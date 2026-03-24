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पश्चिम एशिया संघर्ष से भारत-रूस परमाणु ऊर्जा सहयोग की अहमियत बढ़ी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी ( File Photo/ IANS )

By Aroonim Bhuyan 8 Min Read

नई दिल्ली: ऐसे समय में जब ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले ने पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता पैदा कर दी है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह कहना कि रूस असैन्य परमाणु ऊर्जा में भारत का सबसे बड़ा साझेदार बना हुआ है, बहुत रणनीतिक महत्व रखता है. जयशंकर ने सोमवार को मॉस्को में आयोजित 'इंडिया एंड रशिया: टुवर्ड्स ए न्यू बाइलेटरल एजेंडा' को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, "रूस असैन्य परमाणु ऊर्जा में हमारा सबसे बड़ा साझेदार है और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसका एक शानदार उदाहरण है. जैसा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा बनाने की क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाना है, मुझे विश्वास है कि उसे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए रूस में एक भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार मिलेगा." जयशंकर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि भारत परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है. मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में भारत की स्थिति पर संसद के निचले सदन को जानकारी देते हुए कहा, "सरकार ने अमृत काल ऊर्जा परिवर्तन पहल के जरिये परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है." मॉस्को में कॉन्फ्रेंस के दौरान जयशंकर की बातों से यह पता चलता है कि भारत कैसे संघर्ष वाले इलाके से हाइड्रोकार्बन सप्लाई में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए लंबे समय तक चलने वाली, स्थिर एनर्जी पार्टनरशिप की ओर तेजी से बढ़ रहा है. भारत के मुख्य असैन्य परमाणु भागीदार के तौर पर रूस पर उनका जोर, भरोसेमंद, गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत की ओर एक रणनीतिक झुकाव को दिखाता है जो देश को बाहरी झटकों से बचा सकता है. पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष ने जरूरी सप्लाई रूट, खासकर होर्मुज स्ट्रेट को बाधित कर दिया है, जिससे भारत के तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है. भारत अपना लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है और ऐसी रुकावटों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है. इस अस्थिर माहौल में, रूस की मदद से बनी परमाणु ऊर्जा भारत को एक स्थिर, बिना रुकावट वाला बेस लोड पावर सोर्स देती है, आयातित हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता कम करती है, और युद्ध या पाबंदियों की वजह से होने वाली मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा देती है. भारत-रूस परमाणु सहयोग उनकी सामरिक साझेदारी की नींव में से एक है, जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट (KKNPP) में रूसी वॉटर-वॉटर एनर्जी रिएक्टर (VVERs) के निर्माण पर आधारित है. यह प्रोजेक्ट सहयोग का केंद्र है, जिसमें छह यूनिट (VVER-1000 रिएक्टर) शामिल हैं, जिनमें से यूनिट 1-2 चालू हैं और 3-6 बन रही हैं. रूस कुडनकुलम प्लांट के पूरे जीवनकाल तक परमाणु ईंधन (Nuclear Fuel) की बिना रुकावट आपूर्ति की गारंटी देता है. भारत में एक नई जगह पर दूसरा रूसी डिजाइन वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए बातचीत चल रही है. दोनों देश भारत की स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) और फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशनों में सहयोग की संभावना तलाश रहे हैं. पश्चिमी देशों के उलट, रूस ने न्यूक्लियर डैमेज के लिए भारत के नागरिक दायित्व नियमों को मान लिया है. पश्चिम एशिया संकट ने जीवाश्म ईंधन वाले इलाकों पर बहुत अधिक निर्भरता के खतरों को दिखाया है. रूस के साथ परमाणु सहयोग भारत को भू-राजनीति अस्थिरता के खिलाफ लंबे समय तक बचाव देता है. तेल और गैस के उलट, न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई चेन अधिक पूर्वानुमेय होती हैं और लंबे समय के एग्रीमेंट से चलती हैं. ऊर्जा उत्पादन पर समुद्री रुकावटों या क्षेत्रीय संघर्षों का कम असर पड़ता है. इससे भारत के एनर्जी बास्केट (ऊर्जा स्रोतों) में विविधीकरण होता है. भारत का 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता का लक्ष्य है, इसलिए रूस का सहयोग इस लक्ष्य को पाने में मापनीयता और निरंतरता सुनिश्चित करता है. पिछले साल दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने असैन्य परमाणु ऊर्जा और बड़े एनर्जी सेक्टर में सहयोग को मजबूत करने का अपना वादा दोहराया, और अपनी स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हमेशा रहने वाली दीर्घकालिक क्षमता पर जोर दिया.