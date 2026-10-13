बंगाल, असम उपचुनाव 2026 : क्या अल्पसंख्यक वोटरों के लिए भाजपा अब अछूत नहीं रही ?
दोनों ही सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ठीक ठाक है, फिर भी वहां भाजपा उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई.
By Bilal Bhat
Published : October 13, 2026 at 2:22 PM IST
पश्चिम बंगाल विधानसभा की दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है. इन सीटों पर अल्पसंख्यक वोट हमेशा से निर्णायक माने जाते रहे हैं. सवाल यह है कि क्या मतदाताओं ने अपनी मर्जी से या मजबूरी में, मैदान में मौजूद दूसरी पार्टियों के बजाय बीजेपी को चुना ?
दोनों ही सीटों पर रिलिजन फैक्टर उम्मीद के मुताबिक काम करता नहीं दिखा. नंदीग्राम और रेजीनगर में बीजेपी ने इतने बड़े अंतर से जीत हासिल की कि अगर बाकी सभी पार्टियां और उम्मीदवार एकजुट भी हो जाते, तो भी वे बीजेपी उम्मीदवारों को नहीं हरा पाते.नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार हासी रानी रथ को राजनीतिक हिंसा के विरोधियों से सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद थी. हासी रानी रथ, चंद्रनाथ रथ की मां हैं. चंद्रनाथ रथ प.बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी थे. इसी साल छह मई को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी.
हासी रानी रथ को 1,64,427 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 41,674 वोट मिले. यानी जीत का अंतर 1,22,753 वोटों का रहा. मैदान में उतरे नौ उम्मीदवारों में से छह अल्पसंख्यक समुदायों से थे. फिर भी, बीजेपी उम्मीदवार के अलावा बाकी सभी उम्मीदवारों को मिले कुल वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिले वोटों से कहीं कम थे.इसी तरह, रेजीनगर में चुनाव लड़ रहे 15 उम्मीदवारों में से 10 अल्पसंख्यक समुदायों से थे. बाकी सभी उम्मीदवारों को मिले कुल वोट भी बीजेपी उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या से काफी कम थे. नतीजा नंदीग्राम जैसा ही रहा. इससे यह संकेत मिल सकता है कि मुसलमानों सहित सभी समुदायों के मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया. शुभेंदु ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी. लेकिन सिर्फ नतीजों से यह पता नहीं चलता कि मुस्लिम मतदाताओं ने किस पैटर्न पर वोट किया.
खाली होने के बाद इन दो सीटों पर उपचुनाव हुए. 2026 के विधानसभा चुनावों में शुभेंदु अधिकारी ने दो सीटें जीती थीं. उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखी और नंदीग्राम सीट खाली छोड़ दी. इसी तरह, आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने भी दो सीटें जीती थीं. उन्होंने नौदा सीट अपने पास रखी और रेजीनगर सीट उपचुनाव के लिए खाली छोड़ दी.प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की दो सीटों और असम की एक लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को दिया.
असम की नागांव लोकसभा सीट का मामला पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों से कुछ अलग था. इन तीनों चुनावों में दो बातें एक जैसी थीं. बीजेपी की आसान जीत और अल्पसंख्यक समुदायों से बड़ी संख्या में उम्मीदवार. नागांव की दौड़ में शामिल 15 उम्मीदवारों में से 11 अल्पसंख्यक समुदायों से थे.
नागांव वही जगह है जहां से मुमताज बेगम को विदेशी घोषित करके बांग्लादेश भेज दिया गया था. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह उन्हें ढूंढे और उनकी वापसी में मदद करे. कोर्ट ने उनके पति के लिए दो लाख रुपये के अंतरिम मुआवजे का भी आदेश दिया.बंगाल के उपचुनावों के उलट, असम में अल्पसंख्यक फैक्टर बीजेपी के खिलाफ काम कर सकता था, अगर विपक्षी पार्टियां - जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों के निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल थे - एकजुट होकर लड़तीं.
कांग्रेस और एआईयूडीएफ को मिलाकर कुल 48.24 प्रतिशत वोट मिले, यानी 7,01,617 वोट - जो बीजेपी उम्मीदवार के 7,14,349 वोटों से 12,732 कम थे. निर्दलीय उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 23,763 वोट मिले, जो कुल वोटों का लगभग 1.6 प्रतिशत था. अगर वे वोट भी किसी एक विपक्षी उम्मीदवार को मिले होते, तो स्थिति कुछ और हो सकती थी. लेकिन यह सिर्फ एक काल्पनिक गुणा-भाग है. इससे यह पता नहीं चल सकता कि एकजुट मुकाबले में वे वोटर किसे वोट देते.
