UNSC में बहरीन के होर्मुज प्रस्ताव के मसौदे पर क्यों बड़ी ताकतों के बीच बंट रहा है भारत? जानें वजह
ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन के चैप्टर 7 मसौदे पर सावधानी बरत रहा है.
Published : April 3, 2026 at 2:44 PM IST
नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए बहरीन के मसौदा प्रस्ताव पर भारत का सतर्क जवाब नई दिल्ली के लिए एक अहम कूटनीतिक पल के तौर पर उभर रहा है.
2026 में ब्रिक्स (BRICS) की अध्यक्षता करने के नाते, भारत खुद को पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच संप्रभुता, ताकत के इस्तेमाल और समुद्री सुरक्षा पर दुनिया भर की अलग-अलग राय के बीच एक नाजुक रास्ते पर चलता हुआ पा रहा है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को यहां अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, "यह खास प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विचाराधीन है... हमें प्रस्ताव के बारे में पता है. हम यह भी जानते हैं कि संबंधित पक्ष, यानी सिक्योरिटी काउंसिल (सुरक्षा परिषद) के सदस्य, अभी इस खास विषय पर बातचीत कर रहे हैं."
जायसवाल ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से फ्री और ओपन कमर्शियल शिपिंग और समुद्री सुरक्षा का समर्थन करता है. उन्होंने आगे कहा कि, वे होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और फ्री नेविगेशन पक्का करने को प्राथमिकता देते हैं. साथ ही वे इस वेस्ट एशियन झगड़े से जुड़े सभी डेवलपमेंट पर करीब से नजर रख रहे हैं. इसलिए वह बहरीन के प्रस्ताव को इसी तरह देखते हैं.
बहरीन का प्रस्तावित प्रस्ताव क्या है?
होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक है. दुनिया भर के तेल और गैस एक्सपोर्ट का लगभग 20 प्रतिशत आम तौर पर यहीं से होकर गुजरता है. 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजराइल ने मिलकर हमला बोल दिया. उसके बाद तेहरान ने स्ट्रेट से शिपिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया या बुरी तरह से रोक दिया, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ा और दुनिया भर में कीमतों और सप्लाई को लेकर चिंताएं पैदा हो गईं.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बहरीन जैसे इलाके के देश उन देशों में से हैं जिन पर सीधे तौर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है और उन्होंने पानी के रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की है.
बहरीन ने यूएनएससी में एक मसौदा प्रस्ताव प्रसारित किया जो देशों को होर्मुज स्ट्रेट, खाड़ी और ओमान की खाड़ी में सभी जरूरी तरीकों ताकत का इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए मानक राजनयिक भाषा का इस्तेमाल करने की इजाजत देगा ताकि आसानी से आने-जाने को पक्का किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन में दखल को रोका जा सके.
मसौदा प्रस्ताव की भाषा में यह सोचा गया है कि देश अकेले या अपनी मर्जी से बहुराष्ट्रीय नौसेना गठबंधन के जरिए काम कर सकते हैं, और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए स्ट्रेट पर निर्भर देशों के बीच आपसी समन्वय को भी बढ़ावा देता है.
प्रस्ताव के शुरुआती संस्करण में साफ तौर पर यूएन चार्टर के आर्टिकल 39 और चैप्टर 7 के दूसरे हिस्सों का जिक्र किया गया था, जो सुरक्षा परिषद को शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए सैन्य ताकत या पाबंदियों को इजाजत देने का कानूनी आधार देता है.
यूएन चार्टर का चैप्टर 7 क्या अधिकार देता है?
UN चार्टर का चैप्टर VII सिक्योरिटी काउंसिल को इंटरनेशनल शांति और सिक्योरिटी के लिए खतरों का जवाब देने का अधिकार देता है. यह काउंसिल को शांति के लिए खतरे, शांति भंग होने या किसी हमले की कार्रवाई का पता लगाने और शांति और सिक्योरिटी बहाल करने के लिए कदम उठाने में मदद करता है, जिसमें नॉन-मिलिट्री एक्शन (जैसे इकोनॉमिक बैन या हथियारों पर रोक) से लेकर मिलिट्री फोर्स तक शामिल हैं.
चैप्टर VII का आर्टिकल 39 यह तय करता है कि काउंसिल किसी खतरे का पता लगा सकती है और उपायों पर फैसला कर सकती है. आर्टिकल 41 और 42 UNSC को बिना जोर-जबरदस्ती वाले उपाय (आर्थिक और डिप्लोमैटिक) करने की इजाजत देते हैं और अगर वे असफल हो जाते हैं, तो सैन्य उपाय भी कर सकते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र को दी गई सेनाओं या काउंसिल की मंज़ूरी के तहत काम करने वाले सदस्य देशों के ऑपरेशन शामिल हैं.
