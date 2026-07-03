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तृणमूल कांग्रेस का पतन रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा ?

भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं जब कोई पार्टी 6 करोड़ 82 लाख मतदाताओं में से 41 फीसदी का वोट हासिल करे, अपनी प्रतिद्वंदी भाजपा से सिर्फ 32 लाख कम वोट (भाजपा को 46 फीसदी वोट मिले हैं) पाकर सत्ता से बाहर हो जाए लेकिन बैकफुट पर इतनी अधिक दिखे. इस बैकफुट पर होने की मुख्य वजह है जनता का असंतोष और उससे बचने की जद्दोजहद. चुनावी नतीजों के आने के बाद जनता के इस असंतोष से तृणमूल कांग्रेस के नेता इतने हतोत्साहित हो गए हैं कि उन्होंने पाला बदलने में जरा सी भी हिचक नहीं दिखाई. लोकसभा में विरोध का बिगुल फूंकने वाली वरिष्ठ तृणमूल नेता काकोली घोष दस्तीदार ने अपने सभी इंटरव्यू में साफ लफ्जों में कहा कि तृणमूल कांग्रेस अब पुरानी वाली पार्टी नहीं रही. उन्होंने लगभग 25 साल जिन ममता दीदी का साथ दिया वो अब पहले जैसी नहीं रहीं. काकोली भी बंगाल में गर्वनेंस के बुरी तरह फेल हो जाने को हार का कारण बता रही हैं. काकोली और ऋतब्रत दोनों एक सी बातें बोल रहे हैं. दोनों ने अपने दल भी अलग बना लिए हैं. ऋतब्रत ने जहां मूल पार्टी पर भी अपना दावा ठोक रखा है वहीं काकोली घोष ने 28 में से 20 सांसदों का साथ लेकर एक बिल्कुल नए दल नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) से अपने दल का विलय कर लिया. तृणमूल के 13 राज्यसभा सांसदों में से भी 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा देकर पार्टी से अलग हो चुके हैं.

2 जुलाई को दिल्ली में केन्द्रीय चुनाव आयोग के सामने खड़े होकर मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर दावा किया है, सभी कागजात चुनाव आयोग को सौंप दिए गए हैं और सभी कमिश्नरों ने उनकी बात काफी ध्यान से सुनी है. उन्हें पूरा विश्वास है कि इस मामले में उनकी जीत होगी. एक महीने पहले भी बनर्जी ने मीडिया से कहा था कि ममता बनर्जी को अब मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए. पार्टी अब हम लोग चलाएंगे. ऋतब्रत बनर्जी का यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं है. वो 1 जून को पार्टी से निष्कासित किए गए और 3 जून को नई बनी विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन (LOP) चुन लिए गए. उन्हें तृणमूल के 80 में से 58 विधायकों ने समर्थन दे दिया था और उनकी इसी शक्ति के चलते स्पीकर ने उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे दी. ऋतब्रत को पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तर्ज पर चुनाव आयोग उनके पक्ष पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और तृणमूल कांग्रेस अपने सिंबल समेत उनकी हो जाएगी. इसी के चलते 22 जून को उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम से एक विशेष बैठक बुलाई. इसमें अरूप रॉय को पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया और एक बार फिर से कह दिया कि 'दीदी' को अब मार्गदर्शक बन जाना चाहिए. मतलब साफ है कि दीदी अब गद्दी छोड़ दे. जाहिर है ऋतब्रत बनर्जी का यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं है. इसके लिए हमें महाराष्ट्र में हुए पिछले घटनाक्रमों को देखना चाहिए.

संस्कृत की एक प्रसिद्ध सूक्ति है 'अति सर्वत्र वर्जयेत'. सामान्य भाषा में इसे समझा जाए तो एक सीमा तक कोई भी बात, वस्तु या गुण-अवगुण सहन किया जा सकता है. उसके बाद वह सहन करने योग्य नहीं रह जाता. भारत का एक सशक्त क्षेत्रीय दल तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेता ममता बनर्जी फिलहाल इसी अनुभव से गुजर रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस को तृण-तृण (तिनका-तिनका) होते हुए हम सभी देख रहे हैं. इस पार्टी के ऐसे हश्र की कल्पना तो इसके विरोधियों ने भी नहीं की थी. बंगाल चुनाव का नतीजा आए लगभग दो महीने हो गए हैं, उसके बाद भी इस पार्टी और उसकी नेता ममता बनर्जी को जो कुछ सहन करना पड़ रहा है वो अप्रत्याशित है. 28 साल पुरानी और 15 साल तक बंगाल के शासन में रही पार्टी एक रेत के किले की तरह भरभरा कर गिर जाएगी ये सभी के लिए हतप्रभ करने वाली घटना है. पश्चिम बंगाल की जनता की इस दल को लेकर लगातार आ रही है नकारात्मक प्रतिक्रिया का लगातार 2 महीने तक सामने आना बता रहा है कि इस पार्टी के आगे फिलहाल अपने भविष्य को लेकर संकट है.

विवेचना का विषय यह है कि 41 प्रतिशत वोट हासिल करने वाली पार्टी को छोड़कर उसके नेता और कार्यकर्ता इस तरह से क्यों भाग रहे हैं. बंगाल से आने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पूरे प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर खाली पड़े हैं. उनमें ना नेता हैं और ना ही कार्यकर्ता. कई दफ्तरों में तोड़फोड़ भी की गई है. रातोंरात हजारों तृणमूल कार्यकर्ताओं ने अपने को भाजपा कार्यकर्ता बताना शुरू कर दिया है, वो नहीं चाहते कि अब उनके ऊपर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता होने का ठप्पा लगा रह जाए. वो जनता के रोष से भी बचना चाहते हैं, वो रोष जो लावे की तरह नीचे धधक रहा था और चुनाव का नतीजा आते ही फूट पड़ा.

