कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता क्या रही
शुरू में इस आंदोलन से बेफिक्र दिख रही सरकार अब बैकफुट पर क्यों है ?
Published : July 24, 2026 at 1:33 PM IST
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 15 मई 2026 को जब युवाओं के लिए कॉकरोच वाली टिप्पणी की थी तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि यह टिप्पणी एक दिन भारत की केन्द्र सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगी. जस्टिस सूर्यकांत ने अदालत की कार्य व्यवस्था पर नाखुशी जाहिर करने वाले बेरोजगार युवाओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं और सोशल एक्टिविस्टों के लिए टिप्पणी करते हुए उन्हें कॉकरोच और पैरासाइट बोल दिया था. उसी समय देश की तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरणों के चलते भारत के हरेक युवा ने इस टिप्पणी को अपने ऊपर ले लिया. इसी का नतीजा है 20 जुलाई को संसद के आस-पास हुआ बवाल और उसके बाद के तमाम घटनाक्रम जिससे केन्द्र सरकार किसान आंदोलन के बाद पहली बार बैकफुट पर दिखाई दे रही है. 20 जुलाई को संसद के आस-पास जमा हुई भीड़ कोई मामूली नहीं थी. हजारों युवा सड़क पर थे. दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स इन युवाओं पर लाठीचार्ज करते हुए दिखी. हजारों की इस भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए. युवाओं की इस भारी भीड़ को देखकर राजनीतिक दल भी उनके पीछे हो लिए और आंदोलन में शामिल हो गए. देश के कई दूसरे शहरों में भी छात्र और युवा दिल्ली में चलती इन लाठियों से कुपित होकर सड़कों पर आ गए और आंदोलन करने लगे. यह सब देख लोक सभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे दिया. आखिर ऐसा क्या हुआ जो शुरू में बेफिक्र दिखाई दे रही सरकार अब कह रही है कि हम नीट पेपर लीक के दोषियों को बक्शेंगे नहीं. अभी तक चुप्पी साधे रहे प्रधानमंत्री भी अब कह रहे हैं कि पेपर लीक से जुड़े मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट में होगी. बाकायदा उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर देश को कहा है कि आरोपियों को जल्दी ही फास्ट ट्रेक न्याय का सामना करना होगा. इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं.
कॉकरोच जनता पार्टी का उदय
भारत की केन्द्र सरकार फिलहाल वर्ष 2003-04 वाले 'इंडिया शाइनिंग' मोड में है. हालांकि उस समय इंडिया शाइनिंग की बात करने वाली वाजपेयी सरकार शाइन करने के बजाए 2004 में चुनाव हार गई थी. खैर, अब भी हम इंडियन ग्रोथ, 7 प्रतिशत से ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी, वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क, ब्रह्मोस मिसाइल, एआई चिप्स आदि की तमाम बातें सुन रहे हैं. इसी बीच प्रत्येक साल की तरह इस साल भी कई राज्यों में विभिन्न सरकारी भर्तियों के पेपर लीक हो गए. सबसे बड़ा मामला सामने आया NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक का. यह मेडिकल कोर्सेस में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा है. इस प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक वर्ष डॉक्टर बनने की चाह में लाखों बच्चे बैठते हैं. इस वर्ष भी 3 मई को हुई परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे थे लेकिन उस परीक्षा का पेपर ही लीक हो गया. एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने इस पेपर को 12 मई को रद्द कर दिया. इसके बाद हाहाकार मच गया. नीट की कोचिंग बहुत महंगी होती है. इस घटना के बाद कई बच्चे निराशा में डूब गए. देश भर से 14 बच्चों की इस अवसाद की वजह से जान देने की दुखद खबरें सामने आईं. इसमें कई राज्यों के बच्चे शामिल थे. इस सबके बीच जस्टिस सूर्यकांत का कॉकरोच वाला बयान भी सामने आ गया. बस फिर क्या था, इंस्टाग्राम पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक अकाउंट बनाया गया और देखते ही देखते उसके 24 मिलियन (लगभग ढाई करोड़) फॉलोअर बन गए जो भारत की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों भाजपा-कांग्रेस के इंस्टाग्राम फालोअर्स के जोड़ से भी ज्यादा हैं.
