार अगले वित्तीय वर्ष में विकास को बेहतर बनाएंगे.
भारत ने अमेरिका के टैरिफ (आयात शुल्क) प्रभाव को झेल लिया है और देश की व्यापार नीतियां 2026 में निर्यात की बेहतर संभावनाओं को बढ़ाएंगी. भारत की निर्यात रणनीति विविधीकरण, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता और मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के माध्यम से गहरे जुड़ाव पर टिकी हुई है. उत्पादों, बाजारों और मूल्य शृंखलाओं में अधिक विविध निर्यात टोकरी कुछ टैरिफ-प्रभावित क्षेत्रों या गंतव्यों पर निर्भरता कम करती है.
अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए एफटीए तरजीही बाजार पहुंच, कम प्रभावी टैरिफ बाधाएं और अधिक अनुमानित व्यापार नियम प्रदान कर सकते हैं, जिससे निर्यातकों को संरक्षणवादी माहौल में भी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने में मदद मिलती है. चालू खाता घाटा (current account deficit) नियंत्रण में है. 2024-25 और 2025-26 की पहली छमाही में शुद्ध एफडीआई अंतर्वाह कम था, जबकि सकल एफडीआई प्रवाह बढ़ा. 2026-27 में एफडीआई (FDI) और एफआईआई (FII) प्रवाह अधिक रहने की उम्मीद है, जिससे रुपये की विनिमय दर भी मजबूत हो सकती है.
ये सभी कारक मिलकर आशावाद का एक ठोस आधार प्रदान करते हैं, भले ही नीति निर्माता वैश्विक और घरेलू स्तर पर बदलते जोखिमों के प्रति सतर्क बने हुए हैं. 'गोल्डिलॉक्स ज़ोन' (तेज विकास और कम महंगाई की स्थिति) काफी समय तक जारी रह सकती है. उच्च खपत और निवेश के कारण वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में जीडीपी विकास दर 6.5% से 7% के बीच रह सकती है. नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर और भी अधिक होगी क्योंकि 2026-27 में मुद्रास्फीति (महंगाई) 4% से 4.5% के आसपास रहने की उम्मीद है.
भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर, यानी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने की आकांक्षा रखता है. इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत को 7 से 8% की विकास दर बनाए रखने की आवश्यकता है. साथ ही, निवेश दर को वर्तमान के 30-31% से बढ़ाकर 34-35% करना होगा. उच्च निवेश के लिए बचत दर (savings rate) को बढ़ाना भी जरूरी है.
निवेश दर को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश में सुधार करना बेहद महत्वपूर्ण है. कई कंपनियां अब कर्ज मुक्त हो चुकी हैं और उनके पास उपलब्ध नकदी दोगुनी हो गई है. हालांकि निजी क्षेत्र के कुछ हिस्से अब भी सतर्क नजर आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य संकेत देता है कि निवेश की गति पहले ही बननी शुरू हो गई है.
CMIE के आंकड़ों के अनुमान बताते हैं कि अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच कॉर्पोरेट निवेश की घोषणाएं 26.6 ट्रिलियन रुपये के दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं. इस योजनाबद्ध निवेश में आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 25% है, जिसके बाद ओडिशा (13.1%), महाराष्ट्र (12.8%) और तेलंगाना (10%) का स्थान है.
सरकार ने कई बड़े और नए सुधार पेश किए हैं. जैसे आयकर सुधार, GST 2.0, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार में सुगमता) और नियमों का सरलीकरण, श्रम संहिताओं की अधिसूचना, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों पर उपाय, बीमा क्षेत्र में 100% FDI, परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी, बैंकिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाना और आरबीआई व सेबी द्वारा किए गए अन्य सुधार.
इस प्रकार, निवेश के लिए व्यापक प्रोत्साहन पहले से मौजूद हैं और निजी क्षेत्र के लिए निवेश करने का यह बिल्कुल सही समय है. हाल ही में हमने गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा अरबों डॉलर के निवेश के वादे की खबरें देखी हैं. ये सभी रुझान अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक निवेश चक्र के गति पकड़ने का संकेत देते हैं.
