शेख हसीना बांग्लादेश क्यों लौटना चाहती हैं, क्या है उनकी रणनीति, क्या सफल हो पाएंगी ?
जब तक वर्तमान सरकार का रुख पॉजिटिव नहीं होता है, तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है.
Published : August 6, 2026 at 4:10 PM IST
नई दिल्ली : बड़े पैमाने पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के कारण बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर होने के दो साल बाद, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को भारत से लौटने की योजना का ऐलान किया, जबकि उन पर आपराधिक आरोप साबित हो चुके हैं, कई मामले लंबित हैं और गिरफ्तारी की भी संभावना है.
उनका लौटना सिर्फ एक निजी फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक जटिल राजनीतिक सोच है. इसका मकसद उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को चुनौती देना, अवामी लीग की राजनीतिक स्थिति को फिर से मजबूत करना और बांग्लादेश के बुरी तरह बंटे हुए राजनीतिक माहौल में अपनी जगह फिर से बनाना है.
नई दिल्ली में 'फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया' की ओर से आयोजित एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिग में हसीना ने कहा कि उन्हें बांग्लादेश लौटना ही होगा, क्योंकि वह अपने उन लोगों से दूर नहीं रह सकतीं जो कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, "चाहे मेरी किस्मत में कुछ भी हो, मैं अपने लोगों के पास लौटूंगी. मैं तब तक दूर नहीं रह सकती जब तक मेरे प्यारे देशवासी तकलीफ झेल रहे हैं... मैं दिसंबर के महीने में वापस जाना चाहती हूं. सही समय आने पर मैं तारीख बता दूंगी."
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी, अवामी लीग पर लगा प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए और मीडिया की आजादी बहाल की जानी चाहिए. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें बांग्लादेश लौटने में शामिल जोखिमों की चिंता नहीं है, तो उन्होंने कहा: "वे मुझे मार सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं... मुझे पता है कि मुझे हिरासत में लिया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, वे राजनीतिक मकसद से झूठे मामले थोपने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डर लोगों के प्रति मेरे फ़र्ज को तय नहीं कर सकता. मेरी जिंदगी बहुत पहले ही निजी सुरक्षा की सोच से आगे निकल चुकी है."
5 अगस्त, 2024 को छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शनों के कारण हसीना की सरकार सत्ता से हट गई और वह भारत चली गईं. तब से बांग्लादेश में बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं. अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसके नेताओं के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, और हसीना को खुद 2024 की कार्रवाई से जुड़े मामलों में उनकी गैर-मौजूदगी में दोषी ठहराया गया है - एक ऐसा फैसला जिसे वह राजनीतिक मकसद से प्रेरित मानती हैं. बांग्लादेश ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की भी मांग की है.
पिछले महीने, हसीना ने घोषणा की थी कि गिरफ्तारी के जोखिम और यहां तक कि मौत की सजा की संभावना के बावजूद, वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं. दिल्ली से एक अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी को दिए टेलीफोन साक्षात्कार में हसीना ने कहा था, "मेरे लौटने पर वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, वे मुझे मार भी सकते हैं. फिर भी, मुझे जाना है. अगर मौत आती है, तो मैं चाहती हूं कि वह मेरी अपनी धरती पर आए."
इसका सबसे तात्कालिक कारण हसीना की अपनी घोषणा लगती है कि वह अनिश्चित काल तक निर्वासन में रहने के बजाय अपने खिलाफ मामलों का व्यक्तिगत रूप से सामना करना चाहती हैं. उनका तर्क है कि आरोप और मौत की सजा राजनीतिक रूप से प्रेरित और असंवैधानिक हैं. लौटने से उन्हें न्यायिक प्रक्रिया को सीधे चुनौती देने का मौका मिलेगा, बजाय इसके कि उनकी अनुपस्थिति में सुनाए गए फैसलों को बिना किसी चुनौती के स्वीकार कर लिया जाए.
हसीना ने पार्टी के अन्य निर्वासित सदस्यों से, जिनमें पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल भी शामिल हैं जिन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है, उनके साथ शामिल होने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा, "हम सब मिलकर अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे." और जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही "मजाक" है.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक और मुख्य उद्देश्य अवामी लीग के राजनीतिक आधार के जो कुछ भी बचा है, उसे बचाए रखना है. बांग्लादेश स्थित पत्रकार सैफुर रहमान तपन के अनुसार, हसीना का बांग्लादेश लौटने का इरादा मूल रूप से उनके राजनीतिक विरोधियों को चुनौती देने का एक कदम है.