पश्चिम बंगाल में, अगर सभी विपक्षी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के वोट भी मिला दिए जाते, तब भी दोनों सीटें बीजेपी के पास ही जातीं.हासी ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी को 1,22,753 वोटों से हराया. शुभेंदु अधिकारी ने 2016 में टीएमसी के साथ रहते हुए नंदीग्राम सीट जीती थी. इस निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या लगभग 27 प्रतिशत है, इसीलिए अधिकारी ने इस नतीजे को इस बात का सबूत बताया कि अल्पसंख्यक मतदाताओं ने बीजेपी का समर्थन किया है.
बीजेपी उम्मीदवार शंकरव सरकार ने रेजीनगर सीट 75,816 वोटों से जीती, जबकि इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक आबादी काफी अधिक है. अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं ने बीजेपी को वोट देने की शुभेंदु की चुनाव-पूर्व अपील पर ध्यान दिया या नहीं. एक बात तो साफ है- बीजेपी ने सीटें जीतीं. जब लोगों को लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, तो वे या तो चुप हो जाते हैं या फिर भीड़ के साथ हो लेते हैं. सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने या अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, लोगों को किसी न किसी विकल्प को चुनना ही पड़ता है.
सत्ताधारी पार्टी को, अपनी स्थिति और टीएमसी के शासनकाल व उसकी हार के बाद बने हालात के कारण, अपने-आप ही एक मसीहा के तौर पर देखा जा सकता है.अल्पसंख्यक मतदाताओं को वोट देना ही था, क्योंकि यही बात उन्हें उन लोगों से अलग करती थी जिनके पास वोट नहीं था और जिन पर शक की नजर थी. "मियां मुस्लिम" नारे ने भारतीय और 'भारतीय माने जाने वाले' लोगों के बीच एक खाई पैदा कर दी. दोनों ही भारतीय हो सकते हैं, लेकिन जिनके पास अधूरे दस्तावेज हैं, उन्हें विवादित मामलों के तौर पर देखा जाता है और वे भारतीय होने और भारतीय माने जाने के बीच अधर में लटके रहते हैं.
साबर इंस्टीट्यूट के अनुसार, नंदीग्राम में सात सप्लीमेंट्री लिस्ट से हटाए गए वोटरों में 95.5 प्रतिशत मुसलमान थे. इंस्टीट्यूट का एनालिसिस सिर्फ उन लिस्ट पर आधारित था, न कि उस इलाके में हटाए गए हर वोटर पर. जिन लोगों के वोटिंग अधिकार बने रहे, उन्हें शायद इस बात की अधिक चिंता हो कि अपने ही देश में भारतीय के तौर पर उनकी साख क्या है, न कि इस बात की कि सत्ता में कौन आता है.
असम और बंगाल में असली भारतीयों पर बहुत अधिक दबाव है, खासकर "मिया मुस्लिम" नारे के बाद. जब किसी की पहचान खतरे में हो या उस पर शक हो, तो इससे उनके फैसलों की अहमियत ही हिल जाती है.साथ-साथ चले नारों, नाम हटाने की कार्रवाई और कैंपेन ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के सामने सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ा. खुद को किसी भी धार्मिक मुद्दे से न जोड़ना. ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ रहा, क्योंकि वोटरों के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसके पीछे वे एकजुट हो सकें.
पश्चिम बंगाल और असम, दोनों जगह वे बिना किसी चेहरे के थे. और जहां एआईयूडीएफ जैसी पार्टी मौजूद थी, वह भी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी.पश्चिम बंगाल और असम, दोनों जगह धार्मिक एजेंडा चलाने वाली पार्टियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, सिवाय बीजेपी के, जिसके नेताओं को भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. भाषा, खासकर असम में, विवाद की वजह बन गई है. जिन लोगों की असमिया भाषा में बांग्ला का पुट होता है, उन्हें "मिया मुस्लिम" माना जाता है - यानी ऐसे लोग जिनके बारे में माना जाता है कि वे बांग्लादेश से आए हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कब आए या बंगाल के किस हिस्से से. हो सकता है कि वे पश्चिम बंगाल से आए हों, लेकिन असम में अपनी लोकेशन की वजह से वे दबाव में हैं.बंगाल और असम में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, जो पहचान और अस्तित्व के संकट और चुनावी फैसले लेने के बीच फंसे हुए हैं, उन्हें सामान्य स्थिति में लौटने में समय लगेगा. तभी लोग ऐसे फैसले ले पाएंगे जो उनकी असली पसंद को जाहिर करेंगे, न कि दूसरी बातों से प्रभावित होंगे. नंदीग्राम, रेजीनगर और नागांव इस स्थिति के बेहतरीन उदाहरण हैं.
(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)
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