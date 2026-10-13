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बंगाल, असम उपचुनाव 2026 : क्या अल्पसंख्यक वोटरों के लिए भाजपा अब अछूत नहीं रही ?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और प.बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ( ANI )

By Bilal Bhat 8 Min Read

पश्चिम बंगाल विधानसभा की दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है. इन सीटों पर अल्पसंख्यक वोट हमेशा से निर्णायक माने जाते रहे हैं. सवाल यह है कि क्या मतदाताओं ने अपनी मर्जी से या मजबूरी में, मैदान में मौजूद दूसरी पार्टियों के बजाय बीजेपी को चुना ?

दोनों ही सीटों पर रिलिजन फैक्टर उम्मीद के मुताबिक काम करता नहीं दिखा. नंदीग्राम और रेजीनगर में बीजेपी ने इतने बड़े अंतर से जीत हासिल की कि अगर बाकी सभी पार्टियां और उम्मीदवार एकजुट भी हो जाते, तो भी वे बीजेपी उम्मीदवारों को नहीं हरा पाते.नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार हासी रानी रथ को राजनीतिक हिंसा के विरोधियों से सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद थी. हासी रानी रथ, चंद्रनाथ रथ की मां हैं. चंद्रनाथ रथ प.बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी थे. इसी साल छह मई को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी.

हासी रानी रथ को 1,64,427 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 41,674 वोट मिले. यानी जीत का अंतर 1,22,753 वोटों का रहा. मैदान में उतरे नौ उम्मीदवारों में से छह अल्पसंख्यक समुदायों से थे. फिर भी, बीजेपी उम्मीदवार के अलावा बाकी सभी उम्मीदवारों को मिले कुल वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिले वोटों से कहीं कम थे.इसी तरह, रेजीनगर में चुनाव लड़ रहे 15 उम्मीदवारों में से 10 अल्पसंख्यक समुदायों से थे. बाकी सभी उम्मीदवारों को मिले कुल वोट भी बीजेपी उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या से काफी कम थे. नतीजा नंदीग्राम जैसा ही रहा. इससे यह संकेत मिल सकता है कि मुसलमानों सहित सभी समुदायों के मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया. शुभेंदु ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी. लेकिन सिर्फ नतीजों से यह पता नहीं चलता कि मुस्लिम मतदाताओं ने किस पैटर्न पर वोट किया. खाली होने के बाद इन दो सीटों पर उपचुनाव हुए. 2026 के विधानसभा चुनावों में शुभेंदु अधिकारी ने दो सीटें जीती थीं. उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखी और नंदीग्राम सीट खाली छोड़ दी. इसी तरह, आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने भी दो सीटें जीती थीं. उन्होंने नौदा सीट अपने पास रखी और रेजीनगर सीट उपचुनाव के लिए खाली छोड़ दी.प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की दो सीटों और असम की एक लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को दिया. असम की नागांव लोकसभा सीट का मामला पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों से कुछ अलग था. इन तीनों चुनावों में दो बातें एक जैसी थीं. बीजेपी की आसान जीत और अल्पसंख्यक समुदायों से बड़ी संख्या में उम्मीदवार. नागांव की दौड़ में शामिल 15 उम्मीदवारों में से 11 अल्पसंख्यक समुदायों से थे. नागांव वही जगह है जहां से मुमताज बेगम को विदेशी घोषित करके बांग्लादेश भेज दिया गया था. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह उन्हें ढूंढे और उनकी वापसी में मदद करे. कोर्ट ने उनके पति के लिए दो लाख रुपये के अंतरिम मुआवजे का भी आदेश दिया.बंगाल के उपचुनावों के उलट, असम में अल्पसंख्यक फैक्टर बीजेपी के खिलाफ काम कर सकता था, अगर विपक्षी पार्टियां - जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों के निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल थे - एकजुट होकर लड़तीं. रेजीनगर उपचुनाव परिणाम (ETV Bharat) कांग्रेस और एआईयूडीएफ को मिलाकर कुल 48.24 प्रतिशत वोट मिले, यानी 7,01,617 वोट - जो बीजेपी उम्मीदवार के 7,14,349 वोटों से 12,732 कम थे. निर्दलीय उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 23,763 वोट मिले, जो कुल वोटों का लगभग 1.6 प्रतिशत था. अगर वे वोट भी किसी एक विपक्षी उम्मीदवार को मिले होते, तो स्थिति कुछ और हो सकती थी. लेकिन यह सिर्फ एक काल्पनिक गुणा-भाग है. इससे यह पता नहीं चल सकता कि एकजुट मुकाबले में वे वोटर किसे वोट देते. पश्चिम बंगाल में, अगर सभी विपक्षी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के वोट भी मिला दिए जाते, तब भी दोनों सीटें बीजेपी के पास ही जातीं.हासी ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी को 1,22,753 वोटों से हराया. शुभेंदु अधिकारी ने 2016 में टीएमसी के साथ रहते हुए नंदीग्राम सीट जीती थी. इस निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या लगभग 27 प्रतिशत है, इसीलिए अधिकारी ने इस नतीजे को इस बात का सबूत बताया कि अल्पसंख्यक मतदाताओं ने बीजेपी का समर्थन किया है.