जंतर-मंतर का धरना
कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम पर जब बनी तब इसे मजाक समझा गया. राजनीतिक पार्टियों ने इसे हल्के में लिया खासतौर से सरकार ने. जाहिर है सरकार ने सोचा कि एक ऑनलाइन आंदोलन क्या ही कर लेगा. आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता और कॉकरोच पार्टी का इंस्टाग्राम पेज बनाने वाले अभिजीत दीपके शुरू में अनुभवहीन नजर आ रहे थे. बोस्टन (अमेरिका) से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब ढूंढ रहे थे. यह सब देखते हुए किसी ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया. पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर सरकार से जो प्रमुख मांगें थीं उनमें केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान का इस्तीफा और भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग थी. पेपर लीक के अपराधियों के लिए सजा की भी बात थी लेकिन जैसा होता है केन्द्र सरकार ने इस पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया. कुछ दिन बाद अभिजीत दीपके भारत आ गए और 20 जून से जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर पार्टी ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. 28 जून को इसमें लद्दाख के सोनम वांगचुक शामिल हो गए. सोनम लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मार्च 2024 में 21 दिन का अनशन कर चुके थे. वो अनशन की ताकत के बारे में अच्छे से जानते थे. उनके पिता सोनम वांग्याल लद्दाख में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 1975 में जम्मू-कश्मीर सरकार में केबिनेट मंत्री भी रहे हैं. 1984 में लद्दाख के समुदायों के पक्ष में वो अनशन पर बैठ गए थे. वो उन्हें एसटी में शामिल करवाना चाहते थे. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें मनाने लेह (लद्दाख) पहुंची थीं और उनका अनशन खत्म करवाया था. सोनम वांगचुक भी इसी अनशन की ताकत का इस्तेमाल करते रहे हैं. हालांकि पिछली बार सितंबर 2025 में उनके फिर से अनशन पर बैठने के बाद लद्दाख में उग्र प्रदर्शन और हिंसा हुई जिसके बाद केन्द्र सरकार उनसे नाराज हो गई थी. उनपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया गया और जोधपुर की जेल में भेज दिया गया था. बड़ी मुश्किल से वो छह महीने बाद मार्च 2026 को रिहा हुए थे. वांगचुक इतने भर से नहीं रुके. वे भी कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए और 28 जून को जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठ गए. उनके पिता की ही तर्ज पर इस बार उन्हें मनाने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और मेदांता अस्पताल में 23 जुलाई की रात को उनका अनशन खत्म करवा दिया.
कॉकरोच जनता पार्टी ने दिलाई 'इंडिया अंगेस्ट करप्शन' आंदोलन की याद
कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो कुछ सौ लोगों की भीड़ रोजाना जुट रही थी. लोगों को कहने का मौका भी मिल रहा था कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स और सड़क पर फॉलोअर्स में अंतर होता है. 28 जून से यह प्रदर्शन आगे बढ़ना शुरू हुआ. लोगों की भीड़ भी बढ़ना शुरू हुई. सोनम वांगचुक की गिरती हुई सेहत ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. इस सबसे बीच लोगों ने जंतर-मंतर से ही 5 अप्रैल 2011 को शुरू हुए 'इंडिया अंगेस्ट करप्शन' मूवमेंट को भी याद किया. अनशन करने में सिद्धहस्त एक गांधीवादी नेता-विचारक अन्ना हजारे को सामने रख और एक मजबूत लोकपाल विधेयक की मांग के साथ शुरू हुए इस मूवमेंट से आम आदमी पार्टी (आप) निकली. इस पूरी योजना के पीछे अरविंद केजरीवाल का दिमाग था. वो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता था. भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे. उनकी योजना इस कदर सफल रही कि एक बार में ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से कांग्रेस को साफ कर दिया. खुद केजरीवाल ने दिल्ली की 1998 से 2013 तक तीन बार मुख्यमंत्री रहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र (नई दिल्ली सीट) से हरा दिया. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के तीन चुनाव जीते. केजरीवाल तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने. आम आदमी पार्टी यहीं नहीं रुकी. उसने पंजाब से भी कांग्रेस को साफ कर दिया. उसने 2022 का विधानसभा चुनाव 117 में से 92 सीटें जीतकर एकतरफा अपने नाम कर लिया. इस तरह आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी ऐसी पार्टी बन गई जिसकी एक से ज्यादा राज्यों में सरकार थी. इंडिया अंगेस्ट करप्शन मूवमेंट से निकली आम आदमी पार्टी ने सबसे अधिक कांग्रेस का नुकसान किया. यही वजह है कि कांग्रेस ने 20 जुलाई तक कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाई हुई थी. कांग्रेस पूर्व आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अभिजीत दीपके की इस उपज को 'आप' की बी-टीम ही मान रही थी.
