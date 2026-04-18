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भारत का COP33 की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला और जलवायु कूटनीति

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 18 नवंबर, 2025 को ब्राजील में UNFCCC CoP30 के दौरान एक राउंडटेबल को संबोधित करते हुए ( IANS )

नई दिल्ली: 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी से पीछे हटने का भारत का फैसला, जलवायु की जिम्मेदारी से पीछे हटना कम और इस बात का नया अंदाजा ज्यादा है कि नई दिल्ली वैश्विक जलवायु प्रक्रिया से कैसे जुड़ना चाहता है.

शुक्रवार को नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में इस कदम की पुष्टि करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत पेरिस समझौता के तहत अपनी जिम्मेदारियों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और यह इशारा किया कि यह वापसी पर्यावरणीय न होकर राजनीतिक और रणनीतिक है.

जायसवाल ने कहा, "हां, भारत पीछे हट गया है. कई मुद्दों पर ध्यान दिया गया. लेकिन भारत अपनी जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. जैसा कि आप जानते हैं, हम G20 देशों में से एक हैं जिसने अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से पूरा किया है. हम अपने ग्रीन एजेंडा पर काम करना जारी रखेंगे और साथ ही देखेंगे कि हम अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन पर ज्यादा से ज्यादा एक्शन कैसे ले सकते हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और हमारे द्वारा शुरू किए गए दूसरी पहलें शामिल हैं."

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हर साल होने वाली कॉन्फ्रेंस हैं, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत होती हैं. ये UNFCCC पार्टियों - कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP) - की औपचारिक बैठक होती हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने में हुई प्रगति का अंदाजा लगाया जा सके, और 1990 के दशक के बीच में, विकसित देशों के लिए अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी तौर पर जरूरी जिम्मेदारियां तय करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल पर बातचीत की जाती है.

2005 से शुरू होकर, ये कॉन्फ्रेंस "क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टियों की मीटिंग के तौर पर काम करने वाली पार्टियों की कॉन्फ्रेंस" (CMP) के तौर पर भी काम करती हैं; साथ ही, कन्वेंशन की पार्टियां जो प्रोटोकॉल की पार्टियां नहीं हैं, वे प्रोटोकॉल से जुड़ी बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर हिस्सा ले सकती हैं. 2011 से 2015 तक, इन बैठकों का इस्तेमाल डरबन प्लेटफॉर्म के हिस्से के तौर पर पेरिस समझौते पर बातचीत करने के लिए किया गया, जिससे जलवायु कार्रवाई की दिशा में एक आम रास्ता बना. COP का कोई भी आखिरी संदेश आम सहमति से तय होना चाहिए.

2028 में COP33 की मेजबानी से पीछे हटने का भारत का फैसला राजनयिक तौर पर इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि यह जलवायु कार्रवाई से पीछे हटने का संकेत देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह धीरे-धीरे इस बात को बदलता है कि नई दिल्ली वैश्विक जलवायु संरचना में खुद को कैसे रखना चाहता है.

नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (MP-IDSA) के सीनियर फेलो और जलवायु परिवर्तन मामलों के विशेषज्ञ उत्तम कुमार सिन्हा के अनुसार, भारत के 2028 में COP33 समिट की मेजबानी से पीछे हटने के कई कारण हो सकते हैं. सिन्हा ने ईटीवी भारत से कहा, "भारत ने भू-राजनीतिक गतिशीलता और मौजूदा अनिश्चितता को ध्यान में रखा होगा. COP का आयोजन एक बहुत बड़ा काम है. यह G20 या BRICS समिट की मेजबानी करने जैसा नहीं है. दुनिया भर के लगभग 180-185 देश COP में हिस्सा लेते हैं."

COP समिट की मेजबानी करना सिर्फ एक लॉजिस्टिक एक्सरसाइज नहीं है. इसके लिए कई साल की राजनयिक तैयारी, भारी वित्तीय खर्च, ब्यूरोक्रेटिक फोकस और वैश्विक जलवायु वार्ता प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत होती है, जो विकसित और विकाशील देशों के बीच लगातार विवादित होता जा रहा है.

पीछे हटकर, भारत यह संकेत दे रहा है कि उसे ऐसी प्रक्रिया की अध्यक्षता करने में अपनी कम डिप्लोमैटिक बैंडविड्थ लगाने में तुरंत कोई रणनीतिक महत्व नहीं दिखती, जहां नतीजे अक्सर वित्त, नुकसान और इक्विटी पर विकसित देशों की हिचकिचाहट के कारण रुक जाते हैं.

दूसरे शब्दों में, भारत अध्यक्षता की जिम्मेदारियों में बंधे रहने के बजाय चेयर के बाहर से जलवायु डिबेट पर असर डालना पसंद करता है. सिन्हा ने कहा, "भारत का फैसला व्यावहारिक और यथार्थवादी सोच से लिया गया है. लेकिन (जायसवाल के) बयान से यह साफ हो जाता है कि भारत ने पेरिस 2015 की अपनी प्रतिबद्धता पूरी कर ली हैं."

2015 का पेरिस समझौता एक कानूनी तौर पर मानने वाली अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे 195 पार्टियों (COP21) ने अपनाया था ताकि ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर के मुकाबले 2°C से काफी नीचे, बेहतर होगा कि 1.5°C तक सीमित रखा जा सके. इसके तहत देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने और जलवायु लचीलापन (Climate Resilience) को मजबूत करने के लिए हर पांच साल में नवीनतम नेशनल क्लाइमेट प्लान (NDCs) जमा करने होते हैं.