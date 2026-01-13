ETV Bharat / opinion

आज की बदलती भू-राजनीति में क्यों पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं भारत-जर्मनी रक्षा संबंध?

बयान में कहा गया है, "भारत ने इस क्षेत्र में जर्मनी के निरंतर और बढ़ते जुड़ाव का स्वागत किया, जिसमें भारत और जर्मनी के सह-नेतृत्व वाले 'इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव' (IPOI) के 'क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण' (Capacity Building and Resource Sharing) स्तंभ के तहत गतिविधियां शामिल हैं."

सोमवार को हुई द्विपक्षीय चर्चा के बाद दोनों पक्षों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, पीएम मोदी और चांसलर मर्ज़ ने एक स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और साथ ही समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर ज़ोर दिया.

यह तालमेल समुद्री मार्गों की सुरक्षा करने, समुद्री डकैती का मुकाबला करने और उन 'ग्रे-ज़ोन' खतरों (छद्म चुनौतियों) का जवाब देने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो भारत और यूरोप दोनों के हितों को प्रभावित करते हैं.

नई दिल्ली के लिए, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी का बढ़ता जुड़ाव इस बात को पुख्ता करता है कि यूरोप अब केवल एक आर्थिक भागीदार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अभिनेता (strategic actor) भी है. हिंद महासागर में जर्मन नौसेना की तैनाती, बहुपक्षीय अभ्यासों में भागीदारी और भारतीय सेना के साथ तालमेल से समुद्री क्षेत्र की जानकारी बेहतर होती है और यह उस क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है जहां चीन की बढ़ती आक्रामकता एक चुनौती बनी हुई है.

जहां तक हिंद-प्रशांत का सवाल है, जर्मनी अब स्पष्ट रूप से जापान के पूर्वी तट से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक फैले इस क्षेत्र को अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए केंद्रीय मानता है. वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है, और यहां अस्थिरता होने पर जर्मन उद्योग और यूरोपीय समृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. हिंद महासागर की सबसे बड़ी स्थानीय शक्ति और हिंद-प्रशांत के एक प्रमुख हितधारक के रूप में, भारत जर्मनी की क्षेत्रीय रणनीति के लिए अपरिहार्य है.

रक्षा नीति में जर्मनी के "ज़िटेनवेंड" (Zeitenwende - निर्णायक मोड़), जिसे सैन्य खर्च में भारी वृद्धि और विदेशों में शक्ति प्रदर्शन की इच्छा के रूप में जाना जाता है, ने भारत के साथ सहयोग के नए अवसर पैदा किए हैं, जो खुद भी अपनी सशस्त्र सेनाओं का तेज़ी से आधुनिकीकरण कर रहा है.

हालांकि, वास्तविक निर्णायक मोड़ 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद आया. इस घटना ने जर्मनी के सुरक्षा दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया और भारत जैसे विश्वसनीय लोकतांत्रिक देशों के साथ साझेदारी को कहीं अधिक मूल्यवान बना दिया.

शीत युद्ध के अधिकांश समय और उसके बाद के दौर में, भारत और जर्मनी के बीच रक्षा संबंध काफी सीमित रहे. यह मुख्य रूप से निर्यात नियंत्रणों, नाटो (NATO) के साथ जुड़ाव और सैन्य मामलों में जर्मनी के ऐतिहासिक संयम की वजह से था. इसमें बदलाव 2010 के दशक में शुरू हुआ, जब बर्लिन ने धीरे-धीरे वैश्विक सुरक्षा में अधिक सक्रिय भूमिका अपनानी शुरू की और भारत ने रूस तथा अमेरिका से इतर अपने रक्षा साझेदारों में विविधता लाने की कोशिश की.

भारत और जर्मनी के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग, भारत-यूरोपीय संघ (EU) के व्यापक संबंधों के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है. हालांकि जर्मनी को पारंपरिक रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन भारत के साथ इसका बढ़ता जुड़ाव भू-राजनीतिक बदलावों, आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रेरित एक गहरी एकजुटता को दर्शाता है. जैसे-जैसे वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है और सुरक्षा चुनौतियां एक-दूसरे से जुड़ रही हैं, भारत और जर्मनी यह पा रहे हैं कि उनके रणनीतिक हित अतीत की तुलना में अब कहीं अधिक एक समान हैं.

