Explained: दुनिया भर में उथल-पुथल के इस दौर में नीस में मोदी-मैक्रों की बैठक क्यों मायने रखती है
आने वाला समिट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन से आकार लेती भारत-फ्रांस पार्टनरशिप के बढ़ते हुए अगले फेज को दिखाता है.
Published : June 14, 2026 at 10:25 AM IST
नई दिल्ली: बढ़ती भू-राजनैतिक अनिश्चितता और टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन के बढ़ते हथियारीकरण के मद्देनजर रविवार को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों के साथ बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीस दौरे से उस पार्टनरशिप को और मजबूत करने की उम्मीद है, जिसने दोनों देशों के लिए बढ़ती स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल कर ली है.
इस साल फरवरी में अपने रिश्ते को एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के बाद नई दिल्ली और पेरिस अब बदलते वैश्विक परिदृश्य के युग में रक्षा, नवाचार और भारत-प्रशांत सुरक्षा पर अपने अभिसरण को सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचे में तब्दील करना चाह रहे हैं.
शनिवार को मोदी के जाने से पहले जारी एक बयान में कहा गया, 'इस साल की शुरुआत में प्रेसिडेंट मैक्रों भारत आए थे और हमने अपने रिश्ते को एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया. जब मैं नीस में प्रेसिडेंट मैक्रों से मिलूंगा, तो हम फरवरी से हुई प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे, और अपने कोऑपरेशन में अगले स्टेप्स तय करेंगे. मैं आपसी इंटरेस्ट के जरूरी ग्लोबल इश्यूज पर भी हमारी बातचीत का इंतजार कर रहा हूँ.'
इस हफ़्ते की शुरुआत में मोदी के दौरे से पहले एक खास मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी (यूरोप वेस्ट) पीयूष श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रों के साथ पूरी बातचीत करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप के सभी एरिया शामिल होंगे, साथ ही जरूरी क्षेत्रीय और इंटरनेशनल मुद्दों पर भी बातचीत होगी.
एक रेगुलर बाइलेटरल बातचीत से कहीं ज़्यादा, इस मीटिंग से भारत के सबसे स्टेबल और भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक रिश्तों में से एक को मज़बूती मिलने की उम्मीद है, ऐसे समय में जब बड़ी ताकतें अपनी फॉरेन पॉलिसी को फिर से तय कर रही है.
स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना
इस साल भारत और फ्रांस के अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड करने के बाद यह समिट पहली हाई-लेवल बाइलेटरल मीटिंग होगी. यह बढ़ोतरी पारंपरिक डिफेंस और सिविल न्यूक्लियर डोमेन से आगे बढ़कर उभरती टेक्नोलॉजी, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ज़रूरी मिनरल्स, क्लीन एनर्जी और इंडो-पैसिफिक तक बढ़ते सहयोग को दिखाती है. नीस में होने वाली मीटिंग इस साल की शुरुआत में घोषित बड़े फ्रेमवर्क को ठोस पहल में बदलने का मौका देगी, जिससे बेहतर पार्टनरशिप को ऑपरेशनल मजबूती मिलेगी.
बिखरी हुई दुनिया में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी
भारत और फ्रांस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए एक जैसी पसंद रखते हैं. ब्लॉक पॉलिटिक्स से चलने वाले कई अलायंस के उलट, भारत-फ्रांस के रिश्ते की खासियत पारंपरिक रूप से पॉलिसी में बहुत ज़्यादा तालमेल, भरोसा और आपसी सम्मान रही है.
ऐसे समय में जब इंटरनेशनल सिस्टम रूस-यूक्रेन विवाद, पश्चिम एशिया में अस्थिरता, अमेरिका-चीन के बीच बढ़ती दुश्मनी और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को लेकर अनिश्चितताओं से पैदा हुए बढ़ते तनाव को देख रहा है, दोनों देश खुद से फैसले लेने की गुंजाइश बनाए रखना चाहते हैं. उनका सहयोग पार्टनरशिप का एक ऐसा मॉडल दिखाता है जो न तो अलायंस-सेंट्रिक है और न ही किसी तीसरे देश के खिलाफ है. नई दिल्ली के लिए, फ्रांस उन कुछ पश्चिमी ताकतों में से एक है जिसने बिना कोई पॉलिटिकल शर्तें लगाए भारत के स्ट्रेटेजिक फैसलों और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की कोशिशों का लगातार सपोर्ट किया है.
डिफेंस और सिक्योरिटी में सहयोग को मजबूत करना
डिफेंस दोनों देशों के रिश्तों की नींव बना हुआ है. फ्रांस, भारत के सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर्स में से एक बनकर उभरा है, जिसके साथ फाइटर एयरक्राफ्ट, सबमरीन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सहयोग किया जा रहा है. यह समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत डिफेंस प्रोडक्शन में ज़्यादा आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक पहुँच बनाने की कोशिश कर रहा है.
