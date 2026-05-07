पश्चिम एशिया की जंग और भारतः तेल के संकट से लेकर मंदी के खतरे तक, कितनी तैयार है हमारी अर्थव्यवस्था?
कोविड के विपरीत, भारत पश्चिम एशिया के इस झटके का सामना मजबूत विकास दर और नियंत्रित महंगाई के साथ कर रहा है.
Published : May 7, 2026 at 5:48 PM IST
एस. महेंद्र देव
चेयरमैन, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद
पिछले एक दशक में दुनिया लगातार उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है. एआई (AI) जैसी तेजी से बढ़ती तकनीक, देशों के बीच आपसी टकराव, ट्रेड वार, सप्लाई चेन की दिक्कतें और हाल ही में शुरू हुआ अमेरिका-इजरायल और ईरान का युद्ध इसके बड़े उदाहरण हैं. पश्चिम एशिया (West Asia) में यह संघर्ष 28 फरवरी से शुरू हुआ था और इसे दो महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है.
ऊर्जा विशेषज्ञों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि ईरान के साथ युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति संकट पैदा कर रहा है. फिलहाल इस विवाद का कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है. इस संदर्भ में, समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ रहा है? और भारत सरकार ने पश्चिम एशिया के इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
यह सच है कि इस संघर्ष का भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल और 50% गैस (LNG) बाहर से मंगवाता है. हालांकि, पश्चिम एशिया के युद्ध से पैदा हुई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने मजबूती दिखाई है.
भारतीय अर्थव्यवस्था अपने मजबूत आधार के कारण काफी स्थिर रही है. राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% है. केंद्र का कर्ज-जीडीपी अनुपात 56% है और राज्यों को मिलाकर यह 81% है. दूसरे देशों के भारी कर्ज की तुलना में भारत का कर्ज काफी कम है. विदेशी कर्ज-जीडीपी अनुपात केवल 19.1% है. चालू खाता घाटा (CAD) करीब 1.2% है. बैंकिंग और निजी क्षेत्र की स्थिति अच्छी है और सरकार लगातार बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ा रही है.
हालांकि आपूर्ति में दिक्कतें आई हैं, लेकिन मांग का पक्ष अब भी मजबूत है, क्योंकि यात्री वाहनों की बिक्री, जीएसटी (GST) कलेक्शन और भारी वाहनों की बिक्री आदि में बढ़ोतरी देखी जा रही है.
मार्च के व्यापारिक आंकड़ों से पता चलता है कि व्यापार संतुलन पर युद्ध का असर सीमित रहा है. व्यापार घाटा वास्तव में 21.69 बिलियन डॉलर से घटकर 20.67 बिलियन डॉलर रह गया है. इससे पता चलता है कि अलग-अलग बाजारों में अच्छे निर्यात प्रदर्शन की वजह से युद्ध के प्रभाव को कम किया जा रहा है. यह सच है कि रुपये की कीमत गिरी है और यह प्रति अमेरिकी डॉलर 94 से 95 के स्तर पर आ गया था.
इसका एक कारण शेयर बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) द्वारा अपना पैसा निकालना है. जैसे ही पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होगी, ये विदेशी निवेशक भारत वापस लौट आएंगे.
साल 2025-26 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 90 बिलियन डॉलर रहने की उम्मीद है. सुधारों और सप्लाई चेन में बदलाव के कारण साल 2030 तक यह सालाना 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है.
भारत में निवेश की यह रफ्तार स्पष्ट नीतियों, संस्थागत प्रतिबद्धता और भारत की व्यवस्थाओं पर वैश्विक निवेशकों के भरोसे का सीधा परिणाम है. ऐसे संकेत भी हैं कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कुछ अन्य राज्य अपनी सक्रिय नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनकर उभरे हैं.
कोविड के विपरीत, भारत पश्चिम एशिया के इस झटके का सामना मजबूत विकास दर और नियंत्रित महंगाई के साथ कर रहा है. 2025-26 में जीडीपी विकास दर 7.6% रहने का अनुमान है, और युद्ध से पहले 2026-27 के लिए यह अनुमान 7% के करीब था.