सितंबर 2006 में हस्ताक्षरित 'द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौता' दोनों देशों के रक्षा संबंधों के लिए एक ढांचा (फ्रेमवर्क) प्रदान करता है. भारत और जर्मनी के बीच रक्षा उद्योग और रक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए, फरवरी 2019 में बर्लिन में 'द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के 2006 के समझौते के कार्यान्वयन' पर एक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए थे.

मोदी ने आगे कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र भारत और जर्मनी दोनों के लिए उच्च प्राथमिकता वाला है. उन्होंने बताया, "इस क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए हम एक 'परामर्श तंत्र' शुरू करने जा रहे हैं."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद चांसलर मर्ज़ के साथ संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा-"रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा विजन का प्रतीक है. रक्षा व्यापार से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज़ का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं. हम अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप पर भी काम करेंगे, जिससे सह-विकास और सह-उत्पादन के नए अवसर खुलेंगे."

यह कदम हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति बर्लिन के दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव का संकेत है- जो अब केवल आर्थिक जुड़ाव तक सीमित न रहकर ठोस सुरक्षा तालमेल की ओर बढ़ रहा है. यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब वैश्विक शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और आपूर्ति-श्रृंखला की कमजोरियां दुनिया की भू-राजनीति को नया आकार दे रही हैं.

नई दिल्ली: भारत और जर्मनी के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग ने एक नया रणनीतिक महत्व हासिल कर लिया है. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान सोमवार 12 जनवरी 2026 को द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक 'संयुक्त आशय घोषणा' पर हस्ताक्षर किए गए.

भारत-जर्मनी रक्षा सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक रक्षा विनिर्माण और उन्नत तकनीक है. जर्मनी इंजीनियरिंग, सटीक विनिर्माण, पनडुब्बी प्रणालियों, सेंसर और दोहरे उपयोग वाली तकनीकों में एक वैश्विक अग्रणी देश है, जो आधुनिक युद्ध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल ठीक इसी तरह की साझेदारी चाहती है. यानी केवल हथियारों का आयात करने के बजाय सह-विकास, तकनीक का हस्तांतरण और घरेलू उत्पादन पर ज़ोर. जर्मन कंपनियां पहले से ही पनडुब्बियों, बख्तरबंद वाहनों, आर्टिलरी सिस्टम (तोपखाना प्रणाली) और एयरोस्पेस पुर्जों के क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाएं तलाश रही हैं.

संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने बर्लिन और नई दिल्ली में आयोजित रक्षा गोलमेज सम्मेलनों और सेमिनारों के माध्यम से भारतीय और जर्मन रक्षा व्यवसायों के बीच बढ़ते संवाद की सराहना की और इस क्षेत्र में नियमित आदान-प्रदान का स्वागत किया.

बयान में आगे कहा गया है, "दोनों नेताओं ने पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों के लिए 'ऑब्स्टैकल अवॉयडेंस सिस्टम' और 'काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स' में जारी सहयोग की सराहना की. उन्होंने साझा लक्ष्यों और एक-दूसरे की पूरक ताकतों के आधार पर रक्षा औद्योगिक सहयोग को और गहरा करने की उम्मीद जताई-जिसमें भारत के पास कुशल कार्यबल व प्रतिस्पर्धी लागत है और जर्मनी के पास उच्च तकनीक व निवेश है."

सोमवार 12 जनवरी को प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक के बाद एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि संबंधों के रक्षा पक्ष पर काफी चर्चा हुई, जिसमें अच्छी और बहुत ही उत्साहजनक प्रगति देखी जा रही है.

मिस्री ने कहा, "जहां तक रक्षा सहयोग का सवाल है, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि रक्षा सहयोग से जुड़ी जर्मनी की नीतियों में भारत को लेकर स्पष्ट बदलाव आया है." उन्होंने आगे बताया, "पहले आयात के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब वह बदल गया है. अब आयात की मंजूरी बहुत तेजी से मिलती है. पहले का जो भी बैकलॉग था, वह अब लगभग खत्म हो गया है." उन्होंने कहा कि इस संबंध में तकनीकी, वित्तीय और वाणिज्यिक चर्चाएं जारी हैं.

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि इन चर्चाओं में सकारात्मक गति बनी हुई है, लेकिन इस बिंदु पर, चूंकि ये अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि हम इस समय कहां हैं." उन्होंने आगे कहा, "रक्षा मंत्रालय को शायद इसकी बेहतर जानकारी होगी. लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि चर्चाएं सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही हैं और मुझे एक सकारात्मक परिणाम देखने की उम्मीद है."

