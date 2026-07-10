उत्तर भारत से क्यों साफ होती जा रही है कांग्रेस ?
सेक्युलर विचारधारा वाली कांग्रेस के हिन्दुत्ववादी भाजपा से पिछड़ने के कारणों की पड़ताल.
Published : July 10, 2026 at 4:10 PM IST
4 मई 2026 को असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव नतीजे आए. कांग्रेस का दक्षिण भारत में प्रदर्शन उत्तर भारत के मुकाबले फिलहाल बेहतर है. उसने केरल में सरकार बना ली. तमिलनाडु में टीवीके के सी.जोसेफ विजय के साथ सरकार में शामिल हो गई. कर्नाटक और तेलंगाना में वो पहले से ही सरकार में है. लेकिन उस उत्तर भारत और उत्तरपूर्वी राज्यों का क्या जहां एक समय कांग्रेस का एकछत्र शासन हुआ करता था. आज वो वहां हाशिए पर क्यों है. इस समय संपूर्ण उत्तर भारत में कांग्रेस सिर्फ एक छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश में पूर्ण सत्ता में है. जम्मू-कश्मीर में वो नेशनल कांफ्रेंस के साथ गंठबंधन की सरकार में है. उस सरकार में भी नेशनल कांफ्रेस का हाथ ऊंचा है. यही हाल झारखंड में है. जहां कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन की सरकार में है लेकिन वहां से उन दोनों ही दलों के बीच खटास की खबरें आती रहती हैं. उत्तर भारत के इन तीन राज्यों को छोड़े दें तो कांग्रेस कहीं नहीं है. आखिर ऐसा क्या हुआ जो 141 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी ऐसी गति को प्राप्त हो गई. यह भी तब जब वो ठीक 12 साल पहले तक केन्द्र सरकार में थी और वो भी पूरे एक दशक तक. जबकि भाजपा और एनडीए का शासन इस समय देश के 21 राज्यों में है. 14 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं.
कांग्रेस और भाजपा - विचारधारा की लड़ाई
उत्तर भारत में कांग्रेस के पतन और भाजपा के उभार के पीछे कई वजह हैं लेकिन मुख्य वजह दोनों पार्टियों की विचारधारा है. जहां भाजपा हिन्दुत्व की राजनीति करती है वहीं कांग्रेस अपने सेक्युलर सिद्धांत पर अडिग है लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के लिए जो मुस्लिम तुष्टिकरण वाला नेरेटिव चलाया उसका वो तार्किक रूप से जवाब नहीं दे पाई. हालिया उदाहरण असम के चुनावों का है. वहां कांग्रेस से ही भाजपा में आए हिमंता बिस्वा शर्मा हिन्दुत्व की आक्रामक राजनीति कर रहे हैं. 126 सीटों वाली असम विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो भाजपा ने उसमें से 82 जबकि एनडीए ने कुल 102 सीटें जीती थीं. कांग्रेस को 19 सीटें मिलीं. इनमें से 18 मुस्लिम उम्मीदवार विजेता बनकर आए. भाजपा को बस यहीं मौका मिल गया. उसने इस बात का खूब प्रचार किया कि अब हिन्दुओं का कांग्रेस से विश्वास उठ गया है और कांग्रेस अब सिर्फ मुस्लिम समुदाय की पार्टी बनकर रह गई है. जीत के बाद मुख्यमंत्री हिंमता ने मंच से अपनी स्पीच में भी कहा कि देखो कांग्रेस की असम में क्या हालत हो गई है. इसी तरह पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से भाजपा ने 207 सीटें जीतीं जबकि कांग्रेस ने सिर्फ दो. कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवारों के नाम मोहताब शेख (फरक्का विस) और जुल्फिकार अली (रानीगंज विस) हैं. यह नरेटिव सिर्फ असम या बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में भाजपा ने मजबूती से बनाने की कोशिश की है कि कांग्रेस अब धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि धर्म विशेष की पार्टी बनकर रह गई है.
कांग्रेस से कहां हुईं गलतियां
भारतीय राजनीति में कांग्रेस की राजनीति का ग्राफ उसी समय से नीचे गिरना शुरू हुआ जहां से भाजपा का ग्राफ उठना शुरू हुआ. 1989 के बाद से कांग्रेस आज तक कभी केन्द्र में पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाई. पूर्ण बहुमत वाले आखिरी कांग्रेसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे. जबकि 1990 के बाद से भाजपा लगातार मजबूत होती जा रही है. भाजपा ने पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कनार्टक, गोवा और त्रिपुरा समेत कई राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाईं. इसके बाद 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की केन्द्र सरकार बनाई. इस हिसाब से देखें तो पिछले 36 साल भाजपा के लिए लगातार उत्थान के रहे हैं जबकि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है. कांग्रेस को भाजपा यूं तो वंशवाद की राजनीति का प्रेरक बताती है लेकिन यूपीए सरकार के 2004 से 2014 तक के शासन में हुए भ्रष्टाचार और तमाम घोटालों को भाजपा ने खूब उछाला भी और भुनाया भी. 2 जी स्प्रेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कामनवैल्थ घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड और आदर्श हाउसिंग घोटाला आदि 2014 के संसदीय चुनावों में मुख्य मुद्दा बने. कांग्रेस की आपसी कलह, उसका कमजोर होता संगठन और राज्य संगठनों में कुछ क्षेत्रीय क्षत्रपों का दबदबा उसको कमजोर बनाने वाला रहा. कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उभार ने भी कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक हथिया कर उसे सत्ता से बाहर कर दिया. सपा, बसपा, राजद और तृणमूल कांग्रेस ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्होंने कांग्रेस को 1990 के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इस सबके बावजूद कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान राम के मुद्दे से हुआ है.