रोष से भरा युवा आखिर अपने को कॉकरोच क्यों बता रहा है
कॉकरोच ऐसा जीव है जिसे कोई पसंद नहीं करता. इस उपमा को आंदोलन में शामिल युवाओं ने अपनी ताकत बना लिया. भारत की चरमराती हुई शिक्षा व्यवस्था से नाराज युवा की खीझ बाहर निकालने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था. कुछ ही महीने पहले की बात है जब धमेन्द्र प्रधान के शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की नई गाइडलाइन लागू कर दी थीं. इन गाइडलाइन के सामने आते ही पूरे देश का माहौल बदल गया था. इससे कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर उसी जातिवाद को बढ़ावा मिलता जिसने पहले ही समाज में जहर घोल रखा है. इसका भीषण विरोध हुआ. गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया तब मामला थोड़ा ठंडा हुआ. इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद भी धमेन्द्र प्रधान बच गए. तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक दशक पुराना वो बयान फिर से वायरल हो गया जिसमें वो कह रहे थे- 'एनडीए की सरकार में मंत्रियों से इस्तीफे नहीं लिए जाते, हम कोई कांग्रेस की सरकार नहीं हैं.' अब एक बार फिर धर्मेन्द्र प्रधान की वजह से केन्द्र सरकार बैकफुट पर है. आम जनता जानती है कि केन्द्र की मोदी सरकार हठी है. जनता ने लंबा चले किसान आंदोलन और फिर पहलवानों के आंदोलन में केन्द्र सरकार के जिद्दी स्वभाव को देखा है परंतु युवाओं की बात अलग होती है. इन्हें हल्के में लेने वालों की सत्ता के साथ क्या हुआ इससे पूरा विश्व इतिहास भरा पड़ा है.
भारत की शिक्षा व्यवस्था दुर्गति की शिकार क्यों है
भारत की जनसंख्या में 70 प्रतिशत लोग वो हैं जो 25 हजार रुपए महीने से कम कमाते हैं. ऐसे देश में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थिति बेहद बुरी है. जो लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं उन्हें निजी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करना पड़ता है. निजी शिक्षण संस्थान सरकारी संस्थानों के मुकाबले बेहद महंगे होते हैं. आज अच्छे निजी स्कूलों में एक बच्चे की स्कूल फीस औसत 10 हजार रुपए महीने से शुरू होती है. वहीं निजी शिक्षण संस्थानों से एक अच्छी टेक्निकल या मैनेजमेंट की डिग्री 15 से 50 लाख रुपए तक की हो चुकी है. निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस एक करोड़ रुपए तक पहुंच गई है. इन कोर्सेस में एडमिशन के लिए कोचिंग संस्थान ही लाखों रुपए फीस के रूप में ले लेते हैं. ऐसे में आम आदमी के हाथ से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना निकल गया है. वो हतोत्साहित है. परेशान है. जैसे-तैसे अपने बच्चों को कोचिंग कराके परीक्षा दिलवाता है तो पेपर लीक का हथौड़ा उसके सिर पर पड़ता है. इस आंदोलन से जुड़ा परेशान युवा और उनके अभिभावक देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं.
अन्य राजनीतिक दलों का क्या है स्टैण्ड
कॉकरोच जनता पार्टी का पिछले एक महीने का प्रदर्शन गौर करने योग्य है. पहले किसी को नहीं लगा था कि इनके पास मैदान में टिके रहने के लिए फंडिंग है लेकिन ये टिके रहे. जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों का खाना-पीना और सोना चलता रहा. जैसे-जैसे आंदोलन आगे बढ़ा केन्द्र सरकार की विरोधी पार्टियां इसके साथ आने लगीं. सबसे पहले लेफ्ट पार्टियों की स्टूडेंड विंग इनसे आकर जुड़ीं. सीपीआई-एमएल की आइसा (ऑल इंडिया स्टूडैंट्स एसोसिएशन) और सीपीआई-एम की एसएफआई (स्टूडैंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) ने इनसे आकर कंधा मिलाया. बाद में अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर रावण, महुआ मोइत्रा, सपा की डिंपल यादव भी सामने आ गए. कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ अपने पुराने रहे अनुभव को देखते हुए देर से कदम बढ़ाया और काफी बाद में पवन खेड़ा को भेजा. फिल्म जगत के वो लोग भी समर्थन देने पहुंचे जो पहले से ही सरकार के मुखर आलोचक हैं. इनमें शबाना आजमी, प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा आदि थे. हालांकि बॉलीवुड के बड़े स्टार सलमान खान ने इसमें एक अलग रुख दिखाया. उन्होंने मोदी के स्टेटमेंट के बाद छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अब वे अपने माता-पिता के पास घर लौट जाएं. प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो अब एक्शन होकर रहेगा. उन्होंने सोनम वांगचुक से भी अनशन खत्म करने की अपील की और कहा कि इस एनर्जी को अब वो आगे के लिए बचा कर रखें. इसी घटनाक्रम के चलने के दौरान राहुल गांधी भी खुलकर सामने आ गए. उन्होंने भी अपनी तीन मांगों के साथ प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना दे दिया. उनकी मांगे भी कॉकरोच जनता पार्टी के जैसी ही हैं. बस उन्होंने प्रधानमंत्री के देश से माफी की मांग और जोड़ दी.
