भारत का COP33 की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला और जलवायु कूटनीति
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी से भारत का हटना, एक्शन-लेड क्लाइमेट नेतृत्व की ओर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है.
Published : April 18, 2026 at 3:12 PM IST
नई दिल्ली: 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी से पीछे हटने का भारत का फैसला, जलवायु की जिम्मेदारी से पीछे हटना कम और इस बात का नया अंदाजा ज्यादा है कि नई दिल्ली वैश्विक जलवायु प्रक्रिया से कैसे जुड़ना चाहता है.
शुक्रवार को नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में इस कदम की पुष्टि करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत पेरिस समझौता के तहत अपनी जिम्मेदारियों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और यह इशारा किया कि यह वापसी पर्यावरणीय न होकर राजनीतिक और रणनीतिक है.
जायसवाल ने कहा, "हां, भारत पीछे हट गया है. कई मुद्दों पर ध्यान दिया गया. लेकिन भारत अपनी जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. जैसा कि आप जानते हैं, हम G20 देशों में से एक हैं जिसने अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से पूरा किया है. हम अपने ग्रीन एजेंडा पर काम करना जारी रखेंगे और साथ ही देखेंगे कि हम अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन पर ज्यादा से ज्यादा एक्शन कैसे ले सकते हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और हमारे द्वारा शुरू किए गए दूसरी पहलें शामिल हैं."
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हर साल होने वाली कॉन्फ्रेंस हैं, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत होती हैं. ये UNFCCC पार्टियों - कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP) - की औपचारिक बैठक होती हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने में हुई प्रगति का अंदाजा लगाया जा सके, और 1990 के दशक के बीच में, विकसित देशों के लिए अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी तौर पर जरूरी जिम्मेदारियां तय करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल पर बातचीत की जाती है.
2005 से शुरू होकर, ये कॉन्फ्रेंस "क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टियों की मीटिंग के तौर पर काम करने वाली पार्टियों की कॉन्फ्रेंस" (CMP) के तौर पर भी काम करती हैं; साथ ही, कन्वेंशन की पार्टियां जो प्रोटोकॉल की पार्टियां नहीं हैं, वे प्रोटोकॉल से जुड़ी बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर हिस्सा ले सकती हैं. 2011 से 2015 तक, इन बैठकों का इस्तेमाल डरबन प्लेटफॉर्म के हिस्से के तौर पर पेरिस समझौते पर बातचीत करने के लिए किया गया, जिससे जलवायु कार्रवाई की दिशा में एक आम रास्ता बना. COP का कोई भी आखिरी संदेश आम सहमति से तय होना चाहिए.
2028 में COP33 की मेजबानी से पीछे हटने का भारत का फैसला राजनयिक तौर पर इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि यह जलवायु कार्रवाई से पीछे हटने का संकेत देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह धीरे-धीरे इस बात को बदलता है कि नई दिल्ली वैश्विक जलवायु संरचना में खुद को कैसे रखना चाहता है.
नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (MP-IDSA) के सीनियर फेलो और जलवायु परिवर्तन मामलों के विशेषज्ञ उत्तम कुमार सिन्हा के अनुसार, भारत के 2028 में COP33 समिट की मेजबानी से पीछे हटने के कई कारण हो सकते हैं. सिन्हा ने ईटीवी भारत से कहा, "भारत ने भू-राजनीतिक गतिशीलता और मौजूदा अनिश्चितता को ध्यान में रखा होगा. COP का आयोजन एक बहुत बड़ा काम है. यह G20 या BRICS समिट की मेजबानी करने जैसा नहीं है. दुनिया भर के लगभग 180-185 देश COP में हिस्सा लेते हैं."
COP समिट की मेजबानी करना सिर्फ एक लॉजिस्टिक एक्सरसाइज नहीं है. इसके लिए कई साल की राजनयिक तैयारी, भारी वित्तीय खर्च, ब्यूरोक्रेटिक फोकस और वैश्विक जलवायु वार्ता प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत होती है, जो विकसित और विकाशील देशों के बीच लगातार विवादित होता जा रहा है.
पीछे हटकर, भारत यह संकेत दे रहा है कि उसे ऐसी प्रक्रिया की अध्यक्षता करने में अपनी कम डिप्लोमैटिक बैंडविड्थ लगाने में तुरंत कोई रणनीतिक महत्व नहीं दिखती, जहां नतीजे अक्सर वित्त, नुकसान और इक्विटी पर विकसित देशों की हिचकिचाहट के कारण रुक जाते हैं.
दूसरे शब्दों में, भारत अध्यक्षता की जिम्मेदारियों में बंधे रहने के बजाय चेयर के बाहर से जलवायु डिबेट पर असर डालना पसंद करता है. सिन्हा ने कहा, "भारत का फैसला व्यावहारिक और यथार्थवादी सोच से लिया गया है. लेकिन (जायसवाल के) बयान से यह साफ हो जाता है कि भारत ने पेरिस 2015 की अपनी प्रतिबद्धता पूरी कर ली हैं."
