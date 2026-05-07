ETV Bharat / opinion

पश्चिम एशिया की जंग और भारतः तेल के संकट से लेकर मंदी के खतरे तक, कितनी तैयार है हमारी अर्थव्यवस्था?

संयुक्त अरब अमीरात में खोर फक्कन के पास चट्टानी किनारे से देखे गए होर्मुज जलडमरूमध्य के पास समुद्र में मालवाहक जहाज. यह सांकेतिक तस्वीर शुक्रवार, 1 मई, 2026 की. ( AP )