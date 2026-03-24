पश्चिम एशिया संघर्ष से भारत-रूस परमाणु ऊर्जा सहयोग की अहमियत बढ़ी
रूस के साथ परमाणु सहयोग भारत को भू-राजनीति अस्थिरता के खिलाफ लंबे समय तक बचाव देता है.
Published : March 24, 2026 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली: ऐसे समय में जब ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले ने पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता पैदा कर दी है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह कहना कि रूस असैन्य परमाणु ऊर्जा में भारत का सबसे बड़ा साझेदार बना हुआ है, बहुत रणनीतिक महत्व रखता है.
जयशंकर ने सोमवार को मॉस्को में आयोजित 'इंडिया एंड रशिया: टुवर्ड्स ए न्यू बाइलेटरल एजेंडा' को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, "रूस असैन्य परमाणु ऊर्जा में हमारा सबसे बड़ा साझेदार है और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसका एक शानदार उदाहरण है. जैसा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा बनाने की क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाना है, मुझे विश्वास है कि उसे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए रूस में एक भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार मिलेगा."
जयशंकर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि भारत परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है. मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में भारत की स्थिति पर संसद के निचले सदन को जानकारी देते हुए कहा, "सरकार ने अमृत काल ऊर्जा परिवर्तन पहल के जरिये परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है."
मॉस्को में कॉन्फ्रेंस के दौरान जयशंकर की बातों से यह पता चलता है कि भारत कैसे संघर्ष वाले इलाके से हाइड्रोकार्बन सप्लाई में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए लंबे समय तक चलने वाली, स्थिर एनर्जी पार्टनरशिप की ओर तेजी से बढ़ रहा है. भारत के मुख्य असैन्य परमाणु भागीदार के तौर पर रूस पर उनका जोर, भरोसेमंद, गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत की ओर एक रणनीतिक झुकाव को दिखाता है जो देश को बाहरी झटकों से बचा सकता है.
पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष ने जरूरी सप्लाई रूट, खासकर होर्मुज स्ट्रेट को बाधित कर दिया है, जिससे भारत के तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है. भारत अपना लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है और ऐसी रुकावटों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है.
इस अस्थिर माहौल में, रूस की मदद से बनी परमाणु ऊर्जा भारत को एक स्थिर, बिना रुकावट वाला बेस लोड पावर सोर्स देती है, आयातित हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता कम करती है, और युद्ध या पाबंदियों की वजह से होने वाली मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा देती है.
भारत-रूस परमाणु सहयोग उनकी सामरिक साझेदारी की नींव में से एक है, जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट (KKNPP) में रूसी वॉटर-वॉटर एनर्जी रिएक्टर (VVERs) के निर्माण पर आधारित है. यह प्रोजेक्ट सहयोग का केंद्र है, जिसमें छह यूनिट (VVER-1000 रिएक्टर) शामिल हैं, जिनमें से यूनिट 1-2 चालू हैं और 3-6 बन रही हैं. रूस कुडनकुलम प्लांट के पूरे जीवनकाल तक परमाणु ईंधन (Nuclear Fuel) की बिना रुकावट आपूर्ति की गारंटी देता है.
भारत में एक नई जगह पर दूसरा रूसी डिजाइन वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए बातचीत चल रही है. दोनों देश भारत की स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) और फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशनों में सहयोग की संभावना तलाश रहे हैं.
पश्चिमी देशों के उलट, रूस ने न्यूक्लियर डैमेज के लिए भारत के नागरिक दायित्व नियमों को मान लिया है.
पश्चिम एशिया संकट ने जीवाश्म ईंधन वाले इलाकों पर बहुत अधिक निर्भरता के खतरों को दिखाया है. रूस के साथ परमाणु सहयोग भारत को भू-राजनीति अस्थिरता के खिलाफ लंबे समय तक बचाव देता है.
तेल और गैस के उलट, न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई चेन अधिक पूर्वानुमेय होती हैं और लंबे समय के एग्रीमेंट से चलती हैं. ऊर्जा उत्पादन पर समुद्री रुकावटों या क्षेत्रीय संघर्षों का कम असर पड़ता है. इससे भारत के एनर्जी बास्केट (ऊर्जा स्रोतों) में विविधीकरण होता है. भारत का 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता का लक्ष्य है, इसलिए रूस का सहयोग इस लक्ष्य को पाने में मापनीयता और निरंतरता सुनिश्चित करता है.
पिछले साल दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने असैन्य परमाणु ऊर्जा और बड़े एनर्जी सेक्टर में सहयोग को मजबूत करने का अपना वादा दोहराया, और अपनी स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हमेशा रहने वाली दीर्घकालिक क्षमता पर जोर दिया.
