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कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता क्या रही

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 15 मई 2026 को जब युवाओं के लिए कॉकरोच वाली टिप्पणी की थी तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि यह टिप्पणी एक दिन भारत की केन्द्र सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगी. जस्टिस सूर्यकांत ने अदालत की कार्य व्यवस्था पर नाखुशी जाहिर करने वाले बेरोजगार युवाओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं और सोशल एक्टिविस्टों के लिए टिप्पणी करते हुए उन्हें कॉकरोच और पैरासाइट बोल दिया था. उसी समय देश की तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरणों के चलते भारत के हरेक युवा ने इस टिप्पणी को अपने ऊपर ले लिया. इसी का नतीजा है 20 जुलाई को संसद के आस-पास हुआ बवाल और उसके बाद के तमाम घटनाक्रम जिससे केन्द्र सरकार किसान आंदोलन के बाद पहली बार बैकफुट पर दिखाई दे रही है. 20 जुलाई को संसद के आस-पास जमा हुई भीड़ कोई मामूली नहीं थी. हजारों युवा सड़क पर थे. दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स इन युवाओं पर लाठीचार्ज करते हुए दिखी. हजारों की इस भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए. युवाओं की इस भारी भीड़ को देखकर राजनीतिक दल भी उनके पीछे हो लिए और आंदोलन में शामिल हो गए. देश के कई दूसरे शहरों में भी छात्र और युवा दिल्ली में चलती इन लाठियों से कुपित होकर सड़कों पर आ गए और आंदोलन करने लगे. यह सब देख लोक सभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे दिया. आखिर ऐसा क्या हुआ जो शुरू में बेफिक्र दिखाई दे रही सरकार अब कह रही है कि हम नीट पेपर लीक के दोषियों को बक्शेंगे नहीं. अभी तक चुप्पी साधे रहे प्रधानमंत्री भी अब कह रहे हैं कि पेपर लीक से जुड़े मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट में होगी. बाकायदा उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर देश को कहा है कि आरोपियों को जल्दी ही फास्ट ट्रेक न्याय का सामना करना होगा. इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं.

कॉकरोच जनता पार्टी का उदय

भारत की केन्द्र सरकार फिलहाल वर्ष 2003-04 वाले 'इंडिया शाइनिंग' मोड में है. हालांकि उस समय इंडिया शाइनिंग की बात करने वाली वाजपेयी सरकार शाइन करने के बजाए 2004 में चुनाव हार गई थी. खैर, अब भी हम इंडियन ग्रोथ, 7 प्रतिशत से ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी, वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क, ब्रह्मोस मिसाइल, एआई चिप्स आदि की तमाम बातें सुन रहे हैं. इसी बीच प्रत्येक साल की तरह इस साल भी कई राज्यों में विभिन्न सरकारी भर्तियों के पेपर लीक हो गए. सबसे बड़ा मामला सामने आया NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक का. यह मेडिकल कोर्सेस में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा है. इस प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक वर्ष डॉक्टर बनने की चाह में लाखों बच्चे बैठते हैं. इस वर्ष भी 3 मई को हुई परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे थे लेकिन उस परीक्षा का पेपर ही लीक हो गया. एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने इस पेपर को 12 मई को रद्द कर दिया. इसके बाद हाहाकार मच गया. नीट की कोचिंग बहुत महंगी होती है. इस घटना के बाद कई बच्चे निराशा में डूब गए. देश भर से 14 बच्चों की इस अवसाद की वजह से जान देने की दुखद खबरें सामने आईं. इसमें कई राज्यों के बच्चे शामिल थे. इस सबके बीच जस्टिस सूर्यकांत का कॉकरोच वाला बयान भी सामने आ गया. बस फिर क्या था, इंस्टाग्राम पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक अकाउंट बनाया गया और देखते ही देखते उसके 24 मिलियन (लगभग ढाई करोड़) फॉलोअर बन गए जो भारत की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों भाजपा-कांग्रेस के इंस्टाग्राम फालोअर्स के जोड़ से भी ज्यादा हैं.

सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके (PTI)

जंतर-मंतर का धरना

कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम पर जब बनी तब इसे मजाक समझा गया. राजनीतिक पार्टियों ने इसे हल्के में लिया खासतौर से सरकार ने. जाहिर है सरकार ने सोचा कि एक ऑनलाइन आंदोलन क्या ही कर लेगा. आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता और कॉकरोच पार्टी का इंस्टाग्राम पेज बनाने वाले अभिजीत दीपके शुरू में अनुभवहीन नजर आ रहे थे. बोस्टन (अमेरिका) से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब ढूंढ रहे थे. यह सब देखते हुए किसी ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया. पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर सरकार से जो प्रमुख मांगें थीं उनमें केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान का इस्तीफा और भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग थी. पेपर लीक के अपराधियों के लिए सजा की भी बात थी लेकिन जैसा होता है केन्द्र सरकार ने इस पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया. कुछ दिन बाद अभिजीत दीपके भारत आ गए और 20 जून से जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर पार्टी ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. 28 जून को इसमें लद्दाख के सोनम वांगचुक शामिल हो गए. सोनम लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मार्च 2024 में 21 दिन का अनशन कर चुके थे. वो अनशन की ताकत के बारे में अच्छे से जानते थे. उनके पिता सोनम वांग्याल लद्दाख में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 1975 में जम्मू-कश्मीर सरकार में केबिनेट मंत्री भी रहे हैं. 1984 में लद्दाख के समुदायों के पक्ष में वो अनशन पर बैठ गए थे. वो उन्हें एसटी में शामिल करवाना चाहते थे. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें मनाने लेह (लद्दाख) पहुंची थीं और उनका अनशन खत्म करवाया था. सोनम वांगचुक भी इसी अनशन की ताकत का इस्तेमाल करते रहे हैं. हालांकि पिछली बार सितंबर 2025 में उनके फिर से अनशन पर बैठने के बाद लद्दाख में उग्र प्रदर्शन और हिंसा हुई जिसके बाद केन्द्र सरकार उनसे नाराज हो गई थी. उनपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया गया और जोधपुर की जेल में भेज दिया गया था. बड़ी मुश्किल से वो छह महीने बाद मार्च 2026 को रिहा हुए थे. वांगचुक इतने भर से नहीं रुके. वे भी कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए और 28 जून को जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठ गए. उनके पिता की ही तर्ज पर इस बार उन्हें मनाने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और मेदांता अस्पताल में 23 जुलाई की रात को उनका अनशन खत्म करवा दिया.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का खत्म कराया अनशन. (Courtesy @Wangchuk66)

कॉकरोच जनता पार्टी ने दिलाई 'इंडिया अंगेस्ट करप्शन' आंदोलन की याद

कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो कुछ सौ लोगों की भीड़ रोजाना जुट रही थी. लोगों को कहने का मौका भी मिल रहा था कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स और सड़क पर फॉलोअर्स में अंतर होता है. 28 जून से यह प्रदर्शन आगे बढ़ना शुरू हुआ. लोगों की भीड़ भी बढ़ना शुरू हुई. सोनम वांगचुक की गिरती हुई सेहत ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. इस सबसे बीच लोगों ने जंतर-मंतर से ही 5 अप्रैल 2011 को शुरू हुए 'इंडिया अंगेस्ट करप्शन' मूवमेंट को भी याद किया. अनशन करने में सिद्धहस्त एक गांधीवादी नेता-विचारक अन्ना हजारे को सामने रख और एक मजबूत लोकपाल विधेयक की मांग के साथ शुरू हुए इस मूवमेंट से आम आदमी पार्टी (आप) निकली. इस पूरी योजना के पीछे अरविंद केजरीवाल का दिमाग था. वो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता था. भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे. उनकी योजना इस कदर सफल रही कि एक बार में ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से कांग्रेस को साफ कर दिया. खुद केजरीवाल ने दिल्ली की 1998 से 2013 तक तीन बार मुख्यमंत्री रहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र (नई दिल्ली सीट) से हरा दिया. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के तीन चुनाव जीते. केजरीवाल तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने. आम आदमी पार्टी यहीं नहीं रुकी. उसने पंजाब से भी कांग्रेस को साफ कर दिया. उसने 2022 का विधानसभा चुनाव 117 में से 92 सीटें जीतकर एकतरफा अपने नाम कर लिया. इस तरह आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी ऐसी पार्टी बन गई जिसकी एक से ज्यादा राज्यों में सरकार थी. इंडिया अंगेस्ट करप्शन मूवमेंट से निकली आम आदमी पार्टी ने सबसे अधिक कांग्रेस का नुकसान किया. यही वजह है कि कांग्रेस ने 20 जुलाई तक कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाई हुई थी. कांग्रेस पूर्व आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अभिजीत दीपके की इस उपज को 'आप' की बी-टीम ही मान रही थी.

विरोध प्रदर्शन में भाग लेते छात्र (PTI)

रोष से भरा युवा आखिर अपने को कॉकरोच क्यों बता रहा है