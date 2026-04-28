कूटनीति से कहीं आगे: बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति के क्या है रणनीतिक संदेश...
विदेश मंत्रालय ने कहा, "दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है. उनके जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है."
Published : April 28, 2026 at 2:45 PM IST
नई दिल्लीः राजनयिक परंपरा से हटकर, भारत ने अनुभवी राजनीतिज्ञ दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना अगला उच्चायुक्त (High Commissioner) नियुक्त किया है. यह इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली, ढाका को एक सामान्य विदेशी पोस्टिंग के बजाय एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील और प्राथमिकता वाला पड़ोसी देश मानती है.
विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा, "दिनेश त्रिवेदी को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है. उनके जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है."
एक पेशेवर राजनयिक के बजाय एक राजनीतिक व्यक्ति का चयन ऐसे समय में किया गया है, जब बांग्लादेश का आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर है और भारत वहां की स्थापित सरकारी प्रणालियों से परे अपने जुड़ाव को नए सिरे से तैयार कर रहा है.
त्रिवेदी की नियुक्ति यह दर्शाती है कि भारत अब औपचारिक प्रोटोकॉल वाली कूटनीति के बजाय राजनीतिक संपर्क पर अधिक जोर दे रहा है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बदलते सत्ता केंद्रों के साथ संबंध बनाना चाहता है. यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि भारत-बांग्लादेश संबंधों के मौजूदा दौर में, औपचारिक कूटनीतिक बातचीत जितनी ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पहुंच और अनौपचारिक माध्यम भी हो सकते हैं.
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सीधे तौर पर भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से संपर्क साधा है. उन्होंने अपनी पार्टी 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' (बीएनपी) और भाजपा के बीच एक औपचारिक राजनीतिक चैनल बनाने का प्रस्ताव दिया है.
पिछले हफ्ते वाशिंगटन में हडसन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के विदेश विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने कहा कि यह केवल एक सामान्य राजनीतिक संपर्क नहीं है, बल्कि यह लंबे समय के अविश्वास के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों को राजनीतिक आधार से फिर से खड़ा करने की एक कोशिश है.
नई दिल्ली और ढाका के लिए, यह संपर्क संबंधों की एक नई और मजबूत शुरुआत हो सकता है. यह इस बात को स्वीकार करने जैसा है कि सत्ता परिवर्तन के कारण उपजे तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को केवल नौकरशाही कूटनीति से ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए शीर्ष स्तर पर सीधी पार्टी-टू-पार्टी समझ की आवश्यकता है.
चौथाईवाले ने इस बात पर गौर किया कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और प्रधानमंत्री रहमान के विदेशी सलाहकार हुमायूं कबीर की हालिया भारत यात्राओं के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं. उन्होंने कबीर के साथ अपनी बातचीत को सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक बताया.
चौथाईवाले ने यह भी खुलासा किया कि तारिक रहमान ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन को एक पत्र भेजा था, जो उन्हें कबीर द्वारा सौंपा गया था. चौथाईवाले के अनुसार, शीर्ष राजनीतिक स्तर पर निरंतर पार्टी-टू-पार्टी बातचीत शुरू करने और बीएनपी (BNP) व भाजपा के बीच संवाद बढ़ाने में काफी दिलचस्पी दिखाई जा रही है.
दिनेश त्रिवेदी का राजनीतिक करियर कैसा रहा है?
त्रिवेदी पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद रहे हैं. पूर्व में (2009-19 तक) पश्चिम बंगाल के बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सांसद भी रहे हैं. इससे पहले, वह दो अलग-अलग कार्यकाल (1990-96 और 2002-08) के लिए राज्यसभा सांसद थे. वह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में केंद्रीय रेल मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री रह चुके हैं.
त्रिवेदी को 2016-17 की अवधि के लिए 'उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार' मिला था और संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया था. वह इंडो-यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट्री फोरम (IEUPF) और अन्य संसदीय मंचों के अध्यक्ष भी हैं.
12 फरवरी, 2021 को त्रिवेदी ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपनी राज्यसभा सीट छोड़ने का भी फैसला किया. 6 मार्च, 2021 को भाजपा में शामिल हो गए.
दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति को भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की एक नई शुरुआत के रूप में क्यों देखा जा सकता है?
बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में त्रिवेदी की नियुक्ति यह स्पष्ट संदेश देती है कि नई दिल्ली केवल पारंपरिक राजनयिक माध्यमों से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी ढाका के साथ जुड़ना चाहती है. सक्रिय राजनीति में त्रिवेदी का अनुभव उन्हें राजनीतिक बातचीत, गठबंधन प्रबंधन और पार्टी-टू-पार्टी संबंधों की बारीकियों को समझने में मदद करता है, जो बांग्लादेश के वर्तमान माहौल में बेहद महत्वपूर्ण है.
एक पेशेवर राजनयिक आमतौर पर सरकारी संस्थानों के माध्यम से काम करता है. वहीं, एक राजनीतिज्ञ सत्ताधारी पार्टी के नेतृत्व, विपक्षी नेताओं, नागरिक समाज और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों के साथ गहरे संबंध बना सकता है. यह ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब भारत को ढाका में केवल मौजूदा सरकार ही नहीं, बल्कि सत्ता के कई अलग-अलग केंद्रों के साथ कामकाजी संबंध बनाने की आवश्यकता है.
पश्चिम बंगाल के एक अनुभवी राजनीतिज्ञ के रूप में, त्रिवेदी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच गहरे सामाजिक-सांस्कृतिक, भाषाई और राजनीतिक संबंधों को समझते हैं. प्रवास, सीमा प्रबंधन, नदियों के जल का बंटवारा और अल्पसंख्यक राजनीति जैसे मुद्दों के भारत में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, कड़े घरेलू राजनीतिक आयाम हैं. इन संवेदनशीलताओ के साथ उनकी जान-पहचान को एक बड़ी संपत्ति के रूप में देखा जा सकता है.
बांग्लादेश के नए राजनीतिक नेतृत्व ने केवल कूटनीतिक माध्यमों पर निर्भर रहने के बजाय भारत की सत्ताधारी व्यवस्था के साथ अधिक व्यवस्थित संवाद स्थापित करने में रुचि दिखाई है. एक राजनीतिक उच्चायुक्त अनौपचारिक राजनीतिक चर्चा, पार्टियों के बीच विश्वास निर्माण और राजनीतिक बदलाव के दौरान संकटों के समय बेहतर संवाद को सुगम बना सकता है.
भारत-बांग्लादेश संबंधों के संक्रमण काल के आलोक में इस नियुक्ति का क्या महत्व है?
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में एक दशक के असाधारण करीबी सहयोग के बाद, भारत-बांग्लादेश संबंध अब एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं. इस रिश्ते को अब बिना हस्तक्षेप किए फिर से संतुलित करने की आवश्यकता है. एक राजनीतिज्ञ, जो केवल राजनयिक प्रोटोकॉल के बजाय राजनीतिक सूझ-बूझ के साथ काम करता है, इस नाजुक बदलाव को संभालने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकता है.
ऐसी नियुक्तियां दुर्लभ होती हैं और आमतौर पर रणनीतिक रूप से संवेदनशील पदों के लिए ही सुरक्षित रखी जाती हैं. एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति को भेजकर, नई दिल्ली ने संकेत दिया है कि बांग्लादेश उसकी विदेश नीति की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. इस रिश्ते को उच्चतम स्तर से राजनीतिक निगरानी की आवश्यकता है, और नई दिल्ली संबंधों को स्थिर और गहरा करने के लिए राजनीतिक पूंजी निवेश करने को तैयार है.
यह नियुक्ति संकेत देती है कि भारत, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता या बदलाव के दौर की संभावना देख रहा है. इसलिए, वह ढाका में अपना प्रतिनिधि एक ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो राजनीतिक हलचलों को तेजी से समझ सके, कई पक्षों के साथ अनौपचारिक रूप से जुड़ सके और नई दिल्ली को सीधे राजनीतिक इरादों से अवगत करा सके.
संक्षेप में कहें तो, त्रिवेदी की नियुक्ति भारत की बांग्लादेश नीति में 'प्रोटोकॉल आधारित कूटनीति' से 'राजनीतिक जुड़ाव वाली कूटनीति' की ओर बदलाव को दर्शाती है. दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किए जाने की घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि तारिक रहमान मई में भारत का दौरा करेंगे. कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली राजकीय यात्रा होगी.
इसे भी पढ़ेंः