ढाका से फोन पर ईटीवी भारत से बात करते हुए तपन ने कहा, "यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वह अपने बताए समय के अंदर लौट पाएंगी या नहीं. लेकिन इससे उन्हें निश्चित रूप से राजनीतिक फायदा होगा."
साथ ही, उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की मदद के बिना हसीना बांग्लादेश नहीं लौट सकतीं.तपन ने कहा, "दूसरी ओर, हमारी सरकार पर उन लोगों के एक वर्ग का दबाव है जो जुलाई 2024 के विद्रोह में शामिल थे, वे चाहते हैं कि उन्हें वापस लाया जाए और सजा दी जाए. ऐसे में सरकार दुविधा में है."
2024 से अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ़्तार किया गया है या वे देश छोड़कर चले गए हैं, पार्टी की संपत्तियों को जब्त किया गया है या उन पर हमले हुए हैं, और बांग्लादेश के भीतर पार्टी का संगठनात्मक ढांचा काफी हद तक बिखर गया है. हसीना की प्रत्यक्ष वापसी पार्टी को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रहे वफादारों और निर्वासित नेताओं के लिए एकजुट होने का केंद्र बन सकती है.
हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि ऐसी वापसी से बांग्लादेश की राजनीति में और अधिक ध्रुवीकरण हो सकता है.हसीना लगातार यह कहती रही हैं कि वह बांग्लादेश की वैध राजनीतिक नेता हैं और उन्हें सत्ता से हटाए जाने की घटना चुनावी हार के बजाय असाधारण राजनीतिक परिस्थितियों का नतीजा थी.वापसी से उनकी इस बात को बल मिलेगा कि उन्होंने कभी भी स्थायी निर्वासन को स्वीकार नहीं किया और वे खुद को एक ऐसी मुख्य राजनीतिक हस्ती मानती हैं जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देने में सक्षम है.बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार ने जुलाई 2024 के विद्रोह को अपनी राजनीतिक वैधता का मुख्य आधार बनाया है.
हाल के कदमों - जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को विद्रोह की याद में एक म्यूजियम में बदलना शामिल है - इससे पता चलता है कि हसीना की सरकार के गिरने को एक लोकतांत्रिक क्रांति के तौर पर दिखाने वाली कहानी को संस्थागत रूप देने की कोशिशें हो रही हैं. हसीना की वापसी से उन्हें उस कहानी को सीधे चुनौती देने और 2024 की घटनाओं के बारे में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा.
ऐसे में सवाल यह है कि क्या अवामी लीग को फिर से खड़ा किया जा सकता है? तपन ने कहा, "अवामी लीग का फिर से खड़ा होना तय है. लेकिन तय समय-सीमा के भीतर नहीं. दिसंबर से पहले, बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल में ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो अवामी लीग को फिर से खड़ा करने में मदद कर सकते हैं. या फिर, इसमें कुछ और महीने लग सकते हैं."
उन्होंने यह भी कहा कि हसीना की वापसी का देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा, "देश के सामाजिक और राजनीतिक दायरे का एक बड़ा हिस्सा हसीना के पक्ष में है. महंगाई, कानून-व्यवस्था का बिगड़ना और बेरोजगारी ने हमारी जिंदगी को संकट में डाल दिया है. लोग इन संकटों से बाहर निकलने के लिए बेताब हैं."
तपन ने यह राय जताई कि अगर हसीना को जेल भी भेज दिया जाता है, तो भी देश में राजनीतिक हालात तेजी से बदलेंगे. हसीना की वापसी होगी या नहीं, यह कानूनी घटनाक्रम, बांग्लादेश के घरेलू राजनीतिक माहौल, भारत द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध पर की जाने वाली कार्रवाई और सुरक्षा की स्थिति पर निर्भर करेगा. अगर उनकी वापसी होती भी है, तो संभावना है कि यह 2024 के विद्रोह के बाद बांग्लादेश की सबसे अहम राजनीतिक घटनाओं में से एक होगी.
(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)
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