सरकार के वर्तमान सुधारों से निजी क्षेत्र का आत्मविश्वास बढ़ेगा. भारत सरकार अपनी 1 लाख करोड़ रुपये की नई अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना के माध्यम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) को भी काफी बढ़ावा दे रही है. यह योजना डीप टेक, एआई (AI) और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रेरित कर सकती है.
2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास के कुछ अन्य स्रोत हैं. भारत का तेजी से बढ़ता युवा कार्यबल, मानव पूंजी और तकनीक में वृद्धि, AI (एआई) सहित तेजी से बढ़ती डिजिटल तकनीक, अनुसंधान (R&D) और अर्थव्यवस्था में उच्च उत्पादकता. एआई शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के प्रदर्शन को भी बेहतर बना सकता है. विकसित देशों की बूढ़ी होती आबादी की तुलना में, भारत की युवा आबादी (जिसकी औसत आयु लगभग 28 वर्ष है) आर्थिक विकास का एक और प्रमुख कारक है.
बढ़ते शहरीकरण के लिए अधिक शहरी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, जिससे विकास में सुधार होगा. महिलाओं के सशक्तिकरण से भारत की जीडीपी में वृद्धि होगी. विकास का एक और स्रोत कृषि से विनिर्माण और सेवाओं की ओर संरचनात्मक बदलाव है. पिछले दशक में, औद्योगिक नीति ने अधिक रणनीतिक रूप ले लिया है, जिसमें 'मेक इन इंडिया' और PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) जैसी योजनाओं का उद्देश्य विनिर्माण का दायरा बढ़ाना, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ना है.
भारत विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्वदेशी' चाहता है ताकि देश को महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े. भारत 2047 तक जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को वर्तमान के 17% से बढ़ाकर 25% करना चाहता है. विनिर्माण क्षेत्र का अन्य उद्योगों के साथ गहरा जुड़ाव होता है और यह सेवा क्षेत्र को भी बेहतर बनाता है.
इन सभी स्रोतों के साथ, भारत 'विकसित भारत' का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा. कुछ अनुमान बताते हैं कि 2045 तक विश्व की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 25% के साथ सबसे अधिक होगी. भारत की उच्च विकास दर हासिल करने में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है. यह एक अच्छा संकेत है कि राज्य अपनी जीडीपी और प्रति व्यक्ति जीडीपी के लक्ष्य घोषित करके आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. कई अध्ययनों से पता चला है कि लोगों की आय बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 'राज्य की क्षमता' और शासन में सुधार करना आवश्यक है.
कई राज्यों में कर्ज और राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) काफी अधिक है. कई राज्य सरकारें 'मुफ्त उपहारों' पर खर्च कर रही हैं, जिससे बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का खर्च कम हो जाता है. कल्याणकारी उपायों और विकास खर्च के बीच संतुलन होना चाहिए. महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित सुधारों की सफलता राज्यों द्वारा उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी- जैसे तेज मंजूरी, एक समान नियम और बेहतर प्रवर्तन, ताकि व्यवसायों को जमीनी स्तर पर एक सरल और कम लागत वाला नियामक वातावरण मिल सके. इसी तरह, पंचायतों और नगर परिषदों तक संसाधनों का विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है.
विकसित भारत का अर्थ केवल 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करना ही नहीं है. सरकार समावेशी विकास (inclusive growth), स्थिरता और जलवायु लचीलेपन (climate resilience) पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है. समावेशी विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा महत्वपूर्ण हैं. जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर, भारत ने घोषणा की है कि देश 2070 तक नेट जीरो (शून्य उत्सर्जन) का लक्ष्य हासिल करेगा. इस लक्ष्य को पाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर तैयारी की आवश्यकता है.
निष्कर्ष के तौर पर, भारत ने कई मोर्चों पर प्रगति की है. अब कार्य इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाना और अगले दो दशकों में एक ऐसे समाज और अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है जो न केवल समृद्ध हो, बल्कि समावेशी और प्रकृति के अनुकूल भी हो.
(डिस्क्लेमर: लेखक एस. महेंद्र देव, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं, इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)
इसे भी पढ़ेंः