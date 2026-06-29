किसानों को जलवायु सेवाओं के लिए मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता? कार्बन लेखांकन में खामी
इंसानों से होने वाला मानव चयापचय उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन से असल में अलग होता है.
Published : June 29, 2026 at 6:44 PM IST
नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां नए सिरे से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने (CDR) के लिए खेती की क्षमता को तेजी से पहचान रही हैं. हालांकि, एक बुनियादी लेखांकन में नाइंसाफी कृषि क्षेत्र को उसकी जलवायु सेवाओं के लिए सही मूल्य पाने से रोकती है.
यह नाइंसाफी इंसानों के चयापचय उत्सर्जन, सांस, मलत्याग, और जरूरी खाने की बर्बादी के ग्रीनहाउस गैस (GHG) लेखांकन उपचार में गड़बड़ी से पैदा होती है, जिन्हें गलत तरीके से खेती के क्षेत्र के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है.
इंसानों से होने वाला मानव चयापचय उत्सर्जन (अपशिष्ट पदार्थों), जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन से असल में अलग होता है. जबकि जीवाश्म ईंधन नया कार्बन छोड़ते हैं जो लाखों सालों से जमीन के नीचे बंद था, मेटाबॉलिक एमिशन शॉर्ट-टर्म बायोजेनिक कार्बन साइकिल का हिस्सा है.
कार्बन जो हाल ही में पौधों ने प्रकाश संश्लेषण (फोटोसिंथेसिस) के जरिए पकड़ा है और महीनों या सालों में वायुमंडल में वापस चला गया है. ये उत्सर्जन, जो हर शख्स के लिए सालाना लगभग 0.54 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है (दुनिया भर में 8 बिलियन लोगों के लिए 4.3 गीगाटन), इंसानों के जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं और पोषण से समझौता किए बिना इन्हें कम नहीं किया जा सकता.
जीएचजी प्रोटोकॉल, जो दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जलवायु लेखांकन मानक है, उत्सर्जन के तीन स्कोप बताता है. स्कोप 1 में वे एमिशन (उत्सर्जन) शामिल हैं जिन्हें उत्पादन के दौरान कोई कंपनी सीधे नियंत्रित करती है. यह अंतर इसलिए है क्योंकि मेटाबोलिक एमिशन को कृषि सेक्टर के स्कोप 1 में गलत तरीके से दिया गया है, जबकि जीवाश्म ईंधन दहन उत्सर्जन को पेट्रोलियम सेक्टर के बजाय डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता के लिए सही तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया है.
भारत का मामला इस लेखांकन की गलती की गंभीरता को दिखाता है. भारत की 2023 ग्रीनहाउस गैस रिपोर्ट में कहा गया है कि खेती से हर साल 660 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जबकि 228 मिलियन टन को अलग किया जाता है, जिससे 432 मिलियन टन नेट उत्सर्जन होता है (देश के कुल का 14 फीसदी). हालांकि, यह गणना इस बात को नजरअंदाज करता है कि भारत के 1.4 बिलियन लोग मेटाबॉलिज़्म के ज़रिए 756 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. जिसे अभी खेती के लिए गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाता है.
जब इन उत्सर्जन को सही तरीके से अलग किया जाता है, तो भारत का खेती का सेक्टर स्रोत के बजाय नेट सिंक के तौर पर उभरता है, जिसका ग्रॉस CDR 984 मिलियन टन और नेट सीक्वेस्ट्रेशन 324 मिलियन टन है.
इसके वित्तीय असर अधिक हैं. कार्बन डैमेज कॉस्ट लगभग 100 डॉलर प्रति मीट्रिक टन होने का अनुमान है, भारत की कृषि जलवायु सेवाओं की कीमत हर साल हैरान करने वाले 98.4 बिलियन डॉलर (Rs 8.1 लाख करोड़) है.
इसी तरह के गणना से पता चलता कि बड़े एग्रीकल्चर सेक्टर वाले कई देशों को भी इसी तरह पता चल सकता है कि उनकी खेती की जमीनें नेट सिंक के तौर पर काम करती हैं. यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे मौजूदा रिपोर्टिंग तरीकों से छिपाया गया है.
