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विश्लेषण : छत्तीसगढ़ का जल संकट राष्ट्रीय चिंता का विषय क्यों होना चाहिए ?

छत्तीसगढ़ में कानूनी और अवैध रूप से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की बड़ी समस्या है. पढ़ें पूरा विश्लेषण.

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कबीरधाम में पानी भरने के लिए कतार में खड़े लोग (ETV Bharat)
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By Indra Shekhar Singh

Published : April 14, 2026 at 6:25 PM IST

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नई दिल्ली : अप्रैल की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में छोटी नदियां, नाले और बड़ी नदियां सूखने लगी हैं. जसपुर, बलराम, अंबिकापुर, सूरजपुर आदि सभी जगहों पर पानी की कमी देखी जा रही है. इस समस्या को और भी गंभीर बनाने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तुलना में पर्याप्त वर्षा होती है और यहां वन भी अधिक हैं, फिर भी पानी की कमी बढ़ती जा रही है. हर साल, अवैध वनों की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण, अतिक्रमण और अवैध निर्माण के कारण पानी की उपलब्धता में भारी गिरावट आ रही है. इसलिए यह प्रचुरता के बावजूद कमी का एक स्पष्ट उदाहरण है.

आइए कुछ तथ्य जानते हैं: छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा 1,200 मिमी से 1,400 मिमी (लगभग 50-55 इंच) के बीच होती है. राज्य में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जिसमें कुल वर्षा का 80-85% हिस्सा दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में, मुख्य रूप से जून से सितंबर तक होता है. छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में मध्यम वर्षा होती है. राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की तुलना में यहां कहीं अधिक वर्षा होती है. फिर भी छत्तीसगढ़ को ऊपर उल्लिखित राज्यों की तरह ही जल संकट का सामना करना पड़ता है, जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित हैं.

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मनेन्द्रगढ़-चिरमीरी-भरतपुर में महिलाएं पानी की कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुईं (ETV Bharat)

वन क्षेत्र के मामले में छत्तीसगढ़ भारत में तीसरे स्थान पर है, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आदि जैसे जल-संकटग्रस्त राज्यों से कहीं आगे है. ध्यान रहे कि वर्षा लाने वाले सूक्ष्म जलवायु क्षेत्रों के निर्माण में वन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. साथ ही मिट्टी में जल को बनाए रखने और समय के साथ नालों और छोटी नदियों में उसे छोड़ने में भी वन की बड़ी भूमिका होती है. अब सवाल उठता है: छत्तीसगढ़ की नदियां वार्षिक क्यों नहीं हैं? और छत्तीसगढ़ जल-संकटग्रस्त राज्य क्यों है?

छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता से समृद्ध है. लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में यह वरदान होने के बजाए अभिशाप बनता जा रहा है. इस अभिशाप का पहला पहलू अवैध वनों की कटाई है. चाहे खदानों के निर्माण के लिए हो या अवैध खनन के लिए, जंगल ही सबसे पहले शिकार बनते हैं.

इस क्षेत्र में लकड़ी माफिया लंबे समय से सक्रिय हैं और बड़ी मात्रा में पुराने पेड़ों की कटाई कर रहा है. मामले में कोई आधिकारिक सख्ती या लकड़ी माफिया को सजा न मिलने के कारण, अब आम लोग निजी लाभ के लिए वनों की कटाई करने का साहस कर रहे हैं. यहां तक ​​कि आदिवासी, जो कभी जंगलों के रक्षक हुआ करते थे, अब पेड़ों की कटाई करने लगे हैं और गर्मी के महीनों में अधिक पेड़ काटने और अधिकारियों से बचने के लिए जंगल में आग लगा रहे हैं. दुर्लभ पेड़, पवित्र पेड़ और जैव विविधता को भी बिना किसी रोक-टोक के अवैध बिक्री के लिए काटा जा रहा है. कुछ दशक पहले तक स्थिति ऐसी नहीं थी.

जैसे-जैसे जंगल और पेड़ गायब हो रहे हैं, वैसे-वैसे पानी और सूक्ष्म जलवायु भी लुप्त हो रही है. छत्तीसगढ़ में कानूनी और अवैध रूप से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की समस्या है, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है कि स्थानीय लोग खुद पैसे के बदले जंगलों और पानी से अपना नाता तोड़ रहे हैं.

वनों की कटाई के कारण मानसून के महीनों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, नदियां और नाले उफान पर हैं, और पहाड़ों और जंगलों की उपजाऊ मिट्टी नदियों में और फिर समुद्र में बह रही है. यह छत्तीसगढ़ के समग्र स्वास्थ्य के लिए एक बुरा संकेत है.

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छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक पानी की टंकी की तस्वीर (ETV Bharat)

दूसरी सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण है. नालों और छोटी नदियों आदि जैसे जलमार्गों के सिकुड़ने के कारण, लोगों ने नदी क्षेत्रों पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है. नदियों और नालों के अधिकांश बाढ़ के मैदानों और जलमार्गों पर भारी अतिक्रमण है. ये ज्यादातर किसान हैं जिन्होंने नदी के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है, उसे अवरुद्ध कर दिया है और उसे मौसमी धान के खेतों में बदल दिया है. वहीं, शहरी लोगों ने सूखे नदी तल पर अतिक्रमण कर घर बना लिए हैं.

पिछली सरकार ने एक ऐसा कानून लाकर इस अतिक्रमण को बढ़ावा दिया, जिसके तहत व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा की गई वन या सरकारी भूमि का पंजीकरण करा सकते थे और सरकार को मुआवजा दे सकते थे. छत्तीसगढ़ सरकार की यह सबसे बड़ी गलती थी. परिणामस्वरूप, सूखे जलमार्गों पर स्थित सभी भूमि पर आसानी से कब्जा कर लिया गया और उसे नियमित कर दिया गया. इससे छत्तीसगढ़ की नदी प्रणालियों को भारी नुकसान पहुंचा और यह सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ है जो बाढ़ के मैदानों और नदी तल पर निर्माण को प्रतिबंधित करता है.