चर्चा में भारत के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ (सेल्फ-रिलायंट इंडिया) इनिशिएटिव के हिसाब से को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन को बढ़ाने पर फोकस रहने की उम्मीद है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद और मिसाइल डिफेंस, एयर पावर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर बढ़ते जोर के बीच, फ्रांस के साथ गहरा सहयोग और भी जरूरी हो गया है. दोनों देश नेक्स्ट-जेनरेशन सिस्टम, स्पेस-बेस्ड कैपेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-इनेबल्ड डिफेंस एप्लीकेशन में सहयोग की संभावनाएँ तेजी से बढ़ा रहे हैं.
दूसरे कई सप्लायर्स के उलट पेरिस ने इंटरनेशनल बैन और पॉलिटिकल उथल-पुथल के समय में भी नई दिल्ली के साथ डिफेंस रिश्तों में कंटिन्यूटी बनाए रखी है. पिछले कुछ सालों में कोऑपरेशन प्रोक्योरमेंट से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को-डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप और भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ते ज़ोर को शामिल करने तक बढ़ा है.
राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट भारत-फ्रांस डिफेंस रिश्तों का सेंटरपीस बन गया है. भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ एक गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिसके तहत डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाए गए 36 राफेल मल्टीरोल फाइटर्स खरीदे गए थे. तब से ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयर फोर्स के अंबाला और हासीमारा बेस में शामिल हो गए हैं और इनसे भारत की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफी बढ़ गई.
यह पार्टनरशिप अप्रैल 2025 में और बढ़ गई जब भारत और फ्रांस ने इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल-मरीन (राफेल-M) फाइटर्स खरीदने के लिए एक इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर साइन किए. कैरियर-बेस्ड फाइटर्स को आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट करने का प्लान है और इनकी डिलीवरी 2028 से शुरू होने की उम्मीद है. इस एग्रीमेंट में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और भारत के आत्मनिर्भरता के मकसद के हिसाब से देसी वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन शामिल है.
हाल की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) प्रोग्राम के तहत 114 और राफेल फाइटर प्लेन खरीदने का प्रस्ताव है. फरवरी 2026 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी, जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी फाइटर एयरक्राफ्ट डील हो सकती है, जिसकी कीमत लगभग 3.25-3.6 लाख करोड़ रुपये है.
इसके बाद भारत ने इस महीने की शुरुआत में फ्रांस सरकार को ऑफिशियली एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया, जिससे सरकार-से-सरकार एग्रीमेंट के लिए बातचीत आगे बढ़ी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों पक्षों का मकसद अगले साल के अंदर इस डील को पूरा करना है.
प्रपोज्ड पैकेज में 114 राफेल फाइटर प्लेन खरीदना, लगभग 94-96 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाने, सिर्फ 18 एयरक्राफ्ट फ्लाईअवे कंडीशन में सप्लाई किए जाने, स्वदेशी कंटेंट को धीरे-धीरे बढ़ाने और भारतीय हथियारों और सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान है. श्रीवात्सव ने स्पेशल मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, 'डिफेंस कोऑपरेशन सहित बाइलेटरल कोऑपरेशन के सभी एरिया पर चर्चा की जाएगी.
और जैसा कि मैंने फ्रांस के बारे में कहा, यह डिफेंस में एक भरोसेमंद पार्टनर है. हम ज़्यादा इंडिजिनाइजेशन और को-डेवलपमेंट की तलाश में हैं. मैं किसी एक खास प्रपोजल या डील पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन वहां हर चीज पर चर्चा होगी. और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्रीज पहले से ही इन प्रपोजल्स पर डिटेल में बात कर रही हैं.'
इंडो-पैसिफिक सहयोग और चीन का उदय
फ्रांस सिर्फ एक यूरोपियन ताकत ही नहीं है, बल्कि पूरे इलाके में अपने इलाकों और मिलिट्री मौजूदगी के साथ एक इंडो-पैसिफिक देश भी है. इसलिए, पेरिस और नई दिल्ली, समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन की आज़ादी और इंडो-पैसिफिक में नियमों पर आधारित व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अपनी चिंताएं शेयर करते हैं.
इस समिट में जॉइंट एक्सरसाइज़, समुद्री डोमेन अवेयरनेस, डिफेंस लॉजिस्टिक्स और एक जैसी सोच वाले देशों को शामिल करके ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क के ज़रिए इंडियन ओशन रीजन में सहयोग को मजबूत करने के अपने कमिटमेंट को फिर से पक्का करने की उम्मीद है. इंडो-पैसिफिक में चीन की बढ़ती स्ट्रेटेजिक मौजूदगी के साथ, दोनों देशों ने बिना किसी खुली रोक-टोक वाली पॉलिसी अपनाए, रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अपने तरीकों को तेज़ी से एक जैसा किया है.
