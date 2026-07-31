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सीजेपी आंदोलन से सरकार को क्या मिला सबक, अब आगे का रास्ता कैसा होगा

पेपर लीक पर संसद से कड़ा कानून के पास होने के बाद अब 'कॉकरोचों' का क्या होगा.

PM Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (IANS)
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By Sachin Sharma

Published : July 31, 2026 at 2:50 PM IST

13 Min Read
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20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद के लिए होने वाले सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) मार्च में हुए बवाल और उसके बाद लगातार उग्र होते युवाओं के तेवर देखकर ठंडी पड़ी केन्द्र सरकार को देखना देश के लिए कोई 'नार्मल' बात नहीं है. सिर्फ छह दिन के अंदर ही कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे समझ आता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस आंदोलन को हल्के तरीके से ना लेने का फीडबैक मिला था. 23 जुलाई की रात 11.52 मिनट पर जब प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर 49 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट करके भारत के GenZ (28 साल तक के युवाओं) को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया था कि सरकार पेपर लीक पर त्वरित न्याय की व्यवस्था करेगी, तभी यह तय हो गया था कि शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान का इस्तीफा किसी भी समय हो सकता है. हुआ भी ठीक वैसा ही. 25 जुलाई को धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा हो गया. उसी दिन सीजेपी प्रवक्ताओं के साथ सरकार के प्रतिनिधियों केन्द्रीय मंत्री द्वय जेपी नड्डा और डॉ. जितेन्द्र सिंह ने उनकी सभी मांगे मान लीं और सीजेपी भी अपना आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हो गई. 29 जुलाई को लोकसभा से पेपर लीक के खिलाफ बेहद ही कड़ा कानून 'लोक परीक्षा संशोधन विधेयक' पास हो गया. 30 जुलाई को इस पर राज्यसभा ने भी मुहर लगा दी. तो क्या सब कुछ अब खत्म हो गया है. पिछले एक सप्ताह से सरकार की तरफ से की जा रही लगातार घोषणाओं और उन पर अमल से देश को क्या पेपर लीक का समाधान मिल गया है. शायद नहीं, दशकों से चल रहे पेपर लीक रैकेट को वश में करना केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए हमेशा से चुनौती भरा रहा है. हरेक बार अंदर का ही कोई व्यक्ति पेपर लीक करता है. तो वर्तमान केन्द्र सरकार पेपर लीक मसले पर अपनी इस कदर किरकिरी के बाद ऐसा क्या करेगी जिससे देश के युवाओं का विश्वास सरकार के इस सिस्टम पर फिर से बहाल हो जाए. इसी पर चर्चा करते हैं.

20 से 26 जुलाई तक के वो छह दिन

19 जुलाई तक सीजेपी आंदोलन साधारण दिख रहा था. सोनम वांगुचक को 18 जुलाई को जंतर-मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था. सरकार को लग रहा था कि आंदोलन की हवा लगभग निकल चुकी है. 20 जुलाई को जब लोग ही नहीं आएंगे तो आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा. 20 जुलाई को जबरदस्त भीड़ उमड़ी. पुलिस और युवाओं के बीच भीषण टकराव हो गया. इसके फोटो और वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. उन्हें देखकर युवा डरने के बजाए और भड़क गए. युवाओं की भारी भीड़ जंतर-मंतर और संसद के आस-पास दिखने लगी. इसमें अलग यह था कि युवाओं ने धर्मेन्द्र प्रधान के साथ-साथ प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अधिक टारगेट किया. अभद्र स्लोगन और रील्स बनाई गईं. युवाओं का आक्रोश इतने कम समय में इतना तेजी से सोशल मीडिया पर फैला कि सरकार हैरान रह गई. देश के सभी कोनों से युवाओं ने सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी कंटेंट डालना शुरू कर दिया. चुनावों को लेकर हमेशा चौकस रहने वाली केन्द्र सरकार के 48 घंटों में ही कान खड़े हो गए. 23 जुलाई की रात में प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम पर सेल्फी वीडियो पोस्ट करना बताता है कि उन्हें रात में जागने वाली जनरेशन को संबोधित करना था. उन्हें यह भी बताया गया था कि ये जनरेशन किसी अन्य सोशल मीडिया हैंडल से कहीं ज्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव है. उनके वीडियो पर 30 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आए. उन्होंने युवाओं को त्वरित न्याय का आश्वासन दिया. प्रधानमंत्री ने 24 जुलाई को फिर से कुछ सेकंड का एक धन्यवाद वीडियो पोस्ट किया. 25 जुलाई को धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा हो गया. उनकी जगह पर प्रह्लाद जोशी को नए शिक्षा मंत्री बनाए जाने की घोषणा कर दी गई. अगले ही दिन यानी 26 जुलाई को प्रधानमंत्री ने फिर से एक वीडियो पोस्ट किया. इस बार एक हाई पार्वड टास्क फोर्स की घोषणा की. इसकी अध्यक्षता इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि करेंगे. इसमें और भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको देश का युवा पहले से ही प्रेरणा स्त्रोत मानता है. इसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ और आईआईटी मद्रास के निदेशक वी.कामकोटी हैं. अब सवाल उठता है कि सिर्फ छह दिनों में ही मोदी के ताबड़तोड़ फैसलों के पीछे क्या वजह हैं?

