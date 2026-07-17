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भाजपा शासित तीन राज्यों से आई घपलों की खबर से हिली पार्टी, क्या कामयाब होगा डैमेज कंट्रोल

भाजपा की राजनीति के केंद्र में रहे मंदिरों से आ रहीं परेशान करने वाली खबरें, पद पर रहते हुए एक भाजपाई सीएम भी संदेह के घेरे में

Rajnath, PM Modi, Amit Shah
राजनाथ सिंह, पीएम मोदी और अमित शाह (फाइल फोटो) (ANI)
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By Sachin Sharma

Published : July 17, 2026 at 1:47 PM IST

14 Min Read
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भारतीय जनता पार्टी अपनी हिन्दुत्व की राजनीति के लिए जानी जाती है. उसके नेता और कार्यकर्ता इस बात को गर्व से स्वीकारते भी हैं कि वे अन्य दलों के नेताओं-कार्यकर्ताओं के मुकाबले हिन्दू धर्म के गर्वीले वाहक हैं. राजनीति के इसी रथ पर सवार होकर भाजपा ने मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस बार सरकारें भी दोहराईं. यूपी और उत्तराखंड में 2022 में भाजपा दोबारा सरकार में आई. वहीं मध्यप्रदेश में वो कई बार लगातार सरकारें बना चुकी है. उत्तर प्रदेश में भाजपा 2017 से सत्ता में है और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिन्दुत्व के प्रखर ब्रांड एंबेजडर हैं. वहीं देव भूमि कहलाया जाने वाला उत्तराखंड जो नवंबर 2000 में अपने निमार्ण के बाद से सत्ता की रोटी हरेक पांच साल में पलटने वाले राज्य के तौर पर जाना जाता था, उसने भी भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार को लगातार दूसरी बार 2022 में मौका दे दिया. इतना सब होने के बाद भी इन तीनों ही राज्यों से तीन ऐसी खबरें पिछले दिनों आ गईं जिन्हें भाजपा ना निगल पा रही है और ना उगल पा रही है. इस सबसे कैसे निपटना है उसकी रोज प्लानिंग चल रही है. ये घपले छोटे-मोटे नहीं हैं. एक में स्वयं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री घेरे में हैं. दूसरे में भाजपा की राजनीति के केन्द्र में रहे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी वाला मामला है और तीसरे में उत्तराखंड के चार धामों में से एक बदरीनाथ धाम में भी दान चोरी का मामला है.

संभलकर चलने वाली भाजपा अब क्या करेगी

भाजपा ने कुछ राज्यों में लंबा शासन करने का इतिहास बनाया है. इन्हीं में से एक है मध्यप्रदेश. इस राज्य में भाजपा 2003 से लगातार जमी हुई है. बीच में डेढ़ साल के लिए दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक कांग्रेस के कमलनाथ की सरकार आई थी लेकिन वो सरकार ज्योदिरादित्य सिंधिया के विद्रोह कर भाजपा में जाने की वजह से गिर गई. भाजपा फिर सत्ता पर काबिज हो गई. भाजपा के इस दो दशक से भी ज्यादा लंबे समय के कार्यकाल में लगभग चार बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं. कुल मिलाकर उनका कार्यकाल साढ़े सोलह वर्ष का था. उनकी एक बात याद आती है. दस साल पहले मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में अपने पार्टी के विधायकों की दो दिन की ट्रेनिंग के समापन पर वो खुले मंच से सभी विधायकों को एक सलाह दे रहे थे. चौहान कह रहे थे कि आर्थिक रूप से संबल जरूर बनो लेकिन गाड़ी,मकान, दुकान जैसी कोई भी चीज मत लो जो जनता को दिखे. उन्होंने कहा कि वो संयुक्त परिवार नहीं रखते वरना उनके परिवार के लोग कहीं भी फोन करेंगे और कहेंगे कि मैं सीएम हाउस से बोल रहा हूं. शिवराज समझदार थे. जो बोल रहे थे वही करते भी थे. 16 साल से भी ज्यादा के कार्यकाल में उन पर भ्रष्टाचार का सीधा कोई आरोप नहीं लगा. लेकिन मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर देश के एक मशहूर अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खोजी रिपोर्ट में सीधा आरोप लगा दिया. उसने आंकड़ों समेत यह बता दिया कि उज्जैन के रहने वाले मोहन यादव के परिवार ने कई एकड़ जमीन, 100 करोड़ से भी ज्यादा कीमत पर उन स्थानों पर पहले से ही खरीद कर रख ली है जहां अगले कुछ वर्षों में विकास कार्य होने हैं. हर कुछ साल में उज्जैन में कुंभ मेला लगता है और उसके लिए सैंकड़ों-हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं सरकार द्वारा शुरू की जाती हैं. यादव का परिवार उन विकास कार्यों के शुरू होने के बाद वहां कीमती होने वाले रियल एस्टेट का फायदा लेना चाहता है. इस खबर के सामने आते ही जैसे भूचाल आ गया. कांग्रेस हमलावर हो गई. एक के बाद एक कई प्रेस कांफ्रेस की गईं. भाजपा की 'काटो तो खून नहीं' वाली स्थिति हो गई. उसके नेता ढंग से मुख्यमंत्री का बचाव भी नहीं कर पा रहे. भाजपा के साथ ऐसा पहली बार हुआ है जब उसके किसी मुख्यमंत्री पर पद पर रहते हुए इतने स्पष्ट घपले और पद के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं लेकिन शीर्ष संगठन अभी चुप है. वो हमेशा कि तरह यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो मीडिया या विरोधी पार्टियों के दबाव में आकर संगठन और सरकार के फैसले नहीं लेता.