हालांकि, उसी समय, जब उनसे संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग के दौरान चांसलर मर्ज़ की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया कि जर्मनी भारत के साथ रक्षा सहयोग चाहता है ताकि नई दिल्ली की हथियारों के आयात के लिए रूस पर निर्भरता कम हो सके, तो मिस्री ने कहा कि "रक्षा सोर्सिंग पर हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से हमारे राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है."

उन्होंने कहा, "इसमें बहुत सारे कारक शामिल हैं. यह निश्चित रूप से वैचारिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से हमारे हितों से प्रेरित है. इसलिए, मैं यह नहीं कहूंगा कि एक देश से सामान लेना दूसरे देश से सामान लेने से जुड़ा है. हमारे पास एक स्थापित प्रक्रिया है जो यह तय करती है कि किसी भी समय हमारी जरूरतें क्या हैं. यदि हम घरेलू स्तर पर निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि दुनिया में बाहर से कहां से आपूर्ति लेनी है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक (सौदा) दूसरे से प्रभावित होता है."

उदयपुर स्थित थिंक टैंक 'उसानास फाउंडेशन' के संस्थापक, निदेशक और सीईओ अभिनव पंड्या के अनुसार, भारत-जर्मनी रक्षा सहयोग बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक है. लेकिन इसमें कुछ बड़े मुद्दे भी शामिल हैं.

पंड्या ने ईटीवी भारत को बताया, "सबसे पहले, हमें यह समझना होगा कि यूरोप, रूस के साथ एक परोक्ष युद्ध में है. रूस, यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है. यूरोपीय संघ यूक्रेन का समर्थन कर रहा है. जर्मनी, रूस के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन करने वाले यूरोपीय संघ के अग्रणी देशों में से एक है." उन्होंने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वैश्विक संघर्ष के क्षेत्रों से हाथ पीछे खींच लिए हैं.

पंड्या ने कहा, "इसलिए, रूस के खिलाफ लड़ाई के मामले में ट्रंप द्वारा यूरोप का समर्थन करने की संभावना कम है. उन्होंने पहले ही कह दिया है कि नाटो (NATO) देशों को अपना रक्षा खर्च बढ़ाना होगा. इसलिए, उन्हें अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. यूरोपीय संघ के देशों के बीच बहुत असुरक्षा है क्योंकि उन्हें लगता है कि रूसी हमले की स्थिति में अमेरिकी उन्हें बचाने नहीं आएंगे. इसलिए, अब वे अपनी रक्षा क्षमताओं को स्वयं विकसित करना चाहते हैं. यही कारण है कि वे भारत के साथ मिलकर काम करने के अवसर तलाश रहे हैं."

हालांकि, उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि भारत की रूस के साथ पारंपरिक और ऐतिहासिक मित्रता है. उन्होंने कहा, "इसलिए, क्या भारत रूस के साथ अपने संबंधों की कीमत पर यूरोपीय संघ के साथ संबंध बनाएगा, यह फिर से एक बड़ा सवाल बना हुआ है. यह निश्चित रूप से रूसियों को नाराज करेगा."

पंड्या ने इस तथ्य की ओर भी इशारा किया कि भारत की रक्षा क्षमताएं सीमित हैं. उन्होंने कहा, "हमारे पास बड़ी चुनौतियां हैं. हम तेजस जैसे अपने घरेलू हल्के लड़ाकू विमान को पूरी तरह विकसित करने में सक्षम नहीं हुए हैं. इसके अलावा, हमारे रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) अक्षमता और जड़ता से घिरे हुए हैं. वहां बहुत अधिक लालफीताशाही है. इसलिए, हमें भी इस दिशा में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है."

अंततः, वास्तविकता यह है कि जैसे-जैसे भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हो रही है- यूक्रेन से लेकर दक्षिण चीन सागर तक- भरोसेमंद साझेदारियों का महत्व केवल बढ़ेगा ही. भारत और जर्मनी, हालांकि भौगोलिक रूप से दूर हैं, लेकिन स्थिरता, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को लेकर साझा चिंताओं से तेजी से एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं. रक्षा और सुरक्षा सहयोग उनकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करता है, जो इसे केवल व्यापार और कूटनीति से आगे ले जाकर 'हार्ड सिक्योरिटी' के क्षेत्र में ले आता है.