संयुक्त राष्ट्र के व्यवहार में, चैप्टर VII के प्रस्ताव में “सभी ज़रूरी उपायों” को मंज़ूरी देने का मतलब आम तौर पर काउंसिल के आदेश को पूरा करने के लिए ताकत (जमीन, समुद्र, हवा) के इस्तेमाल की इजाज़त देना समझा जाता है.
तो, बहरीन के ड्राफ्ट प्रस्ताव में क्या रुकावट है?
अप्रैल 2026 के लिए UNSC की प्रेसीडेंसी बहरीन के पास होने और टेक्स्ट के लिए ज़ोर देने के बावजूद, रूस, चीन और फ्रांस ने इसके शब्दों, खासकर इसे लागू करने के असर को लेकर चिंता जताई है.
ड्राफ़्ट में बदलाव करके एक औपचारिक अध्याय 7 संदर्भ हटा दिया गया, हालांकि इसमें वह चीज बनी रही जो नेविगेशन में रुकावट डालने वाली ताकतों के खिलाफ सभी जरूरी तरीकों की इजाजत देगी. ड्राफ्ट को अभी मंज़ूरी नहीं मिली है और इस पर अभी भी बातचीत चल रही है.
बहरीन के ड्राफ्ट प्रस्ताव पर भारत की स्थिति क्यों मायने रखती है?
UNSC में बहरीन के ड्राफ्ट प्रस्ताव पर भारत का सोचा-समझा जवाब कूटनीतिक तौर पर न सिर्फ पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से अहम है, बल्कि इसलिए भी कि भारत 2026 में BRICS अंतर-सरकारी संगठन का चेयरमैन है. ईरान भी इस ब्लॉक का मेंबर है और यूएई भी, जिसे तेहरान के जवाबी हमलों का निशाना बनाया गया है.
नई दिल्ली की स्थिति तीन संवेदनशील दोष रेखा के बीच है. खाड़ी में संकट, यूएन में बड़ी ताकतों के बीच मतभेद, और खुद ब्रिक्स के अंदर मतभेद. आमतौर पर, यूएनएससी ड्राफ्ट पर भारत की प्रतिक्रिया को सावधानी वाली कुटनीति के तौर पर देखा जा सकता है. लेकिन इस बार, भारत BRICS का चेयरमैन है, जिसमें रूस और चीन शामिल हैं, दोनों ही चैप्टर VII के उन अधिदेश से सावधान हैं जो संप्रभु देशों के खिलाफ जोर-जबरदस्ती को सही ठहरा सकते हैं.
नई दिल्ली अमेरिका का एक रणनीतिक साझेदार भी है और तेजी से पश्चिमी समुद्री सुरक्षा चिंताओं के साथ जुड़ रहा है. साथ ही, भारत खाड़ी से एनर्जी फ्लो पर बहुत ज्यादा निर्भर है, खासकर होर्मुज स्ट्रेट के जरिए. पश्चिमी एशिया में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी भी रहते हैं, जिनकी सुरक्षा लड़ाई के कम होने पर निर्भर करती है.
इससे भारत उन कुछ बड़ी ताकतों में से एक बन जाता है जिनका इस बहस के सभी पक्षों पर दांव लगा है. रणनीतिक मामलों के जानकार और नई दिल्ली के इमेजइंडिया थिंक टैंक के अध्यक्ष रोबिंदर सचदेव का मानना है कि BRICS के चेयरमैन के तौर पर इंडिया इस साल बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है.
सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया, "BRICS के अध्यक्ष के तौर पर भारत वेट-एंड-वॉच पॉलिसी अपनाएगा." "इंडिया अगले महीने BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा. BRICS समिट इस साल सितंबर में होगी. उसके बाद ही कुछ साफ-साफ बातें निकल कर सामने आएंगी.
उन्होंने आगे कहा कि यह साल BRICS के लिए कुछ गंभीर आत्म-खोज करने के लिए जरूरी होगा. कुल मिलाकर, बहरीन के चैप्टर VII प्रस्ताव पर भारत का जवाब टेक्स्ट के बारे में कम और 2026 में नई दिल्ली की भूमिका के बारे में ज्यादा है.
BRICS चेयरमैन के तौर पर, भारत ताकत के इस्तेमाल, संप्रभुता और समुद्री सुरक्षा पर अलग-अलग दुनिया के नजरिए के बीच एक कुटनीतिक कड़ी के तौर पर काम कर रहा है. इसकी स्थिति ब्रिक्स के अंदर एकता बनाए रखने, बड़े पार्टनर को अलग-थलग करने से बचने, यूएन सिस्टम की अहमियत बनाए रखने और अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने की कोशिश को दिखाती है.
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