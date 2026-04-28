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कूटनीति से कहीं आगे: बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति के क्या है रणनीतिक संदेश...

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की उपस्थिति में पार्टी में शामिल होते हुए. यह फाइल फोटो 6 मार्च 2021 की है. ( ETV Bharat )

By Aroonim Bhuyan 7 Min Read