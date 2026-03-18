ETV Bharat / opinion

पश्चिम एशिया संघर्ष: ऊर्जा संकट के समय में भारत-EU संबंध क्यों महत्वपूर्ण

बेल्जियम के ब्रुसेल्स में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रेवोट के साथ मीटिंग में. ( PTI )

यूरोपीय संघ नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक (सोलर, विंड, ऑफशोर विंड), ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट, कार्बन मार्केट और उत्सर्जन विनियमन में ग्लोबल लीडर है.

भारत की लंबे समय की ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ जीवाश्म ईंधन हासिल करने पर ही नहीं, बल्कि उन पर निर्भरता कम करने पर भी निर्भर करती है. यहीं पर EU एक जरूरी पार्टनर बन जाता है.

भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, और इसकी काफी निर्भरता पश्चिम एशिया पर है. पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाओं ने दिखाया है कि सप्लाई चेन कितनी जल्दी खराब हो सकती हैं.

भारत और EU के बीच ऊर्जा सहयोग, द्विपक्षीय रिश्तों का एक पूरक पहलू होने से बढ़कर एक रणनीतिक जरूरत बन गया है, जिसे जियोपॉलिटिक्स, बाजार के उतार-चढ़ाव और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन ने आकार दिया है. भारत – जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है – के लिए EU के साथ जुड़ना तुरंत सुरक्षा और लंबे समय के संरचनात्मक फायदे दोनों देता है.

पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में मंगलवार को नई दिल्ली एक अंतर-मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जयशंकर और EU के विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों ने "ऊर्जा सुरक्षा पर वैश्विक प्रभाव पर चर्चा की." जायसवाल ने कहा, "मंत्रियों ने इस खास संघर्ष को जल्द खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया."

बयान में आगे लिखा है, "विदेश मंत्री (जयशंकर) ने EU के विदेश मंत्रियों से यूरोपीय संघ और सदस्य देशों के साथ भारत के रिश्तों के बीच तालमेल बनाने की अपील की – इस भावना का EU के उनके समकक्षों ने भी पूरी तरह से समर्थन किया. मंत्रियों ने ग्लोबल चुनौतियों, खासकर पश्चिम एशिया की स्थिति, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा पर इसका असर भी शामिल है, पर भी अपने विचार साझा किए और बातचीत और कूटनीति की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने यूक्रेन और हिंद-प्रशांत की स्थिति पर भी चर्चा की. विदेश मंत्री ने एक स्थिर इंटरनेशनल ऑर्डर बनाए रखने और बहुपक्षवाद को मजबूत करने में भारत और EU के बीच बढ़ते तालमेल पर जोर दिया."

बयान में कहा गया है कि जयशंकर ने जनवरी 2026 में भारत-EU समिट के बाद की मजबूत रफ्तार पर जोर दिया, "FTA की पूरी क्षमता को खोलने, सुरक्षा और रक्षा भागीदारी के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग और मैरीटाइम सहयोग को गहरा करने, ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल को इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेटेड एक अधिक आउटकम ड्रिवन फोरम में बदलने, टिकाऊ विकास और ग्रीन और क्लीन एनर्जी सहयोग को आगे बढ़ाने, और मोबिलिटी फ्रेमवर्क को मज़बूत करने" की अपील की.

विदेश मंत्री एस जयशंकर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में एक मीटिंग के दौरान EU के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की हाई रिप्रेजेंटेटिव काजा कैलास से हाथ मिलाते हुए. (PTI)

विदेश मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक, जयशंकर ने EU फॉरेन अफेयर्स काउंसिल के साथ एक बातचीत में हिस्सा लिया, जिसके चेयरमैन काजा कैलास थे और इसमें EU के सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल थे. मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "यूरोपियन ट्रेड और इकोनॉमिक सिक्योरिटी कमिश्नर मारोस सेफ्कोविक भी बातचीत में शामिल हुए."

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुए ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट के खतरों ने बाहरी ऊर्जा निर्भरता के प्रति भारत की लंबे समय से चली आ रही कमजोरी को उजागर किया है, जिससे विविधीकरण और मजबूती के लिए नए सिरे से जोर दिया जा रहा है. इस पृष्ठभूमि में, EU के साथ जयशंकर की बातचीत और भी अहम हो जाती है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और संकट प्रबंधन के लिए यूरोप के बदलते नजरिये के साथ जोड़ने की कोशिश का संकेत देता है.

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल गठबंधन और ईरान के बीच टकराव बढ़ने के कारण भारत के ऊर्जा सुरक्षा की गणना में एक बड़ा बदलाव आ रहा है. विदेश मंत्री एस जयशंकर की 15-16 मार्च को ब्रसेल्स यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ (EU) के साथ बातचीत से पता चलता है कि भारत में यह बात बढ़ रही है कि ईंधन आपूर्ति की सुरक्षा, खाड़ी देशों के अलावा एक जैसी सोच वाले भागीदार देशों के साथ गहरे तालमेल पर निर्भर करेगी.

विदेश मंत्री एस जयशंकर, ब्रुसेल्स में यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ मीटिंग के दौरान. (PTI)

भारत-EU ऊर्जा और जलवायु सहभागिता के केंद्र में क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप (CECP) है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था, जिसका तीसरा चरण नवंबर 2024 में अपनाया गया, जो दोनों देशों के बीच सहयोग के बढ़ते दायरे को दिखाता है. EU 2018 से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्टनर रहा है, जो सौर ऊर्जा अपनाने का समर्थन करता है, जबकि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक टिकाऊ परिवहन और शहरी गतिशीलता परियोजनाओं को फंडिंग करता है, जिसमें कुछ खास भारतीय शहरों में अर्बन रेल और मेट्रो सिस्टम शामिल हैं.