Mohan Yadav
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (ETV Bharat)

इसी प्रकार दूसरा बड़ा मामला भाजपा की राजनीति के केन्द्र में रहे अयोध्या के राम मंदिर से आया है. वहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी और कर्मचारी जांच के घेरे में हैं. राम मंदिर में आ रहे करोड़ों रुपए के चढ़ावे में हेरफेर और चोरी के गंभीर आरोपों के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कुछ अन्य पदाधिकारियों का इस्तीफा हो चुका है. आठ छोटे कर्मचारी चोरी के इस आरोप में जेल में हैं. जनता सकते में है कि जिस मंदिर में वो परोपकार के लिए दान दे रही थी उस दान राशि से ट्रस्ट के कुछ कर्मचारी अपने लाखों रुपए के घर बनवा रहे थे. यूपी में हुए इस कांड में सब लोग अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रहे हैं. मंदिर का प्रबंधन विश्व हिन्दू परिषद देख रहा था लेकिन भाजपा और विहिप ये दोनों ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांघिक संगठन हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री का वो अवतार लोग देखने के इंतजार में हैं जिसमें वो दोषियों की संपत्तियों पर अगले ही दिन बुलडोजर चलवा देते हैं. हालांकि राम मंदिर के साथ अयोध्या के विकास और प्रत्येक कार्य में केन्द्र सरकार का बहुत ज्यादा दखल रहा है लेकिन इस मामले में केन्द्र सरकार योगी के पाले में गेंद डालकर चुपचाप बैठी है. फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और वो खुद चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग चुका है.

Ram Mandir
राम मंदिर, अयोध्या (ANI)

तीसरा मामला बदरीनाथ धाम में दान चोरी का है. सबसे पहले इसकी जानकारी भैरव सेना नाम की एक सामाजिक संस्था ने प्रेस कांफ्रेस करके दी. पब्लिक डोमेन में आते ही बीकेटीसी (श्री बदरीनाथ-केदारनाथ टेंपल कमेटी) बैकफुट पर आ गई. यह कोई छोटी-मोटी संस्था नहीं है. ये उत्तराखंड में लगभग 50 छोटे-बड़े मंदिरों का प्रबंधन संभालती है. इसमें बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में तो हरेक वर्ष करोड़ों का चढ़ावा आता है. कमेटी इन रुपयों से कई भंडारे, श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था, स्कूल और कॉलेज आदि का संचालन करती है. कई अन्य सामाजिक कार्यों में भी कमेटी की भागीदारी रहती है. इस कमेटी के अध्यक्ष उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी हेमंत द्विवेदी हैं. पहले तो कमेटी चोरी वाली बात मानने को ही तैयार नहीं थी. बाद में दबाव बनने पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और बीकेटीसी के द्वारा ही रखे गए कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को चोरी करते हुए देखा गया. बीकेटीसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी. थोड़े दिन आंख मिचौली के बाद नौटियाल को चमोली पुलिस की एसआईटी ने देहरादून से गिरफ्तार कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

