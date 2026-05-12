बंगाल को चाहिए नई शक्ति: जानिए कैसे 'बिजली' राज्य के आर्थिक पुनरुद्धार का बनेगी रास्ता
2011-12 और 2023-24 के बीच, पश्चिम बंगाल की आर्थिक वृद्धि लगातार कई प्रमुख औद्योगिक राज्यों से पीछे रही.
By Aparna Roy
Published : May 12, 2026 at 7:43 PM IST
पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक राज्य की आर्थिक गति को फिर से जीवित करना होगा. हालिया चुनाव न केवल एक राजनीतिक बदलाव को दर्शाते हैं, बल्कि नौकरियों, औद्योगिक विकास और बेहतर विकास परिणामों के लिए जनता की मांग को भी प्रकट करते हैं. एक ऐसे राज्य के लिए जो कभी भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का केंद्र था, यह क्षण आर्थिक पुनरुद्धार का एक अवसर प्रदान करता है.
फिर भी, पश्चिम बंगाल की विकास गाथा दशकों से अपनी क्षमता की तुलना में धीमी रही है. अपनी रणनीतिक स्थिति, प्रमुख बंदरगाहों, फ्रेट कॉरिडोर और पूर्वी व उत्तर-पूर्वी बाजारों तक पहुंच के बावजूद, यह राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु की तरह मैन्युफैक्चरिंग और निवेश के पावरहाउस के रूप में उभरने के लिए संघर्ष करता रहा है. 2011-12 और 2023-24 के बीच, पश्चिम बंगाल की आर्थिक वृद्धि लगातार कई प्रमुख औद्योगिक राज्यों से पीछे रही, जबकि राज्य की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी भी लगभग स्थिर ही बनी रही.
इसका एक मुख्य कारण ऊर्जा (Energy) में छिपा है
कोई भी बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था भरोसेमंद और सस्ती बिजली के बिना विकास नहीं कर सकती. हालांकि पश्चिम बंगाल ने लगभग हर घर तक बिजली पहुंचाने और बिजली की उपलब्धता में सुधार करने में सफलता हासिल की है, लेकिन बिजली की विश्वसनीयता, औद्योगिक टैरिफ (दरें), पुराने होते थर्मल प्लांट और ट्रांसमिशन (पारेषण) की बाधाओं जैसी चिंताओं ने इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करना जारी रखा है. राज्य के कई औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब अब भी कोयले से चलने वाली बिजली प्रणालियों पर भारी रूप से निर्भर हैं, जो ईंधन की कमी और बढ़ती परिचालन लागत के प्रति संवेदनशील हैं.
यह चुनौती और भी गहराने की संभावना है क्योंकि आर्थिक विकास का स्वरूप खुद बहुत तेजी से बदल रहा है. मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, शहरी बुनियादी ढांचा, कोल्ड चेन, मेट्रो सिस्टम और डेटा सेंटर तेजी से बिजली की खपत वाले क्षेत्र बनते जा रहे हैं. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के अनुमानों के अनुसार, जैसे-जैसे औद्योगिकीकरण की गति बढ़ेगी, अगले दशक में पूर्वी भारत में बिजली की मांग में भारी उछाल आने की उम्मीद है.
अकेले पश्चिम बंगाल में 2025 में बिजली की अधिकतम मांग 12,500 मेगावाट को पार कर गई- जो एक दशक पहले के स्तर से लगभग दोगुनी है. इसके बावजूद, राज्य का बिजली मिश्रण अब भी थर्मल उत्पादन के दबदबे में है, जहां कुल स्थापित क्षमता में कोयले की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से अधिक है.
यहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी राउंड-द-क्लॉक (RE-RTC) सिस्टम- जो सौर, पवन और स्टोरेज (भंडारण) को जोड़ता है- रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है.
अकेले चलने वाले रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के विपरीत, जो रुक-रुक कर बिजली पैदा करते हैं, RE-RTC सिस्टम को पूरे दिन भरोसेमंद स्वच्छ बिजली प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. जिसमें मांग के सबसे व्यस्त घंटे (पीक आवर्स) भी शामिल हैं. पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के लिए, जहां औद्योगिक विश्वसनीयता उतनी ही मायने रखती है जितनी कि बिजली की किफ़ायती दरें, RE-RTC न केवल कार्बन उत्सर्जन कम करने (डीकार्बोनाइजेशन) का एक ढांचा प्रदान करता है, बल्कि आर्थिक कायाकल्प का रास्ता भी खोलता है.