CJP Protest
जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन (PTI)

इतना मुखर विरोध सरकार के लिए 'आउट ऑफ सिलेबस' था

नीट-यूजी पेपर लीक और उसके बाद कई युवा अभ्यर्थियों की आत्महत्या से उपजे रोष को कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में एक मंच मिल गया. देश भर का युवा इस मंच के साथ हो लिया. जो जंतर-मंतर पहुंच सकते थे वो पहुंचे. जो दिल्ली के आस-पास क्षेत्रों के थे उन्होंने वहीं डेरा डाल लिया. जो दूर के थे वो कई घंटे ट्रेन की यात्रा करके इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचते रहे. यहां तक बात समझ आती है लेकिन पूरे देश के युवाओं ने 20 जुलाई के बाद सीजेपी के आंदोलन का जो समर्थन किया वो अभूतपूर्व था. सोशल मीडिया पर रील्स और मीम्स की बाढ़ सी आ गई. केन्द्र सरकार को GenZ ने निशाने पर ले लिया था. उनके किसी भी बड़े नेता को युवाओं ने नहीं छोड़ा. आश्चर्य की सीमा तब हो गई जब भाजपा और एनडीए के ही कई बड़े नेताओं के बच्चों ने सीजेपी आंदोलन का साथ दे दिया, उनके पक्ष में सोशल मीडिया पर लिखा. असम में एनडीए सरकार के मंत्री केशव महंत की बेटी दिबिसा महंत ने केन्द्र सरकार की इस मामले पर तीखी आलोचना की और गुवाहाटी की सड़कों पर उतरकर सीजेपी के पक्ष में प्रदर्शन किया. भुवनेश्वर (उड़ीसा) से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सारंगी ने खुलकर सीजेपी आंदोलन का समर्थन किया और धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जताई. उल्लेखनीय है कि प्रधान उड़ीसा से ही आते हैं. इसी प्रकार कई अन्य भाजपा नेताओं के बच्चों ने भी इस आंदोलन का समर्थन कर दिया. मामला इतना अधिक उछला कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को कहना पड़ा कि ये जरूरी नहीं है कि जिस विचारधारा का समर्थन माता-पिता करते हों उसी विचारधारा का समर्थन उनके बच्चे भी करें. हालांकि सीजेपी आंदोलन का काउंटर नेरेटिव भी चलाने का प्रयास खूब हुआ. विदेशी फंडिंग, बाहरी और शरारती तत्वों के आंदोलन में शामिल होने वाली थ्योरी भी खूब चली लेकिन भारत का युवा इस आंदोलन को सही मान रहा था. देश के कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जिनका किसी भी पॉलिटिकल आईडियोलॉजी से कोई लेना-देना नहीं था, वो इस पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी के समर्थन में थे. सभी का मानना था कि इस पेपर लीक की वजह से की गई आत्महत्याओं का हिसाब सरकार को देना चाहिए. जब देश भर का युवा एक ही तरह से सोचने लगे तो सरकारें आखिर कब तक अपनी जिद पर कायम रह पाएंगी. ये सभी युवक-युवतियां वोटर हैं, जागरुक हैं और भारत की परीक्षा प्रणाली की धांधलियों से खफा हैं.

Aprajita Sarangi
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जताई खुशी (X @TyrantOppressor and ANI)

ना चाहते हुए भी लेना पड़ा प्रधान का इस्तीफा

भारत के केन्द्र में वर्तमान मोदी सरकार पिछले 12 साल से जमी हुई है. इस बीच किसी भी दबाव में इस्तीफे लेने के उदाहरण इस सरकार में नहीं देखे गए हैं. वर्ष 2018 में 'मी-टू' अभियान में यौन शोषण के तमाम आरोप लगने के बाद तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का इस्तीफा लिया गया था. वो 2 साल 3 महीने तक उस पद पर रहे थे लेकिन वो भाजपा या आरएसएस कैडर के नहीं थे. धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा लेना एक अलग बात है. प्रधान शुद्ध आरएसएस कैडर के हैं. वो पिछले पांच साल से शिक्षा मंत्री थे. उससे पहले उनके पास बेहद महत्वपूर्ण पेट्रोलियम मंत्रालय था जो 2014 से 2021 तक बना रहा. इस बीच उनके पास इस्पात मंंत्रालय का भी दो साल कार्यभार रहा. प्रधान की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है. उनके पिता डॉ. देवेन्द्र प्रधान भाजपा के सांसद थे. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में परिवहन और भूतल परिवहन राज्य मंत्री रहे थे. इस लिहाज से धमेन्द्र प्रधान का इस्तीफा पहला ऐसा मामला है जिसमें केन्द्र झुका है.