Badrinath Dham
बद्री विशाल मंदिर (ETV Bharat)

इन मामलों के सामने आने के बाद देश के कई दूसरे बड़े मंदिर प्रबंधन भी सकते में आ गए हैं. आंध्रप्रदेश की तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने सबसे पहले अपने यहां चढ़ावे में आने वाले रुपए और सामान के रखरखाव को लेकर एक पूरी एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी कर दी. सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर ऐसी एसओपी कर्नाटक सरकार ने भी अपने प्रबंधन क्षेत्र में आने वाले सभी मंदिरों के लिए जारी कर दी. कई अन्य राज्य सरकारें भी ऐसी एसओपी जल्दी ही जारी कर सकती हैं.

ऐसी घटनाओं के पीछे मुख्य कारण क्या हैं

देश में कई बड़े बैंक चल रहे हैं. उसमें करोड़ों-अरबों रुपए का लेन देन रोज होता है. ऑनलाइन के अलावा कैश ट्रांसेक्शन्स भी करोड़ों रुपए के होते हैं. लेकिन उनके रखरखाव की एक एसओपी होती है. वहां इस प्रकार से रोज अपनी जेबें भरकर कोई नहीं जा सकता. एक-एक रुपए का हिसाब देना होता है. सख्ती रहती है. मॉनिटरिंग रहती हैं. लेकिन मंदिरों के अरबों रुपए में आए चढ़ावे की अव्यवस्था ने सबको हैरान कर दिया है. इतनी अधिक संख्या में रुपया देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है यह इन घटनाओं से साबित हो गया है. हैरान होकर तमाम बड़े-बड़े मंदिर अपनी एसओपी बनाने में जुट गए हैं. उन्हें पता है कि ऐसी दान चोरी से श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ-साथ इज्जत भी चली जाती है. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध विंध्याचल माता मंदिर में चढ़ावे के बंटवारे को लेकर कई बार पंडों के बीच हिंसक झड़पें हो चुकी हैं. 20 जुलाई 2021 के बाद 4 और 25 जुलाई 2025 मंदिर प्रांगण और गर्भ गृह में लाठी-डंडों से मारपीट हुई. यह तब है जब यहां भी प्रबंधन में सरकार का हस्तक्षेप है लेकिन कई पंडा परिवार भी चढ़ावे में रकम के बंटवारे के हिस्सेदार होते हैं. ऐसे में सरकारों को प्रमुख मंदिरों के चढ़ावे का लेखा-जोखा भी बैंकों की तरह से ही सख्त और पारदर्शी बनाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत में प्रमुख मंदिरों के साथ बने हुए उनके इको-सिस्टम को भी इस चोरी से चोट पहुंचेगी.

'मंदिर इको-सिस्टम' क्या होता है

भारत की सभ्यता कई हजार साल पुरानी है. इस देश में धर्म और मंदिरों का विशेष महत्व है. देश के कई प्रमुख मंदिर नदियों या समुद्र के किनारे मिल जाएंगे. कई प्रमुख मंदिर पहाड़ों पर हैं. आदि शंकराचार्य ने लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व चार धामों और मठों की देश के चारों कोनों में स्थापना की थी. इसी प्रकार 12 ज्योर्तिलिंग, सप्त पुरियां और 51 शक्ति पीठ की स्थापना भी देश के लगभग सभी कोनों और प्रमुख स्थानों पर की गई है. इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यह भी है यहां दर्शन करने वाले श्रद्धालु इसी बहाने पूरा देश घूम लेते हैं, वहां के लोगों और सभ्यता को समझ लेते हैं. इन सभी स्थानों में जो एक खास बात होती है वो है मंदिर का इको सिस्टम. किसी बड़े मंदिर के आस-पास एक छोटा-मोटा शहर बस जाता है. यह मंदिर सिर्फ पूजा-पाठ ही नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार, कला, सामाजिक कल्याण आदि के केन्द्र बन जाते हैं. कई छोटे-मोटे व्यापार यहां फलते फूलते हैं और कई सैंकड़ों हजारों घरों का खर्चा इस धार्मिक स्थल से चलता है. भारत में आज भी हजारों साल पुराने प्राचीन मंदिर ऐसे हैं जहां पहले की तरह पूजा-पाठ होती है. मेले लगते हैं. लाखों लोगों का आना-जाना लगा रहता है. यह वो देश है जिसमें महाकुंभ के दौरान एक नदी (संगम, प्रयागराज) के किनारे करोड़ों लोग जमा हो जाते हैं. लाखों लोगों को कुछ महीनों के लिए रोजगार मिल जाता है.