अंडे के हमले से बचने के लिए हेलमेट पहनकर बाहर निकले अभिषेक बनर्जी. (ANI)

आखिर इस असंतोष की मूल वजह क्या है

'पिशी और भाइपो' यानी बुआ-भतीजा. पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए कहा जाता है. इस चुनाव के नतीजों के बाद यह जुमला खूब उछला. अभिषेक बनर्जी और उनकी कार्यशैली पर तो जनता के साथ-साथ उन्हीं की पार्टी के तमाम नेताओं ने भी सवाल उठाए. खुलकर सामने आकर बोलने वालों में कल्याण बनर्जी भी हैं जो अभी तक ममता के ही खेमे में टिके हुए हैं. ज्यादातर नेता अभिषेक की कार्यशैली और उस पर ममता बनर्जी के आंख मूंदने से परेशान दिखे. आम जनता का तो खैर कहना ही क्या. अभिषेक बनर्जी ने अपने कई भाषणों में 'डीजे' बजने की बात कही थी. यह वो विरोधियों पर निशाना साधने के लिए कहते थे. डीजे मतलब डिम (अंडा) और जूता. चुनाव हारने के बाद जनता यही डीजे अब उन पर बजा रही है. अभिषेक को बाहर निकलने के लिए हैलमेट पहनना पड़ रहा है. लोकसभा चुनावों में अभिषेक अपनी जिस डायमंड हार्बर सीट भाजपा के अभिजीत दास से रिकार्ड 7 लाख से अधिक वोटों से जीतकर सांसद बने थे उसी सीट के ज्यादातर तृणमूल विधायक उनका साथ छोड़ गए. दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी 'डीजे' बजने से परेशान हैं. उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं. लोग अपने छोटे-छोटे कामों में सरकारी भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी से परेशान थे. यह कमीशनखोरी पूरे बंगाल में कट मनी के नाम से कुख्यात है. मूल सुविधाएं अपने सबसे निचले स्तर पर थीं और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की वजह से लोगों को अपने सीमित संसाधनों को भी बांटना पड़ रहा था.

टीएमसी नेता कुणाल घोष पर अंडों से किया गया हमला. (ANI)

तृणमूल के सामने क्या है संकट और क्या बचे हैं विकल्प

टीएमसी शासन का इस तरह से अंत बता रहा है कि पार्टी तब तक ही अपना दम दिखा पा रही थी जब तक वो सत्ता में थी और उससे फायदे लेने वाले उससे जोंक की तरह चिपके हुए थे. सत्ता से जाते ही फायदे लेने वाले भाग गए और जनता खुल कर सामने आ गई. सच्चाई बताने लगी. राजनीतिक पंडितों के सामने भी यह विषय नया है कि कैसे बंगाल में 34 साल से जमे कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ कर फैंकने वाली स्ट्रीट फाइटर ममला बनर्जी अपनी ही बनाई पार्टी से एक तरफ किनारे धकेली जा रही हैं. 1 जनवरी 1998 को कांग्रेस से अलग होकर जब ममता ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाने की घोषणा की थी तब भी उनके लिए यह सोचना आसान नहीं रहा होगा कि ठीक 13 साल बाद 20 मई 2011 में वो बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाएंगी. वो बनीं और 15 साल तक वहां जमी रहीं. लेकिन इतने समय में भी वो पार्टी की एक पुख्ता विचारधारा को बनाने या सामने लाने में विफल रहीं. कम्युनिस्टों के पास मशहूर कम्युनिज्म का सिद्धांत था, कांग्रेस अपनी सेक्युलर विचारधारा के साथ आगे बढ़ी. भाजपा अपनी हिन्दुत्व की विचारधारा के साथ मैदान में है. वहीं तृणमूल कांग्रेस के पास कम्युनिस्टों को शासन से हटाने के बाद कोई विचारधारा ही नहीं बची. उसका कार्यकर्ता किस बात के लिए दम दिखाता. जैसे-जैसे समय बीता शासन का रुतबा ममता की पार्टी पर हावी होता गया और अब जनता का असंतोष बता रहा है कि उस शासन को वो दमनकारी मान रही थी.

क्षेत्रीय पार्टियां अमूमन किसी एक करिश्माई नेता के इर्द-गिर्द घूमती हैं. जब तक नेता रहता है वो पार्टी चलती रहती है. नेता के शिथिल पड़ते ही पार्टी भी शिथिल हो जाती है. उत्तर प्रदेश में 70 वर्ष की मायावती के कमजोर पड़ते ही बहुजन समाजवादी पार्टी का अवसान और तमिलनाडु में जयललिता के बाद हम दिशाहीन हुई अन्नाद्रमुक हो देख ही रहे हैं. 71 साल की ममता बनर्जी खुद की बनाई हुई पार्टी को अपने हाथ से यूं ही आसानी से जाने देंगी या 20 साल पहले वाली दम दिखाते हुए उसे बचाने की जद्दोजहद करेंगी यह आने वाला समय बताएगा. फिलहाल तो ममता दीदी के लिए पनघट की डगर बहुत कठिन लग रही है.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)

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