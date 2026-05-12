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बंगाल को चाहिए नई शक्ति: जानिए कैसे 'बिजली' राज्य के आर्थिक पुनरुद्धार का बनेगी रास्ता

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

By Aparna Roy 10 Min Read