आरबीआई (RBI) के अनुमानों के मुताबिक, अगर कच्चा तेल 85 डॉलर प्रति बैरल रहता है, तो 2026-27 में विकास दर 6.9% और महंगाई 4.6% रहेगी. यदि तेल की कीमत 95 डॉलर प्रति बैरल मान ली जाए, तो विकास दर 6.7% और महंगाई 5% हो सकती है. इससे पता चलता है कि वैश्विक तेल कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद विकास और महंगाई पर असर सीमित रहेगा. हालांकि, यह पूरा विश्लेषण इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध कितने समय तक चलता है और इससे होने वाली रुकावटें कब तक बनी रहती हैं.
पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव को संभालने के लिए सरकार की नीतियां क्या हैं?
इस संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए राजकोषीय, मौद्रिक, व्यापारिक और आपूर्ति से जुड़े उपायों का एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकार ने एक 'आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र' विकसित किया है, जिसने कोविड के बाद से हर संकट से निपटने में मदद की है.
वित्तीय मोर्चे पर, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुद्रा (रुपये) की स्थिरता सुनिश्चित करने, नकदी की कमी को दूर करने और निर्यात ऋण की समय सीमा बढ़ाने के उपाय किए हैं. साथ ही निर्यातकों और प्रभावित क्षेत्रों को विशेष सहायता दी जा रही है. विभिन्न मंत्रालयों का समन्वय समूह और अधिकार प्राप्त समूह सक्रिय रूप से व्यापार में आने वाली बाधाओं पर नजर रख रहे हैं और 'वॉर-रिस्क इंश्योरेंस फ्रेमवर्क' जैसे त्वरित नीतिगत फैसले ले रहे हैं.
रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी केवल कमर्शियल (व्यावसायिक) क्षेत्र के लिए की गई है, जिससे आम उपभोक्ता प्रभावित नहीं होगा. इसी तरह, विमान ईंधन (ATF) की बढ़ी हुई कीमतें केवल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए हैं, जिससे घरेलू उड़ानों के यात्रियों को राहत दी गई है.
विदेशी मोर्चे पर, भारत ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाने, लंबे समय के लिए ईंधन की आपूर्ति सुरक्षित करने और पर्याप्त भंडार बनाए रखने पर ध्यान दे रहा है. साथ ही, मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का उपयोग करके व्यापारिक बाजारों का विस्तार किया जा रहा है. घरेलू स्तर पर, खाद (Fertiliser) पर सब्सिडी जारी रखने और 'पैनिक बाइंग' (घबराहट में खरीदारी) को रोकने जैसे महंगाई प्रबंधन के उपाय स्थिरता बनाए रखने में मदद कर रहे हैं.
इन प्रयासों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च और आपातकालीन रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत किया गया है, जो बाहरी झटकों को सहने की भारत की क्षमता को बढ़ाते हैं. यह संघर्ष बताता है कि भारत तेल जैसी चीजों की कीमतों में होने वाले बदलावों के प्रति कितना संवेदनशील है.
इसे हम कैसे सुधार सकते हैं?
सबसे पहले, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के उन कमजोर कड़ियों की पहचान करनी होगी, जहां हम ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, धातु और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं. हमें इन चीजों की मात्रा और कीमत, दोनों के जोखिम को कम करना होगा. इसके लिए केवल विदेशी मुद्रा और अनाज के भंडार पर निर्भर रहने के बजाय, पेट्रोलियम और अन्य जरूरी सामानों का सुरक्षित भंडार काफी बढ़ाना होगा.
दूसरा, अलग-अलग देशों से सामान मंगाकर और नए व्यापारिक रास्ते खोजकर आयात पर अपनी अत्यधिक निर्भरता कम करनी होगी. इसके लिए 'मुक्त व्यापार समझौतों' का बेहतर इस्तेमाल जरूरी है.
तीसरा, लंबे समय के लिए सबसे पक्का समाधान यही है कि हम जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीजल) पर अपनी निर्भरता कम करें. इसके लिए सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ना होगा ताकि बाहरी झटकों का अर्थव्यवस्था पर असर न पड़े.
चौथा, अध्ययनों से पता चला है कि कुछ और भी कमजोर कड़ियां हैं. उदाहरण के लिए, भारत की दवाओं के लिए जरूरी कच्चा माल (API) लगभग 70% चीन से आता है, और एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो यह निर्भरता 90% तक है.
इसके अलावा, भारत का सारा 'पॉलीसिल्लिकॉन' (सोलर पैनल में उपयोग होने वाला) और 90% से अधिक 'लिथियम-आयन बैटरी' चीन से आयात की जाती है.
