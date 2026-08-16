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क्या नेपाली गोरखा की भारतीय सेना में फिर से शुरू हो सकेगी बहाली ?

नेपाल में रोजगार संकट गहराता जा रहा है. भारतीय सेना प्रमुख नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं.

Protest in Nepal
नेपाल में युवाओं और गोरखा पूर्व सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया. (ETV Bharat)
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By Surendra Phuyal

Published : August 16, 2026 at 2:43 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 2:50 PM IST

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नई दिल्ली : दो सितंबर 2010 की रात, नेपाली पूर्व-गोरखा सैनिक विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ ने अकेले ही पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन के पास मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन में सवार लगभग तीन दर्जन हथियारबंद लुटेरों का सामना किया. यह उन्होंने तब किया जबकि उनके पास सिर्फ खुकरी चाकू था. 35 वर्षीय विष्णु प्रसाद, जो हाल ही में भारतीय सेना की 7/8 गोरखा राइफल्स से रिटायर हुए थे और नेपाल अपने घर लौट रहे थे, ने एक युवती को यौन उत्पीड़न की कोशिश से बचाया और लुटेरों का मुकाबला करते हुए तीन को मार गिराया.

बहादुरी के इस काम के लिए उन्हें सेना मेडल समेत कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.दो सदियों से भी ज़्यादा समय से, गोरखा भारतीय सेना में शामिल होते रहे हैं, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में युद्ध में हिस्सा लेते रहे हैं और भारतीय समाज में अलग-अलग तरह से योगदान देते रहे हैं.

उनकी पहचान योद्धा के तौर पर होती है. लेकिन इस शानदार परंपरा का भविष्य अनिश्चित है.इस सप्ताह पश्चिमी नेपाल के छह शहरों में प्रदर्शन हुए, जिनमें युवा गोरखा उम्मीदवार और पूर्व सैनिक भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती फिर से शुरू करने की मांग कर रहे थे.

2022 में भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना शुरू किए जाने के बाद गोरखा सैनिकों की भर्ती रुक गई थी.इस योजना के तहत, सैनिकों को चार साल के तय कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाता है, जिसके बाद सिर्फ 25 प्रतिशत बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को ही स्थायी सेवा के लिए चुना जाता है.नेपाल ने तुरंत इस योजना को खारिज कर दिया और कहा कि यह ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच 1947 की उस त्रिपक्षीय संधि की भावना के खिलाफ है, जिसके तहत भारत में नेपाली युवाओं की भर्ती जारी रहती थी.

अब गोरखा सैनिक बनने के इच्छुक लोग और पूर्व सैनिक उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की नेपाल की पांच दिन की यात्रा के दौरान यह मुद्दा उठाया जाएगा और इस पर चर्चा होगी.

भारतीय सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से नेपाली सेना के जनरल का मानद पद मिलेगा. सात दशक पुरानी परंपरा के तहत, भारत एक देश के सेना प्रमुख को दूसरे देश में जनरल का मानद पद देता है.सांसद धनंजय रेग्मी ने कहा कि चूंकि भारतीय सेना प्रमुख एक अहम यात्रा पर यहां आ रहे हैं, इसलिए सरकार को दोनों पक्षों के लिए चीजें आसान बनाने के तरीकों पर चर्चा शुरू करनी चाहिए, और इसमें भारतीय गोरखा सैनिक बनने के इच्छुक लोगों का मुद्दा भी शामिल है, क्योंकि गोरखा सेना में भर्ती रुकी हुई है.लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आखिरकार फैसला नेपाल सरकार ही करेगी.

उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "मुझे लगता है कि अब गेंद नेपाली सरकार के पाले में है. प्रधानमंत्री बालेनद्र शाह को पहल करनी होगी. हमें उम्मीद है कि वह ऐसा करेंगे और जल्द ही दोनों पक्षों के लिए चीजें आसान बनाएंगे. सरकार को इसे बहुत सावधानी और कूटनीतिक तरीके से संभालना चाहिए."

भारत में अंग्रेजों ने 1815 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच शांति समझौते के बाद भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती शुरू की थी. इससे पहले हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक दोनों देशों के बीच एंग्लो-नेपाल युद्ध हुआ था.पश्चिमी नेपाल के रहने वाले और पूर्व गोरखा सैनिक (चौथी पीढ़ी) कर्नल (रिटायर्ड) कृष्ण बहादुर खत्री ने कहा, "हमारे गौरवशाली इतिहास और विरासत की रक्षा की जानी चाहिए, और भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों के तौर पर नेपाली युवाओं की भर्ती तुरंत फिर से शुरू होनी चाहिए."

वह 'इंडियन एक्स-सर्विसमेन गोरखा ब्रिगेड नेपाल' के प्रमुख हैं, जिसने इस सप्ताह प्रदर्शन आयोजित किए थे.उन्होंने ईटीवी भारत से कहा: "इससे न केवल हमारी गोरखा विरासत को बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि सदियों पुराने भारत-नेपाल संबंधों में भी सुधार होगा."

अभी भारतीय सेना में लगभग 36,000 नेपाली गोरखा सैनिक सेवा कर रहे हैं, और नेपाल में लगभग 1,25,000 पूर्व भारतीय गोरखा सैनिक हैं.गोरखाओं को भारत और नेपाल के बीच एक मजबूत कड़ी के तौर पर देखा जाता है.हाल ही में मेजर जनरल (रिटायर्ड) अशोक के. मेहता ने कहा, "नेपाल को अग्निपथ योजना में शामिल करके, भारत ने उन कूटनीतिक शिष्टाचारों को नजरअंदाज कर दिया जिनका पालन उसे नेपाल के प्रति करना चाहिए था."

2019 तक हर साल लगभग 1,400 नेपाली युवा भारतीय सेना में शामिल होते थे, जबकि नेपाल के मुख्य शहरों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में करीब 5,000 युवा हिस्सा लेते थे.लेकिन कोवि़ड-19 के बाद यह सब रुक गया और बाद में 'अग्निपथ' नाम की नई स्कीम के तहत इसे फिर से शुरू किया गया, जिससे भारत और नेपाल दोनों जगह चिंता पैदा हुई.

पिछले कुछ सालों से, भारत द्वारा हजारों नेपाली गोरखाओं को भर्ती करने की पुरानी परंपरा टूटी हुई है.खत्री ने कहा, "अगर भर्ती प्रक्रिया बिना रुकावट के चलती रहती, तो अब तक भारत के पास लगभग 10,000 और नेपाली गोरखा सैनिक होते... यह दोनों पक्षों के लिए एक गंवाया हुआ मौका है."

नेपाल में युवाओं की बेरोजगारी का संकट गहराता जा रहा है. राजनीतिक अस्थिरता, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा न दे पाने और कम वेतन के कारण यहां दक्षिण एशिया में बेरोज़गारी की दर सबसे ज़्यादा है.इस सप्ताह पश्चिमी नेपाल में गोरखाओं के प्रदर्शन के पीछे शामिल पूर्व सैनिकों का कहना है कि बेरोजगार नेपाली युवाओं को पश्चिम एशिया या मलेशिया की भीषण गर्मी में कड़ी मेहनत करने के बजाय भारतीय सेना में गर्व के साथ गोरखा सैनिक के तौर पर सेवा करनी चाहिए.

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Last Updated : August 16, 2026 at 2:50 PM IST

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सेना में नेपाली गोरखा
GORKHA IN INDIAN ARMY
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