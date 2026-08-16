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क्या नेपाली गोरखा की भारतीय सेना में फिर से शुरू हो सकेगी बहाली ?

नई दिल्ली : दो सितंबर 2010 की रात, नेपाली पूर्व-गोरखा सैनिक विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ ने अकेले ही पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन के पास मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन में सवार लगभग तीन दर्जन हथियारबंद लुटेरों का सामना किया. यह उन्होंने तब किया जबकि उनके पास सिर्फ खुकरी चाकू था. 35 वर्षीय विष्णु प्रसाद, जो हाल ही में भारतीय सेना की 7/8 गोरखा राइफल्स से रिटायर हुए थे और नेपाल अपने घर लौट रहे थे, ने एक युवती को यौन उत्पीड़न की कोशिश से बचाया और लुटेरों का मुकाबला करते हुए तीन को मार गिराया.

बहादुरी के इस काम के लिए उन्हें सेना मेडल समेत कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.दो सदियों से भी ज़्यादा समय से, गोरखा भारतीय सेना में शामिल होते रहे हैं, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में युद्ध में हिस्सा लेते रहे हैं और भारतीय समाज में अलग-अलग तरह से योगदान देते रहे हैं.

उनकी पहचान योद्धा के तौर पर होती है. लेकिन इस शानदार परंपरा का भविष्य अनिश्चित है.इस सप्ताह पश्चिमी नेपाल के छह शहरों में प्रदर्शन हुए, जिनमें युवा गोरखा उम्मीदवार और पूर्व सैनिक भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती फिर से शुरू करने की मांग कर रहे थे.

2022 में भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना शुरू किए जाने के बाद गोरखा सैनिकों की भर्ती रुक गई थी.इस योजना के तहत, सैनिकों को चार साल के तय कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाता है, जिसके बाद सिर्फ 25 प्रतिशत बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को ही स्थायी सेवा के लिए चुना जाता है.नेपाल ने तुरंत इस योजना को खारिज कर दिया और कहा कि यह ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच 1947 की उस त्रिपक्षीय संधि की भावना के खिलाफ है, जिसके तहत भारत में नेपाली युवाओं की भर्ती जारी रहती थी.

अब गोरखा सैनिक बनने के इच्छुक लोग और पूर्व सैनिक उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की नेपाल की पांच दिन की यात्रा के दौरान यह मुद्दा उठाया जाएगा और इस पर चर्चा होगी.

भारतीय सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से नेपाली सेना के जनरल का मानद पद मिलेगा. सात दशक पुरानी परंपरा के तहत, भारत एक देश के सेना प्रमुख को दूसरे देश में जनरल का मानद पद देता है.सांसद धनंजय रेग्मी ने कहा कि चूंकि भारतीय सेना प्रमुख एक अहम यात्रा पर यहां आ रहे हैं, इसलिए सरकार को दोनों पक्षों के लिए चीजें आसान बनाने के तरीकों पर चर्चा शुरू करनी चाहिए, और इसमें भारतीय गोरखा सैनिक बनने के इच्छुक लोगों का मुद्दा भी शामिल है, क्योंकि गोरखा सेना में भर्ती रुकी हुई है.लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आखिरकार फैसला नेपाल सरकार ही करेगी.

उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "मुझे लगता है कि अब गेंद नेपाली सरकार के पाले में है. प्रधानमंत्री बालेनद्र शाह को पहल करनी होगी. हमें उम्मीद है कि वह ऐसा करेंगे और जल्द ही दोनों पक्षों के लिए चीजें आसान बनाएंगे. सरकार को इसे बहुत सावधानी और कूटनीतिक तरीके से संभालना चाहिए."