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भारत के समुद्री भविष्य को नया आकार दे सकता है दक्षिण कोरिया के साथ जहाज निर्माण समझौता ?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्युन ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक MoU एक्सचेंज किया. जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग मौजूद थे. ( PTI )

मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स पर दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग बढ़ाना, भारत के "ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के हब" बनाने और भारतीय पोर्ट्स को ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क से जोड़ने के बड़े लक्ष्यों से भी मेल खाता है.

भारत का मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स — जिसमें पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्गो हैंडलिंग और शिपिंग सर्विस शामिल हैं — देश की व्यापार प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत जरूरी है. कुशल शिपबिल्डिंग और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, जहाज के डिजाइन और ऑपरेशन की बेहतर जानकारी, भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए बेहतर शिपिंग सर्विस, और ग्लोबल सप्लाई चेन में बेहतर एकीकरण के जरिये पोर्ट पर तेजी से सुधार में मदद करते हैं.

प्रमुख कोरियन शिपबिल्डर्स के साथ रणनीतिक साझेदारी से भारत के वर्कफोर्स में कौशल विकास में भी तेजी आ सकती है, और ट्रेनिंग को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ा जा सकता है.

20 अप्रैल, 2026 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान. (PTI)

दक्षिण कोरियाई कंपनियों के साथ साझेदारी करके और उनकी तकनीकी विशेषज्ञता, डिजाइन क्षमता और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस का फायदा उठाकर, भारत अपने शिपबिल्डिंग सेक्टर के आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को तेजी से बढ़ा सकता है. इससे भारत को बेसिक शिप रिपेयर या छोटे जहाज से आगे बढ़कर अधिक महत्व वाले कमर्शियल और डिफेंस प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने में मदद मिलती है.

इसके उलट, भारत अभी भी अपना शिपबिल्डिंग आधार बना रहा है, और 'मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047' के तहत एक बड़ा शिपबिल्डिंग देश बनने का लक्ष्य रखता है. हालांकि कोचीन, मझगांव डॉक और दूसरे भारतीय शिपयार्ड बढ़े हैं, लेकिन वे अभी तक सभी तरह के जहाजों में वैश्विक स्तर या प्रतिस्पर्धा हासिल नहीं कर पाए हैं.

दक्षिण कोरिया शिपबिल्डिंग में ग्लोबल लीडर है, जो हाई-टेक, कुशल कमर्शियल जहाज बनाने के लिए जाना जाता है, जिसमें बड़े कंटेनर जहाज, LNG कैरियर और खास अपतटीय प्लेटफॉर्म शामिल हैं. इसकी शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री ने स्केल, टेक्नोलॉजी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मामले में ज्यादातर प्रतिस्पर्धियों को लंबे समय से पीछे छोड़ दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट के दौरान. (PTI)

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) पी कुमारन ने द्विपक्षीय बैठक के बाद एक स्पेशल मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "जहाज निर्माण में सहयोग हमारी द्विपक्षीय साझेदारी का एक अहम हिस्सा है. हमने शिपबिल्डिंग, शिपिंग और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स में साझेदारी के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क की घोषणा की है, जिसमें शिपबिल्डिंग सेक्टर में दोनों पक्षों की सहमत पहल और महत्वाकांक्षाएं शामिल हैं."

एक ऐसे देश के लिए जो अपने व्यापार का लगभग 95 प्रतिशत समुद्री रास्तों से करता है, लेकिन अभी भी वैश्विक जहाज निर्माण में बहुत कम भूमिका निभाता है, जहाज निर्माण में ग्लोबल लीडर के साथ सहयोग, नई दिल्ली के समुद्री भविष्य को देखने के तरीके में एक अहम बदलाव का संकेत देता है.

पहली नजर में यह साझेदारी तकनीकी लग सकती है. असल में, यह समुद्र में भारत के लंबे समय के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्यों के दिल को छूती है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के बीच सोमवार को नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक के नतीजों में जहाज निर्माण, शिपिंग और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स (समुद्री परिवहन) में साझेदारी के लिए एक समग्र रूपरेखा (Comprehensive Framework) शामिल है.