दूसरे अधिकार क्षेत्रों ने बायोजेनिक एमिशन (जैवजनित उत्सर्जन) के अलग-अलग ट्रीटमेंट की जरूरत को पहचानना शुरू कर दिया है. न्यूज़ीलैंड का स्प्लिट-गैस तरीका कम समय तक चलने वाली मीथेन बनाम लंबे समय तक चलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के अलग व्यवहार को मानता है, जबकि ईयू एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम कुछ बायोजेनिक एमिशन को कार्बन प्राइसिंग स्कीम से छूट देता है.
इस अकाउंटिंग की कमी को ठीक करने के पॉलिसी पर गहरे असर होंगे. पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के तहत, देश 'इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम' (ITMOs) का ट्रेड कर सकते हैं. अगर खेती को औपचारिक तौर पर नेट सिंक के तौर पर पहचान दी जाती है, तो किसानों को न सिर्फ एक्स्ट्रा सीक्वेस्ट्रेशन तरीकों के लिए बल्कि ग्लोबल फूड सिस्टम को बनाए रखने वाले बायोजेनिक कार्बन संतुलन को बनाए रखने में उनकी मौजूदा भूमिका के लिए भी कार्बन क्रेडिट मिल सकते हैं.
इस समाधान के लिए नेशनल ग्रीनहाउस गैस इन्वेंट्री गाइडलाइंस में औपचारिक बदलाव की जरूरत है, जिसमें इंसानों के मेटाबोलिक एमिशन को खेती की स्कोप 1 सीमा के बाहर एक अलग नॉन-एट्रिब्यूटेबल कैटेगरी के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया जाएगा. इस 'ह्यूमन मेटाबोलिक एमिशन' कैटेगरी को जानकारी के लिए रिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन इसे कम करने की जिम्मेदारियों के लिए किसी भी सेक्टर को नहीं दिया जाएगा, और इन एमिशन को नॉन-रिड्यूसिबल सर्वाइवल-लिंक्ड प्रोसेस के तौर पर मान्यता दी जाएगी.
नेशनल ग्रीनहाउस गैस इन्वेंटरी पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर - सरकारी पैनल (IPCC) टास्क फोर्स को सभी नेशनल इन्वेंटरी में एक जैसा इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए पद्धतिगत मार्गदर्शन बनाना चाहिए.
आलोचक क्रिएटिव अकाउंटिंग या डबल काउंटिंग को लेकर चिंता जता सकते हैं, लेकिन ये आपत्तियां असल बात को नहीं समझतीं. सही अकाउंटिंग असरदार नीति के लिए जरूरी है, उत्सर्जन में कमी का विकल्प नहीं. खेती को नेट सिंक मानने से मिट्टी में कार्बन जमा करने और दूसरे CDR तरीकों को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और मजबूत होंगे. मौजूदा क्लाइमेट सर्विस के लिए मुआवजा पाने वाले किसानों को और ज़्यादा देने के लिए संसाधन और प्रोत्साहन दोनों मिलते हैं.
इंसानी मेटाबोलिक एमिशन के साथ मौजूदा बर्ताव एक संरचनात्मक कमी दिखाता है जो खेती की क्लाइमेट सर्विस को व्यवस्थित विधियों से कम आंकता है. शॉर्ट-टर्म बायोजेनिक कार्बन साइकिल को फॉसिल फ्यूल एमिशन के साथ मिलाकर और जरूरी इंसानी सांस को खेती के स्कोप 1 बाउंड्री में डालकर, मौजूदा फ्रेमवर्क उस सेक्टर को सजा देता है जो बड़े पैमाने पर कार्बन हटाने में सबसे ज्यादा काबिल हैं. इस गलती को ठीक करना जलवायु न्याय, अच्छी खेती की नीति और वैश्विक जलवायु स्थिरीकरण की कोशिशों में जमीन के सेक्टर की पूरी क्षमता को खोलने के लिए जरूरी है.
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