भारत-EU सहयोग में अपतटीय पवन ऊर्जा, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, मीथेन उत्सर्जन में कमी, निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल हैं, और मार्च 2021 में EU का कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) में शामिल होना जलवायु-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा पर साझा प्राथमिकताओं को दिखाता है. उन्नत वैज्ञानिक डोमेन में, भारत और EU ने जुलाई 2020 में EURATOM के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर एक R&D समझौता पर हस्ताक्षर किया था, और भारत 2017 से CERN का सहयोगी सदस्य रहा है.

इस साल जनवरी में भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर होने के बाद जारी एक संयुक्त बयान के मुताबिक, दोनों पक्ष CECP के तहत ऊर्जा तकनीक, स्मार्ट ग्रिड, स्टोरेज, बिजली सेक्टर रेगुलेशन और ऊर्जा और जलवायु कूटनीत के जरिये सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए. दोनों पक्ष "भारत-EU एनर्जी पैनल के तहत ऊर्जा सुरक्षा पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप को फिर से सक्रिय करने" पर भी सहमत हुए, जो दूसरी बातों के साथ-साथ भरोसेमंद और सस्ते ऊर्जा स्रोतों में अलग-अलग तरह की बातचीत पर फोकस करेगा और सभी सेक्टर में ऊर्जा दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग को मजबूत करेगा.

दोनों पक्ष पवन ऊर्जा तकनीक, जानकारी, नीलामी डिजाइन, निविदा, निवेश और फाइनेंसिंग, रिसर्च और इनोवेशन, और टेस्टिंग और प्रदर्शन सुविधाओं पर बिजनेस और एक्सपर्ट एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए भारत-EU विंड बिजनेस समिट आयोजित करने पर भी सहमत हुए.

नई दिल्ली स्थित इमेजइंडिया थिंक टैंक के अध्यक्ष रोबिंदर सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया, "उत्तरी सागर में गैस भंडार होने के बावजूद कच्चे तेल और गैस के मामले में भारत-यूरोपीय संघ के सहयोग की संभावना को हम अभी खारिज कर सकते हैं. लेकिन हम ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट्स के मामले में सहयोग पर विचार कर सकते हैं."

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सहयोग का एक और क्षेत्र परमाणु ऊर्जा होगा, क्योंकि अब भारत ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) एक्ट पास कर दिया है. यह एक्ट भारत के न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेमवर्क में बदलाव करता है, जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज (CLND) एक्ट, 2010 की जगह लेता है, ताकि न्यूक्लियर पावर जेनरेशन, ऑपरेशन और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में सीमित निजी और विदेशी भागीदारी की इजाजत मिल सके. साथ ही रणनीतिक पहलुओं पर सरकारी नियंत्रण को मजबूत किया जा सके और संचालक दायित्व और आपूर्तिकर्ता इम्युनिटी की लिमिट के साथ एक साफ लायबिलिटी सिस्टम बनाया जा सके, जिसका मकसद स्वच्छ ऊर्जा और निवेश को बढ़ावा देना है.

सचदेव ने कहा, "अब भारत और EU के बीच छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) में सहयोग की गुंजाइश है. 2011 की सुनामी से हुए फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट हादसे के बाद पिछले 10 वर्षों में न्यूक्लियर पावर पर बातचीत फिर से शुरू हुई है."

उन्होंने कहा कि फ्रांस के सहयोग से बन रहा जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के परमाणु ऊर्जा कानूनों की वजह से अटका हुआ है. सचदेव ने कहा, "अब जब SHANTI एक्ट पास हो गया है, तो हम उस प्रोजेक्ट में कुछ तेजी की उम्मीद कर सकते हैं."

उदयपुर के उसानास फाउंडेशन (Usanas Foundation) थिंक टैंक के फाउंडर, डायरेक्टर और CEO अभिनव पंड्या के अनुसार, EU के साथ सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. पंड्या ने कहा, "भारत ज्यादातर पश्चिम एशिया से तेल और गैस आयात करता था. हमने इसमें विविधता लाने की कोशिश की और रूस से आयात करने की कोशिश की. लेकिन फिर, अमेरिकी दबाव के बाद, हमें रूस से उन खरीद को फिर से कम करना पड़ा, और उसके बाद, हम फिर से पश्चिम एशिया पर निर्भर हो गए."

उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण ऊर्जा सुरक्षा में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में, EU के साथ सहयोग बहुत काम का है. EU ने ऊर्जा संकट को हल करने के लिए नए समाधान बनाने में बहुत मेहनत की है और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में उनकी एडवांस्ड साइंटिफिक उपलब्धियां, चाहे वह सोलर हो, हाइडल हो या दूसरे अपरंपरागत स्रोत हों, बहुत काम की हैं, और यह भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित और पुख्ता करने में बहुत मददगार हो सकती हैं."

कुल मिलाकर, EU के साथ ऊर्जा सहयोग अब भारत के लिए वैकल्पिक नहीं है – यह एक व्यापक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का केंद्र है. यह भू-राजनीतिक व्यवधान के खिलाफ अल्पावधि लचीलापन, सप्लायर्स और रूट्स का मीडियम-टर्म डायवर्सिफिकेशन, और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के जरिये दीर्घकालिक स्थिरता देता है.

यह भी पढ़ें- Explained: पश्चिम एशिया संकट पर ब्रिक्स की एक आवाज कितनी जरूरी? जानें भारत के सामने कूटनीतिक अवसर और पेच