वेनेजुएला की नई अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज भारत के लिए क्यों हैं बेहद अहम? जानें कूटनीतिक मायने

भारत के लिए, रोड्रिग्ज का सत्ता में आना द्विपक्षीय संबंधों के मामले में जोखिम और संभावनाओं- दोनों को साथ लेकर आया है.

Venezuelas new Interim President
वेनेजुएला की नई अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज. (फाइल फोटो) (IANS)
By Aroonim Bhuyan

Published : January 4, 2026 at 8:37 PM IST

नई दिल्ली: निकोलस मादुरो की सत्ता जाने पर भारत की सतर्क प्रतिक्रिया के पीछे एक खास वजह है. वेनेजुएला की नई अंतरिम राष्ट्रपति नई दिल्ली के लिए एक परिचित राजनयिक भागीदार हैं. डेल्सी रोड्रिग्ज, जिन्होंने हाल के वर्षों में भारत में कई उच्च-स्तरीय वेनेजुएलाई प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया है, अब एक ऐसे देश की कमान संभाल रही हैं जो लंबे समय से लैटिन अमेरिका में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा और भू-राजनीतिक भागीदार रहा है.

शनिवार को वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति मादुरो व उनकी पत्नी को वहां से हटाए जाने के बाद, भारत ने रविवार को सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस दक्षिण अमेरिकी देश के घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय हैं.

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, "हम बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करता है. हम सभी संबंधित पक्षों से बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक मुद्दों को हल करने का आह्वान करते हैं, ताकि क्षेत्र की शांति और स्थिरता सुनिश्चित हो सके."

वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया, क्योंकि उसी दिन अमेरिका द्वारा निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया गया था.

Venezuela Crisis
वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा पकड़ने के बाद का दृश्य. (The White House)

अपने आदेश में, संवैधानिक पीठ ने कहा कि रोड्रिग्ज सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करने और देश के प्रशासन व राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगी. अदालत ने यह भी कहा कि वह राष्ट्रपति की 'मजबूरन अनुपस्थिति' के दौरान राज्य के कामकाज, सरकार के संचालन और वेनेजुएला की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए उचित कानूनी ढांचा स्थापित करने हेतु स्थिति की समीक्षा करेगी.

डेल्सी एलोइना रोड्रिग्ज गोमेज़, जिनका जन्म 18 मई, 1969 को हुआ था, वेनेजुएला की एक वकील, राजनयिक और राजनीतिज्ञ हैं. वह 2018 से वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रही हैं. रोड्रिग्ज ने ह्यूगो शावेज और निकोलस मादुरो के शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. वह 2013 से 2014 तक वेनेजुएला के संचार और सूचना मंत्री, 2014 से 2017 तक विदेश मंत्री, 2017 से 2018 तक वेनेजुएला की संविधान सभा की अध्यक्ष और 2024 से 2025 तक पेट्रोलियम मंत्री रह चुकी हैं.

वह 'यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला' के राष्ट्रीय नेतृत्व की सदस्य हैं. यूरोपीय संघ, अमेरिका और कनाडा ने उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और देश के राजनीतिक संकट में उनकी भूमिका का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाए हैं. 2019 से 2023 के बीच उनके उपराष्ट्रपति पद को लेकर भी विवाद रहा था.

शनिवार को अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, रोड्रिग्ज सरकारी टेलीविजन पर नजर आईं और दावा किया कि मादुरो ही वेनेजुएला के एकमात्र राष्ट्रपति हैं.

इस बीच, मादुरो के हिरासत में होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन वेनेजुएला का शासन "तब तक चलाएगा जब तक हम एक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण सत्ता परिवर्तन नहीं कर लेते." उन्होंने आगे बताया कि उनका प्रशासन रोड्रिग्ज के संपर्क में है, और साथ ही यह भी जोड़ा कि "उनके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है."

भारत के लिए, रोड्रिग्ज का सत्ता में आना द्विपक्षीय संबंधों के मामले में जोखिम और संभावनाओं- दोनों को साथ लेकर आया है. हाल के वर्षों में, रोड्रिग्ज भारत के साथ जुड़ने वाले सबसे प्रमुख वेनेजुएलाई नेताओं में से एक रही हैं. उन्होंने 'इंडिया एनर्जी वीक' सहित नई दिल्ली के कई महत्वपूर्ण मंचों पर वेनेजुएला के प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया और ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, शिक्षा व व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर काम किया.

