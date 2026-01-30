ETV Bharat / opinion

क्या 2047 तक भारत फिर से बन पाएगा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था?

भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. जल्द ही यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है. इस संदर्भ में, यह लेख भारत के पिछले, वर्तमान और भविष्य के आर्थिक विकास के साथ-साथ 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावनाओं पर नज़र डालता है.

इतिहास पर गौर करें तो 1700 ईस्वी में विश्व की जीडीपी (GDP) में भारत की हिस्सेदारी सबसे अधिक 25% थी, जबकि चीन की हिस्सेदारी 22% थी. उस समय अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों की हिस्सेदारी 1% से 5% से भी कम थी. लेकिन ब्रिटेन, यूरोप और अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत की हिस्सेदारी गिरने लगी. ब्रिटिश शासन के दौरान यह और भी कम हो गई, जो 1870 में 12% से घटकर 1950 तक मात्र 4.2% रह गई.

आज़ादी के समय, हमने समाजवादी विचारों को अपनाया, भारी उद्योग पर अधिक भरोसा किया, और श्रम-गहन विनिर्माण को नहीं चुना. इसी तरह, बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा की गई. पहले साढ़े तीन दशकों में, हमारी विकास दर केवल 3.5% थी. 1970 के दशक के अंत तक, कई पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने उदारीकरण (liberalisation) की नीतियां अपनाईं. लेकिन भारत ने सुधारों की शुरुआत 1991 में ही की.

भारत ने आजादी के बाद से आर्थिक विकास के दो मौके गंवाए. पहले तीन दशकों में ऐसी नीतियां अपनाई गईं जिनमें श्रम-गहन विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया और मानव विकास को कम महत्व दिया गया. दूसरा, भारत अन्य एशियाई देशों की तुलना में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में 15 साल की देरी से चला. सुधारों के बाद की अवधि में, पिछले तीन दशकों में, भारत की औसत विकास दर 6 से 6.5% रही है.

पिछले एक दशक में, भारत कोविड जैसे झटकों के बावजूद आगे बढ़ा है. वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था 'गोल्डिलॉक्स ज़ोन' (ऐसी स्थिति जहां विकास दर तेज और महंगाई कम हो) में है. वर्ष 2025-26 में जीडीपी विकास दर 7.3% से 7.5% के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि इसी अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर 2% के करीब रहने का अनुमान है.

यह वैश्विक अनिश्चितताओं और चुनौतीपूर्ण बाहरी वातावरण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है. व्यापारिक तनाव और भू-राजनीतिक जोखिमों के बाद भी, राजकोषीय सहायता और AI आधारित बड़े निवेश के कारण वैश्विक और अमेरिकी जीडीपी विकास दर उम्मीद से बेहतर रह सकती है.

विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने भी एआई उत्पादों और आयात में तेजी के कारण विश्व व्यापार मात्रा के अपने अनुमान को 0.9% से बढ़ाकर 2.4% कर दिया है. कई घरेलू कारक (जिन्हें 'डोमेस्टिक टेलविंड्स' भी कहते हैं) हैं जो 2026-27 और उसके बाद भी इस 'गोल्डिलॉक्स ज़ोन' (उच्च विकास और कम महंगाई) की निरंतरता बनाए रख सकते हैं.

केंद्र सरकार ने अपने खर्च की गुणवत्ता में लगातार सुधार किया है, जिसमें स्पष्ट और निरंतर उच्च पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) की ओर बदलाव देखा जा रहा है. राज्य भी पूंजीगत व्यय पर खर्च बढ़ा रहे हैं. आयकर और जीएसटी (GST) सुधारों से अर्थव्यवस्था की खपत में वृद्धि जारी रह सकती है. इसी तरह, कई राज्यों में महिलाओं को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बिना शर्त नकद हस्तांतरण भी खपत को बढ़ा सकता है. मौद्रिक नीति द्वारा घटाई गई ब्याज दरें और आरबीआई (RBI) द्वारा किए गए नियामक सुधार अगले वित्तीय वर्ष में विकास को बेहतर बनाएंगे.

भारत ने अमेरिका के टैरिफ (आयात शुल्क) प्रभाव को झेल लिया है और देश की व्यापार नीतियां 2026 में निर्यात की बेहतर संभावनाओं को बढ़ाएंगी. भारत की निर्यात रणनीति विविधीकरण, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता और मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के माध्यम से गहरे जुड़ाव पर टिकी हुई है. उत्पादों, बाजारों और मूल्य शृंखलाओं में अधिक विविध निर्यात टोकरी कुछ टैरिफ-प्रभावित क्षेत्रों या गंतव्यों पर निर्भरता कम करती है.

अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए एफटीए तरजीही बाजार पहुंच, कम प्रभावी टैरिफ बाधाएं और अधिक अनुमानित व्यापार नियम प्रदान कर सकते हैं, जिससे निर्यातकों को संरक्षणवादी माहौल में भी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने में मदद मिलती है. चालू खाता घाटा (current account deficit) नियंत्रण में है. 2024-25 और 2025-26 की पहली छमाही में शुद्ध एफडीआई अंतर्वाह कम था, जबकि सकल एफडीआई प्रवाह बढ़ा. 2026-27 में एफडीआई (FDI) और एफआईआई (FII) प्रवाह अधिक रहने की उम्मीद है, जिससे रुपये की विनिमय दर भी मजबूत हो सकती है.

ये सभी कारक मिलकर आशावाद का एक ठोस आधार प्रदान करते हैं, भले ही नीति निर्माता वैश्विक और घरेलू स्तर पर बदलते जोखिमों के प्रति सतर्क बने हुए हैं. 'गोल्डिलॉक्स ज़ोन' (तेज विकास और कम महंगाई की स्थिति) काफी समय तक जारी रह सकती है. उच्च खपत और निवेश के कारण वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में जीडीपी विकास दर 6.5% से 7% के बीच रह सकती है. नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर और भी अधिक होगी क्योंकि 2026-27 में मुद्रास्फीति (महंगाई) 4% से 4.5% के आसपास रहने की उम्मीद है.

भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर, यानी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने की आकांक्षा रखता है. इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत को 7 से 8% की विकास दर बनाए रखने की आवश्यकता है. साथ ही, निवेश दर को वर्तमान के 30-31% से बढ़ाकर 34-35% करना होगा. उच्च निवेश के लिए बचत दर (savings rate) को बढ़ाना भी जरूरी है.

निवेश दर को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश में सुधार करना बेहद महत्वपूर्ण है. कई कंपनियां अब कर्ज मुक्त हो चुकी हैं और उनके पास उपलब्ध नकदी दोगुनी हो गई है. हालांकि निजी क्षेत्र के कुछ हिस्से अब भी सतर्क नजर आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य संकेत देता है कि निवेश की गति पहले ही बननी शुरू हो गई है.