भारत का नौसेना का विस्तार — जिसमें युद्धपोत, सबमरीन और सहायक जहाजों की जरूरतें शामिल हैं — उसकी समुद्री सुरक्षा रणनीति का एक अहम हिस्सा है. मजबूत घरेलू शिपबिल्डिंग क्षमता विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करती है और नौवहन संबंधी रोकथाम को बढ़ाती है.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, दक्षिण कोरिया के मंत्री येओ हान-कू के साथ नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान. (PTI)

हालांकि अभी का सहयोग आर्थिक तौर पर है, लेकिन तकनीकी साझेदारी और औद्योगिक सहयोग का असर डिफेंस शिपबिल्डिंग (रक्षा जहाज निर्माण) पर भी पड़ सकता है, जिससे भारत को समय के साथ देश में ही बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेवल प्लेटफॉर्म बनाने का फायदा मिलेगा.

भारत ने 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहल के तहत बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर सामरिक निर्भरता कम करने और स्वदेशी औद्योगिक क्षमता बनाने के लिए एक दीर्घकालिक विजन बताया है. व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) में विस्तार के तहत दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी करने से भारत को घरेलू विकास को बढ़ावा देते हुए उन्नत वैश्विक क्षमता को जोड़ने में मदद मिलती है.

सोमवार की बैठक में सुरक्षित समुद्री रास्तों और मजबूत सप्लाई चेन के महत्व पर भी जोर दिया गया, कुछ हद तक वैश्विक भू-राजनीति तनावों के जवाब में, जो होर्मुज स्ट्रेट के आसपास चल रही अस्थिरता की तरह व्यापार में रुकावट डाल सकते हैं.

शिपबिल्डिंग और शिपिंग लॉजिस्टिक्स में साझेदारी करके, भारत और दक्षिण कोरिया पारंपरिक केंद्र से आगे बढ़कर ग्लोबल शिप प्रोडक्शन में विविधता ला सकते हैं, पूर्वी एशियाई शिपयार्ड में क्षमता की कमी से होने वाली रुकावटों को कम कर सकते हैं और समुद्र के रास्ते निर्यात और क्षेत्रीय असर को बढ़ा सकते हैं. इसलिए, दक्षिण कोरिया के साथ भारत की साझेदारी ग्लोबल मैरीटाइम सप्लाई चेन में अनावश्यकता और विविधता को मजबूत कर सकती है.

यह शिपबिल्डिंग पार्टनरशिप एक बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है. मोदी और ली ने 2030 तक मौजूदा स्तर से लगभग दोगुना होकर 50 बिलियन डॉलर तक का व्यापार लक्ष्य रखा है.

शिपबिल्डिंग, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स और उससे जुड़े उद्योगों में सहयोग से नए निवेश और जॉइंट वेंचर आने की उम्मीद है, शिपबिल्डिंग नेटवर्क से जुड़े सामान और सर्विस के ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए औद्योगिक मांग का एक मजबूत पाइपिंग सिस्टम बनेगा.

शिलांग स्थित एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टैंक के फेलो के. योमे ने ईटीवी भारत को बताया, "दक्षिण कोरिया जहाज बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है. यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत दक्षिण कोरिया का व्यावहारिक ज्ञान, टेक्नोलॉजी और मैनपावर का इस्तेमाल करना चाहता है."

उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ, दक्षिण कोरिया अपनी शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ी क्षमता तक बनाने में कामयाब रहा है और इसलिए वह अपनी विशेषज्ञता एक्सपोर्ट करने के लिए पार्टनर ढूंढ रहा है. योमे ने कहा, "भारत एक उभरता हुआ बाजार है. भारत में जहाज बनाने समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा बाजार है."

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत का निर्यात बढ़ रहा है, उसके पास जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह काफी नहीं है. उन्होंने आगे कहा, "बढ़ते व्यापार को संभालने की क्षमता 'विकसित भारत' विजन को देखते हुए भारत की महत्वाकांक्षा से मेल नहीं खाती. भारत हिंद महासागर में एक मैरीटाइम हब (बंदरगाह) भी बनना चाहता है. यह अंडमान, पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर मैरीटाइम हब बना सकता है."

होम ने कहा कि भारत के परिवहन केंद्र बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, नई दिल्ली ऐसे भागीदारों की तलाश कर रहा है जो निवेश कर सकें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकें. उन्होंने कहा, "सामरिक नजरिये से, भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही नौसैनिक शक्ति हैं. इसलिए, दोनों देश बदलते इंडो-पैसिफिक आर्किटेक्चर के आर्थिक और सुरक्षा व्यवस्था को आकार देने में इच्छुक हैं. दोनों देश ऐसी स्थिति नहीं चाहते हैं जहां इस क्षेत्र पर एक शक्ति का दबदबा हो."

कुल मिलाकर, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच यह साझेदारी भारत के समुद्री भविष्य को नया आकार देने और ग्लोबल शिपबिल्डिंग और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में इसकी स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है.

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