नीट का री-एक्जाम और सरकार की निश्चिंतता
नीट-यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सरकार की जो किरकिरी हुई उससे वो थोड़ा तो संभल गई थी. एनटीए ने 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा करवा दी. 25 जून को इसकी प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई जिसपर छात्र 28 जून तक आपत्ति दर्ज करा सकते थे. इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी का धरना-प्रदर्शन भी चलता रहा. एनटीए ने 13 जुलाई को स्कैंड ओएमआर शीट लाइव कर दी. उस पर भी 15 जुलाई तक आपत्तियां दी जा सकती थीं. ठीक अगले दिन यानी 16 जुलाई को नीट का रिजल्ट आ गया. इसमें शामिल हुए 20 लाख छात्रों में से 11 लाख 21 हजार छात्र सफल घोषित कर दिए गए. छात्रों का संसद मार्च 20 जुलाई को था और सरकार को लग रहा था कि इससे पहले नीट का रिजल्ट जारी होने के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा और सफल हुए छात्र काउंसलिंग की तैयारी करने में लग जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इसी दौरान केन्द्र सरकार के मंत्रिमंडल फेरबदल की भी खबरें आईं. धमेन्द्र प्रधान का नाम इसमें सबसे ऊपर था कि वो शिक्षा मंत्रालय से हटाए जाएंगे परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ. सरकार नहीं चाहती थी कि किसी भी प्रकार के फेरबदल का श्रेय कॉकरोच जनता पार्टी या इस छात्र आंदोलन को मिले इसलिए फेरबदल भी टाल दिया गया.
20 जुलाई के संसद मार्च के बाद अब क्या
सोमवार 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में जितनी भीड़ अचानक से आ गई उसकी कल्पना ना तो इस नवजात पार्टी ने की थी, ना ही सरकार ने और ना ही इससे निपटने के लिए तैनात पुलिस ने. हजारों युवाओं के इस सैलाब को करना क्या है यह भी नहीं पता था. कोई कहीं से भी निकलकर संसद की तरफ बढ़ रहा था. कॉकरोच जनता पार्टी कोई व्यवस्थित कैडर वाली पार्टी नहीं है इसलिए इन हजारों लोगों को निर्देश देने वाला भी कोई नहीं था. इस पार्टी के जो तीन चार चेहरे हैं उन्हें भी हजारों लोगों को ड्राइव करने का अनुभव नहीं है. अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका अभी खुद भी प्रयोग करते हुए से नजर आ रहे हैं. ऐसे में भीड़ ने इस नवोदित पार्टी को उत्साहित तो किया लेकिन वो घबराए हुए ज्यादा दिखे. दूसरी ओर युवाओं के जोश से सतर्क हो चुकी कांग्रेस ने मौके को भांपकर 21 जुलाई को ही प्रधानमंत्री के घर 7 लोक कल्याण मार्ग का घेराव कर लिया जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने की. 20 जुलाई से कांग्रेस इसी प्रोटेस्ट के समर्थन में संसद चलने भी नहीं दे रही है. ऐसे में देखना यह है कि क्या इस मुद्दे को कांग्रेस पूरी तरह अपना बना लेगी? वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे असली चेहरे कौन से हैं उनका सामने आना अभी बाकी है. सूत्र बता रहे हैं कि फाइनेंस ले लेकर भीड़ जुटाने तक कॉकरोच पार्टी को पंजाब की आम आदमी पार्टी, दिल्ली से लेफ्ट पार्टियों और यूपी से चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी का समर्थन मिल रहा है. देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस आंदोलन से भी आम आदमी पार्टी जैसा कोई राजनीतिक दल निकलेगा और ये युवा देश के राजनीतिक फलक पर अपनी जगह बना पाएंगे या अगले कुछ महीनों बाद कॉकरोच जनता पार्टी पटल से गायब हो जाएगी.
(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)
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