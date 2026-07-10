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उत्तर भारत से क्यों साफ होती जा रही है कांग्रेस ?

4 मई 2026 को असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव नतीजे आए. कांग्रेस का दक्षिण भारत में प्रदर्शन उत्तर भारत के मुकाबले फिलहाल बेहतर है. उसने केरल में सरकार बना ली. तमिलनाडु में टीवीके के सी.जोसेफ विजय के साथ सरकार में शामिल हो गई. कर्नाटक और तेलंगाना में वो पहले से ही सरकार में है. लेकिन उस उत्तर भारत और उत्तरपूर्वी राज्यों का क्या जहां एक समय कांग्रेस का एकछत्र शासन हुआ करता था. आज वो वहां हाशिए पर क्यों है. इस समय संपूर्ण उत्तर भारत में कांग्रेस सिर्फ एक छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश में पूर्ण सत्ता में है. जम्मू-कश्मीर में वो नेशनल कांफ्रेंस के साथ गंठबंधन की सरकार में है. उस सरकार में भी नेशनल कांफ्रेस का हाथ ऊंचा है. यही हाल झारखंड में है. जहां कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन की सरकार में है लेकिन वहां से उन दोनों ही दलों के बीच खटास की खबरें आती रहती हैं. उत्तर भारत के इन तीन राज्यों को छोड़े दें तो कांग्रेस कहीं नहीं है. आखिर ऐसा क्या हुआ जो 141 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी ऐसी गति को प्राप्त हो गई. यह भी तब जब वो ठीक 12 साल पहले तक केन्द्र सरकार में थी और वो भी पूरे एक दशक तक. जबकि भाजपा और एनडीए का शासन इस समय देश के 21 राज्यों में है. 14 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं.

कांग्रेस और भाजपा - विचारधारा की लड़ाई

उत्तर भारत में कांग्रेस के पतन और भाजपा के उभार के पीछे कई वजह हैं लेकिन मुख्य वजह दोनों पार्टियों की विचारधारा है. जहां भाजपा हिन्दुत्व की राजनीति करती है वहीं कांग्रेस अपने सेक्युलर सिद्धांत पर अडिग है लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के लिए जो मुस्लिम तुष्टिकरण वाला नेरेटिव चलाया उसका वो तार्किक रूप से जवाब नहीं दे पाई. हालिया उदाहरण असम के चुनावों का है. वहां कांग्रेस से ही भाजपा में आए हिमंता बिस्वा शर्मा हिन्दुत्व की आक्रामक राजनीति कर रहे हैं. 126 सीटों वाली असम विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो भाजपा ने उसमें से 82 जबकि एनडीए ने कुल 102 सीटें जीती थीं. कांग्रेस को 19 सीटें मिलीं. इनमें से 18 मुस्लिम उम्मीदवार विजेता बनकर आए. भाजपा को बस यहीं मौका मिल गया. उसने इस बात का खूब प्रचार किया कि अब हिन्दुओं का कांग्रेस से विश्वास उठ गया है और कांग्रेस अब सिर्फ मुस्लिम समुदाय की पार्टी बनकर रह गई है. जीत के बाद मुख्यमंत्री हिंमता ने मंच से अपनी स्पीच में भी कहा कि देखो कांग्रेस की असम में क्या हालत हो गई है. इसी तरह पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से भाजपा ने 207 सीटें जीतीं जबकि कांग्रेस ने सिर्फ दो. कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवारों के नाम मोहताब शेख (फरक्का विस) और जुल्फिकार अली (रानीगंज विस) हैं. यह नरेटिव सिर्फ असम या बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में भाजपा ने मजबूती से बनाने की कोशिश की है कि कांग्रेस अब धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि धर्म विशेष की पार्टी बनकर रह गई है.

कांग्रेस से कहां हुईं गलतियां

भारतीय राजनीति में कांग्रेस की राजनीति का ग्राफ उसी समय से नीचे गिरना शुरू हुआ जहां से भाजपा का ग्राफ उठना शुरू हुआ. 1989 के बाद से कांग्रेस आज तक कभी केन्द्र में पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाई. पूर्ण बहुमत वाले आखिरी कांग्रेसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे. जबकि 1990 के बाद से भाजपा लगातार मजबूत होती जा रही है. भाजपा ने पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कनार्टक, गोवा और त्रिपुरा समेत कई राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाईं. इसके बाद 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की केन्द्र सरकार बनाई. इस हिसाब से देखें तो पिछले 36 साल भाजपा के लिए लगातार उत्थान के रहे हैं जबकि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है. कांग्रेस को भाजपा यूं तो वंशवाद की राजनीति का प्रेरक बताती है लेकिन यूपीए सरकार के 2004 से 2014 तक के शासन में हुए भ्रष्टाचार और तमाम घोटालों को भाजपा ने खूब उछाला भी और भुनाया भी. 2 जी स्प्रेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कामनवैल्थ घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड और आदर्श हाउसिंग घोटाला आदि 2014 के संसदीय चुनावों में मुख्य मुद्दा बने. कांग्रेस की आपसी कलह, उसका कमजोर होता संगठन और राज्य संगठनों में कुछ क्षेत्रीय क्षत्रपों का दबदबा उसको कमजोर बनाने वाला रहा. कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उभार ने भी कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक हथिया कर उसे सत्ता से बाहर कर दिया. सपा, बसपा, राजद और तृणमूल कांग्रेस ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्होंने कांग्रेस को 1990 के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इस सबके बावजूद कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान राम के मुद्दे से हुआ है.

राम मंदिर और हिन्दुत्व की राजनीति