वेस्ट एशिया और ग्लोबल सिक्योरिटी की चुनौतियाँ
मोदी और मैक्रों के वेस्ट एशिया में हो रहे डेवलपमेंट, यूक्रेन में जारी युद्ध, मैरीटाइम सिक्योरिटी और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में सुधार जैसे बड़े इंटरनेशनल मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करने की उम्मीद है. स्पेशल मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी (ईस्ट) सिबी जॉर्ज ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट की ब्लॉकेड के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है. जॉर्ज ने कहा, 'यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर चर्चा होगी और हम अपनी बातें रखेंगे. साथ ही, वेस्ट एशिया की स्थिति और वहां के डेवलपमेंट से जुड़ी हमारी दूसरी चिंताएँ भी हैं.'
भारत और फ्रांस ने लगातार बातचीत, इंटरनेशनल कानून का पालन करने और ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में उभरती ताकतों के लिए ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की वकालत की है. फ्रांस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप की कोशिश के सबसे मजबूत सपोर्टर्स में से एक रहा है.
नई टेक्नोलॉजी और AI गवर्नेंस
इस साल की शुरुआत में एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी, जिसकी उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर अध्यक्षता की थी, ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों सरकारें टेक्नोलॉजिकल सहयोग को कितना महत्व दे रही हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा में खास तौर पर चर्चा होने की उम्मीद है.
फरवरी में शुरू किया गया इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, रिसर्च संस्थानों, स्टार्टअप्स, एकेडेमिया और इंडस्ट्रीज़ के बीच सहयोग को गहरा करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देता है. ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजिकल बेहतरी तेज़ी से जियोपॉलिटिकल असर से जुड़ रही है, ऐसे सहयोग की स्ट्रेटेजिक अहमियत बढ़ जाती है.
एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट कोऑपरेशन
भारत और फ्रांस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में करीबी पार्टनर रहे हैं और उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को सह स्थापित किया है. जैसे-जैसे देश डीकार्बोनाइज़ेशन के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोऑपरेशन पर नए सिरे से ज़ोर दिए जाने की उम्मीद है. न्यूक्लियर एनर्जी में फ्रांस की एक्सपर्टीज़ और भारत की बढ़ती एनर्जी जरूरतें एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने और क्लाइमेट लक्ष्यों को सपोर्ट करने के मकसद से लंबे समय तक कोऑपरेशन के मौके बनाती हैं.
यहां यह बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में प्रपोज़्ड जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट (JNPP), भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है और इसके पूरा होने पर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स बनने की उम्मीद है. यह प्रोजेक्ट न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) फ्रांस के ईडीएफ के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है और यह भारत-फ्रांस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का केंद्र है.
अंतरिक्ष में सहयोग
अंतरिक्ष सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का एक और प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और फ्रांस के सेंटर नेशनल डी'एट्यूड्स स्पैटियल्स के बीच सहयोग पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है. संचार, निगरानी, नेविगेशन और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए अंतरिक्ष-आधारित संपत्तियों के बढ़ते रणनीतिक महत्व को देखते हुए, शिखर सम्मेलन उपग्रह प्रौद्योगिकियों, समुद्री निगरानी और अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता में सहयोग को और गहरा कर सकता है.
यूरोप-इंडिया कनेक्टिविटी
जैसे-जैसे यूरोप एशिया के साथ अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जुड़ाव को अलग-अलग तरह का बनाना चाहता है, फ्रांस भारत को एक जरूरी पार्टनर के तौर पर देख रहा है. यह समिट भारत-यूरोपियन सहयोग को और बढ़ाने में भी मदद कर सकती है, खासकर कनेक्टिविटी, ट्रेड, मजबूत सप्लाई चेन और जरूरी टेक्नोलॉजी में.
भारत के लिए, फ्रांस के साथ करीबी जुड़ाव यूरोप तक उसकी पहुंच को मज़बूत करता है और बदलते ग्लोबल हालात के बीच पार्टनरशिप को अलग-अलग तरह का बनाने की उसकी बड़ी स्ट्रैटेजी को पूरा करता है. रविवार को मोदी-मैक्रों समिट ऐसे समय में हो रही है जब जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं और मिडिल पावर ज़्यादा स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी चाह रही हैं. भारत-फ्रांस पार्टनरशिप तेजी से स्थिरता का एक पिलर बन रही है जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन और मल्टीपोलर ऑर्डर के लिए शेयर्ड सपोर्ट शामिल है.
इसलिए, नीस में होने वाली मीटिंग न केवल बाइलेटरल रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि बड़े रीजनल और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को आकार देने के लिए भी अहम होने की संभावना है. यह नई दिल्ली और पेरिस के बीच बढ़ते मेल को दिखाता है क्योंकि वे अपनी-अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए तेजी से मुश्किल होते इंटरनेशनल माहौल में आगे बढ़ना चाहते हैं.