राम मंदिर और हिन्दुत्व की राजनीति
1984 से राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत के बाद से ही भाजपा देश में मजबूत होती गई. कांग्रेस इस मुद्दे से हमेशा असहज रही है. 1992 में बाबरी ढांचा गिरने के बाद कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार, मध्यप्रदेश की सुंदरलाल पटवा सरकार, राजस्थान की भैरों सिंह शेखावत सरकार और हिमाचल प्रदेश की शांता कुमार सरकार को एकसाथ बर्खास्त कर दिया था. चारों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया. बस यहीं से भाजपा को गति मिल गई. भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया, जनतो को अपनी सरकारों के बलिदान के बारे में बार-बार याद दिलाया और हिन्दुत्व की आक्रामक राजनीति शुरू कर दी. 1992 के बाद से भाजपा ने कांग्रेस को राम द्रोही बताना शुरू कर दिया. इसी की बदौलत 1996 से 1999 के बीच भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार प्रधानमंत्री बन गए. 13 दिन, 13 महीने से होते हुए मई 2004 तक कुल छह साल प्रधानमंत्री रहे. इस बीच एक घटनाक्रम और हुआ. 12 सितंबर 2007 को यूपीए सरकार के दौरान राम सेतु को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें रामायण में वर्णित भगवान राम और उनके बनाए राम सेतु के लिए कहा गया था कि इनके होने के कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं. मतलब ये काल्पनिक हैं. तमाम विरोध के दो दिन बाद ही यानी 14 सितंबर 2007 को ही सरकार ने इस हलफनामे को वापस ले लिया लेकिन तब तक भाजपा को कांग्रेस के खिलाफ एक स्थाई मुद्दा मिल गया था.
2014 के बाद की राममय भाजपा
केन्द्र में 26 मई 2014 को नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा बहुत मजबूत हुई है. भाजपा ने फुल पॉवर में आने के बाद यह पहचान लिया था कि तमाम विकास कार्य करने के बावजूद जनता के लिए भगवान राम और राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बने रहेंगे. भाजपा का ऐसा मानना यूं ही नहीं था. राम के नाम ही बात करें तो उत्तर भारत में राम का नाम सब जगह व्याप्त है. लोगों के नाम के साथ राम लगाया जाता है. सुबह पहली बार मिलते समय लोग आपस में 'राम-राम' या 'जय राम जी की' वाक्यों का प्रयोग करते हैं. दुख या पीड़ा में 'हाय राम' और किसी गरीब-गुरबे को देखकर द्रवित होकर भी 'अरे राम-राम' ही निकलता है. सभी हिन्दी भाषी राज्यों में प्रत्येक घर में तुलसीदास रचित रामचरितमानस रहती है. लोग रोज सुबह नहाकर पूजा करते समय उसका पाठ करते हैं. भाजपा ने उत्तर भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाया कि जन-जन के मन में बसे राम को कांग्रेस काल्पनिक मानती है. 2019 में भाजपा का यह प्रमुख मुद्दा था कि वो सत्ता में आएगी तो राम मंदिर बनेगा. इतने भावुक मुद्दे पर हुई आक्रामक राजनीति के सामने कांग्रेस अपने को ढंग से व्यक्त नहीं कर सकी और मात खा गई. जनवरी 2024 में केन्द्र सरकार और भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया. अपने वोटरों को यह यकीन दिलाया कि उसने वादा पूरा किया है.
कांग्रेस की अगली रणनीति पर सबकी नजर
अप्रैल 2025 में अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में नेता प्रतिपक्ष (LOP) राहुल गांधी ने धर्म निरपेक्षता और हिन्दू राष्ट्रवाद पर बात करते हुए एक बार फिर राम सहित अन्य हिन्दू देवताओं को मायथोलॉजिकल फिगर (काल्पनिक पात्र) बता दिया था. इसके बाद माहौल फिर से गर्मा गया. कई लोगों और संस्थाओं ने इस बात के खिलाफ देश भर में कोर्ट का रुख किया. भाजपा को हमेशा की तरह फिर से अपना पुराना हथियार मिल गया था. लेकिन इससे यह बात भी समझ आती है कि कांग्रेस अपने रुख में परिवर्तन नहीं करने वाली. दिसंबर 2025 को 'वंदे मातरम' पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कहा था कि चाहे हम कितनी भी बार हार क्यों ना जाएं, हम गांधी और संविधान के रास्ते को कभी नहीं छोड़ेंगे. देखा जाए तो उन्होंने अपने बड़े भाई की लाइन को ही फॉलो किया है. भविष्य में देखने वाली बात यह रहेगी कि भारत जैसे देश में जहां जनता भावनात्मक मुद्दों पर वोट अधिक देती है ऐसे में कांग्रेस अपनी धर्म निरपेक्ष विचारधारा के साथ ऐसा क्या करेगी जिससे वो उत्तर भारतीय लोगों का दिल एक बार फिर से जीत सके.
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