पुतिन और मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया, "दोनों पक्षों ने परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के अपने इरादे की पुष्टि की, जिसमें फ्यूल साइकिल, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए लाइफ साइकिल सपोर्ट और नॉन-पावर एप्लीकेशन शामिल हैं, साथ ही एटॉमिक एनर्जी और उससे जुड़ी हाई टेक्नोलॉजी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के क्षेत्र में बातचीत के नए एजेंडा को भी विस्तार से बताया जाएगा."
दोनों पक्षों ने 2047 तक भारत की न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को 100 GW तक बढ़ाने की भारत सरकार की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, रणनीतिक साझेदारी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में सहयोग के महत्व पर ध्यान दिया.
चीन की तरह ही, भारत ने भी घरेलू तकनीक और डिजाइन के आधार पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए अपना स्वदेशी प्रोग्राम बनाया है. साथ ही, यह रूस के साथ अपनी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने में एक्टिव रूप से सहयोग कर रहा है. भारत कई अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसने दूसरे डेवलपर्स (कंपनियों) के साथ भी मौके तलाशे हैं.
इसका एक खास उदाहरण प्रस्तावित जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, जिसके लिए भारत 2009 से फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है. इस प्रोजेक्ट में छह रिएक्टर हैं जिनकी कुल कैपेसिटी 9.6 GW है. हालांकि इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस (EDF) ने 2021 में एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन प्रस्तुत किया था, लेकिन प्रोजेक्ट पर फाइनल इन्वेस्टमेंट का फैसला अभी भी लंबित है.
पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने परमाणु ऊर्जा विकास के बारे में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और कई दूसरे देशों के साथ भी बातचीत की है. लेकिन, इनमें से ज्यादातर प्रस्ताव बातचीत के शुरुआती चरण से आगे नहीं बढ़ पाए हैं.
इसलिए, असैन्य परमाणु क्षेत्र में अपनी साझेदारी को अलग-अलग तरह का बनाने की भारत की इच्छा के बावजूद, दूसरे देशों को रूस के दिए गए स्केल, फाइनेंसिंग और काम पूरा करने के भरोसे को पूरा करने में मुश्किल हुई है. इसलिए, आने वाले समय में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में रूस भारत का मुख्य – और असल में अकेला – विदेशी भागीदार बना रहेगा. पश्चिम एशिया और यूक्रेन के संघर्षों से जुड़े मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों से रूस के साथ भारत के असैन्य परमाणु सहयोग में कोई खास बाधा आने की उम्मीद नहीं है.
यहां यह भी बताना जरूरी है कि भारत ने पिछले साल सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) एक्ट पास किया था. यह एक्ट भारत के न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेमवर्क में बड़े बदलाव करता है, और एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज (CLND) एक्ट, 2010 की जगह लेता है. यह एक्ट न्यूक्लियर पावर बनाने, चलाने और इक्विपमेंट बनाने में निजी और विदेशी कंपनियों को सीमित हिस्सा लेने की इजाजत देता है. साथ ही, सामरिक पहलुओं पर सरकारी नियंत्रण को मजबूत करता है और ऑपरेटर की लायबिलिटी और सप्लायर की इम्युनिटी के साथ एक साफ लायबिलिटी सिस्टम बनाता है, जिसका मकसद स्वच्छ ऊर्जा और निवेश को बढ़ावा देना है.
सोमवार को जयशंकर की टिप्पणी के संदर्भ में, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और नई दिल्ली स्थित इमेजइंडिया थिंक टैंक के अध्यक्ष रोबिंदर सचदेव ने कहा कि भारत और रूस को थोरियम कार्यक्रम में सहयोग में तेजी लानी चाहिए. सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत को अपनी बिजली की जरूरतों के लिए ईंधन के स्रोत के तौर पर थोरियम पर तेजी से काम करना चाहिए. भारत में थोरियम के बड़े भंडार हैं. भारत और रूस दोनों के पास थोरियम पर R&D प्रोग्राम हैं."
उन्होंने कहा कि एक बार जब भारत और रूस दोनों इस पर ध्यान देंगे, तो टेक्नोलॉजी को ग्लोबल साउथ में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे दुनिया के एक बड़े हिस्से में ऊर्जा सुरक्षा में मदद मिल सकती है. सचदेव ने कहा, "थोरियम उत्पादन को तेज करके, हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ा सकते हैं."
कुल मिलाकर, पश्चिम एशिया संकट ने वैश्विक ऊर्जा और भू-राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है. इस माहौल में, भारत-रूस परमाणु ऊर्जा सहयोग एक पॉलिसी चॉइस के बजाय एक रणनीतिक जरूरत के तौर पर उभर रहा है.
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