गुजरात में शेरों के हमलों से लगातार मारे जा रहे लोगों के पीछे किसकी है जिम्मेदारी ?
शेरों की बढ़ती संख्या, 'इन-ब्रीडिंग' का खतरा और कम हो रहे भोजन से आम जनता की जान आफत में.
Published : July 19, 2026 at 10:37 AM IST
गुजरात से पिछले दो महीनों से परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं. वहां पिछले दो महीनों में एशियाई शेरों ने 6 लोगों को मार दिया है. पिछले वर्षों के मुकाबले यह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें ह्यूमन-वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट के चलते लोगों की लगातार जानें जा रही हैं. मरने वालों में बच्चे भी हैं. इन मौतों से वन्यजीव विशेषज्ञों की दो बातों में से एक बात सही साबित हो रही है. पहली बात यह है कि गुजरात में शेरों की बढ़ती संख्या से लोगों की जान को संकट पैदा होगा. लोग मारे जाएंगे. विशेषज्ञों की दूसरी बात अगर सच होती है तो वो विनाशकारी होगी. वो आकलन यह बताता है कि इन-ब्रीडिंग (अंतः प्रजनन) के चलते इन शेरों में देर-सबेर कोई महामारी फैलेगी जिससे इनकी एक ही बार में पूरी आबादी साफ होने का खतरा है. इन-ब्रीडिंग मतलब शेरों के परिवारों के अंदर ही प्रजनन हो रहा है. इनकी आबादी गुजरात के एक छोटे से क्षेत्र में है. ऐसे में कोई भी इन-ब्रीडिंग से फैलने वाली महामारी इनकी समस्त आबादी के लिए घातक साबित हो सकती है.
क्या है शेरों से जुड़ा ये पूरा मामला
एशिया में शेर सिर्फ भारत में पाए जाते हैं. वो भी एक ही राज्य में. वो राज्य है गुजरात. गिर के इन शेरों को एशियाई शेर कहा जाता है. इसके अलावा शेर सिर्फ अफ्रीका में और मिलते हैं और उन्हें अफ्रीकी शेर कहा जाता है. गुजरात में इन शेरों का आशियाना गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो राज्य के तीन जिलों में फैला हुआ है. जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली ये तीन जिले हैं. ये राष्ट्रीय उद्यान 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें से 258 किलोमीटर कोर एरिया है, मतलब घना जंगल. बाकी जंगल को बफर क्षेत्र कहा जाता है. जूनागढ़ के नवाब का एक समय शिकार क्षेत्र रहे इस जंगल में 1913 में सिर्फ 20 शेर बचे रह गए थे. 18 सितंबर 1965 को इस जंगल को राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) का दर्जा हासिल हुआ और उसके बाद से यहां शेरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. 2006 से 2010 के बीच इस उद्यान में 400 के आसपास शेर थे. 2020 में 674 और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 891 हो चुकी है. अब यह संख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि ये शेर जंगल से बाहर निकलकर लोगों के घरों के अंदर तक घुस रहे हैं. मवेशी मार रहे हैं. गांवों की गलियों में दौड़ लगा रहे हैं. ये शेर लोगों को खींचकर जंगल के अंदर ले जा रहे हैं. हाल ही में गिरनार पर्वत के परिक्रमा मार्ग से एक 11 साल के लड़के को शेर ना सिर्फ खींच कर ले गए बल्कि दो शेरों ने मिलकर उसे खाया भी. एक मामला अभी खूब वायरल हुआ जब राज्य के भावनगर जिले के पालिताना तालुका के गराजिया गांव में कालूभाई गोभाया परमार नाम के एक किसान को एक सब-एडल्ट शेरनी अपने पंजों और जबड़ों से दबाकर लगभग 30 मिनट बैठी रही. इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. कालूभाई ने भी अपना धैर्य नहीं खोया और अपने डर पर काबू पाकर उस शेरनी को धीरे-धीरे सहलाता रहा. शेरनी ने उसे नहीं मारा और थोड़ी देर बाद छोड़कर चली गई लेकिन हरेक कोई कालूभाई जैसा किस्मत वाला नहीं हो सकता.
