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UNSC में बहरीन के होर्मुज प्रस्ताव के मसौदे पर क्यों बड़ी ताकतों के बीच बंट रहा है भारत? जानें वजह

ओमान के उत्तरी मुसंदम प्रायद्वीप में खासाब के पास होर्मुज जलडमरूमध्य के पानी में एक नाव की तस्वीर (फाइल फोटो) ( AFP )

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए बहरीन के मसौदा प्रस्ताव पर भारत का सतर्क जवाब नई दिल्ली के लिए एक अहम कूटनीतिक पल के तौर पर उभर रहा है.

2026 में ब्रिक्स (BRICS) की अध्यक्षता करने के नाते, भारत खुद को पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच संप्रभुता, ताकत के इस्तेमाल और समुद्री सुरक्षा पर दुनिया भर की अलग-अलग राय के बीच एक नाजुक रास्ते पर चलता हुआ पा रहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को यहां अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, "यह खास प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विचाराधीन है... हमें प्रस्ताव के बारे में पता है. हम यह भी जानते हैं कि संबंधित पक्ष, यानी सिक्योरिटी काउंसिल (सुरक्षा परिषद) के सदस्य, अभी इस खास विषय पर बातचीत कर रहे हैं."

जायसवाल ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से फ्री और ओपन कमर्शियल शिपिंग और समुद्री सुरक्षा का समर्थन करता है. उन्होंने आगे कहा कि, वे होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और फ्री नेविगेशन पक्का करने को प्राथमिकता देते हैं. साथ ही वे इस वेस्ट एशियन झगड़े से जुड़े सभी डेवलपमेंट पर करीब से नजर रख रहे हैं. इसलिए वह बहरीन के प्रस्ताव को इसी तरह देखते हैं.

बहरीन का प्रस्तावित प्रस्ताव क्या है?

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक है. दुनिया भर के तेल और गैस एक्सपोर्ट का लगभग 20 प्रतिशत आम तौर पर यहीं से होकर गुजरता है. 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजराइल ने मिलकर हमला बोल दिया. उसके बाद तेहरान ने स्ट्रेट से शिपिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया या बुरी तरह से रोक दिया, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ा और दुनिया भर में कीमतों और सप्लाई को लेकर चिंताएं पैदा हो गईं.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बहरीन जैसे इलाके के देश उन देशों में से हैं जिन पर सीधे तौर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है और उन्होंने पानी के रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की है.

बहरीन ने यूएनएससी में एक मसौदा प्रस्ताव प्रसारित किया जो देशों को होर्मुज स्ट्रेट, खाड़ी और ओमान की खाड़ी में सभी जरूरी तरीकों ताकत का इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए मानक राजनयिक भाषा का इस्तेमाल करने की इजाजत देगा ताकि आसानी से आने-जाने को पक्का किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन में दखल को रोका जा सके.

मसौदा प्रस्ताव की भाषा में यह सोचा गया है कि देश अकेले या अपनी मर्जी से बहुराष्ट्रीय नौसेना गठबंधन के जरिए काम कर सकते हैं, और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए स्ट्रेट पर निर्भर देशों के बीच आपसी समन्वय को भी बढ़ावा देता है.

प्रस्ताव के शुरुआती संस्करण में साफ तौर पर यूएन चार्टर के आर्टिकल 39 और चैप्टर 7 के दूसरे हिस्सों का जिक्र किया गया था, जो सुरक्षा परिषद को शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए सैन्य ताकत या पाबंदियों को इजाजत देने का कानूनी आधार देता है.

यूएन चार्टर का चैप्टर 7 क्या अधिकार देता है?

UN चार्टर का चैप्टर VII सिक्योरिटी काउंसिल को इंटरनेशनल शांति और सिक्योरिटी के लिए खतरों का जवाब देने का अधिकार देता है. यह काउंसिल को शांति के लिए खतरे, शांति भंग होने या किसी हमले की कार्रवाई का पता लगाने और शांति और सिक्योरिटी बहाल करने के लिए कदम उठाने में मदद करता है, जिसमें नॉन-मिलिट्री एक्शन (जैसे इकोनॉमिक बैन या हथियारों पर रोक) से लेकर मिलिट्री फोर्स तक शामिल हैं.

चैप्टर VII का आर्टिकल 39 यह तय करता है कि काउंसिल किसी खतरे का पता लगा सकती है और उपायों पर फैसला कर सकती है. आर्टिकल 41 और 42 UNSC को बिना जोर-जबरदस्ती वाले उपाय (आर्थिक और डिप्लोमैटिक) करने की इजाजत देते हैं और अगर वे असफल हो जाते हैं, तो सैन्य उपाय भी कर सकते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र को दी गई सेनाओं या काउंसिल की मंज़ूरी के तहत काम करने वाले सदस्य देशों के ऑपरेशन शामिल हैं.