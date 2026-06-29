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किसानों को जलवायु सेवाओं के लिए मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता? कार्बन लेखांकन में खामी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( AFP )

By C P Rajendran 6 Min Read

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां नए सिरे से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने (CDR) के लिए खेती की क्षमता को तेजी से पहचान रही हैं. हालांकि, एक बुनियादी लेखांकन में नाइंसाफी कृषि क्षेत्र को उसकी जलवायु सेवाओं के लिए सही मूल्य पाने से रोकती है. यह नाइंसाफी इंसानों के चयापचय उत्सर्जन, सांस, मलत्याग, और जरूरी खाने की बर्बादी के ग्रीनहाउस गैस (GHG) लेखांकन उपचार में गड़बड़ी से पैदा होती है, जिन्हें गलत तरीके से खेती के क्षेत्र के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है. इंसानों से होने वाला मानव चयापचय उत्सर्जन (अपशिष्ट पदार्थों), जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन से असल में अलग होता है. जबकि जीवाश्म ईंधन नया कार्बन छोड़ते हैं जो लाखों सालों से जमीन के नीचे बंद था, मेटाबॉलिक एमिशन शॉर्ट-टर्म बायोजेनिक कार्बन साइकिल का हिस्सा है. कार्बन जो हाल ही में पौधों ने प्रकाश संश्लेषण (फोटोसिंथेसिस) के जरिए पकड़ा है और महीनों या सालों में वायुमंडल में वापस चला गया है. ये उत्सर्जन, जो हर शख्स के लिए सालाना लगभग 0.54 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है (दुनिया भर में 8 बिलियन लोगों के लिए 4.3 गीगाटन), इंसानों के जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं और पोषण से समझौता किए बिना इन्हें कम नहीं किया जा सकता. जीएचजी प्रोटोकॉल, जो दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जलवायु लेखांकन मानक है, उत्सर्जन के तीन स्कोप बताता है. स्कोप 1 में वे एमिशन (उत्सर्जन) शामिल हैं जिन्हें उत्पादन के दौरान कोई कंपनी सीधे नियंत्रित करती है. यह अंतर इसलिए है क्योंकि मेटाबोलिक एमिशन को कृषि सेक्टर के स्कोप 1 में गलत तरीके से दिया गया है, जबकि जीवाश्म ईंधन दहन उत्सर्जन को पेट्रोलियम सेक्टर के बजाय डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता के लिए सही तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया है. भारत का मामला इस लेखांकन की गलती की गंभीरता को दिखाता है. भारत की 2023 ग्रीनहाउस गैस रिपोर्ट में कहा गया है कि खेती से हर साल 660 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जबकि 228 मिलियन टन को अलग किया जाता है, जिससे 432 मिलियन टन नेट उत्सर्जन होता है (देश के कुल का 14 फीसदी). हालांकि, यह गणना इस बात को नजरअंदाज करता है कि भारत के 1.4 बिलियन लोग मेटाबॉलिज़्म के ज़रिए 756 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. जिसे अभी खेती के लिए गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाता है. जब इन उत्सर्जन को सही तरीके से अलग किया जाता है, तो भारत का खेती का सेक्टर स्रोत के बजाय नेट सिंक के तौर पर उभरता है, जिसका ग्रॉस CDR 984 मिलियन टन और नेट सीक्वेस्ट्रेशन 324 मिलियन टन है. इसके वित्तीय असर अधिक हैं. कार्बन डैमेज कॉस्ट लगभग 100 डॉलर प्रति मीट्रिक टन होने का अनुमान है, भारत की कृषि जलवायु सेवाओं की कीमत हर साल हैरान करने वाले 98.4 बिलियन डॉलर (Rs 8.1 लाख करोड़) है.