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सीजेपी आंदोलन से सरकार को क्या मिला सबक, अब आगे का रास्ता कैसा होगा

20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद के लिए होने वाले सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) मार्च में हुए बवाल और उसके बाद लगातार उग्र होते युवाओं के तेवर देखकर ठंडी पड़ी केन्द्र सरकार को देखना देश के लिए कोई 'नार्मल' बात नहीं है. सिर्फ छह दिन के अंदर ही कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे समझ आता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस आंदोलन को हल्के तरीके से ना लेने का फीडबैक मिला था. 23 जुलाई की रात 11.52 मिनट पर जब प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर 49 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट करके भारत के GenZ (28 साल तक के युवाओं) को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया था कि सरकार पेपर लीक पर त्वरित न्याय की व्यवस्था करेगी, तभी यह तय हो गया था कि शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान का इस्तीफा किसी भी समय हो सकता है. हुआ भी ठीक वैसा ही. 25 जुलाई को धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा हो गया. उसी दिन सीजेपी प्रवक्ताओं के साथ सरकार के प्रतिनिधियों केन्द्रीय मंत्री द्वय जेपी नड्डा और डॉ. जितेन्द्र सिंह ने उनकी सभी मांगे मान लीं और सीजेपी भी अपना आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हो गई. 29 जुलाई को लोकसभा से पेपर लीक के खिलाफ बेहद ही कड़ा कानून 'लोक परीक्षा संशोधन विधेयक' पास हो गया. 30 जुलाई को इस पर राज्यसभा ने भी मुहर लगा दी. तो क्या सब कुछ अब खत्म हो गया है. पिछले एक सप्ताह से सरकार की तरफ से की जा रही लगातार घोषणाओं और उन पर अमल से देश को क्या पेपर लीक का समाधान मिल गया है. शायद नहीं, दशकों से चल रहे पेपर लीक रैकेट को वश में करना केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए हमेशा से चुनौती भरा रहा है. हरेक बार अंदर का ही कोई व्यक्ति पेपर लीक करता है. तो वर्तमान केन्द्र सरकार पेपर लीक मसले पर अपनी इस कदर किरकिरी के बाद ऐसा क्या करेगी जिससे देश के युवाओं का विश्वास सरकार के इस सिस्टम पर फिर से बहाल हो जाए. इसी पर चर्चा करते हैं.

20 से 26 जुलाई तक के वो छह दिन

19 जुलाई तक सीजेपी आंदोलन साधारण दिख रहा था. सोनम वांगुचक को 18 जुलाई को जंतर-मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था. सरकार को लग रहा था कि आंदोलन की हवा लगभग निकल चुकी है. 20 जुलाई को जब लोग ही नहीं आएंगे तो आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा. 20 जुलाई को जबरदस्त भीड़ उमड़ी. पुलिस और युवाओं के बीच भीषण टकराव हो गया. इसके फोटो और वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. उन्हें देखकर युवा डरने के बजाए और भड़क गए. युवाओं की भारी भीड़ जंतर-मंतर और संसद के आस-पास दिखने लगी. इसमें अलग यह था कि युवाओं ने धर्मेन्द्र प्रधान के साथ-साथ प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अधिक टारगेट किया. अभद्र स्लोगन और रील्स बनाई गईं. युवाओं का आक्रोश इतने कम समय में इतना तेजी से सोशल मीडिया पर फैला कि सरकार हैरान रह गई. देश के सभी कोनों से युवाओं ने सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी कंटेंट डालना शुरू कर दिया. चुनावों को लेकर हमेशा चौकस रहने वाली केन्द्र सरकार के 48 घंटों में ही कान खड़े हो गए. 23 जुलाई की रात में प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम पर सेल्फी वीडियो पोस्ट करना बताता है कि उन्हें रात में जागने वाली जनरेशन को संबोधित करना था. उन्हें यह भी बताया गया था कि ये जनरेशन किसी अन्य सोशल मीडिया हैंडल से कहीं ज्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव है. उनके वीडियो पर 30 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आए. उन्होंने युवाओं को त्वरित न्याय का आश्वासन दिया. प्रधानमंत्री ने 24 जुलाई को फिर से कुछ सेकंड का एक धन्यवाद वीडियो पोस्ट किया. 25 जुलाई को धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा हो गया. उनकी जगह पर प्रह्लाद जोशी को नए शिक्षा मंत्री बनाए जाने की घोषणा कर दी गई. अगले ही दिन यानी 26 जुलाई को प्रधानमंत्री ने फिर से एक वीडियो पोस्ट किया. इस बार एक हाई पार्वड टास्क फोर्स की घोषणा की. इसकी अध्यक्षता इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि करेंगे. इसमें और भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको देश का युवा पहले से ही प्रेरणा स्त्रोत मानता है. इसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ और आईआईटी मद्रास के निदेशक वी.कामकोटी हैं. अब सवाल उठता है कि सिर्फ छह दिनों में ही मोदी के ताबड़तोड़ फैसलों के पीछे क्या वजह हैं?

जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन (PTI)

इतना मुखर विरोध सरकार के लिए 'आउट ऑफ सिलेबस' था

नीट-यूजी पेपर लीक और उसके बाद कई युवा अभ्यर्थियों की आत्महत्या से उपजे रोष को कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में एक मंच मिल गया. देश भर का युवा इस मंच के साथ हो लिया. जो जंतर-मंतर पहुंच सकते थे वो पहुंचे. जो दिल्ली के आस-पास क्षेत्रों के थे उन्होंने वहीं डेरा डाल लिया. जो दूर के थे वो कई घंटे ट्रेन की यात्रा करके इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचते रहे. यहां तक बात समझ आती है लेकिन पूरे देश के युवाओं ने 20 जुलाई के बाद सीजेपी के आंदोलन का जो समर्थन किया वो अभूतपूर्व था. सोशल मीडिया पर रील्स और मीम्स की बाढ़ सी आ गई. केन्द्र सरकार को GenZ ने निशाने पर ले लिया था. उनके किसी भी बड़े नेता को युवाओं ने नहीं छोड़ा. आश्चर्य की सीमा तब हो गई जब भाजपा और एनडीए के ही कई बड़े नेताओं के बच्चों ने सीजेपी आंदोलन का साथ दे दिया, उनके पक्ष में सोशल मीडिया पर लिखा. असम में एनडीए सरकार के मंत्री केशव महंत की बेटी दिबिसा महंत ने केन्द्र सरकार की इस मामले पर तीखी आलोचना की और गुवाहाटी की सड़कों पर उतरकर सीजेपी के पक्ष में प्रदर्शन किया. भुवनेश्वर (उड़ीसा) से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सारंगी ने खुलकर सीजेपी आंदोलन का समर्थन किया और धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जताई. उल्लेखनीय है कि प्रधान उड़ीसा से ही आते हैं. इसी प्रकार कई अन्य भाजपा नेताओं के बच्चों ने भी इस आंदोलन का समर्थन कर दिया. मामला इतना अधिक उछला कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को कहना पड़ा कि ये जरूरी नहीं है कि जिस विचारधारा का समर्थन माता-पिता करते हों उसी विचारधारा का समर्थन उनके बच्चे भी करें. हालांकि सीजेपी आंदोलन का काउंटर नेरेटिव भी चलाने का प्रयास खूब हुआ. विदेशी फंडिंग, बाहरी और शरारती तत्वों के आंदोलन में शामिल होने वाली थ्योरी भी खूब चली लेकिन भारत का युवा इस आंदोलन को सही मान रहा था. देश के कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जिनका किसी भी पॉलिटिकल आईडियोलॉजी से कोई लेना-देना नहीं था, वो इस पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी के समर्थन में थे. सभी का मानना था कि इस पेपर लीक की वजह से की गई आत्महत्याओं का हिसाब सरकार को देना चाहिए. जब देश भर का युवा एक ही तरह से सोचने लगे तो सरकारें आखिर कब तक अपनी जिद पर कायम रह पाएंगी. ये सभी युवक-युवतियां वोटर हैं, जागरुक हैं और भारत की परीक्षा प्रणाली की धांधलियों से खफा हैं.