2015 का पेरिस समझौता एक कानूनी तौर पर मानने वाली अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे 195 पार्टियों (COP21) ने अपनाया था ताकि ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर के मुकाबले 2°C से काफी नीचे, बेहतर होगा कि 1.5°C तक सीमित रखा जा सके. इसके तहत देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने और जलवायु लचीलापन (Climate Resilience) को मजबूत करने के लिए हर पांच साल में नवीनतम नेशनल क्लाइमेट प्लान (NDCs) जमा करने होते हैं.
इस बीच, पिछले 10 वर्षों में, कई विकासशील देश UNFCCC के तहत COP प्रक्रिया से निराश हो गए हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि विकिसत देश जलवायु वित्त के लिए $100 बिलियन देने में बार-बार नाकाम रहे हैं, नुकसान और क्षति के लिए फंडिंग की रफ्तार धीमी है, विकासशील अर्थव्यवस्था पर बिना सही समर्थन के बदलाव तेज करने का दबाव है, और पेरिस फ्रेमवर्क के 'इक्विटी' सिद्धांतों को फिर से लिखने की बढ़ती कोशिशें हैं.
मेजबानी से पीछे हटकर, भारत एक ऐसी प्रक्रिया का चेहरा बनने से बच रहा है जिसे ग्लोबल साउथ के कई लोग तेजी से बिगड़ता हुआ मानते हैं. इससे भारत को COP बातचीत की प्रक्रिया से जुड़ी परेशानियों से बंधे बिना, विकासशील देशों के प्रवक्ता के तौर पर अपनी साख बनाए रखने में मदद मिलती है.
सिन्हा ने इस बात की ओर इशारा किया कि अमेरिका बहुत ज्यादा सख्ती दिखा रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि वह अपने देश को पेरिस प्रतिबद्धताओं से बाहर निकाल लेंगे. उन्होंने कहा, "जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत सबसे आगे की आवाज है. इसे विकाशील देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्था की आवाज को और तेज करना होगा."
उन्होंने कहा कि भारत COP के अंदर देशों के BASIC ब्लॉक का हिस्सा है. ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन वाला BASIC ग्रुप 28 नवंबर, 2009 को बनाया गया था, ताकि इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज बातचीत में एक साथ काम किया जा सके. वे UNFCCC फ्रेमवर्क के तहत विकासशील देशों के बीच एक सामूहिक, प्रभावशाली आवाज हैं. सिन्हा ने कहा, "ये देश ग्लोबल साउथ को दिखाते हैं. भारत को चीन के साथ नेतृत्व करना होगा."
हालांकि, जलवायु कार्यकर्ता और सतत संपदा क्लाइमेट फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक हरजीत सिंह के मुताबिक, COP33 समिट की मेजबानी से पीछे हटकर, भारत ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े अपने कामों पर बात करने का एक रणनीतिक मौका गंवा दिया है.
भारत के फैसले के बारे में रिपोर्ट आने के बाद जारी किए गए एक बयान में, जिसे उन्होंने ईटीवी भारत के साथ साझा किया, सिंह ने कहा कि, यह साबित करने के बाद कि वह रिकॉर्ड गति से अपनी अर्थव्यवस्था को हरा-भरा कर सकता है, भारत ने अब अपनी नवीकरणीय ऊर्जा की जीत, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति, और भी बहुत कुछ दिखाने के लिए घरेलू मंच खो दिया है.
सिंह ने कहा, "पीछे हटने से, भारत ग्लोबल साउथ को समर्थन करने का एक जरूरी प्लेटफॉर्म भी खो रहा है - ऐसे समय में जब ग्लोबल क्लाइमेट नैरेटिव को विकासशील दुनिया की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाना चाहिए, अपनी G20 अध्यक्षता की लीडरशिप को दोहराने में नाकाम रहा. COP33 वह फोरम होना चाहिए था जहां भारत ने पुराने उत्सर्जन के लिए जवाबदेही की मांग की होती, और यह सुनिश्चित किया होता कि ग्रीन इकोनॉमी (हरित अर्थव्यवस्था) में सही बदलाव दुनिया के सबसे कमजोर लोगों के लिए ऊर्जा पहुंच की कीमत पर न हो."
सिंह ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2 अप्रैल को एशिया-प्रशांत देशों के संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूह के अध्यक्ष सैयद हैदर शाह को भेजे गए पत्र को भी साझा किया, जिसमें भारत के फैसले की जानकारी दी गई थी. लेटर में लिखा है, "भारत सरकार ने साल 2028 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं की समीक्षा के बाद, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के 33वें सत्र की मेजबानी करने के लिए अपनी उम्मीदवारी आधिकारिक रूप से वापस लेने का फैसला किया है. भारत UNFCCC की लगातार सफलता के लिए प्रतिबद्ध है और वैश्विक जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ना जारी रखेगा."
कुल मिलाकर, COP33 की मेजबानी से भारत का पीछे हटना जलवायु नेतृत्व से पीछे हटना नहीं है. यह ग्लोबल साउथ की साख बनाए रखने का एक तरीका है और यह संकेत है कि जलवायु शासन को और अधिक बराबर होना चाहिए. भारत क्लाइमेट होस्ट के बजाय क्लाइमेट डोअर" (Climate Door) बनना चुन रहा है.
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