इस समस्या का हल था लेकिन गुजरात सरकार के रवैए से बात नहीं बनी
बात 20 साल पुरानी है. वर्ष 2006 में मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून में प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ साइंटिस्ट यादवेन्द्र वी झाला के साथ बैठा था. विषय यही था. मैंने सवाल पूछा कि गुजरात में शेरों की संख्या तेजी से बढ़कर 500 की तरफ जा रही है, इसका क्या असर पड़ने वाला है. इस पर उन्होंने कहा कि अब वहां शेरों की पूरी आबादी पर खतरा है. इन-ब्रीडिंग से महामारी फैल सकती है. शेरों से आम लोगों की जान को भी खतरा बढ़ेगा. इसके लिए शेरों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना है. वह दूसरी जगह थी मध्यप्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान. जी हां, वही जंगल जहां आजकल चीते दौड़ लगा रहे हैं. मिलकर शिकार कर रहे हैं. दोस्तों की तरह रह रहे हैं. कूनो का जंगल बहुत खूबसूरत है. मैं खुद वहां कई बार गया हूं. वो जंगल एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने वाला था लेकिन गुजरात राज्य के अड़ियल रुख ने यह होने नहीं दिया. वहां की सरकार अपनी यूएसपी (Unique Selling Proposition या Unique Selling Point) को बचाए रखने के लिए चिंतित थी. मतलब यह कि गुजरात राज्य अपने शेर किसी अन्य राज्य से बांटना नहीं चाहता था. गुजरात ने शेरों को हमेशा गुजरात की पहचान से जोड़कर अपना विज्ञापन किया है ऐसे में वो मध्यप्रदेश को अपने शेर देना नहीं चाहता था हालांकि इससे गुजरात की जनता और शेरों की आबादी को नुकसान पहुंचने की संभावना थी. बाद में यह मामला 2006 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया लेकिन इस पर फैसला नहीं हो पाया. इधर मध्यप्रदेश सरकार कूनो पर 14 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी. वो गुजरात से सिर्फ एक प्राइड मांग रही थी. प्राइड मतलब शेरों का एक परिवार जिसमें आधा दर्जन से लेकर एक दर्जन तक सदस्य हो सकते हैं. कई साल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका रहा लेकिन गुजरात ने एक प्राइड भी नहीं दिया. इसके बाद 2011 में तत्कालीन केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के कार्यकाल में कूनो में चीतों को लाने की योजना बनी. कई उतार चढ़ाव देखने के बाद यह योजना परवान चढ़ी और 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते आए. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 और बोत्सवाना से 9 चीते और आए. कूनो चीतों को रास आ गया और उन्होंने वहां प्रजनन भी किया. इस सबसे चीतों की संख्या कूनो में बच्चों समेत 49 हो गई है जबकि 3 चीते गांधीसागर अभयारण्य में रखे गए हैं. इस तरह मध्यप्रदेश में कुल 52 चीते हो गए हैं और वो देश का टाइगर स्टेट होने के साथ ही चीता स्टेट भी बन गया है. एक सिर्फ वही राज्य है जहां चीते पाए जाते हैं.
