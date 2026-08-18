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सेव अमेरिका एक्ट क्या है और ट्रंप भारतीय चुनावी प्रणाली की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ?

नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भारत के चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों के इस्तेमाल की सराहना करते हुए 'सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी (सेव अमेरिका एक्ट)' को बढ़ावा देने की बात कही. ट्रंप इस कानून को अमेरिकी कांग्रेस से पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं.भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, "भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ मतदाताओं में से हर एक को पहचान पत्र की आवश्यकता थी. कांग्रेस को 'सेव अमेरिका एक्ट' पारित करना चाहिए."

जहां भारतीय मतदाता मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए मतदाता कार्ड, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र या कोई अन्य फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य मानते हैं, वहीं अमेरिका में यह अनिवार्य नहीं है.इस कानून को लेकर मुख्य विवाद यह है कि मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, जिससे यह चिंता पैदा हो गई है कि इससे उन अमेरिकियों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है जिनके पास आवश्यक पहचान पत्र नहीं हैं.डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर मतदाता सूचियों में हेरफेर करने के लिए इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जबकि रिपब्लिकन का तर्क है कि इसका उद्देश्य चुनावी सुरक्षा को और मजबूत करना है.

सेव अमेरिका एक्ट क्या कहता है -इस अधिनियम के तहत, अमेरिकी नागरिकों को मतदान के लिए पंजीकरण कराते समय अपनी अमेरिकी नागरिकता साबित करनी होगी. अमेरिकी संघीय कानूनों के अनुसार मतदाता का अमेरिकी नागरिक होना अनिवार्य है, लेकिन नागरिकता साबित करने का कोई प्रावधान नहीं है.

भारत में आम चुनाव प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा केंद्रीकृत है, जिसमें मतदाता अपने वोटर आईडी कार्ड और अन्य मान्य फोटो पहचान पत्रों का उपयोग करके मतदान करते हैं. वहीं, अमेरिका में मतदान प्रक्रिया राज्यों के अनुसार अलग-अलग है. कुछ अमेरिकी राज्यों में पहले से ही मतदाताओं को वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन नए अधिनियम का उद्देश्य दस्तावेज़ीकरण के लिए एक समान मानक स्थापित करना है.

इस अधिनियम के तहत, राज्य संघीय मतदाता पंजीकरण आवेदनों को तब तक स्वीकार या संसाधित नहीं कर सकेंगे जब तक आवेदक पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से अमेरिकी नागरिकता का भौतिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता.यह अधिनियम मतदाताओं को नाम परिवर्तन (जैसे विवाह के बाद महिलाओं द्वारा नाम परिवर्तन) की स्थिति में अपनी पहचान और नागरिकता दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करने के लिए भी बाध्य करता है, और नागरिकता का आवश्यक प्रमाण प्राप्त किए बिना मतदाता का पंजीकरण करने वाले चुनाव अधिकारियों के लिए आपराधिक दंड का प्रावधान करता है.

ट्रंप इस कानून के लिए दबाव क्यों बना रहे हैं -ट्रंप ने चुनावी सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि उन्होंने 2020 के चुनावों में बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली के दावों को दोहराया है, जिसमें वे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हार गए थे. 6 जनवरी, 2021 को, ट्रंप समर्थकों की भीड़ ने वाशिंगटन में अमेरिकी कैपिटल पर धावा बोल दिया ताकि कांग्रेस बाइडेन की 2020 की चुनावी जीत को प्रमाणित करने से रोक सके.फिर भी, 2024 के चुनाव जीतने के बाद सत्ता में लौटने के बाद से, चुनावी धांधली उनके प्रशासन के लिए एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है. उन्होंने तर्क दिया है कि यह कानून मतदान प्रक्रिया की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और वे अनिवार्य सरकारी फोटो पहचान पत्र, अमेरिकी नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण और डाक द्वारा डाले गए वोटों पर सीमा लगाने की मांग करते हैं.

जहां भारतीय मुख्य रूप से मतदान केंद्रों पर जाकर अपना वोट डालते हैं, वहीं अमेरिका में डाक द्वारा मतदान एक व्यापक रूप से प्रचलित प्रक्रिया है. स्टेट्स यूनाइटेड डेमोक्रेसी सेंटर, एक गैर-पक्षपातपूर्ण संगठन के अनुसार, 2024 के चुनावों में लगभग 4 में से 1 ग्रामीण मतदाता और 3 में से 1 से अधिक शहरी मतदाताओं ने डाक द्वारा अपना मतपत्र डाला. इसमें कहा गया है कि सभी वर्गों के लोगों ने डाक द्वारा मतदान किया.रिपब्लिकन का कहना है कि यह अधिनियम चुनावी प्रक्रिया में बेहद जरूरी सुरक्षा उपाय लाएगा और गैर-नागरिकों को मतदान करने से रोकेगा.