क्या सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को मुक्त कराने की मुहिम अब हल्की पड़ जाएगी

भारत में प्रमुख हिन्दू मंदिरों, मठों और सिखों के गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए विभिन्न राज्य सरकारें जिम्मेदार रहती हैं. उनके प्रशासनिक और वित्तिय नियंत्रण में सरकार की पूरी भागीदारी रहती है. वहीं दूसरी ओर इस्लाम को मानने वालों की मस्जिद, दरगाहें और ईसाईयों के चर्च आदि धार्मिक स्थान सरकार के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं आते. कई हिन्दू संगठनों और बड़े मंदिर प्रबंधनों द्वारा कई वर्षों से लगातार यह मांग उठ रही थी कि हिन्दू मंदिरों को सरकार के चंगुल से मुक्त कराया जाए. राज्य सरकारें मंदिरों में आने वाले चढ़ावे को लेकर उनका अन्यत्र उपयोग कर लेती हैं जबकि इस चढ़ावे का धार्मिक और सामाजिक उपयोग होना चाहिए. चढ़ावा चोरी जैसी घटनाएं इस मांग को कमजोर कर सकती हैं.

मंदिरों को सरकारी चंगुल से मुक्ति दिलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित, क्या असर पड़ेगा

हिन्दू मंदिरों को राज्य सरकारों से मुक्ति दिलाने की प्रथम याचिका दयानंद सरस्वती द्वारा 2012 में सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी. इसमें मूल रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों का जिक्र था. बाद में उत्तर भारतीय राज्यों में मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गईं. पहले तो 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को आपस में जोड़कर याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया कि पहले संबंधित राज्य के हाईकोर्ट जाएं. बाद में मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जब केन्द्र का रुख जानना चाहा तो केन्द्र ने मंदिरों को स्वायत्ता प्रदान करने के लिए हामी तो भरी लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि वित्त और प्रबंधन का मामला राज्य सरकारें देख भी लें तो कोई हर्जा नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने इसे गोल मोल जवाब माना. अब राम मंदिर दान चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का सामने आना बता रहा है कि नियंत्रण से मुक्ति वाली याचिका पर भी इस चोरी प्रकरण का प्रभाव पड़ सकता है.

कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने

देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का इस मामले में एक अलग रुख सामने आया है. वक्फ बोर्ड के अधिकारों को शिथिल करने के बाद वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों के शामिल करने के केन्द्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का कहना है कि मंदिरों की दान चोरी की घटनाओं को देखते हुए मंदिर, गुरुद्वारों और चर्चों की प्रबंध समितियों में भी संबंधित धर्म के बाहर के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी. वहीं भाजपा ने केन्द्र के इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में जमीन हथियाने का अभियान चला रखा था. वो आम लोगों की संपत्तियों के साथ ही पूरे गांव के गांव और हजार साल पुराने मंदिरों तक पर अपना दावा ठोक रहा था. उसे काबू में करने के लिए उसके अधिकार सीमित करना और गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना बिल्कुल सही है. पार्टी का कहना है कि मंदिरों में दान चोरी पर पुलिस और कानून मिलकर अपना काम कर रहे हैं. हालांकि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों की इस आपसी उलझन से ज्यादा जरूरी यह है कि जनता का विश्वास फिर से बहाल किया जाए. देखना यह है कि श्रद्धालुओं का मंदिरों के प्रबंधन पर विश्वास बना रहे इसके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य सरकारें इस मामले में कितनी कठोर कार्रवाई करती हैं और उसमें कितना समय लगता है.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)

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