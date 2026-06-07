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असम में मोदी-ताकाइची शिखर सम्मेलन भारत-जापान विकास साझेदारी में एक नया अध्याय क्यों बन सकता है?

असम में इस समिट का आयोजन इस बात का संकेत है कि जापान पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक मदद करने की कोशिशों को बढ़ावा देता है.

INDIA JAPAN DEVELOPMENT PARTNERSHIP
जापान में 30 अगस्त, 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी की 16 प्रिफेक्चर के गवर्नरों के साथ बैठक की फाइल फोटो. (PIB)
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By Aroonim Bhuyan

Published : June 7, 2026 at 11:56 AM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी समकक्ष सनाए तकाइची के बीच असम में बातचीत करने का जो फैसला सामने आया है, वह जुलाई में उनके प्रस्तावित भारत दौरे के संदर्भ में काफी अहम है. यह न सिर्फ कूटनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत-जापान की बढ़ती साझेदारी के बारे में भी बहुत कुछ बताता है.

किसी भी दूसरे विदेशी पार्टनर की तुलना में जापान ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और शहरी विकास प्रोजेक्ट्स के जरिए भारी निवेश किया है. इससे असम, भारत के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के प्रति टोक्यो की लंबे समय की प्रतिबद्धता का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है.

एनएचके वर्ल्ड जापान न्यूज वेबसाइट की एक रिपोर्ट में जापानी सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जुलाई में तकाइची के असम दौरे की तैयारी चल रही है, ताकि वे मोदी के साथ अपनी दूसरी आमने-सामने की बैठक कर सकें.

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जापान के टोक्यो में 29 अगस्त, 2025 को जापान के तत्कालीन पीएम शिगेरु इशिबा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PIB)

रिपोर्ट में कहा गया, 'उम्मीद है कि दोनों नेता सुरक्षा और अर्थव्यवस्था समेत कई क्षेत्रों में सहयोग के ठोस उपायों पर चर्चा करेंगे. यह चर्चा पिछले साल जापान की अपनी यात्रा के दौरान मोदी द्वारा घोषित अगले दशक के लिए जापान-भारत के साझा विजन पर आधारित होगी.' साथ ही, 'पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच नेताओं के ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने और जरूरी मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करने की उम्मीद है.'

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के कारण जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गुवाहाटी का अपना तय दौरा रद्द करना पड़ा था. इसके लगभग सात साल बाद, असम एक बार फिर भारत-जापान के बीच शिखर-स्तर की बैठक की मेज़बानी करने के लिए तैयार है.

अगर खबरों के मुताबिक ताकाइची राज्य में मोदी से मिलते हैं, तो बैठक की जगह का चुनाव बहुत अहम होगा. यह न सिर्फ एक अधूरे कूटनीतिक एजेंडे को फिर से शुरू करने को दिखाएगा, बल्कि पूर्वोत्तर भारत में विकास के एक अहम साझीदार के तौर पर जापान की मजबूत भूमिका को भी उजागर करेगा.

सभी विदेशी साझेदारों में जापान इसलिए खास है क्योंकि उसने पूर्वोत्तर भारत को अपने 'ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस' (ODA) प्रोग्राम का खास केंद्र बनाया है. टोक्यो इस इलाके को सिर्फ विकास की चुनौती के तौर पर नहीं, बल्कि नई दिल्ली की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और जापान के 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक विजन' के तहत भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाले एक रणनीतिक गेटवे के तौर पर देखता है.

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जापान में 29 अगस्त, 2025 को टोक्यो के एक होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किए जाने की फाइल फोटो (PIB)

जापान की डेवलपमेंट एजेंसी, 'जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी' (JICA) ने पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड दिया है. इनमें सड़कें, पुल, शहरी सेवाएं, पानी की सप्लाई के सिस्टम और कनेक्टिविटी कॉरिडोर शामिल हैं. अब इस इलाके में भारत में कहीं भी मौजूद जापानी फंड वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा जमावड़ा देखने को मिलता है.

असम पूर्वोत्तर का आर्थिक और लॉजिस्टिकल केंद्र है. इस क्षेत्र को भारत के बाकी हिस्सों और पड़ोसी बांग्लादेश व दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाला लगभग हर बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट असम से होकर गुजरता है. जापान के लिए असम उसकी व्यापक पूर्वोत्तर रणनीति का मुख्य केंद्र है. वहाँ शिखर सम्मेलन आयोजित करने से दोनों नेताओं को चल रही परियोजनाओं को उजागर करने और इस क्षेत्र को आर्थिक प्रवेश-द्वार में बदलने की दिशा में हुई प्रगति को दिखाने का मौका मिलेगा.