इसलिए, भारत इन जोखिमों को कम करने के लिए चौतरफा रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है. आने वाले समय में हमारा लक्ष्य केवल "औसत विकास दर" बढ़ाना नहीं, बल्कि बाहरी झटकों को झेलने के लिए तैयार रहकर "विकास की अस्थिरता" को कम करना होना चाहिए. यह "जोखिम प्रबंधन" वाली सोच सरकार के हर स्तर पर होनी चाहिए.
पश्चिम एशिया युद्ध से पैदा हुआ ऊर्जा संकट जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीजल) से दूरी बनाने की प्रक्रिया को तेज करेगा. भारत पहले ही 2070 तक 'नेट जीरो' का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है. साल 2031-35 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के नए अपडेट इस दिशा में स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं, जिनमें जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को कम करना, गैर-जीवाश्म आधारित स्थापित क्षमता को बढ़ाना और जंगलों के जरिए कार्बन सोखने की क्षमता बढ़ाना शामिल है.
यह ध्यान देने वाली बात है कि पिछले एनडीसी (NDC) के लक्ष्य समय से काफी पहले हासिल कर लिए गए थे. परमाणु ऊर्जा के मामले में, 'शांति एक्ट' (SHANTI Act) निजी कंपनियों की भागीदारी के लिए एक अनुकूल माहौल प्रदान करता है. हाल ही में प्रोटोटाइप 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' का सफल परीक्षण लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.
राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कई नीतिगत पहल की जा रही हैं जो तेल पर निर्भरता को कम करती हैं, खासकर परिवहन क्षेत्र में. इनमें बायोफ्यूल (जैव ईंधन), कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG), सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) का उपयोग और इलेक्ट्रिक वाहनों (E-mobility) पर जोर शामिल है.
हालिया घटनाओं ने ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने के महत्व को फिर से रेखांकित किया है. समय के साथ तेल के एकाधिकार वाली ताकतों की शक्ति कम होगी और वैकल्पिक स्रोतों के कारण तेल की कीमतें बहुत ऊंचे स्तर पर टिके रहने की संभावना कम है.
इस साल, भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए एक और चिंता मानसून पर 'अल नीनो' (El Niño) का प्रभाव है. भारतीय कृषि पर अल नीनो का असर इसकी गंभीरता और बारिश के वितरण पर निर्भर करता है. अनुमान है कि जुलाई के बाद अल नीनो विकसित हो सकता है, जबकि फसलों की बढ़त के लिए जुलाई की बारिश सबसे महत्वपूर्ण होती है. इसी तरह, अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश का वितरण भी अलग होगा. हालांकि, 'इंडियन ओशन डिपोल' (IOD) अल नीनो के प्रभाव को कम कर सकता है.
हालांकि सामान्य से कम मानसून जोखिम पैदा कर सकता है, लेकिन आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पिछले दशकों की तुलना में काफी अलग है. सिंचाई के दायरे, जल प्रबंधन के तरीकों, बेहतर बीजों और फसलों की विविधता में काफी सुधार हुआ है. इसका मतलब है कि-1970 और 80 के दशक के विपरीत, अब कमजोर मानसून का मतलब सीधे तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति (महंगाई) में भारी बढ़ोतरी या उत्पादन में भारी नुकसान नहीं है. स्टोरेज और सप्लाई चेन के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया गया है.
इस प्रकार, जलाशयों में पानी के अच्छे स्तर और बेहतर सिंचाई के कारण खेती पर कुल प्रभाव पिछले दशकों की तुलना में कम रहने की संभावना है. फिर भी, स्थिति अभी बदल रही है और इस पर करीब से नज़र रखने की जरूरत है, खासकर फसलों की पैदावार और किसानों की लागत पर पड़ने वाले किसी भी बुरे असर को समझने के लिए. पश्चिम एशिया संघर्ष का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है.
हालांकि, कुल मिलाकर, प्रभाव कितना होगा यह युद्ध की अवधि पर निर्भर करेगा, लेकिन भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था उसे ऐसे झटकों को झेलने के लिए एक लचीली स्थिति में रखती है. इसी तरह, अल नीनो के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए, सरकार कई नीतिगत उपायों के माध्यम से पहले से ही बेहतर तरीके से तैयार है.
(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)
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