विशेष रूप से, उनके नेतृत्व में ही फरवरी 2025 में कराकस (वेनेजुएला) ने भारत के साथ एक डिजिटल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में आदान-प्रदान को बढ़ावा देना था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और पेशेवरों के प्रशिक्षण पर संयुक्त कार्य शामिल है.

इससे पहले, अगस्त 2023 में, रोड्रिग्ज ने 9वें CII इंडिया-एलएसी कॉन्क्लेव (भारतीय उद्योग परिसंघ के भारत-लैटिन अमेरिका और कैरिबियन आर्थिक शिखर सम्मेलन) में भाग लेने के लिए एक वेनेजुएलाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था. इस दौरान उन्होंने भारत और वेनेजुएला के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया. चर्चाओं में व्यापार, ऊर्जा, दवाएं, रसायन और व्यापक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया. उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और व्यापार सहयोग के महत्व और वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण पर जोर दिया.

इसके बाद, अक्टूबर 2024 में उन्होंने फिर से भारत का दौरा किया और तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की. इस यात्रा का मुख्य केंद्र आर्थिक सहयोग, लोगों के बीच आपसी संबंध और योग व आयुर्वेद को बढ़ावा देने जैसे सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर था. उन्होंने भारतीय नेताओं और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ रणनीतिक तेल सहयोग पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने भारत के एक बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में उभरने और वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार को एक पूरक रणनीतिक संपत्ति के रूप में रेखांकित किया.

उस समय उन्होंने कहा था, 'हमने इस पर चर्चा की कि भविष्य में हमारे रणनीतिक संबंध कैसे होने चाहिए। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है. अमेरिका के आपराधिक प्रतिबंधों के बावजूद, हमारा देश अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अपनी रणनीतिक भूमिका निभाने के लिए विकास के पथ पर वापस लौट रहा है.' उन्होंने आगे कहा था, 'भारत एक आर्थिक महाशक्ति है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. अगले एक या दो दशकों में, भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में खुद को स्थापित कर लेगा.'

नई दिल्ली स्थित 'इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज' के पूर्व निदेशक और लैटिन अमेरिका मामलों के विशेषज्ञ अश्व नारायण रॉय के अनुसार, रोड्रिग्ज के नेतृत्व में भारत-वेनेजुएला संबंधों पर सकारात्मक रूप से कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि "हमें अभी तक वहां की जमीनी हकीकत का पता नहीं है."

रॉय ने ईटीवी भारत से कहा, "वह (रोड्रिग्ज) इंतजार करेंगी और स्थितियों के स्थिर होने पर नजर रखेंगी. वह इस पर भी गौर करेंगी कि ट्रंप प्रशासन किस तरह की पहल करता है." हालांकि, इसके साथ ही रॉय ने कहा कि यह एक अच्छी बात है कि रोड्रिग्ज भारत के लिए एक परिचित व्यक्ति हैं.

उन्होंने कहा, "ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय संभाला है और उनके पास संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि वह संविधान सभा की अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं."

उन्होंने इस तथ्य की ओर भी इशारा किया कि ट्रंप ने अब तक मादुरो की मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पिछले साल की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो की ओर सहयोग का हाथ नहीं बढ़ाया है, क्योंकि उन्हें वेनेजुएला के भीतर और बाहर बहुत लोकप्रिय नहीं माना जा रहा है. रॉय ने कहा, "ऐसी स्थिति में, रोड्रिग्ज आम सहमति की पसंद नजर आती हैं. मुझे लगता है कि वह भारत के लिए सबसे बेहतर विकल्प हैं."

निष्कर्षतः, रोड्रिग्ज की अंतरिम राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी भारत-वेनेजुएला संबंधों के लिए रणनीतिक निरंतरता प्रदान कर सकती है. साथ ही, यह एक गहरे क्षेत्रीय और वैश्विक पुनर्गठन के बीच नई दिल्ली की विदेश नीति के लचीलेपन और मजबूती की भी परीक्षा होगी.