हाल के वर्षों में असम में परिवहन, शिक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है, जिससे पूर्वोत्तर के मुख्य विकास केंद्र के रूप में इसकी भूमिका और मजबूत हुई है. असम में जापान के प्रमुख प्रोजेक्ट्स में से एक 'गुवाहाटी वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट' है. इसे जीका (JICA) की लगभग 1,736 करोड़ रुपये की मदद से फंड किया गया है. इस प्रोजेक्ट का मकसद गुवाहाटी में 1,40,000 से ज़्यादा घरों तक भरोसेमंद पीने का पानी पहुँचाना है और यह पूर्वोत्तर में भारत-जापान के शहरी विकास सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 अगस्त 2025 को जापान के टोक्यो में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया (PIB)

गुवाहाटी या असम में कहीं और होने वाला कोई समिट दोनों नेताओं को आम नागरिकों के लिए जापानी विकास सहायता के ठोस फायदों को उजागर करने का मौका देगा. जापान ने 'नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट' के कई चरणों के जरिए पूरे नॉर्थ-ईस्ट में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में भारी निवेश किया है. इन प्रोजेक्ट्स को यात्रा का समय कम करने, बाजार तक पहुँच बेहतर बनाने और बांग्लादेश व दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संपर्क मज़बूत करने के लिए डिजाइन किया गया है.

सिर्फ 2024 में जीका (JICA) ने नॉर्थ-ईस्ट में सड़क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 2,800 करोड़ रुपये का लोन दिया. ये प्रोजेक्ट्स कई सालों तक चलने वाली एक बहुत बड़ी, लंबी अवधि की प्रतिबद्धता का हिस्सा है. शायद असम में इस समिट के आयोजन का सबसे अहम रणनीतिक कारण जापान का वह विजन है जिसके तहत वह नॉर्थ-ईस्ट भारत को 'बे ऑफ़ बंगाल' (बंगाल की खाड़ी) के व्यापक आर्थिक नेटवर्क से जोड़ना चाहता है.

2023 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की भारत यात्रा के दौरान, टोक्यो ने 'बे ऑफ़ बंगाल–नॉर्थ-ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट' पेश किया था. इसका मकसद नॉर्थ-ईस्ट भारत को बांग्लादेश और दक्षिण-पूर्व एशियाई सप्लाई चेन से और मजबूती से जोड़ना है, ताकि इस इलाके को भौगोलिक रूप से अलग-थलग पड़े क्षेत्र से बदलकर एक मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब बनाया जा सके.

अपनी लोकेशन, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय बाजारों तक पहुंच की वजह से इस रणनीति में असम की अहम भूमिका होने की उम्मीद है. इस प्रस्तावित समिट का एक भू-राजनीतिक पहलू भी है. जापान और भारत पूर्वोत्तर को रणनीतिक रूप से बहुत अहम मानते हैं क्योंकि इसकी सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगती है. इस इलाके में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आर्थिक मजबूती आती है और साथ ही सीमावर्ती इलाकों से कनेक्टिविटी भी बेहतर होती है.

हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि तकाइची की भारत यात्रा में आर्थिक सुरक्षा, सप्लाई चेन, जरूरी मिनरल्स और व्यापक इंडो-पैसिफिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है. असम में होने वाली समिट इस संदेश को और मजबूत करेगी कि पूर्वोत्तर भारत इस रणनीतिक साझेदारी का एक अहम स्तंभ बन रहा है.

शिलांग स्थित 'एशियन कॉन्फ्लुएंस' थिंक टैंक के फेलो, के. योम के अनुसार इस बार असम में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन यह दिखाता है कि पूर्वोत्तर में जापान की रणनीतिक दिलचस्पी लगातार बनी हुई है और वह इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक और कूटनीतिक पूंजी, दोनों का निवेश जारी रखेगा.

योम ने ईटीवी भारत से कहा, 'मेकांग क्षेत्र, दक्षिण-पूर्व एशिया और आसियान क्षेत्र में जापान की अपनी रणनीतिक और कनेक्टिविटी योजनाएं हैं. इसलिए अगर दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को आपस में जोड़ा जाए, तो पूर्वोत्तर एक अहम कड़ी बन जाता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जापान इस क्षेत्र में भारी निवेश और राजनीतिक पूंजी लगा रहा है.'

उन्होंने कहा कि जहाँ तक भारत की बात है, नई दिल्ली की रणनीतिक सोच के लिहाज से जापान सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक बनकर उभरा है. यहोम ने कहा, 'इसी संदर्भ में जापान आज पूर्वोत्तर में अहम भूमिका निभा रहा है. जैसा कि आप जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जापान पहला देश था जिसे पूर्वोत्तर में निवेश करने और प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने की मंज़ूरी मिली थी.'

उन्होंने आगे कहा कि अगर खबरों के मुताबिक मोदी और ताकाइची की बैठक असम में होती है, तो दोनों देशों की साझेदारी इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी शहरी सुविधाओं से आगे बढ़कर एक नए स्तर पर पहुँचेगी.

यहोम ने कहा, 'अगला कदम बिजनेस और टेक्नोलॉजी का होगा और मुझे लगता है कि यह दौरा निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप को और मजबूत करने और उसे ज़्यादा अहम सेक्टरों में आगे ले जाने की संभावनाओं को खोलेगा.' संक्षेप में कहें तो, इस लिहाज से मीटिंग की जगह भी उतनी ही अहम हो सकती है जितना कि खुद एजेंडा. असम को चुनकर, मोदी और तकाइची एक ऐसे इलाके को उजागर करेंगे जो जापानी डेवलपमेंट सहायता, भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और भारत-जापान की व्यापक रणनीतिक पार्टनरशिप का सबसे प्रमुख मिलन-बिंदु बन गया है.

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