शेरों के ऊपर भी है संकट
ऐसा नहीं है कि मानव पर हमला करने के बाद शेरों पर संकट नहीं आता. उन्हें दो तरफा संकट झेलना पड़ता है. आदमखोर हुए शेर को बेहोश करके रेस्क्यू किया जाता है और फिर उसे रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया जाता है. ऐसे किसी भी शेर के वापस जंगल में छोड़ने की संभावना फिर ना के बराबर हो जाती है. हाल ही में अमरेली में हुए एक युवक पर जानलेवा हमले में भगत नाम के एक शेर और उसके प्राइड पर ऐसा ही संकट आ गया है. रात के समय एक युवक जब जीप से उतरकर भगत का वीडियो बना रहा था उसी समय उसने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और उसे मार डाला. इस घटना के बाद वन विभाग ने शेर को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया. अब भगत का प्राइड (परिवार) बिना प्रमुख नर के उस जंगल में है. देर-सबेर अन्य खानाबदोश नर उसके प्राइड पर हमला करके बच्चों को मार देंगे. इसी तरह शेरों के गांवों के आस-पास मंडराने और उनके द्वारा मारे गए मवेशियों को कुत्तों द्वारा खाए जाने से भी शेरों में एक भयंकर बीमारी 'कैनाइन डिस्डेंपर' फैल जाती है. वर्ष 2018 में इस बीमारी से 23 शेर मारे गए थे जबकि इसी साल मई-जून में वापस इसी बीमारी के चलते 8 शेर मारे गए. इस तरह मानव-वन्यजीव संघर्ष का नतीजा दोनों ही पक्ष भुगतते हैं.
गुजरात की जनता के सामने है असली संकट
गिर राष्ट्रीय उद्यान के शेर कोर एरिया से ज्यादा बफर एरिया में रहते हैं. कोर में जहां इनकी संख्या 394 है वहीं लगभग 500 शेर बफर एरिया में रहते हैं. गुजरात सरकार की यह जिद की शेरों की आबादी गुजरात के अंदर ही रहे इससे सबसे ज्यादा खतरा वहां की जनता को है. पहले शेरों द्वारा इंसानों को मारने की इक्का-दुक्का घटना होती थी. शेर वैसे भी खुले में अपने परिवार के साथ रहता है और लंबे समय तक यह परिपाटी रही कि शेरों ने इंसानों पर हमला नहीं किया. हमने तमाम ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें शेरों के बैठे रहने के बावजूद लोग उनके आसपास से जीप या मोटर साइकिलों से निकलते रहते थे. अब आबादी बढ़ने से शेरों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है. उनके लिए जंगल में भोजन लगातार कम हो रहा है. शेर का भोजन मुख्य रूप से शाकाहारी वन्यजीव होते हैं. हिरण वगैरह की कमी से शेरों ने पहले गिर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास बसे गांवों के मवेशियों को भोजन बनाना शुरू किया और अब वो इंसानों पर हमले कर रहे हैं. बड़ी बिल्लियों (बिग कैट्स) में बाघों और तेंदुओं का इंसानों पर हमले करने का इतिहास पुराना है. उत्तराखंड में तो चंपावत की आदमखोर बाघिन ने 436 लोगों को मारकर अपना निवाला बनाया था जो एक इतिहास है. बाद में प्रसिद्ध शिकारी जिम कार्बेट ने उस बाघिन को मार गिराया था. शेर अभी उस स्तर तक तो नहीं पहुंचे हैं लेकिन अगर पहुंचने लगे तो गिर के आसपास के लोगों की जान पर आफत आ जाएगी. इस बारे में मेरी कुछ समय पहले 2007 से 2012 तक मध्यप्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और पीसीसीएफ रहे आरएस नेगी से बात हो रही थी. वो पुरानी यादों में खो जाते हैं. वो कहते हैं कि उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के रुख से ऐसा लग रहा था कि वो गुजरात सरकार से शेरों को कूनो में शिफ्ट करने का आदेश बस देने ही वाला है लेकिन ऐसा हो ना सका. अगर तब ऐसा हो गया होता तो अभी तक कूनो में शेरों की अच्छी खासी बसावट हो चुकी होती और गिर का दबाव भी कुछ हद तक कम हो गया होता. नेगी फिलहाल कूनो को चीतों से आबाद देखकर खुश हैं लेकिन यह भी चाहते हैं कि गुजरात से शेरों की एक निर्धारित आबादी को उनके मुफीद किसी दूसरे राज्य के जंगल में शिफ्ट किया जाए. जाहिर है ऐसा होना जरूरी है और अगर यह नहीं हुआ तो गुजरात की जनता अपनी सरकार की जिद की कीमत इसी प्रकार शेरों के जानलेवा हमले झेलकर चुकाती रहेगी.
(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)
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