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पश्चिम बंगाल को आपस में जुड़े तीन आर्थिक और विकास संबंधी लाभों (डिविडेंड्स) को हासिल करने का अवसर देता है.
पहला लाभ औद्योगिक और निवेश-आधारित विकास है
पश्चिम बंगाल में औद्योगिक पुनरुद्धार को रोकने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए भरोसेमंद बिजली की उपलब्धता रही है. हल्दिया, दुर्गापुर, आसनसोल और कोलकाता महानगरीय क्षेत्र के औद्योगिक समूहों को स्टील, रसायन, माल ढुलाई, वेयरहाउसिंग, मेट्रो सिस्टम, रेल-आधारित विनिर्माण और शहरी बुनियादी ढांचे के लिए निर्बाध बिजली की आवश्यकता होती है. फिर भी, केवल सौर और पवन ऊर्जा प्रणालियां ऐसी विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दे सकतीं क्योंकि रिन्यूएबल ऊर्जा का उत्पादन दिन भर घटता-बढ़ता रहता है.
RE-RTC स्टोरेज और बैलेंसिंग सिस्टम को जोड़कर इस समीकरण को पूरी तरह बदल देता है, जिससे रिन्यूएबल ऊर्जा एक 'स्थिर शक्ति' (Firm Power) के रूप में कार्य कर पाती है. यह तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि उद्योग अब निर्यात से जुड़े कार्बन मानकों और निवेशकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए भरोसेमंद 'ग्रीन बिजली' तक पहुंच को प्राथमिकता दे रहे हैं.
पश्चिम बंगाल की औद्योगिक भौगोलिक स्थिति उसे इस बदलाव से लाभ उठाने के लिए एक अनूठा स्थान देती है. अकेले हल्दिया बंदरगाह सालाना 45 मिलियन टन से अधिक कार्गो संभालता है और पूर्वी भारत की पेट्रोकेमिकल और लॉजिस्टिक्स अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है. कोलकाता-हल्दिया औद्योगिक बेल्ट, दुर्गापुर स्टील इकोसिस्टम और आगामी फ्रेट कॉरिडोर मिलकर पूर्वी भारत के सबसे बड़े औद्योगिक मांग केंद्रों में से एक का निर्माण करते हैं.
इसलिए, भरोसेमंद रिन्यूएबल बिजली राज्य के लिए निवेश का एक बड़ा जरिया बन सकती है
इसका आर्थिक पहलू भी अब तेजी से पक्ष में होता जा रहा है. पिछले एक दशक में वैश्विक स्तर पर 'बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम' (BESS) की लागत में 80 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है. भारत में हाल की प्रतिस्पर्धी बोलियों में स्टोरेज वाली रिन्यूएबल बिजली की दरें ₹2.1 से ₹2.8 प्रति यूनिट के बीच रही हैं, जो प्रोजेक्ट के पूरे जीवनकाल के दौरान कोयले से बनने वाली नई बिजली की तुलना में RE-RTC को काफी प्रतिस्पर्धी बनाती हैं.
स्टोरेज-आधारित रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को आमतौर पर दो से तीन साल के भीतर तैयार किया जा सकता है, जबकि नए थर्मल प्लांट के लिए छह से सात साल की आवश्यकता होती है. पश्चिम बंगाल के लिए यह गति बहुत मायने रखती है. औद्योगिक पुनरुद्धार दशकों लंबे बुनियादी ढांचे के चक्रों का इंतजार नहीं कर सकता. भरोसेमंद रिन्यूएबल सिस्टम राज्यों को बढ़ती औद्योगिक मांग, लॉजिस्टिक्स विस्तार और शहरी विकास के प्रति बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देने की अनुमति देते हैं.
दूसरा लाभ राजकोषीय (Fiscal) और ऊर्जा सुरक्षा का लचीलापन है
पश्चिम बंगाल की बिजली प्रणाली कोयले से जुड़े जोखिमों- जैसे ईंधन आपूर्ति में बाधा, रेलवे लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें, आयातित कोयले की कीमतों में उतार-चढ़ाव और पानी की कमी, के प्रति काफी संवेदनशील बनी हुई है. थर्मल उत्पादन (कोयले से बिजली बनाना) फिक्स्ड-कॉस्ट पावर परचेज एग्रीमेंट और बढ़ते परिचालन खर्चों के माध्यम से बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए दीर्घकालिक बोझ भी पैदा करता है.