अवैध अतिक्रमणों के बाद अवैध निर्माण शुरू हो गए, जिन्होंने सूखी नदियों और नालों के किनारों को भी घेर लिया है. छत्तीसगढ़ में नए कामगारों के आगमन से शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है. छत्तीसगढ़ के शहर कभी भी इतनी घनी शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे. शहरी आबादी के अत्यधिक बढ़ने के कारण, शहरी केंद्रों तक पहुंचने वाले सभी प्राकृतिक जल संग्रहण क्षेत्रों और जलमार्गों पर निर्माण कर दिया गया है. यहां तक ​​कि पुराने तालाब भी अब गाद से भर गए हैं और उन पर निर्माण कर दिया गया है. कंक्रीट के फैलाव ने पानी को जमीन में रिसने से भी रोक दिया है. अंत में, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य भी है जहां बड़ी संख्या में उद्योग हैं. यहां प्रमुख खदानें और लोहा, एल्युमीनियम से लेकर बिजली उत्पादन जैसे उद्योग स्थित हैं. ये उद्योग निस्संदेह अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं और स्थानीय जल और वायु के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं. बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ आदि जैसे प्रमुख शहर भी प्रदूषण से मुक्त नहीं हैं.

भारी उद्योग भी जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे पानी की उपलब्धता कम हो रही है. अब सवाल यह है कि भारत के लिए यह चिंता का विषय क्यों है? छत्तीसगढ़ महानदी, इंद्रावती जैसी प्रमुख नदी प्रणालियों का उद्गम स्थल है और गोदावरी और नर्मदा नदियों का जलग्रहण क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ ही है. यदि उपरोक्त कारणों से जलस्तर घटता है, तो इन नदियों का प्रवाह भी बाधित होगा, जिससे निचले इलाकों के बड़े भूभाग प्रभावित होंगे. दूसरा, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग वनों से आच्छादित है, लेकिन अब वनों की कटाई हो रही है. इस परिवर्तन के साथ-साथ समाज की पारिस्थितिक चेतना में भी नकारात्मक बदलाव आ रहा है. यह एक बहुत ही बुरा संकेत है, क्योंकि यह पारिस्थितिक कैंसर के अंतिम चरण को दर्शाता है. वन संरक्षक अब पर्यावरण मूल्यों और संसाधनों को धन के बदले बेच रहे हैं. और यदि छत्तीसगढ़ का समाज इस तरह व्यवहार कर रहा है, तो कल्पना कीजिए कि अन्य राज्यों की क्या स्थिति है? क्या हमारे देश में पारिस्थितिक चेतना पूरी तरह से समाप्त हो गई है?

अब, यदि सरकार सुधार करना चाहती है, तो सबसे पहले उसे राज्यव्यापी नदी प्रणालियों और जल पारिस्थितिकी तंत्रों का मानचित्रण शुरू करना होगा. जिला कलेक्टर के अधीन प्रत्येक जिले को सभी मौजूदा नदियों, नालों और छोटी नदियों का मानचित्रण करने और एक जिला जल मानचित्र बनाने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए और उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए. इस कार्य के लिए स्थानीय भू-राजस्व अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए. सभी नदी प्रणालियों के उद्गम स्थलों और उनके जलग्रहण क्षेत्र का सीमांकन किया जाना चाहिए. इसके बाद, जल प्रणालियों के क्षय और अतिक्रमण का पता लगाने के लिए नए आंकड़ों की तुलना कम से कम 25 वर्ष पुराने रिमोट सेंसिंग डेटा या नवीनतम उपलब्ध डेटा से की जानी चाहिए. सभी मानचित्र तैयार हो जाने और डेटा सेट की तुलना हो जाने के बाद, सरकार को प्रत्येक जिले में नदी प्रणालियों को अधिसूचित करना होगा. इन क्षेत्रों में निर्माण निषेध की सख्त नीति लागू की जानी चाहिए.

चरणबद्ध प्रक्रिया में नदी बनाने वाली कम से कम पांच मुख्य सहायक नदियों या मुख्य नालों की पहचान की जाती है और फिर उन पर अतिक्रमण हटाने को सुनिश्चित किया जाता है. जहा लोगों ने सूखे नदी तल पर घर बना लिए हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जाना चाहिए. जल पुनर्जीवन के प्राकृतिक चक्रों को पुनः स्थापित करने के लिए सेकुआ, अर्जुन, सीता अशोक जैसे स्थानीय जैव विविधता वाले वृक्षों और बाज़ या सहज जैसे जल-पुनरुद्धार करने वाले वृक्षों के साथ एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाना चाहिए. लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, सरकार को नदियों और नालों के किनारों पर कृषि-वानिकी या बागवानी फसलों और जैविक खेती के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है. इस तरह, सरकार और जनता दोनों को लाभ होगा और पारिस्थितिकी कृषि अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर काम करेगी, न कि उसके विरुद्ध. अब समय आ गया है कि छत्तीसगढ़ पारिस्थितिक रूप से अग्रणी बने और जल एवं जैव विविधता पुनर्जीवन का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करे जिसका अनुकरण अन्य राज्य कर सकें. इस पारिस्थितिक प्रक्रिया में, राज्य के नीति निर्माता अपने जंगलों, जल और समाज की रक्षा करेंगे.

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छत्तीसगढ़ का जल संकट
छत्तीसगढ़ और प्राकृतिक संसाधन
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