Dharmendra Pradhan
इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का संसद परिसर में इस तरह से किया गया था स्वागत. (ANI)

शिक्षा मंत्रालय के साथ क्या है समस्या

वर्तमान केन्द्र सरकार कई मोर्चों पर अपने सफल होने की बात कहती है. इसमें सबसे आगे वो विदेश नीति और डिफेंस को रखती है लेकिन शिक्षा मंत्रालय एकमात्र ऐसा बड़ा मंत्रालय है जहां केन्द्र सरकार को 12 साल में 4 मंत्री बदलने पड़े. पहले इस मंत्रालय का नाम मानव संसाधन मंत्रालय था. पहली मंत्री बनीं स्मृति ईरानी. उन्हें दो साल बाद 2016 में हटना पड़ा. इसके बाद मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया और प्रकाश जावड़ेकर लाए गए. जावड़ेकर के समय ही एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) अस्तित्व में आई. यह एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली सभी परीक्षाओं को नियंत्रित करती है. जावड़ेकर भी 2016 से 2019 तक तीन साल मंत्री रहे. 2019 से 2021 तक रमेश पोखरियाल इस मंत्रालय के मंत्री थे. इसके बाद धमेन्द्र प्रधान आए और वो यहां पिछले 5 साल से जमे हुए थे. भारत में जहां शिक्षा को लेकर इतनी बातें होती हैं, दुनिया भर में भारतीय नागरिक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके नौकरियां करने के लिए जाने जाते हैं, उसी देश में शिक्षा के बजट को लेकर हर कोई हैरानी जताता है. मोदी के प्रधानमंत्री बनते समय 2014 में शिक्षा मंत्रालय का बजट केन्द्रीय बजट का 4.6 प्रतिशत था. वहीं 2026 तक घटते हुए यह मात्र 2.5 प्रतिशत रह गया. शिक्षकों के लगातार बढ़ते हुए वेतन की वजह से इस बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन देने में चला जाता है और शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं के लिए कुछ नहीं बचता. यही वजह है कि देश में सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की हालत खस्ता है. लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए महंगे निजी शिक्षण संस्थानों में जाना पड़ता है. अपनी जेब कटवाकर जब यही विद्यार्थी देश की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते हैं तो वहां पेपर लीक हो जाते हैं.

Prahlad Joshi
नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी (PTI)

सरकार इस आंदोलन के बाद बैकफुट पर रहेगी या फ्रंटफुट पर आकर खेलेगी

वर्तमान केन्द्र सरकार को अपनी गलतियों से सबक सीखने वाली माना जाता है. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में 240 सीटों पर रुकने के बाद भाजपा ने सभी प्रमुख राज्यों के चुनाव जीत लिए. पुराने आंदोलनों की बात करें तो गुजरात में 2015 में आरक्षण को लेकर पटेल आंदोलन से बैकफुट पर आई सरकार ने बाद में उस आंदोलन के सूत्रधार हार्दिक पटेल पर इतना दबाव बनाया कि वो फिर भाजपा में ही शामिल हो गए और आज गुजरात की विरमगाम सीट से भाजपा विधायक हैं. धमेन्द्र प्रधान के 25 जुलाई को हुए इस्तीफे के बाद जब वो 27 जुलाई को संबलपुर (उड़ीसा) के सांसद की हैसियत से संसद पहुंचे और भाजपा सांसदों ने जिस प्रकार से उनका संसद परिसर में स्वागत किया उससे समझा जा सकता है कि पार्टी की नजर में धर्मेन्द्र प्रधान कोई दोषी नहीं हैं. समय आने पर वो मंत्रिमंडल में दोबारा भी शामिल हो सकते हैं. सरकार ने सीजेपी प्रवक्ताओं से छात्रों पर हुई एफआईआर वापस लेने पर भी सहमति जताई थी लेकिन बिहार में हुए आंदोलन में 500 छात्रों के खिलाफ 59 नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई थीं. बाद में सरकार ने इस पर ढील देने की घोषणा तो की लेकिन वो मामला अभी अधर में ही लटका हुआ है. दूसरी ओर जंतर मंतर पर भी जिन युवाओं और अन्य लोगों ने हिंसा की और प्रधानमंंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया उनके पास भी पुलिस पहुंच रही है. जंतर मंतर पर कई दिनों तक सीजेपी आंदोलनकारियों को अपनी तरफ से खाना खिलाने वाले युवक जुनैद को भी दिल्ली पुलिस ने उठाकर कई घंटे तक पूछताछ की थी. ऐसा जुनैद ने ही कई इंटरव्यू में बताया. आगे भी जुनैद जैसे कई उन लोगों की राह मुश्किल भरी रहेगी जो इस आंदोलन के समय किसी भी तरह से दूसरों से अधिक सक्रिय दिख रहे थे. सरकार आगे आने वाले समय में एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय दिखेगी. एक तरफ वो लोक परीक्षा संशोधन विधेयक और हाई पावर्ड टास्क फोर्स के जरिए पेपर लीक और शिक्षा सुधार कार्यक्रमों को लागू करके देश के युवाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करेगी और दूसरी तरफ वो भविष्य में ऐसा कोई आंदोलन ना हो इसके लिए भी पूरी व्यूह रचना रचेगी.

CJP Protest
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन (ANI)

(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)

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