जैसे-जैसे बिजली की मांग बढ़ेगी, यह वित्तीय जोखिम और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है. लंबे समय के लिए कोयले की खरीद पर निर्भर रहना भविष्य में राज्य पर भारी लागत थोप सकता है और 'स्ट्रैंडेड एसेट्स' (बेकार पड़ने वाली संपत्तियां) का जोखिम बढ़ा सकता है. RE-RTC अस्थिर कोयला आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करते हुए, ग्रिड के लचीलेपन और पीक-लोड प्रबंधन में सुधार का एक वैकल्पिक रास्ता प्रदान करता है.
यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत के बिजली नेटवर्क के भीतर एक रणनीतिक स्थिति रखता है. राज्य पूर्वी और उत्तर-पूर्वी मांग केंद्रों को जोड़ने वाले एक 'गेटवे' (द्वार) के रूप में कार्य करता है. जैसे-जैसे राष्ट्रीय स्तर पर रिन्यूएबल ऊर्जा की पैठ बढ़ेगी, ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्टोरेज, ट्रांसमिशन संतुलन और ग्रिड का लचीलापन बेहद जरूरी हो जाएगा.
इसलिए पश्चिम बंगाल के पास अवसर है कि वह खुद को केवल एक बिजली उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि पूर्वी भारत की भविष्य की बिजली प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण संतुलन और वितरण केंद्र (Hub) के रूप में स्थापित करे.
तीसरा लाभ शहरी प्रतिस्पर्धात्मकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में निहित है
कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों, औद्योगिक उत्सर्जन और परिवहन की भीड़भाड़ से जुड़े भारी पर्यावरणीय तनाव का सामना कर रहे हैं. लांसेट काउंटडाउन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के कई अध्ययनों के अनुसार, वायु प्रदूषण पूर्वी भारत में हर साल हजारों असामयिक मौतों का कारण बनता है. साथ ही, यह श्रम उत्पादकता में कमी, सांस की बीमारियों और बढ़ते स्वास्थ्य खर्चों के माध्यम से भारी आर्थिक बोझ भी डालता है. सर्दियों के महीनों में कोलकाता में PM2.5 का स्तर अक्सर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सुरक्षा मानकों से कई गुना ऊपर दर्ज किया जाता है.
यह केवल पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं नहीं हैं, बल्कि ये आर्थिक बोझ भी हैं.
विश्व बैंक का अनुमान है कि वायु प्रदूषण के कारण उत्पादकता में कमी, स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च और मानव पूंजी के नुकसान के जरिए भारत को सालाना अपनी जीडीपी (GDP) का लगभग 8 प्रतिशत नुकसान उठाना पड़ता है. निवेश, टैलेंट और आधुनिक उद्योगों को आकर्षित करने की होड़ में लगे राज्यों के लिए, शहरों में रहने की गुणवत्ता अब तेजी से एक आर्थिक मानक बनती जा रही है. साफ हवा, मजबूत बुनियादी ढांचे और जीवन के बेहतर स्तर वाले शहर कुशल श्रमिकों, सेवा क्षेत्र के विस्तार और नॉलेज इंडस्ट्रीज के लिए अधिक आकर्षक साबित हो रहे हैं.
RE-RTC सिस्टम एक महत्वपूर्ण लाभ देते हैं क्योंकि वे रिन्यूएबल ऊर्जा को रुक-रुक कर नहीं, बल्कि पूरे दिन कोयला उत्पादन की जगह लेने में सक्षम बनाते हैं. इससे प्रदूषण और उत्सर्जन में अस्थायी सुधार के बजाय स्थायी कमी आती है. समय के साथ, यह कार्यबल की उत्पादकता में सुधार कर सकता है, स्वास्थ्य देखभाल के बोझ को कम कर सकता है और कोलकाता, दुर्गापुर व हल्दिया जैसे शहरों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत कर सकता है.
बड़ी बात यह है कि, भारत में भरोसेमंद स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य अंततः केवल रिन्यूएबल ऊर्जा से समृद्ध राज्यों पर नहीं, बल्कि उन कोयला-निर्भर औद्योगिक राज्यों पर निर्भर करेगा जो अगली पीढ़ी के ऊर्जा प्रणालियों को अपनाएंगे. पश्चिम बंगाल के पास उस बदलाव का नेतृत्व करने का अवसर है.
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